Rareș Bogdan îl atacă pe premier înainte de întâlnirea liderilor liberali: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună”
Adevarul.ro, 2 februarie 2026 20:00
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de ședința PNL, că președintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Național şi să stea de vorbă cu primarii.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:15
Șeful FIFA, cel care a inventat un premiu special pentru Trump, susține că Rusia ar trebui să revină în fotbalul internațional: „Trebuie să o facem” # Adevarul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luni că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicția care împiedică Rusia să participe la turneele internaționale.
20:15
Trump anunță un acord comercial cu India. New Delhi va renunța la petrolul rusesc, spune președintele SUA # Adevarul.ro
Statele Unite și India au încheiat un acord comercial care prevede reducerea taxelor vamale și o schimbare majoră în politica energetică a Indiei.
20:15
Cel mai bun multicooker electric în 2026: Top 7 alegeri testate care îți economisesc timp și bani # Adevarul.ro
Cauți cel mai bun multicooker electric în 2026? Am analizat sute de modele și îți prezentăm Top 7 alegeri care economisesc timp, bani și spațiu în bucătărie.
20:15
Bolojan, iritat pe jurnaliști după ce s-a lansat informația că are la mână un ceas de 200.000 de euro. „Nu mai colportați! Aveți bun simț”. Cât costă de fapt ceasul # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat, luni, iritat de informațiile vehiculate în spațiul public despre faptul că ar avea la mână un ceas de 200.000 de euro, care nu figurează în declarația de avere.
Acum 30 minute
20:00
Rareș Bogdan îl atacă pe premier înainte de întâlnirea liderilor liberali: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de ședința PNL, că președintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Național şi să stea de vorbă cu primarii.
20:00
Mircea Lucescu s-a întors de urgență la spital. Un fost elev susține că antrenorul a fugit din casă, deși era bolnav # Adevarul.ro
Mircea Lucescu are 80 de ani și misiunea de a duce naționala de fotbal a României la Cupa Mondială de la vară.
Acum o oră
19:45
ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie # Adevarul.ro
Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie.
19:45
Propagandiștii Kremlinului cer lovituri asupra sateliților lui Musk: „O singură detonare ar rezolva problema” # Adevarul.ro
Un influent comentator al televiziunii de stat ruse a lansat ideea ca Rusia să lovească cu arme nucleare sateliții antreprenorului Elon Musk, în contextul în care Space X a răspuns apelului Ucrainei de a o ajuta să împiedice forțele ruse să folosească terminale Starlink.
19:45
Mai mulți fotbaliși de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut cu bestialitate un adolescent de 19 ani. „Dacă avea cu câteva kilograme mai puţin, îi măturam creierii de pe asfalt” # Adevarul.ro
Un adolescent de 19 ani a ajuns la spital după ce a fost bătut cu bestialitate de un grup de 8-10 persoane, printre care s-ar fi aflat și fotbaliști de performanță, în fața unui club din Complexul Studențesc din Timișoara. Mama lui face declarații șocante, care contrazic varianta poliției.
19:30
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru o felie de pizza # Adevarul.ro
O tânără româncă a mers împreună cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Elveția, și a rămas surprinsă de prețurile din oraș.
19:30
Senatorii au adoptat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului. Inițiativa merge la Camera Deputaților, for decizional # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.
Acum 2 ore
19:15
Un francez a scris un roman de 300 de pagini fără litera „e”, cea mai folosită vocală în țara lui Balzac. Semnificația, identificată de criticii literari # Adevarul.ro
Un scriitor francez a scris un roman de 300 de pagini fără litera „e”. Povestea lui Georges Perec nu e despre snobism literar, ci despre ce rămâne când ceva esențial dispare.
19:00
PSD vrea bonificații la gaze și energie electrică pentru persoanele cu venituri scăzute. Ce propune ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar putea beneficia de bonificații la facturile de gaze naturale şi energie electrică.
19:00
Un influencer brazilian care apăra campania anti-imigrație a SUA a fost arestat de ICE # Adevarul.ro
Un influencer brazilian de dreapta, care susținea că măsurile dure ale lui Donald Trump împotriva migranților vizează doar „infractorii”, a fost arestat de agenți ICE în New Jersey.
18:45
Un tânăr cadru medical a fost găsit spânzurat într-o clinică privată din Pitești. Era kinoteterapeut și fusese sportiv la un club local # Adevarul.ro
Un tânăr kinetoterapeut, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit spânzurat într-o clinică privată din Pitești. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de către colegii lui, care au alertat autorităţile.
