Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată”
HotNews.ro, 3 februarie 2026 00:50
Președintele american Donald Trump a declarat luni că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina,…
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:00
Daniel Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru, să taie. Ajungem ca în Moromeții. Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” # HotNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat luni seară, la Digi24, guvernarea premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este concentrată exclusiv pe reduceri de cheltuieli. Întrebat ce planuri are PSD în privința premierului Ilie…
00:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că „România are multe strategii pe hârtie”, dar „stăm mai greu la a livra” # HotNews.ro
România poate câștiga semnificativ din atragerea investițiilor dacă va reuși să își îmbunătățească capacitatea de implementare a proiectelor, să asigure predictibilitate și să reducă riscurile pentru investitori, spune vicepremiera Oana Gheorghiu, citată de Agerpres. Aflată…
2 februarie 2026
23:40
Kanal D a anunțat luni oficial încheierea colaborării de aproape șase ani cu Denis Rifai, timp în care emisiunea „40 de întrebări” a devenit „un adevărat fenomen media”, potrivit postului de televiziune. Prezentatoarea TV a…
Acum 4 ore
23:10
Kremlinul exclude o întâlnire Putin-Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce președintele Ucrainei l-a invitat la Kiev # HotNews.ro
Kremlinul a declarat că eventualele negocieri directe între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc doar la Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Rusia…
22:50
Daniel Băluță susține că a fost intoxicat cu arsenic și mercur: „Nu e o presupunere, e o certitudine” # HotNews.ro
Daniel Băluță a vorbit luni seară, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur. Primarul Sectorului 4 a susținut că nu a vrut să facă acest lucru public în campania electorală, motivând că nu și-a…
22:30
Cancelarul german Friedrich Merz a insistat luni asupra necesității unei autonomii sporite a Uniunii Europene față de Statele Unite în sectoarele strategice, informează AFP. „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special din…
22:10
Un influencer brazilian care susține că imigranții reținuți de autorități sunt „infractori” a fost arestat de ICE # HotNews.ro
Influencerul brazilian Junior Pena, susținător al lui Donald Trump, a fost arestat în New Jersey, de agenți ICE. El este cunoscut pentru mesajele sale în care susține că imigranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți…
21:50
Lavrov transmite un mesaj de amenințare legat de „țintele legitime” din Ucraina: „Inclusiv cele germane” # HotNews.ro
Rusia va considera desfășurarea oricăror forțe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca fiind o intervenție străină și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul de Externe de la Moscova, citându-l…
21:40
Numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, schimbat din „Ice House” în „Winter House”: „E regretabil că termenul nu poate fi acceptat din cauza acțiunilor unor indivizi” # HotNews.ro
Oficialii olimpici ai Statelor Unite au schimbat numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile de la Milano-Cortina, de la „Ice House” la „Winter House”, după protestele din Minneapolis soldate cu împușcarea mortală a doi cetățeni…
Acum 6 ore
21:10
Armata rusă și-a dublat ritmul de înaintare în Ucraina în ianuarie. În cât timp poate cădea întregul Donbas # HotNews.ro
Trupele ruse și-au accelerat înaintarea în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie anul trecut, arată o analiză AFP bazată pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW)…
20:30
VIDEO Marmota Phil, devenită celebră odată cu filmul „Ziua Cârtiței”, a prezis când se va termina iarna în SUA # HotNews.ro
Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni că iarna în Statele Unite va mai dura șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra când a ieșit din vizuina ei din Gobbler’s Knob, în Pennsylvania, scrie agenția…
20:30
Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial a fost încheiat # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere…
20:20
Conducerea PNL, în ședință. Rareș Bogdan, despre un posibil vot de încredere cerut de Ilie Bolojan în partid: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună” # HotNews.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a lansat, luni, un nou atac la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, comentând posibilitatea ca premierul să ceară un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de…
20:10
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 27-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Partida dintre liderul din acest moment și campioana en-titre se va disputa…
20:10
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, adoptat de Senat / „Violența domestică degenerează în crimă” # HotNews.ro
Senatorii au votat, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, legea care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să…
20:00
Lavrov afirmă că „presiunea” militară și economică exercitată de SUA asupra Cubei este „inacceptabilă” # HotNews.ro
Moscova a afirmat luni că „presiunea” economică și militară asupra aliatului său Cuba este „inacceptabilă”, aceste comentarii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, venind după ce administrația Trump a intensificat amenințările împotriva națiunii insulare…
