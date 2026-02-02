Care sunt cele 10 acţiuni de pe pieţele internaţionale pe care Claudiu Cazacu, XTB, le recomandă investitorilor în 2026?
Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 18:30
Care sunt cele 10 acţiuni de pe pieţele internaţionale pe care Claudiu Cazacu, XTB, le recomandă investitorilor în 2026?
Deficitul bugetar din sănătate se adânceşte: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a încheiat anul 2025 cu un deficit de aproape 9 mld. lei. Pe ce s-au dus banii? Veniturile CNAS au crescut de mai bine de trei ori în ultimul deceniu, de la 21 mld. lei în 2015, la aproape 76 mld. lei anul trecut, în 2015 # Ziarul Financiar
Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior. Din datele adunate de ZF pe baza execuţiei bugetare publicată de ministerul de Finanţe, în ultimii 10 ani la CNAS deficitul a fost de peste 70 miliarde de lei cumulat, bani care au venit din subvenţii de stat pentru a acoperi găurile de la an la an.
Cum îşi împart brandurile hoteliere internaţionale piaţa locală? Sectorul hotelier are sub 5% dintre unităţi afiliate unui brand internaţional, iar dezvoltarea pare a fi mult prea lentă. În România există doar 1.633 de hoteluri, dintre care 76 de hoteluri sunt afiliate unui brand internaţional # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din România rămâne una dintre cele mai slab dezvoltate din perspectiva prezenţei brandurilor hoteliere internaţionale între pieţele din regiune, în pofida unei creşteri constante a turismului şi a interesului manifestat de investitori în ultimii ani. Sub 5% dintre unităţile de cazare sunt afiliate unui brand hotelier internaţional, un procent care plasează România mult sub pieţe comparabile precum Polonia, Cehia sau Ungaria.
Topul salariilor IT-iştilor din marile centre universitare: unde sunt plătiţi cel mai bine absolvenţii de automatică şi calculatoare. Bucureşti conduce topul salariilor pentru absolvenţii de automatică şi informatică aplicată, cu peste 12.800 de lei net lunar la un an de la absolvire. Timişoara şi Clujul urmează în clasament, ambele cu medii de peste 10.000 de lei net pe lună # Ziarul Financiar
Bucureştiul continuă să domine harta salariilor absolvenţilor de automatică şi calculatoare, dar competiţia se joacă tot mai intens între marile centre universitare. La un an după absolvire, un tânăr inginer de la Automatică şi informatică aplicată câştigă, în medie, peste 12.800 de lei net lunar în Capitală, cu până la 3.500 de lei mai mult decât un coleg din Iaşi, arată calculele ZF pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.
Consiliul Concurenţei a autorizat anul trecut 119 tranzacţii, un număr record pentru ultimii 22 de ani, şi a finalizat 18 investigaţii, aplicând sancţiuni de 347,4 milioane lei. Cea mai mare amendă a fost acordată pentru limitarea mobilităţii angajaţilor şi menţinere unor costuri reduse cu resursa umană # Ziarul Financiar
Tot în sus: vânzările de medicamente s-au triplat într-un deceniu şi au ajuns la peste 37 mld. lei în 2025. În ultimii 10 ani nu a existat nicio contracţie a pieţei de medicamente ca vânzări. Fluctuaţii au fost în volume # Ziarul Financiar
Piaţa medicamentelor care ajung la pacienţii români prin farmacii sau prin spitale a depăşit 37 miliarde de lei în 2025, din datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim, publicate pe platforma LinkedIn. Faţă de acum zece ani, vânzările s-au triplat, iar piaţa a mers doar pe creştere, din calculele ZF.
Canadienii de la Genetec, furnizor de software pentru securitate fizică, şi-au dublat afacerile din România în 2025. Bogdan Gavril, Genetec: România a avut cea mai mare rată de creştere din regiune. În retail, Kaufland şi alte lanţuri mari au implementat sisteme de detecţie a anomaliilor la casele de self-checkout # Ziarul Financiar
Genetec, companie canadiană de software pentru securitate fizică, şi-a dublat afacerile în România în 2025 faţă de anul precedent, pe fondul proiectelor de investiţii din sectorul public şi al expansiunii jucătorilor din mediul privat, din segmente precum cele de retail şi logistică.
Maia Sandu, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un parlamentar norvegian a făcut propunerea # Ziarul Financiar
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia. Iniţiativa vizează rolul şefei statului în apărarea democraţiei şi a statului de drept.
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024 # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase # Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fermierii din România, după o toamnă considerată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipitaţiile din septembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleaginoase.
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026 # Ziarul Financiar
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
