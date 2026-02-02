Victorie categorică a lui Bolojan contra taberei pro-PSD din PNL: 47 de voturi pentru Bolojan, doar trei contra
Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a obținut luni seară un vot covârșitor de încredere din partea conducerii partidului, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, în urma unui vot secret, rezultatul fiind de 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Votul a fost solicitat de Ilie Bolojan în contextul tensiunilor interne din partid și […]
Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a obținut luni seară un vot covârșitor de încredere din partea conducerii partidului, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, în urma unui vot secret, rezultatul fiind de 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Votul a fost solicitat de Ilie Bolojan în contextul tensiunilor interne din partid și […]
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală # Aktual24
Cancerul de colon a fost mult timp considerat o boală a vârstnicilor, diagnosticată în general după vârsta de 50 de ani. În ultimele decenii însă, datele medicale arată o tendință alarmantă: tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu această afecțiune. În unele cazuri, pacienții au doar 25 sau 30 de ani, ceea ce ridică întrebări […]
Acum 2 ore
Președintele FIFA, Gianni Infantino, cere scuze fanilor britanici și își apără decizia de a-i acorda lui Trump Premiul pentru Pace # Aktual24
Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a cerut scuze pentru remarcile pe care le-a făcut despre fanii britanici și și-a apărat decizia de a acorda un premiu pentru pace președintelui SUA, Donald Trump. Infantino a declarant, luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos că Cupa Mondială din Qatar din 2022 a fost specială deoarece „pentru […]
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a cerut liderilor Uniunii Europene să inițieze discuții privind un cadru european de protecție nucleară, în contextul tensiunilor tot mai evidente cu Washingtonul, relatează TVPWorld. Weber consideră că propunerea președintelui francez Emmanuel Macron, de a pune arsenalul nuclear al Franței la dispoziția apărării europene, reprezintă o „ofertă generoasă”, mai […]
După anulări masive ale artiștilor, Trump anunță închiderea Kennedy Center timp de 2 ani pentru renovări # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat că va lua măsuri pentru a închide Kennedy Center din Washington timp de doi ani, începând din iulie, pentru reconstrucție, aceasta fiind cea mai recentă propunere a sa de a transforma celebra locație de la revenirea sa la Casa Albă. Anunțul lui Trump pe rețelele de socializare vine în urma […]
Administrația Trump intenționează să aloce aproape 12 miliarde de dolari pentru a crea o rezervă strategică de pământuri rare, un stoc care ar putea contracara capacitatea Chinei de a-și folosi dominația asupra acestor metale greu de procesat ca pârghie în negocierile comerciale, potrivit Associated Press. Casa Albă a confirmat luni lansarea „Project Vault”, care ar […]
Într-o lume care glorifică orele târzii de muncă, multitasking-ul și cafeaua fără sfârșit, somnul pare adesea un lux de care ne putem lipsi. Însă pentru milioane de oameni care se confruntă cu insomnia cronică, lipsa somnului nu este doar un inconvenient temporar, ci o amenințare reală pentru sănătatea creierului. Cercetările recente arată că insomnia persistentă […]
Iranul convoacă ambasadorii UE pentru a protesta față de includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste # Aktual24
Iranul a anunțat, luni, că i-a convocat pe toți ambasadorii Uniunii Europene din țară pentru a protesta față de includerea de către bloc a grupării paramilitare Garda Revoluționară pe lista grupărilor teroriste. Această mișcare a avut loc în timp ce Turcia încerca să organizeze o întâlnire între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și oficiali […]
Serghei Șoigu, mesaj către „cei care doresc răul Chinei”: ”Rusia susține poziția Beijingului privind Taiwanul!” # Aktual24
Serghei Șoigu a reafirmat sprijinul consecvent al Rusiei pentru poziția Chinei în privința Taiwanului, în cadrul unei întâlniri cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, la Beijing. Această întâlnire reflectă legătura tot mai strânsă dintre cele două mari puteri, care au consolidat, în ultimii ani, un parteneriat strategic „fără limite”. Parteneriatul a fost anunțat cu doar […]
