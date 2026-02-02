Președintele FIFA, Gianni Infantino, cere scuze fanilor britanici și își apără decizia de a-i acorda lui Trump Premiul pentru Pace

13:10

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, încearcă să convingă SUA să negocieze doar cu Rusia, și nu cu Ucraina și Europa. Kremlinul încearcă să folosească acorduri economice și discuții despre arme pentru a obține concesii de la Trump cu privire la Ucraina. Kremlinul continuă să folosească probleme care nu au legătură cu războiul din Ucraina […]