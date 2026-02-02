Alis Popa: Cât credeți că mai durează până când prin intermediul buletinului digital veți putea fi obligați și condiționați pentru absolut orice se dorește?
Până la sfârșitul lui 2026, cartea electronică de identitate va include cardul de sănătate și diplomele de studii, dar și alte „documente”!C o n s p i r a ț i i, nu-i așa?
În Valea Screzii si Valea Plopului, părintele Nicolae Tănase a cumpărat și a construit de-a lungul vremii mai multe case. Acum sunt aproape 30. Locuri în care si-au găsit adăpost copii abandonați, mame ascunse
AUR anunță că va depune moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Partidul condus de George Simion va depune și trei moțiuni simple # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni că formațiunea din care face parte va depune miercuri, în Senat, trei moțiuni simple împotriva miniștrilor de Externe, Apărării și Educației -
Pe cine vor pune liberalii ministru la Educație? Ședință crucială de la ora 18.00, la Vila Lac. Postul, ocupat interimar de premierul Bolojan # ActiveNews.ro
La mai bine de o lună de la demisia fostului ministru al Educației, Daniel David, liberalii se reunesc astăzi pentru a decide cine va prelua această funcție.
Pe cine vor pune liberalii ministru la Educțatie? Ședință crucială de la ora 18.00, la Vila Lac. Postul, ocupat interimar de premierul Bolojan # ActiveNews.ro
La mai bine de o lună de la demisia fostului ministru al Educației, Daniel David, liberalii se reunesc astăzi pentru a decide cine va prelua această funcție.
Avocatul Toni Neacșu despre planul lui Bolojan. Cum ar putea fenta Parlamentul pentru a trece legile de austeritate, cu ajutorul USR al lui Nicușor Dan? # ActiveNews.ro
Astăzi începe noua sesiune parlamentară, ceea ce înseamnă că se intră în linie dreaptă pentru finalizarea tuturor restanțelor de anul trecut, de la pachetul 3 (dacă am numarat bine) de austeritate, până la măsurile de relansare
Washingtonul vrea să adopte SCUTUL ANTI-CENZURĂ pentru a sancționa restricțiile de exprimare online din UK și UE # ActiveNews.ro
Washingtonul intenționează să traseze o linie legală clară privind politicile de cenzurare, interzicând guvernelor străine să amendeze platformele americane pentru exprimarea online.
Rețeaua tentaculară a lui Jeffrey Epstein, cu elite din politică, finanțe, mediul academic și chiar figuri proeminente din familiile regale, împreună cu predilecția sa pentru capcane sexuale menite să obțină material de șantaj, sugerează o legătură strânsă cu serviciile secrete.
O sursă „bine informată” dincadrul guvernului de la Teheran a declarat pentru agenția de știri iranianăFars, că președintele Masoud Pezeshkian a cerut subordonaților inițierea denegocieri cu Washingtonul.
AUR propune eliminarea impozitului pe locuințe: Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat prioritățile legislative pentru actuala sesiune menite să corecteze nedreptăți grave și să protejeze românii într-un context economic tot mai dificil, marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale.
După ce Trump a promis că va elimina cenzura, Washingtonul vrea să adopte o „Lege împotriva cenzurii” pentru a bloca restricțiile de exprimare online din Regatul Unit și UE. Guvernul lui Starmer, acuzat de „intenții autoritare” în politicile digitale # ActiveNews.ro
WWashingtonul intenționează să traseze o linie legală clară privind politicile de cenzurare, interzicând guvernelor străine să amendeze platformele americane pentru exprimarea online.
Băsescu îl pune la zid pe Nicușor Dan: ”Nu înțelege cât de greșit procedează” în privința alegerilor anulate # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-un interviu că este o greșeală ca actualul șef al statului să își asume public o poziție înainte de clarificarea completă a situației privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
Gândul: Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a transformat în “martie, iunie # ActiveNews.ro
Gândul prezintă tabloul de ansamblu al operațiunii „Casa Albă”, însăilată la Cotroceni și la Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru că, până acum, nu există nimic concret în afară de vorbe goale. Mai mult, Nicușor Dan a anunțat o nouă amânare a vizitei în SUA.