Un oficial de la Kremlin confirmă că discuțiile Rusia–Ucraina, mediate de Statele Unite, vor fi reluate în această săptămână # Aktual24
O nouă rundă de discuții mediate de SUA privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei urmează să aibă loc în această săptămână, după o scurtă amânare, a declarat luni un oficial de rang înalt al Kremlinului, potrivit Associated Press. Discuțiile trilaterale vor avea loc miercuri și joi la Abu Dhabi, unde a avut loc o întâlnire […]
Bolojan a pus la punct Realitatea Plus: ”Nu mai colportați toate minciunile legate de ceasuri și de alte lucruri, da?”. Cât costă ceasul lui Bolojan – VIDEO # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, luni, dur față de trimisa Realitatea Plus după ce acest post de propagandă al AUR a susținut că ar purta la mână un ceas de zeci de mii de euro, care nu ar figura în declaraţia sa de avere. Subiectul a fost lansat public de jurnalista Anca Alexandrescu, de la […]
Apărarea europeană fără SUA: între vis strategic și ambiție excesivă. De ce Europa rămâne blocată într-o dezbatere fără final # Aktual24
Ideea unei apărări europene independente de Statele Unite revine obsesiv în discursul politic de la Bruxelles, mai ales pe fondul incertitudinilor geopolitice și al schimbărilor de ton venite dinspre Washington. Însă, dincolo de declarații și viziuni îndrăznețe, Europa pare încă prinsă într-o dezbatere care oscilează între aspirație și realism dur. Secretarul general al NATO, Mark […]
Mai multe cutremure mici au zguduit zona golfului San Francisco luni dimineață, într-o zonă care a avut o activitate seismică intensă în ultimele luni, potrivit Associated Press. Cel mai puternic dintre cutremure a avut magnitudinea de 4,2, și a avut epicentrul care a avut loc la scurt timp după ora 7:00, la sud de San […]
4 februarie, Ziua mondială a luptei împotriva cancerului: Fațada principală a Palatului Parlamentului, iluminată în portocaliu # Aktual24
Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată, miercuri, între orele 18:00 și 23:00 în portocaliu, pentru a marca Ziua mondială a luptei împotriva cancerului. Propunerea înaintată de Comisia pentru sănătate și familie privind iluminarea fațadei principale a Palatului Parlamentului în culoarea portocalie, în data de 4 februarie a fost aprobată, luni, de biroul permanent […]
Kaja Kallas critică formarea unei armate europene independente: „Să nu aruncăm NATO pe fereastră” # Aktual24
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a lansat un avertisment tăios în privința formării unei armate europene independente, subliniind că o astfel de inițiativă ar putea slăbi securitatea continentului și rolul vital al NATO. „Cei care vor o armată europeană poate că nu s-au gândit suficient la acest lucru practic. Atunci când ai fost prim-ministru, […]
Milioane de turiști ar putea renunța la vizitarea SUA dacă politica privind rețelele sociale este implementată, avertizează experții din industrie # Aktual24
Înaintea unei modificări a regulilor care ar solicita informații despre conturile de socializare de la unii călători străini în Statele Unite, experții în turism spun că politica ar putea descuraja și mai mult vizitatorii să vină în SUA – o scădere care s-ar putea traduce în miliarde de dolari în pierderi pentru sectorul turismului. Avertismentul […]
Tragedie la Chirpăr: Doi copii, frate și soră, de 6 și 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu # Aktual24
Doi copii de 6 și 9 ani din Chirpăr, județul Sibiu, au murit, luni, după ce au căzut într-un pârâu. La fața locului au fost mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov, potrivit Ora de Sibiu. Fetița […]
Senatul a adoptat, luni, cu 97 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și șapte abțineri, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Inițiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea definește juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea și publicarea anuală […]
Putin nu vrea la Kiev. Kremlinul insistă că o întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă doar la Moscova # Aktual24
Secretarul de presă al conducătorului rus, Dmitri Peskov, a declarat că o întâlnire dintre președintele Volodimir Zelenski și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, este posibilă doar la Moscova. El a declarat acest lucru în cadrul unei conferințe de presă de luni, 2 februarie, relatează Interfax. Peskov a fost întrebat dacă Kremlinul ia în considerare posibilitatea organizării […]
