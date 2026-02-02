Semnătura electronică se liberalizează - Ordin al Ministerului Economiei

12:00

În secvență scurtă după ce Franklin Templeton, administrator unic al FP încă din anul 2010, și-a exprimat intenția pentru a primi un nou mandat de 4 ani, Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, a depus o solicitare de modificare a ordinii de zi a AGA pentru ca americanii să nu primească decât pentru un an mandatul acționarilor.