Pensiile speciale ale magistraților au urcat în 2025 în valoare și număr, în ciuda plafonării generale

Doi frați medici au făcut o echipă grozavă în sala de operație și au reușit să schimbe în bine viața unui tânăr cu o boală rară. Un pacient trăia cu privirea îngustată de o afecțiune genetică rară – sindromul BPES – care îi afecta atât vederea, cât și felul în care era perceput de cei din jur.