Orban confirmă că e conflict în PNL: ”Manevrele subterane, coordonarea cu atacurile PSD, băgarea dihoniei sunt acțiuni care fac rău nu numai lui Ilie Bolojan” # Aktual24
Fostul premier PNL Ludovic Orban confirmă că Ilie Bolojan se confruntă cu o grupare puternică în interiorul PNL, grupare care și-ar coordona atacurile împreună cu cei din PSD. ”Opoziția la Bolojan din PNL este inexplicabilă logic. După dezastrul din alegerile prezidențiale, tot partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului pentru alegerile parlamentare. Și […]
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, a subliniat recent într-un interviu acordat publicației Liberation că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, dar cu o condiție esențială: transparență totală față de Ucraina. Potrivit oficialului francez, contactul direct cu Moscova este vital pentru ca Europa să-și apere propriile interese și să nu lase responsabilitatea […]
Averea celor mai bogați ruși a crescut cu 19,4 miliarde de dolari în ianuarie — Bloomberg # Aktual24
Averea celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia a crescut cu 19,392 miliarde de dolari în ianuarie 2026, potrivit Indicelui Miliardarilor Bloomberg, care este calculat pe baza costului acțiunilor companiilor, printre alți factori. Conform Indicelui Miliardarilor Bloomberg, de la începutul acestui an, președintele Norilsk Nickel, Vladimir Potanin, a câștigat 3,46 miliarde de dolari, aducând […]
Un nou scandal în POT. Anamaria Gavrilă s-a trezit că rămâne fără parlamentari și fără denumirea partidului # Aktual24
Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, „legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT” în „Uniţi pentru România”, iniţiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid. „În fapt, prin documentele transmise de […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, potrivit newsmaker.md. Hermstad argumentează că șefa statului moldovean merită această distincție pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova. […]
Pentru un salariat rus cu venituri medii, semnarea unui contract militar poate părea o oportunitate financiară rară. Pentru un deținut, este o șansă de a scăpa de abuzurile din închisoare. Pentru un imigrant, promisiunea cetățeniei ruse și a unui loc de muncă stabil sună ca începutul unei vieți mai bune. În realitate, pentru mulți dintre […]
Judecătoarea Ionela Tudor de la Curtea de Apel și-a depus cerere de intrare la pensie. Ea a devenit faimoasă după ce i-a șoptit la ureche Lianei Arsenie că o caută șefa ICCJ, Lia Savonea. Tudor a depus la CSM cerere de ”eliberare din funcție, prin pensionare”. Ea are 52 de ani. În timpul conferinței de […]
ICCJ, decizie definitivă: Fostul primar PSD Daniel Tudorache rămâne cu diamantele, acestea valorează 2 milioane euro # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv, luni, contestaţia formulată de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în aşa-numitul „Dosar al diamantelor”, menţinând sentinţa prin care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a rămas în posesia bijuteriilor şi pietrelor preţioase ridicate în cursul anchetei, cu o valoare estimată de aproximativ 2 […]
Donald Trump a declarat că poate rezolva rapid problemele financiare ale Organizației Națiunilor Unite, susținând că este suficient să își folosească influența pentru a determina statele membre să își achite cotizațiile restante. Președintele american s-a prezentat drept un posibil salvator al ONU, aflată în pericol de colaps financiar, însă a evitat să precizeze dacă Statele […]
PNL intră în ofensivă după victoria taberei Bolojan: ”PSD să își asume o declaraţie clară şi neechivocă. De aproape jumătate de an, PSD amână o reformă profund necesară României” # Aktual24
Partidul Naţional Liberal solicită Partidului Social Democrat o poziţie clară privind susţinerea asumării rapide a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului pe reforma administraţiei publice, potrivit unui comunicat transmis luni de PNL. Conform sursei citate, PNL aşteaptă ca, la începutul sesiunii parlamentare, Partidul Social Democrat să îşi asume „o declaraţie clară şi neechivocă” privind susţinerea acestei […]
BREAKING ICCJ l-a achitat definitiv pe senatorul PSD Florian Bodog. Și consiliera lui a fost achitată # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat, luni, o soluţie definitivă de achitare în dosarul în care fostul ministru al Sănătăţii, Florian Dorel Bodog (PSD), şi consiliera personală a acestuia, Olivia Andreea Marcu, fostă Baciu, au fost trimişi în judecată pentru fapte de abuz în serviciu şi fals intelectual. Decizia a fost luată de […]