Băsescu îl pune la punct pe Nicușor Dan: ”Nu înțelege cât de grav greșește” în scandalul alegerilor anulate # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-un interviu că este o greșeală ca actualul șef al statului să își asume public o poziție înainte de clarificarea completă a situației privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
Un apropiat al lui Zelenski cere pace ACUM: "Teritoriile sunt importante, dar oamenii sunt și mai importanți" # ActiveNews.ro
Vitali Kim, numit de Zelenskișef al administrației militare regionale Nikolaiev, a cerut încheierea unuiacord de pace care „să pună oamenii mai presus de teritorii”.
Cadrele medicale acuzate de vaccinarea ”la chiuvetă” scapă de închisoare. Judecător: ”Nu fuseseră efectuate studii cu privire la efectele adverse ale vaccinurilor”. În social media, cele două femei sunt considerate eroine: ”Au salvat multe vieți!” # ActiveNews.ro
Un judecător de la Tribunalul Târgoviște a scris într-o motivare că nu există dovezi că neadministrarea vaccinului anti-COVID a periclitat sănătatea pacienților, în timpul pandemiei.
Avocatul Gheorghe Piperea: Aproape 100% până la sfârșitul lunii februarie Bolojan pleacă. VIDEO # ActiveNews.ro
Avocatul Gheorghe Piperea susține că, până la sfârșitul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan va pleca
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție comunicatul de presă transmis de PSD, după ședința care a avut loc dumincă, 1 februarie 2026.
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: Reiterez cererea de desecretizare a întâlnirii informale CCR de dinaintea anulării alegerilor, pe 6 decembrie 2024, și toate documentele Serviciilor. Nu cedez! Prefer o zi lup decât o viață jigodie! # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, otrăvit cu arsenic! Analizele medicale confirmă atacul. SRS: ”Stat mafiot. Atentat la viața unui demnitar” # ActiveNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a trecut printr-o experiență gravă: la începutul lunii ianuarie, el a anunțat că a fost otrăvit cu arsenic.
Cadrele medicale prinse cu vaccinarea ”la chiuvetă” scapă de închisoare. Judecător: ”Nu fuseseră efectuate studii cu privire la efecte adverse”. În social media, cele două femei sunt considerate eroine: ”Au salvat multe vieți” # ActiveNews.ro
Un judecător de la Tribunalul Târgoviște a scris într-o motivare că nu există dovezi că neadministrarea vaccinului anti-COVID a periclitat sănătatea pacienților, în timpul pandemiei.
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: ”Reiterez cererea de desecretizare a întâlnirii informale CCR de dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele Serviciilor care s-au pus de acord pentru anular # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
În prima meacălătorie portugheză am avut onoarea să fiu însoțit de o contesa portughezăscăpătata, care vorbea cinci limbi străine printre care și franceza, și de odoamnă profesor în Viana do Castelo.
S-a câștigat primul proces de malpraxis pentru schimbare de sex din Statele Unite. Elon Musk avertizează: Vor exista mii de procese în instanță pentru copii mutilați de medici malefici, acești Mengele moderni # ActiveNews.ro
Chirurgii americani care efectuează proceduri de „tranziție de gen” asupra minorilor s-ar putea confrunta cu mii de procese, a declarat Elon Musk. El i-a comparat pe acești medici cu doctorul nazist Josef Mengele
Elon Musk avertizează: Mii de copii mutilați îi vor da în judecată pe chirurgii care efectuează proceduri de „schimbare de sex”. Vor exista mii de procese în instanță pentru copii care au fost mutilați de medici malefici, acești Mengele moderni # ActiveNews.ro
Chirurgii americani care efectuează proceduri de „tranziție de gen” asupra minorilor s-ar putea confrunta cu mii de procese, a declarat Elon Musk. El i-a comparat pe acești medici cu doctorul nazist Josef Mengele
Tulsi Gabbard, șefa tuturor serviciilor americane, pe teren: Administrația Trump investighează în continuare frauda electorală din 2020 – FOTO # ActiveNews.ro
Pe 28 ianuarie 2026, FBI a executat un mandat de percheziție la Fulton County Election Hub and Operation Center din Georgia, într-o acțiune menită să investigheze fraudarea alegerilor din 2020. La fața locului a fost surprinsă...
Cristian Niculescu: NUCLEARELE EPSTEIN (I) - Sub aripa Familiei Rothschild. Bill Gates și Epstein plănuiau ”simulări de pandemie” în 2017 # ActiveNews.ro
Dosarele Epstein bubuie nuclear. Iată ce nu vi se spune în presa cu lesa: Jeffrey Epstein se prezenta ca fiind omul familiei Rothschild. I-a spus asta șefului Palantir, Peter Thiel. Rothschild i-au plătit lui Epstein 25 mil.$ pentru „analiza..
