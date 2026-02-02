Comunicat de presă RADCOM SA

11:00

Guvernul a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru unii români, printr-o ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală, după ce acestea au crescut minimum 79% de la 1 ianuarie 2026. De această facilitate beneficiază locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni. Excepţia se […]