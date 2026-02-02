Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează „Liga Profesorilor Excepționali” 2026
3 februarie 2026
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României anunță o nouă ediție a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”.
Pe 3 februarie 2026, patru zodii primesc un dar important din partea Universului. Este, fără îndoială, o zi a vindecării emoționale și a clarificărilor profunde.
Arestăm infractori de 13 ani. Ce facem cu ei? Nu avem asistență socială pentru reabilitarea lor
Scandaluri politice în mai multe țări, pentru pedepsirea copiilor infractori
De la tehnologie și semiconductori până la energie, bănci și industrie, 2026 poate aduce oportunități de investiții în companii care merită atenția investitorilor.
Au loc cercetări la sediul Poliției Ploiești, după ce duminică mai multe documente depozitate au fost afectate de o inundație.
Două investiții importante în rețeaua electrică de transport a energie vor fi declarate drept proiecte de importanță națională, ca parte a efortului de consolidare a Sistemului Energetic Național, și susținerea interconectării regionale a României, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului.
Anastasia Soare a luat cea mai dificilă decizie: „Am dat-o afară, dar regulile trebuie respectate"
Anastasia Soare a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut, atât pe plan profesiional cât și personal.
Un bărbat tânăr s-a prezentat la Urgențe în Toulouse, în weekend, plângându-se de dureri în rect, fără a da mai multe detalii. În timpul operației, echipa medicală a constatat că era vorba de un obuz din Primul Război Mondial.
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câştiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.
În această săptămână are loc o schimbare energetică puternică care afectează fiecare zodie în mod diferit, între 2 și 8 februarie 2026.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul etapei a 27-a din Superliga de fotbal.
Rareș Bogdan a răspuns luni criticilor venite din partea colegilor din PNL. Recent, primarul general Ciprian Ciucu a spus că fostul „number one” din partid a făcut declarații pe care nu le poate demonstra.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) transmite, luni, că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825, cu 3.622 mai puțini față de data de 31 decembrie 2025.
Există semnale pozitive din partea Chișinăului și Tiraspolului care ar putea crea premise pentru progrese în viitorul apropiat în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Președintele PSD București, Daniel Băluță, spune, luni, că Ilie Bolojan are o „problemă la acest tip de dialog”, atunci când primește explicații argumentate.
Britanica de origine română Emma Răducanu şi românca Sorana Cîrstea au debutat cu victorii, luni, în prima rundă a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250).
Cristian Măcelaru rămâne director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a anunţat, luni, prelungirea mandatului maestrului Cristian Măcelaru în funcţia de director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu.
CNIR a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 3 februarie 2026. Marți cade într-o Zi a Pericolului Maimuței de Pământ și, în pofida numelui, aceasta nu este o dată a ghinionului.
Senatul a votat inițiativa legislativă care definește femicidul și stabilește pedepse mai aspre pentru crimele împotriva femeilor. Proiectul introduce mecanisme de prevenție și clasifică uciderea unei femei din motive de gen ca formă specifică de omor.
Completul de 5 judecători în materie civilă al ÎCCJ a judecat luni recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii ÎCCJ au decis că Negulescu rămâne exclus.
Apelurile copiilor la 116 111 au crescut cu 73%: Rogobete semnează protocol cu Telefonul Copilului
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat un protocol cu Asociația Telefonul Copilului pentru îngrijire medicală de specialitate. Apelurile copiilor la 116 111 au crescut cu 73% în 2025 față de 2024.
Debirocratizarea semnăturii electronice. Norme simplificate deblocate de Ministerul Economiei
Ministerul Economiei a deblocat normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere prin noul pachet normativ publicat luni în Monitorul Oficial.
Cea mai celebră marmotă meteorolog din lume, Punxsutawney Phil, și-a făcut din nou apariția pe 2 februarie, de Ziua Marmotei, iar verdictul său nu a fost deloc optimist pentru cei care așteaptă primăvara.
Statul român ar trebui să găsească o formulă pentru ca marii consumatori industriali să poată avea prețuri mai mici la energie, care să le asigure competitivitatea mai ales față de companiile din afara blocului comunitar, a declarat luni Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Valul de călătorii prilejuit de Anul Nou Chinezesc demarează înaintea unei vacanţe prelungite
Valul de călătorii prilejuit de Festivalul Primăverii din China, o perioadă cu o durată de 40 de zile considerată cea mai mare migraţie umană din lume, a demarat luni înaintea unei vacanţei extinse de Anul Nou Chinezesc, informează Reuters.
