Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Gabriel Bălăceanu, fondatorul fabricii de paie din hârtie Harpai: Creşterea în 2026 nu va veni din „mai mult“, ci din „mai inteligent“

Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior. Din datele adunate de ZF pe baza execuţiei bugetare publicată de ministerul de Finanţe, în ultimii 10 ani la CNAS deficitul a fost de peste 70 miliarde de lei cumulat, bani care au venit din subvenţii de stat pentru a acoperi găurile de la an la an.