18:45
Grindeanu pleacă în vizită oficială în Israel. Se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, va efectua o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie.
18:45
Autoritățile de control se suprapun în atribuții. Consiliul Economic și Social recomandă unificarea practicilor # Adevarul.ro
ANPC este desemnată ca autoritate centrală în domeniul protecției consumatorilor, însă funcționează într-un ecosistem în care alte instituții – precum ANSVSA, ANRE, ANCOM, ASF, ANPIS sau Garda de Mediu au propriile roluri sectoriale, uneori insuficient corelate cu rolul principal al ANPC.
18:45
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate # Adevarul.ro
Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei a declarat că Andrii Ermak, fostul șef al Biroului Președintelui, practica ritualuri magice și că aducea vrăjitori din străinătate pentru diverse ceremonii.
18:30
România nu are propriile inițiative, nu știe să se pună în valoare, dar încearcă să rămână la intersecția rețelelor energetice care traversează de la Sud spre Nord și de la Est spre Vest această parte a continentului.
18:30
Tragedie în județul Sibiu. O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu. Salvatorii îl caută în apă și pe fratele ei # Adevarul.ro
O fetiță de aproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Copila a fost găsită și scoasă din apă, în stop cardio-respirator, dar nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
18:30
Ochi deschiși pentru prima dată: Intervenție rară, reușită de dr. Maximilian și George Muntean, din cadrul MedLife # Adevarul.ro
Doi frați medici au făcut o echipă grozavă în sala de operație și au reușit să schimbe în bine viața unui tânăr cu o boală rară. Un pacient trăia cu privirea îngustată de o afecțiune genetică rară – sindromul BPES – care îi afecta atât vederea, cât și felul în care era perceput de cei din jur.
Acum 4 ore
18:15
Noua metodă a hoților din Napoli. Cum acționează fără să lase urme: „Nu am simțit nimic” # Adevarul.ro
Hoții de buzunare din Napoli au adoptat o metodă modernă de furt, care le permite să extragă bani fără ca victimele să simtă nimic.
18:15
Regretul ministrului Dezvoltării: „Era bine ca pachetul de administrație să fie deja în vigoare” # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a afirmat, luni, că pachetul de administrație ar fi trebuit să fie deja implementat, însă acesta va fi promovat doar împreună cu măsurile de relansare economică.
18:00
O pensionară de 73 de ani, lovită și umilită din cauză că adunase nucile căzute din copac. Ce au stabilit judecătorii # Adevarul.ro
O pensionară din Codăești, Vaslui, a fost lovită cu o creangă și cu piciorul de proprietarul unui nuc, după ce a adunat câteva fructe căzute pe jos. Incidentul, aparent minor, a ajuns în instanță.
18:00
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv de Înalta Curte. Fusese condamnat la închisoare la instanța de fond # Adevarul.ro
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a fost achitat după ce a fost acuzat de abuz în serviciu pe vremea când era în funcție.
18:00
Mesajul războinic dat de Novak Djokovic pentru studenții care protestează în Serbia. Campionul olimpic contestă politica președintelui Aleksandar Vučić # Adevarul.ro
Novak Djokovic, campion olimpic la Paris 2024, a pierdut ieri finala masculină de la Melbourne.
18:00
Tentativă de omor în Capitală: un turist irlandez a intrat într-o farmacie și a cerut ajutor, după ce a fost înjunghiat în abdomen # Adevarul.ro
Autoritățile din Capitală au fost alertate, după ce într-o farmacie a intrat un bărbat care fusese înjunghiat în abdomen. Principalul suspect a fost identificat și reținut de poliție.
17:45
Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, cu sprijinul Chinei: „Securitate suplimentară țării noastre” # Adevarul.ro
Președintele Aleksandar Vucic a anunțat că următoarea paradă militară a țării va include mii de roboți înarmați și că va solicita sprijinul Chinei .
17:45
Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Cu ce televiziune a bătut palma pentru un nou proiect # Adevarul.ro
Denise Rifai, care în ultimii ani a realizat interviuri la Kanal D, se va alătura în luna februarie unei noi televiziuni, unde va avea un nou proiect.
17:30
„O anomalie”. Un avion a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar doi pasageri, dar cu echipajul complet # Adevarul.ro
O cursă a companiei poloneze LOT Polish Airlines operată pe ruta Oradea- Varșovia în ultima zi a lunii ianuarie a înregistrat un număr neobișnuit de mic de pasageri: doar două persoane.
