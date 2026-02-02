Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026
Financial Intelligence, 2 februarie 2026 22:40
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor […]
• • •
Acum o oră
22:40
Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026 # Financial Intelligence
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor […]
Acum 2 ore
22:20
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a reuşit luni adoptarea bugetului pentru anul în curs, după ce […]
Acum 4 ore
21:20
UE și Singapore pun în aplicare primul acord bilateral dedicat comerțului digital # Financial Intelligence
Acordul privind comerțul digital dintre Uniunea Europeană și Singapore a intrat în vigoare, devenind primul acord bilateral autonom […]
21:10
Oferta Electro-Alfa – Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi # Financial Intelligence
Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi a ofertei publice, […]
21:10
Portugalia intenţionează să interzică reţelele sociale pentru cei sub 16 ani # Financial Intelligence
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni […]
19:40
Senat: Proiectul Guvernului de achitare a datoriei istorice către SUA pentru importul de bumbac fibră – adoptat # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat […]
19:30
Europa trebuie să își apere industria. Altfel, o va pierde (opinie Marian Năstase) # Financial Intelligence
Autor: Marian Năstase, președinte Alro (preluare de pe LinkedIn) Industria europeană se află într-un moment de adevăr. Nu […]
19:30
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară […]
Acum 6 ore
19:20
Ivan: PSD propune ca persoanele cu venit sub 2.500 de lei să beneficieze de bonificaţii la gaze şi energie electrică # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar […]
19:20
Chiriţoiu: Ne aşteptăm ca Romgaz să execute o presiune în piaţa furnizării de gaze şi să vedem preţurile scăzute, după liberalizare # Financial Intelligence
Recomandarea noastră pentru Guvern a fost să nu mai prelungească actuala măsură de plafonare a pieţei la gaze, […]
19:20
Ungaria contestă programul REPowerEU al Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a făcut cunoscut […]
18:40
Chiriţoiu: Vrem ca modelul low-cost “La Cocoş” să fie păstrat şi să fie şi dezvoltat # Financial Intelligence
Tranzacţia prin care Kaufland va prelua "La Cocoş" va fi finalizată curând, după ce am cerut să ne […]
18:30
Norvegia cere UE să nu interzică importul de hidrocarburi extrase din Arctica # Financial Intelligence
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate […]
Acum 8 ore
17:20
Sorin Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie prinse în bugetul pe acest an # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că pachetul privind măsurile de solidaritate propus de social-democraţi va trebui […]
16:50
George Ciubotaru, Electro-Alfa: Ne bucură interesul investitorilor de retail; Toți banii din ofertă vor finanța dezvoltarea unor proiecte în care avem foarte multă încredere # Financial Intelligence
"Eram pregătiți de bursă încă de acum trei ani de zile" Investitorii de retail au suprasubscris tranșa dedicată […]
16:40
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la BVB, în dosarul avocatei arestate – în atenția ASF # Financial Intelligence
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la Bursa de Valori București, în dosarul […]
16:30
Chiriţoiu: Cel mai important caz al anului, cel legat de ROBOR, se va termina probabil în primul semestru # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz […]
Acum 12 ore
14:50
Abrudean, despre funcţia de director al SRI: E o discuţie pe care preşedintele trebuie să o poarte cu liderii coaliţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni, întrebat dacă îşi doreşte funcţia de director al Serviciului Român de […]
14:50
Chiriţoiu: Trebuie obţinut anul acesta acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1 # Financial Intelligence
România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la […]
14:50
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un parlamentar norvegian # Financial Intelligence
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad […]
14:50
Abrudean: Şedinţele de plen – cu prezenţa fizică a senatorilor; nu vor participa, vor fi sancţionaţi # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este o decizie a conducerii Camerei superioare ca şedinţele de […]
14:20
Mario Draghi îndeamnă Europa să depăşească vechile diviziuni pentru a deveni o adevărată putere # Financial Intelligence
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depăşească "vechile diviziuni" pentru a […]
14:20
Preşedintele Serbiei anunţă că următoarea paradă militară va include mii de roboţi înarmaţi # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboţi […]
13:50
Victoria unui democrat în Texas, ‘semnal de alarmă’ pentru republicani înainte de alegerile de la jumătatea mandatului # Financial Intelligence
Un candidat democrat a câștigat alegerile parțiale pentru senatul statului Texas, cu un avans de două cifre, preluând […]
13:50
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut începerea negocierilor cu SUA asupra programului nuclear al Iranului, a relatat luni […]
13:40
Rusia, dispusă să ajute la retragerea uraniului îmbogăţit din Iran pentru a reduce “factorii iritanţi” (Peskov) # Financial Intelligence
Moscova continuă să depună eforturi pentru dezescaladarea tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al […]
13:40
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a negat luni […]
13:40
