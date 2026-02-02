Victorie categorică a lui Bolojan contra taberei pro-PSD din PNL: 47 de voturi pentru Bolojan, doar trei contra

14:40

Vagoane de cereale din Rusia au fost expediate duminică în Armenia prin teritoriul azer. Redeschiderea rutelor de tranzit face parte din procesul de normalizare dintre Baku și Erevan. Un total de 25 de vagoane de cereale, cu o greutate de 1.746 de tone, au fost trimise din Rusia în Armenia printr-un tranzit prin Azerbaidjan, relatează […]