Care sunt cele 10 acţiuni de pe pieţele internaţionale pe care Claudiu Cazacu, XTB, le recomandă investitorilor în 2026?

Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 18:30

• • •

Acum 10 minute
18:45
Analiză RoEM-UBB FSEGA. Va fi anul 2026 mai bun decât 2025? Csaba Bálint, membru în CA al BNR şi profesor de economie: „Perspectivele ar putea începe să se îmbunătăţească în a doua jumătate a anului 2026, întrucât inflaţia este de aşteptat să scadă semnificativ” Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:30
Bursă. Luna februarie debutează cu scădere pe indicele BET, dar lichiditatea se menţine peste 100 mil. lei. Deprecieri de 2% pe TeraPlast, Antibiotice, Premier Energy şi Romgaz Ziarul Financiar
18:30
Acum o oră
18:15
Deficitul bugetar din sănătate se adânceşte: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a încheiat anul 2025 cu un deficit de aproape 9 mld. lei. Pe ce s-au dus banii? Veniturile CNAS au crescut de mai bine de trei ori în ultimul deceniu, de la 21 mld. lei în 2015, la aproape 76 mld. lei anul trecut, în 2015 Ziarul Financiar
Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior. Din datele adunate de ZF pe baza execuţiei bugetare publicată de ministerul de Finanţe, în ultimii 10 ani la CNAS deficitul a fost de peste 70 miliarde de lei cumulat, bani care au venit din subvenţii de stat pentru a acoperi găurile de la an la an.
18:15
Minus pe linie: Fără Rabla, mărcile de volum încep anul cu scăderi de două cifre. În premieră, BYD intră în ianuarie în top zece, iar Logan este depăşit de Duster şi Octavia Ziarul Financiar
18:00
Investiţie de 18,3 mil. lei pentru construirea unei creşe în municipiul Lugoj, judeţul Timiş Ziarul Financiar
18:00
Compania de Apă Someş a investit anul trecut peste 46 mil. lei în extinderea şi înlocuirea a 44 km de reţele de apă şi canalizare Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:45
Patru studenţi din Cluj-Napoca vor să facă din cel mai sigur oraş din România unul şi mai sigur. Proiectele lor îşi propun să creeze din Cluj-Napoca un loc unde să te simţi protejat oriunde Ziarul Financiar
17:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 3 februarie 2026, ora 09.30 cu Bogdan Maioreanu, analist, eToro Ziarul Financiar
17:15
Cum îşi împart brandurile hoteliere internaţionale piaţa locală? Sectorul hotelier are sub 5% dintre unităţi afiliate unui brand internaţional, iar dezvoltarea pare a fi mult prea lentă. În România există doar 1.633 de hoteluri, dintre care 76 de hoteluri sunt afiliate unui brand internaţional Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din România rămâ­ne una dintre cele mai slab dezvoltate din perspectiva prezenţei brandurilor hoteliere internaţionale între pieţele din regiune, în pofida unei creşteri constante a turismului şi a interesului manifestat de investitori în ultimii ani. Sub 5% dintre unităţile de cazare sunt afiliate unui brand hotelier inter­naţional, un procent care plasează România mult sub pieţe comparabile precum Polonia, Cehia sau Ungaria.