17:30
Un deputat exclus din POT este pe cale să îi sufle partidul Anamariei Gavrilă. A cerut crearea unui nou grup parlamentar # Adevarul.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunțat luni, în plenul Camerei Deputaților, constituirea unui nou grup parlamentar, „Uniți pentru România”, din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).
17:15
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DNA) au efectuat percheziţii la sediul Consiliului Județean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene.
17:15
UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise # Adevarul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.
17:15
Orașul cu prima stradă pavată cu aur din lume: un simbol al opulenței și al ambițiilor arhitecturale # Adevarul.ro
Opulență fără precedent: un oraș din Orientul Mijlociu se pregătește să inaugureze prima stradă pavată cu aur, transformând zona într-o destinație de lux la nivel global.
17:15
Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina # Adevarul.ro
Propaganda Kremlinului și-a schimbat brusc discursul și a început să-i convingă pe ruși că Rusia nu mai are nevoie să ocupe noi teritorii din Ucraina.
17:00
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
16:45
Forțele ucrainene au respins două atacuri rusești majore în apropiere de Pokrovsk într-o singură zi, distrugând mai multe plutoane, vehicule și aproape toate trupele rusești angajate în asalt, potrivit rapoartelor oficiale, citate de Kyiv Post.
16:45
Grindeanu, despre evaluarea din PSD privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Are legătură cu bugetul de stat # Adevarul.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, se finalizează o dată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse și vor avea un tablou complet.
16:45
Moțiune de cenzură, anunțată de AUR dacă Guvernul își asumă răspunderea pe pachetul de reformă a administrației # Adevarul.ro
Liderul senatorilor AUR anunță că partidul va depune o moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul își va angaja răspunderea pe pachetul de reformă a administrației.
16:45
Grecii s-au înfuriat. PAOK anunță măsuri ferme împotriva celor care pângăresc memoria fanilor decedați în accidentul din România # Adevarul.ro
Clubul elen de fotbal PAOK Salonic a pierdut șapte suporteri în accidentul rutier din Timiș.
16:30
Jocurile Olimpice de Iarnă și-au deschis porțile. Satul Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a unei gări # Adevarul.ro
Delegația României cuprinde 29 de sportivi.
16:30
Ce pun la cale operatorii în preajma unor evenimente de amploare precum Cupa Mondială de fotbal din SUA, Mexic și Canada.
16:30
Noi acuzații penale pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei. Marius Borg Høiby, reținut cu două zile înainte de procesul pentru viol # Adevarul.ro
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo sub acuzații noi, inclusiv agresiune și amenințări cu un cuțit.
16:30
Obsesia lui Epstein pentru Kremlin: Putin, menționat de peste o mie de ori în dosarele declasificate. Bancherul pedofil pretindea că administrează averea liderului rus # Adevarul.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în prim-plan numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu Jeffrey Epstein.
16:30
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, cu sisteme antiaeriene și drone # Adevarul.ro
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare antiaeriană, radare Saab, echipamente de război electronic, drone și posibile livrări de avioane Gripen și rachete Meteor.
Acum 6 ore
16:15
Dan Șucu a răbufnit la tribuna oficială. Patronul de la Rapid i-a spus ce-l doare unui suporter # Adevarul.ro
Omul de afaceri Dan Șucu, 62 de ani, deține Rapid în Superliga României și Genoa în Serie A din Italia.
16:15
De la 1 februarie, turiștii plătesc taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma. Banii merg la bugetul local # Adevarul.ro
Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni, informează DPA.
16:00
Harvey Weinstein, menționat în dosarul Epstein. Documentele FBI scot la iveală noi mărturii despre abuzurile comise de fostul producător de film # Adevarul.ro
Noile documente din dosarul Epstein făcute publice arată că acesta ar fi traficat fete către alte persoane, deși afirmațiile susțineau anterior că nu există dovezi pentru a investiga implicarea unor terți în crimele infractorului sexual new yorkez.
16:00
Mii de polonezi ar putea fi căsătoriți legal, deși credeau că au divorțat. Confuzie juridică provocată de disputa privind „neo-judecătorii” # Adevarul.ro
Un cuplu divorțat s-a prezentat în instanță pentru a finaliza formalități legate de împărțirea bunurilor. Judecătorul le-a comunicat că, în evidențele statului, divorțul lor nu ar fi existat niciodată.
16:00
Procurorul Mircea Negulescu, exclus din magistratură după ce a divulgat detalii dintr-un dosar penal. Alfred Savu, sancționat cu reducerea salariului # Adevarul.ro
ÎCCJ a admis recursul Inspecției Judiciare și a decis excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru încălcarea obligațiilor de confidențialitate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.