Ludovic Orban îi ia apărarea lui Ilie Bolojan: Opoziția din PNL este inexplicabilă logic
Opoziția la Bolojan din PNL este inexplicabilă logic, spune, luni, fostul lider PNL, Ludovic Orban, deoarece „după dezastrul din alegerile prezidențiale, partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului la parlamentare.Și imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru”.
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.
Accident rutier grav pe drumul Oradea-Sânmartin. Trei persoane au fost descarcerate de pompieri din două autoturisme. Două victime sunt în stare gravă.
Comandamentul Maritim al Forței de Reacție a NATO a plecat din baza navală Rota, Spania, la bordul navei amfibii ESPS Castilla, marcând începutul fazei maritime a exercițiului multinațional STEADFAST DART 26, unul dintre cele mai importante teste de reacție ale Alianței.
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă doamnă a țării, Kim Keon Hee, la un an și opt luni de închisoare pentru corupție, în urma încarcerării soțului ei pentru acte legate de declararea legii marțiale în 2024.
Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Ce ar putea primi mamele, veteranii și pensionarii
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat ce măsuri conține Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.
Trei zodii din zodiacul chinezesc se bucură de noroc și bunăstare în săptămâna 2–8 februarie 2026.
Câte băuturi alcoolice te pun în pericol real de cancer. Cifra exactă anunțată de medici
O nouă cercetare a identificat cu exactitate câte băuturi alcoolice cresc riscul de a dezvolta cancer colorectal, scrie People.
Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv luni pe fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021. Bodog era acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual.
UPDATE:Poliția Sibiu transmite că fata de 6 ani a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.
Luni, începând cu orele 18:00 are loc ședința Biroului Politic Național la Vila Lac. Ședința este deosebit de importantă pentru PNL, în contextul tensiunilor din partid. De asemenea, Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL.
„Don Quijote", „Turandot", „Callas – Oana Pellea", „Don Giovanni" și „Evgheni Oneghin", deschid luna februarie pe scena ONB
Opera Națională București prezintă în prima săptămână a lunii februarie o selecție de titluri din repertoriul clasic universal precum baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, operele „Turandot” de Giacomo Puccini, „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski, dar și spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally , o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează șoferii cu privire la o tentativă de fraudă electronică, după ce în această perioadă circulă mesaje înșelătoare care pretind că sunt transmise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR.
Irlandez înjunghiat într-un apartament din București. Victima a cerut ajutor la farmacie
Un irlandez a fost înjunghiat de un conațional într-un apartament din București, care nu a gustat gluma făcută de musafir. Victima a cerut ajutor într-o farmacie.
Un studiu arată că persoanele care consumă carne pot ajunge mai des la 100 de ani, dar experții spun că vârsta și greutatea explică diferențele.
Polițiștii argeșeni au fost mobilizați luni după ce a fost anunțat decesul unui cunoscut medic kinoterapeut, în vârstă de 33 de ani, care își desfășura activitatea în cadrul unei unități medicale private din municipiul Pitești.
Ce s-a întâmplat la primul termen al procesului României cu Pfizer și cât ar putea dura litigiul
România ar putea avea o primă decizie în procesul în care compania farmaceutică Pfizer i-a cerut câteva sute de milioane de euro pentru dozele de vaccin anti-COVID comandate în plus, apoi refuzate, a declarat, pentru Mediafax, echipa de avocați angajată pentru a apăra poziția statului român.
Un semn zodiacal a intrat oficial într-o perioadă de abundență majoră, potrivit astrologului profesionist Evan Nathaniel Grim.
Poliţiştii rutieri au identificat şi sancţionat 26 de şoferi care au făcut drifturi pe zăpadă în noaptea de duminică spre luni.
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, trage un semnal de alarmă. Ea afirmă că orientarea spre ideea că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei riscă să reducă reponsabilitatea Rusiei pentru agresiune.
Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group, într-un nou format de televiziune!
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților.
Ivan: Sprijin lunar la facturile de energie și gaze pentru românii cu venituri sub 2500 de lei
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat luni propunerea PSD din Pachetul de solidaritate privind subvenționarea facturilor la utilități. Măsura vizează peste 5 milioane de beneficiari care au venituri nete de maximum 2500 de lei.
Primăria orașului Fetești, județul Ialmița, funcționează într-un bloc de apartamente de circa un deceniu.
Antena 3 își consolidează prezența internațională prin structuri permanente la Bruxelles și Washington D.C.
Într-un context geopolitic și economic fără precedent pentru România, Antena 3 CNN face o mutare strategică majoră pe piața media autohtonă, consolidându-și prezența internațională prin dezvoltarea unor structuri permanente la Bruxelles și Washington D.C., două centre cheie pentru deciziile care influențează direct România, regiunea, dar și industria media.