Realizatoarea de televiziune Denise Rifai se alătură, începând cu luna februarie, Antena Group, urmând să pregătească un nou format de televiziune, potrivit unui comunicat transmis de compania de media. Conform sursei citate, Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group şi va lucra, în perioada următoare, alături de o echipă de producţie […]
Oricine dorește să vadă Fântâna Trevi de aproape trebuie acum să cumpere un bilet: Roma percepe o taxă de intrare de doi euro pentru accesul la fântână începând de astăzi, 2 februarie. Măsura are scopul de a gestiona fluxul de vizitatori și de a proteja popularul reper. Zeci de mii de oameni vizitează zilnic Fântâna […]
Iranul anunță că e gata de ”operaţiuni fulger şi de largă anvergură”: ”Ne-am modificat doctrina militară” # Aktual24
Iranul a trecut la o doctrină militară ofensivă, în urma bombardamentelor israeliene şi americane de anul trecut şi în timp ce SUA ameninţă cu un nou atac, a anunţat luni şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „După războiul de 12 zile (cu Israelul) şi continuarea acţiunilor […]
Grindeanu: ”Dacă PSD pleacă, guvernul a picat/ Nu are rost să guvernezi dacă faci mai rea viața românilor” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, din punctul de vedere al PSD, un guvern minoritar nu este posibil în România, subliniind că nu este necesară depunerea unei moţiuni de cenzură în situaţia în care un partid părăseşte coaliţia de guvernare, deoarece, în acel moment, guvernul este considerat demis. Declaraţia a fost făcută la […]
USR Bucureşti: ”Indemnizațiile membrilor CA de la Eco Igienizare au crescut la 8.500 lei net. Compania este sub controlul partidului lui Piedone” # Aktual24
USR Bucureşti a atras luni atenţia că indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie de la Compania Municipală Eco Igienizare au fost majorate la 14.486 lei brut/lună. Consilierul municipal USR Dragoş Radu va cere explicaţii în legătură cu această decizie, în contextul în care în iunie 2025 Consiliul General al Capitalei a decis plafonarea acestor sume. „La […]
Cinci bărbați arestați. Autoritățile germane au destructurat o rețea de contrabandă care furniza materiale occidentale pentru industria rusă de armament # Aktual24
După începerea invaziei la scară largă a Ucrainei, multe state UE au impus sancțiuni împotriva Rusiei. Cinci bărbați din Germania au eludat aceste sancțiuni și au furnizat Rusiei zeci de mii de produse. Aceștia au folosit o rețea secretă, care a fost acum expusă. Suspecții au fost arestați. Cinci bărbați au fost arestați în Schleswig-Holstein […]
China atacă decizia industriei muzicale de a acorda un premiu Grammy lui Dalai Lama: ”Instrument de manipulare politică anti-China” # Aktual24
Beijing a criticat luni obținerea de către Dalai Lama a unui premiu Grammy, descriind premiul industriei muzicale pentru o carte audio drept „un instrument de manipulare politică anti-China”. Liderul spiritual budist tibetan, care trăiește în exil în India, a primit premiul duminică pentru cartea sa „Meditații: Reflecțiile Sanctității Sale Dalai Lama”. El a spus într-o […]
Oana Țoiu, din nou la Washington la o reuniune majoră dedicată mineralelor critice. Alianță strategică între Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă # Aktual24
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă, la 4 februarie 2026, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația Statelor Unite, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe, reuniunea are ca obiectiv […]
Victorie a taberei Bolojan în PNL. Oamenii susținuți de premier au obținut mai multe voturi decât cei din gruparea Thuma # Aktual24
Victorie importantă pentru Ilie Bolojan în lupta internă din PNL cu gruparea condusă de baronul Hubert Thuma, apropiat de PSD. Cei doi deputați susținuți de Bolojan pentru poziții de conducere în Parlament au obținut mai multe voturi în PNL decât cei susținuți de gruparea Thuma. Astfel, Arina Moș a obținut 27 de voturi pentru poziția […]
BREAKING ICCJ a decis excluderea din magistratură a procurorului DNA Mircea Negulescu. Un alt procuror a fost sancționat reducerea indemnizaţiei cu 20%. Lucian Onea a scăpat # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, luni, excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, după ce a admis recursul formulat de Inspecţia Judiciară împotriva unei hotărâri a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a fost pronunţată de Completul de 5 judecători în materie civilă al Înalta Curte de Casaţie şi […]