Tulsi Gabbard, pe teren: Administrația Trump investighează frauda electorală din 2020 – FOTO # ActiveNews.ro
Pe 28 ianuarie 2026, FBI a executat un mandat de percheziție la Fulton County Election Hub and Operation Center din Georgia, într-o acțiune menită să investigheze fraudarea alegerilor din 2020. La fața locului a fost surprinsă...
Este de neimaginat. Dar totuși s-a întâmplat. Un personaj cu o instrucție care, pe bună dreptate, a fost pusă sub semnul întrebării, despre care nu se știe prea bine ce studii are în realitate, a ajuns să conducă Ministerul Educației.
Călin Georgescu, la ieșirea din instanță: ”Reiterez desecretizarea întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor pe data de 6 decembrie 2024 și adaug toate notele, toate documentele Serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
Declarațiile lui Călin Georgescu, la ieșirea din Tribunalul București: ”Reiterez desecretizarea ședinței CSAT. Nu cedez, mă puteți judeca voi, pentru că eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică că amenințările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian și a avertizat că orice conflict se va transforma într-un război regional.
Crima atroce săvârșită de un preadolescent de 13 ani cu complicitatea unor adolescenți de 15 ani ― dar vina principală fiind a maturilor din familiile acestora ― a zguduit puternic societatea românească.
Începând cu miezul nopții de 31 ianuarie spre 1 februarie 2026, leva a ieșit definitiv din circulație, iar euro a devenit singura monedă cu putere legală în Bulgaria.
Robert-Sorin Ion, un nume important în sportul românesc, a murit la doar 52 de ani. În prezent, acesta era preparatorul fizic al echipei de rugby Steaua.
LIVE | Călin Georgescu, la Tribunalul București: ”Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
LIVE | Călin Georgescu, la Tribunal: ”Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară.
Călin Georgescu - Interviu de Colecție. Cum e hăituit liderul suveranist de către Sistem. Luni, ora 07:30, la Tribunalul București. Marți, ora 08:00, la Judecătoria Sectorului 1 și la 10:00 la Secția de Poliție din Buftea # ActiveNews.ro
„Săptămâna care urmează va fi o săptămână grea pentru domnul Călin Georgescu”, scrie Ana Maria Niță păe Facebook, prezentând programul pe care Sistemul i l-a făcut liderului suveranist deposedat de victoria la alegerile prezidențiale din 2024 și hăituit mai ceva ca hoții de cai:
2 februarie: Întâmpinarea Domnului. Cuvântul Părintelui Teofil Părăian: Să mergem spre Hristos și să vină și El spre noi! # ActiveNews.ro
La 40 de zile de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 2 februarie Întâmpinarea Domnului.
Călin Georgescu - Interviu de Colecție. Cum e hăituit liderul suveranist de Sistem. Luni, ora 07:30, la Tribunalul București. Marți, ora 08:00, la Judecătoria Sectorului 1, iar apoi, la 10:00, la Secția de Poliție din Buftea # ActiveNews.ro
„Săptămâna care urmează va fi o săptămână grea pentru domnul Călin Georgescu”, scrie Ana Maria Niță păe Facebook, prezentând programul pe care Sistemul i l-a făcut liderului suveranist deposedat de victoria la alegerile prezidențiale din 2024 și hăituit mai ceva ca hoții de cai:
Comandor (r) Ștefan Popa: BIRUIEȘTE VIAȚA CA SĂ NU TE BIRUIE EA PE TINE. Un camarad de salon, fost ofițer, era bolnav de cancer și abandonat în spital de cele două fiice ale sale. Trebuia să-l externeze, dar nu avea unde să-l ducă # ActiveNews.ro
Ne-am despărțit plângând amândoi. I-am dat o carte de rugăciuni și o ținea strâns la piept. Situație grea pentru camaradul meu care m-a marcat profund. Am rămas fără cuvinte.
După ce i-a mulțumim lui Dumnezeu pentru intrarea în finală, Novak Djokovic, 38 de ani, a ieșit pe locul doi după Carlos Alcaraz, 22 de ani, și ne lasă în suspans. Sârbul și-a încheiat discursul cu emoție: „A fost o călătorie minunată”.