17:15
Avertisment de la Disney pentru Trump: Scăderea numărului de turişti străini afectează vânzările din parcurile tematice Ziarul Financiar
17:15
WDP pune la cale noi investiţii în România: Depozit de 44 mil. euro pentru Aquila la Dragomireşti şi noi loturi de teren cumpărate la Ştefăneştii de Jos Ziarul Financiar
17:00
Călătorie în business: Cum a devenit Christian Tour unul dintre cei mai mari jucători din turismul românesc şi ce proiecte pregăteşte pentru 2026 Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Trebuie ajustat modelul economic al României, e misiunea generaţiei noastre. Europa se confruntă acum cu ameninţări multiple, iar discuţiile sunt mai complexe decât oricând Ziarul Financiar
16:15
15:45
Studiu Deloitte: Majoritatea companiilor imobiliare din sectorul comercial global vor majoreze investiţiile în active imobiliare în 2026; 80% dintre companiile imobiliare din sectorul comercial estimează o creştere a veniturilor Ziarul Financiar
15:45
Cele mai mari companii petroliere din lume trec la austeritate: Giganţii reduc plăţile către acţionari cu miliarde de dolari, pregătindu-şi bilanţurile pentru preţuri mai mici la petrol în perioada următoare Ziarul Financiar
15:30
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Ziua neplătită de concediu medical îţi afectează pensia? Timeia Lupşa, junior associate, Haţegan Attorneys: Din punct de vedere juridic nu se schimbă nimic. Dar vechimea? Un avocat explică ce trebuie să ştiţi VIDEO Ziarul Financiar
15:30
Guvernul majorează limita de împrumut prin titluri de stat pe termen mediu de la 90 miliarde de euro la 99 miliarde de euro. Se pregăteşte să iasă cu bonduri pe pieţele internaţionale? Ziarul Financiar
15:15
Tranşa de retail din IPO-ul Electro-Alfa ajunge la 12 milioane de acţiuni subscrise pentru 106 mil. lei, dublu faţă de alocare, oferta fiind suprasubscrisă 100% în doar câteva ore de la debut – update ora 15:00 Ziarul Financiar
15:15
O veste bună pentru fermieri: Statul acordă încă 12 luni pentru finalizarea investiţiilor în zootehnie Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:45
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,3 miliarde lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,21% şi 6,66% pe an Ziarul Financiar
14:15
Topul salariilor IT-iştilor din marile centre universitare: unde sunt plătiţi cel mai bine absolvenţii de automatică şi calculatoare. Bucureşti conduce topul salariilor pentru absolvenţii de automatică şi informatică aplicată, cu peste 12.800 de lei net lunar la un an de la absolvire. Timişoara şi Clujul urmează în clasament, ambele cu medii de peste 10.000 de lei net pe lună Ziarul Financiar
Bucureştiul continuă să domine harta salariilor absolvenţilor de automatică şi calculatoare, dar competiţia se joacă tot mai intens între marile centre universitare. La un an după absolvire, un tânăr inginer de la Automatică şi informatică aplicată câştigă, în medie, peste 12.800 de lei net lunar în Capitală, cu până la 3.500 de lei mai mult decât un coleg din Iaşi, arată calculele ZF pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.
14:15
Mersul la birou, un ingredient esenţial din reţeta echilibrului emoţional pentru tineri. Mai mult de jumătate dintre angajaţii gen Z preferă colaborarea faţă în faţă cu managerii şi colegii în locul întâlnirilor online Ziarul Financiar
14:00
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro Ziarul Financiar
13:45
Statul propune în Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea pe Ştefan Nanu, Alina-Mirela Petre şi Valeriu-Andrei Steriu pentru locurile vacante ale lui István Sárkány şi Florian Munteanu, într-un conflict cu Franklin Templeton Ziarul Financiar
13:30
Consiliul Concurenţei a autorizat anul trecut 119 tranzacţii, un număr record pentru ultimii 22 de ani, şi a finalizat 18 investigaţii, aplicând sancţiuni de 347,4 milioane lei. Cea mai mare amendă a fost acordată pentru limitarea mobilităţii angajaţilor şi menţinere unor costuri reduse cu resursa umană Ziarul Financiar
13:30
Statul propune în Comitetul Reprezentanţilor de la Fondul Proprietatea pe Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, şi pe fostul parlamentar Valeriu-Andrei Steriu, în plină dispută cu Franklin Templeton privind mandatul administratorului şi Fondului Ziarul Financiar
13:15
BREAKING Oferta Electroalfa este deja acoperită integral pe retail, ba chiar peste: ordine de 66 mil. lei în doar 3 ore Ziarul Financiar
13:15
Tot în sus: vânzările de medicamente s-au triplat într-un deceniu şi au ajuns la peste 37 mld. lei în 2025. În ultimii 10 ani nu a existat nicio contracţie a pieţei de medicamente ca vânzări. Fluctuaţii au fost în volume Ziarul Financiar
Piaţa medicamentelor care ajung la pacienţii români prin farmacii sau prin spitale a depăşit 37 miliarde de lei în 2025, din datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim, pu­blicate pe platforma LinkedIn. Faţă de acum zece ani, vânzările s-au triplat, iar piaţa a mers doar pe creştere, din calculele ZF.