Sondaj în Ucraina, suveranitatea e mai importantă decât pacea. Majoritatea cetățenilor se opun cedării Donbasului # Aktual24
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, dar o majoritate de 52% resping retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev, relatează luni agenţia […]
Japonia extrage nămol bogat în pământuri rare din adâncurile mării pentru a reduce dependența de China # Aktual24
Sedimente care conțin pământuri rare au fost recuperate de la adâncimi oceanice de 6.000 de metri într-o misiune de testare japoneză, a anunțat guvernul luni, în cadrul unei misiuni de testare japoneze. Japonia spune că misiunea a fost prima încercare din lume de a extrage pământuri rare din adâncurile mării la o astfel de adâncime, […]
Bolojan, în luptă deschisă cu gruparea Thuma: ”Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior” # Aktual24
Premierul PNL, Ilie Bolojan, a intrat luni în conflict deschis cu gruparea Thuma din PNL, după ce aceasta a anunțat că susține alți candidați decât cei propuși de Bolojan pentru conducerea Camerei Deputaților. ”Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar ce vă cer să nu ne torpilăm din interior. […]
Europa va fi asaltată de mii de infractori, foști soldați, la ordinul lui Putin – avertisment oficial din partea Estoniei. ”După armistițiu, ei vor fi transformați în arme. Vor fi trimiși în Europa”” # Aktual24
Vladimir Putin se pregătește să trimită sute de mii de foști soldați pentru a provoca haos în Europa după orice armistițiu în Ucraina, a declarat ministrul de externe al Estoniei pentru publicația The Telegraph. Margus Tsahkna a propus interzicerea generală a accesului în spațiul Schengen al Uniunii Europene pentru soldații ruși care au luptat în […]
Vagoane de cereale din Rusia au fost expediate duminică în Armenia prin teritoriul azer. Redeschiderea rutelor de tranzit face parte din procesul de normalizare dintre Baku și Erevan. Un total de 25 de vagoane de cereale, cu o greutate de 1.746 de tone, au fost trimise din Rusia în Armenia printr-un tranzit prin Azerbaidjan, relatează […]
Premierul Starmer face eforturi pentru ca Marea Britanie să adere totuși la fondul de apărare al UE după un refuz inițial # Aktual24
Prim-ministrul britanic Keir Starmer solicită din nou să se alăture Fondului European de Apărare SAFE, în ciuda negocierilor eșuate de anul trecut. Fondul SAFE (Acțiune de Securitate pentru Europa), aprobat de Comunitatea Europeană Liberă, alocă în prezent aproximativ 150 de miliarde de euro (177 de miliarde de dolari) pentru proiecte comune de apărare și achiziții […]
Misiunea de dedolarizare a Chinei: Xi solicită transformarea yuanului într-o monedă de rezervă globală, care să concureze dolarul # Aktual24
Pe fondul incertitudinilor economice globale, președintele chinez Xi Jinping a declarat că țara trebuie să construiască o „monedă puternică” și își propune să transforme yuanul într-o monedă de rezervă globală. Xi și-a exprimat speranța de a face ca yuanul să fie utilizat pe scară largă în comerțul internațional, investiții și piețele valutare. Președintele chinez și-a […]
ISW: Kremlinul încearcă să-l manipuleze pe Trump înaintea unei noi runde de discuții „de pace” # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, încearcă să convingă SUA să negocieze doar cu Rusia, și nu cu Ucraina și Europa. Kremlinul încearcă să folosească acorduri economice și discuții despre arme pentru a obține concesii de la Trump cu privire la Ucraina. Kremlinul continuă să folosească probleme care nu au legătură cu războiul din Ucraina […]
Administrația americană a transmis Iranului, prin mai multe canale, disponibilitatea sa de a negocia pentru a încheia un acord. Eforturile diplomatice vin în contextul în care președintele american Donald Trump a ordonat o dislocare masivă a forțelor militare în Golful Persic, ridicând miza privind posibilitatea ca discuțiile să evite un atac asupra Iranului și un […]
Dmitri Medvedev amenință iar că Rusia va arunca planeta în aer: „Normal că vom folosi armele nucleare dacă existența țării este în pericol” – VIDEO # Aktual24
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei (2008-2012) și în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a făcut duminică, într-un interviu acordat agențiilor Reuters, TASS și bloggerului militar WarGonzo, la reședința sa din afara Moscovei, declarații belicoase la adresa Occidentului. El a afirmat: „Dacă va veni vorba de însăși soarta țării, nimeni nu […]