Germania: Cinci persoane, arestate pentru furnizarea de bunuri industriale către Rusia # Financial Intelligence
Procurorii federali germani au anunţat luni că au reţinut cinci persoane acuzate că făceau parte dintr-o grupare care […]
11:50
Patru ani de la listarea DN AGRAR – acțiunile au crescut cu 371%; Transferul pe Piața Principală a BVB – în prima jumătate a anului 2027 # Financial Intelligence
Prețul acțiunilor DN AGRAR a crescut cu 371%, de la listare, în urmă cu patru ani, compania ajungând […]
11:40
Titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%, în februarie (MFP) # Financial Intelligence
Programul de titluri de stat FIDELIS II, ce se va desfășura în perioada 06-13 februarie vine cu dobânzi […]
11:40
Autor: Daniel Apostol, articol preluat de pe 2eu.brussels Într-o lume marcată de fragmentare geopolitică, volatilitate economică și competiție […]
11:30
Acționarii Rompetrol Rafinare au ales trei noi membri în Consiliul de Administrație # Financial Intelligence
Acționarii Rompetrol Rafinare au ales 3 noi membri în Consiliul de Administrație, la Adunarea Generală, din 30 ianuarie, […]
11:30
Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor a votat noua componență a Consiliului Director # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor (ARB) reunită în ședință vineri, 30 ianuarie 2026, a votat componența […]
11:30
Grupul MOL și Compania Națională de Petrol din Libia încheie un parteneriat strategic în industria petrolieră # Financial Intelligence
Grupul MOL a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Națională de Petrol din Libia (NOC). Memorandumul de […]
11:30
De la tehnologie și semiconductori până la energie, bănci și industrie, 2026 poate aduce oportunități de investiții în […]
10:50
Taxele şi impozitele locale pot fi achitate direct prin CEC Bank, din Mobile şi Internet Banking # Financial Intelligence
CEC Bank oferă clienţilor săi posibilitatea de a achita taxele şi impozitele datorate instituţiilor publice înrolate în platforma […]
10:40
Sindicatul Companiei Aeroporturi Bucureşti: Managementul defectuos şi deciziile netransparente periclitează viitorul Aeroportului “Henri Coandă” # Financial Intelligence
Sindicatul Companiei Aeroporturi Bucureşti (SCAB) reclamă managementul defectuos şi deciziile netransparente referitoare la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", luate […]
10:40
Apă potabilă gratuită în Aeroportul “Henri Coandă”, de luni; şi în Aeroportul Băneasa vor fi montate staţii de apă # Financial Intelligence
Apa furnizată la robinet în Aeroportul "Henri Coandă" este potabilă începând de luni şi poate fi folosită de […]
Acum 24 ore
10:20
Donald Trump îl ameninţă cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Premiilor Grammy # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat luni cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Trevor Noah, gazda celei de-a […]
10:00
Oracle va atrage până la 50 de miliarde de dolari, în 2026, pentru dezvoltarea cloud-ului # Financial Intelligence
Oracle Corp. intenționează să atragă între 45 și 50 de miliarde de dolari, în acest an, printr-o combinație […]
09:50
SAFE pentru România: oportunitate strategică sau absorbție fără viziune? (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* „SAFE poate consolida securitatea României sau poate confirma incapacitatea decizională de a gândi pe termen lung." Autor: […]
09:40
Directorul FMI spune că inflaţia va scădea, dar este nevoie de integrare comercială # Financial Intelligence
Inflaţia globală este aşteptată să scadă până la 3,8% în acest an, şi la 3,4% în 2027, ajutată […]
09:40
Prăbuşirea prețurilor mărfurilor zguduie luni piețele globale; după creşteri record, preţurile aurului şi argintului înregistrează scăderi # Financial Intelligence
Preţurile mărfurilor se prăbușesc după numirea lui Warsh în funcția de președinte al Fed Aurul, argintul, petrolul și […]
09:30
Ministerul Finanțelor dorește ca acționarii Fondului Proprietatea să acorde Franklin Templeton un mandat de administrare de numai un an; FT nu este de acord și își rezervă dreptul de a nu accepta mandatul; FT propune comisioane mai mari pentru un mandat de numai un an # Financial Intelligence
MFP propune revocarea membrilor CRA – Istvan Sarkany și Florin Munteanu Ministerul Finanțelor, care deține 11,57% din capitalul […]
09:20
BlueSpace Technology își consolidează poziția de furnizor de încredere pentru NATO: 4 contracte de export de echipamente TEMPEST în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
BlueSpace Technology, important producător de echipamente TEMPEST din Europa de Est, a încheiat, în luna ianuarie 2026, nu […]
09:20
Compania aerospaţială americană SpaceX a îngreunat accesul Rusiei la conexiunea prin satelit Starlink, în urma unei solicitări din […]
09:00
Aurul scade cu 6%, iar argintul se prăbușește cu 12%, continuând vânzările masive de metale prețioase, după o scădere istorică # Financial Intelligence
Aurul și argintul și-au continuat scăderile masive luni, adâncind pierderile de la scăderea de vinerea trecută, deoarece un […]
08:50
Incendiu la Spitalul Militar din Braşov. Focul se manifestă la un container din curtea unităţii sanitare # Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, în curtea Spitalului Militar din Braşov. Focul se manifestă la un container […]
08:50
Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence (ministru) # Financial Intelligence
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă […]
08:40
Medvedev spune că Rusia nu vrea un conflict global, dar că lumea devine foarte periculoasă # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că […]