13:15
Canadienii de la Genetec, furnizor de software pentru securitate fizică, şi-au dublat afacerile din România în 2025. Bogdan Gavril, Genetec: România a avut cea mai mare rată de creştere din regiune. În retail, Kaufland şi alte lanţuri mari au implementat sisteme de detecţie a anomaliilor la casele de self-checkout Ziarul Financiar
Genetec, companie canadiană de software pentru securitate fizică, şi-a dublat afacerile în România în 2025 faţă de anul precedent, pe fondul proiectelor de investiţii din sectorul public şi al expansiunii jucătorilor din mediul privat, din segmente precum cele de retail şi logistică.
13:00
Maia Sandu, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un parlamentar norvegian a făcut propunerea Ziarul Financiar
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia. Iniţiativa vizează rolul şefei statului în apărarea democraţiei şi a statului de drept.
13:00
Ce carte îţi recomandă Levente Tóth, CEO Veltol Holdings, companie specializată în energie regenerabilă, sisteme de stocare şi soluţii inteligente de management energetic Ziarul Financiar
13:00
Firma de avocatură Wolf Theiss o cooptează pe Irina Roxana Petre în poziţia de Partener în cadrul practicii de energie Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:45
Cutremur în agribusiness: Trei companii din grupul Agricultorul, cu activitate în producţia de cereale şi pâine, dar şi în trading, şi-au cerut insolvenţa Ziarul Financiar
12:45
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024 Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
12:45
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fer­mi­e­rii din România, după o toamnă consi­de­­rată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipi­taţiile din sep­tembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au con­tribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleagi­noa­se.
12:30
(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România Ziarul Financiar
12:15
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026 Ziarul Financiar
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
12:15
UniCredit Bank integrează soluţia RoPay în aplicaţiile sale şi permite transferuri instant prin cod QR şi număr de telefon Ziarul Financiar
12:00
BREAKING. Bursa de la Bucureşti începe luna februarie cu o scădere de 2,5% pe indicele de referinţă BET: Nuclearelectrica pierde 5,8%, One United 3,8%, MedLife 3,2%. UPDATE: Scăderile se reduc. BET coboară cu 1,2% Ziarul Financiar
12:00
Imobiliare.ro: 7 din 10 români anticipează creşterea chiriilor în 2026. În Bucureşti, Cluj, Braşov şi Constanţa, chiria medie la 2 camere depăşeşte jumătate din salariul mediu net local Ziarul Financiar
11:45
XTB România propune o listă de 10 companii care ar putea surprinde investitorii în 2026: De la AI şi semiconductori la energie şi materii prime, lista evidenţiază companii expuse la domenii care pot „mişca” pieţele Ziarul Financiar
11:45
Holcim România îşi consolidează prezenţa pe piaţa materialelor de construcţii şi cumpără de la familia Broască firma Uranus Pluton Ziarul Financiar
11:45
Luptă pentru control la Fondul Proprietatea: Ministerul cere mandat scurt pentru Franklin şi demiteri în Comitet, administratorul contestă decizia şi invocă riscuri şi costuri suplimentare Ziarul Financiar
11:45
Statul lansează în februarie o nouă ediţie Fidelis cu dobânzi neimpozabile de până la 7,25% în lei şi 6% în euro pentru investitori de retail Ziarul Financiar
11:00
BREAKING Subscrieri de 40 mil. lei în 90 de minute la IPO-ul Electro-Alfa, 66% din tranşa de retail epuizată la preţul maxim de 8,85 lei: compania vizează o evaluare anticipată de 1,67 mld. lei şi un PER forward de 12–13 Ziarul Financiar
11:00
Miliarde de dolari s-au evaporat din piaţă: În primele ore de tranzacţionare la Londra, aurul şi agintul s-au prăbuşit, după ce săptămâna trecută urcasera la niveluri record Ziarul Financiar
11:00
Janette Verrijzer, Ambasada Ţărilor de Jos în România: Olanda poate deveni hub regional pentru companiile româneşti care vor să se extindă. O piaţă de 17 milioane de consumatori prosperi caută soluţii noi Ziarul Financiar
11:00
Indicele PMI pentru sectorul manufacturier, calculat de BCR, scade în ianuarie 2026: Companiile din industria prelucrătoare continuă să se confrunte cu provocări la începutul anului 2026, în special cu reduceri susţinute ale producţiei şi ale comenzilor noi Ziarul Financiar