19:40
Zelenski spune că o pace „demnă și durabilă” este posibilă, înaintea noii runde de negocieri cu Rusia și SUA # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”, înaintea următoarei runde de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, programată pentru această săptămână…
19:30
PNL și USR acuză PSD că blochează reforma administrației / USR întreabă de ce e nevoie de relansare economică dacă „am avut guvernele Marcel Ciolacu I și Marcel Ciolacu II” # HotNews.ro
Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste…
Acum 8 ore
19:20
Nou prag maxim pentru conținutul de toxine din laptele praf, recomandat în Uniunea Europeană # HotNews.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a recomandat luni un prag maxim pentru toxina cereulidă din laptele praf pentru sugari, despre care Franța a afirmat că este probabil să îi determine pe unii producători să…
19:10
INTERVIU Primarul care a spus că „oamenii care nu muncesc nu merită să trăiască” își explică declarația și susține același lucru: „Voiam să spun «cine nu munceşte nu mănâncă». Înţelesul e acelaşi, e adevărat” # HotNews.ro
Primarul PNL al comunei Cleja din judeţul Bacău, care a susținut despre beneficiarii de ajutoare sociale că „nu merită să trăiască, spune că a folosit „un cuvânt nepotrivit”, dar susține în continuare același lucru: „Ştiu…
19:00
O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu din județul Sibiu / Fratele ei este căutat în ape # HotNews.ro
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Echipajele de salvare îl caută pe fratele ei, de 9 ani, care se presupune…
18:50
Căpitanul rus unei nave portcontainer care s-a ciocnit cu un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii, în luna martie a anului trecut, a fost găsit vinovat luni de un tribunal din…
18:40
Ungaria a contestat la CJUE programul REPowerEU, care interzice importul de energie rusă în UE, a anunţat Peter Szijjarto # HotNews.ro
Ungaria a anunțat că a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să anuleze legea care interzice importul de gaze rusești în blocul comunitar, demersul fiind depus la doar câteva ore după intrarea în…
18:40
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează. Ionela Tudor de la Curtea de Apel București are 51 de ani # HotNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în…
18:10
România pregătește scutul de securitate pentru Neptun Deep și infrastructura din Marea Neagră, anunță consilierul economic al lui Nicușor Dan # HotNews.ro
România va dispune de capacități avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a-și proteja proiectul offshore de gaze care o va transforma într-un exportator net de gaze, precum și alte infrastructuri, a…
18:00
Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este „fratele” la care a „visat întotdeauna”. Alte mesaje: „Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine” # HotNews.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este „fratele” la care…
18:00
O nouă contestație împotriva numirii la conducerea Tribunalului București a unui judecător care lucrează de mai puțin de o lună la această instanță # HotNews.ro
Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile conducerii Curții de Apel București și Consiliului Superior al Magistraturii privind delegarea judecătorului Cosmin Stere Grosu în…
18:00
Celebra frescă „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină va putea fi văzută în curând așa cum a pictat-o Michelangelo, anunță Vaticanul # HotNews.ro
„Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, o capodoperă a Renașterii aflată în Capela Sixtină a Vaticanului, care îl înfățișează pe Iisus la a Doua Venire, va avea parte de prima sa restaurare din ultimii 30…
17:50
„Punctele forte ale Europei nu pot proteja punctele slabe”, avertizează Mario Draghi, fostul premier al Italiei și șef al Băncii Central Europene, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale, relatează The Guardian. Draghi, probabil…
17:50
Zborul operat de compania aeriană Wizz Air trebuia să ducă pasagerii de la București în Tenerife, dar în momentul în care zbura deasupra Sloveniei s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta, potrivit datelor…
17:50
Răsturnare de situație. După ce inițial a fost condamnat la închisoare cu suspendare, un fost ministru PSD a fost declarat nevinovat de Înalta Curte # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație Justiție a decis luni achitarea fostului ministru PSD al Sănătății Florian Bodog, actual senator, în dosarul în care a fost acuzat de abuz în serviciu. În primă instanță, completul de trei…
17:30
„Project Vault”, planul menit să contracareze China. Washingtonul mobilizează trei giganți pentru o rezervă de minerale critice # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un…
Acum 12 ore
17:20
ULTIMA ORĂ Dacia Logan a fost depășit în premieră de un model de import, din cauza scăderii drastice a cererii de autoturisme din România # HotNews.ro
Vânzările de autovehicule din România s-au contractat sever în prima lună a anului, cel mai probabil ca efect al echilibrării înmatriculărilor masive de la finalul anului trecut, când Programul Rabla și înmatriculările dealerilor au condus…
17:20
Verdict definitiv al instanței supreme: Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, rămâne cu bijuteriile de 2 milioane de euro despre care DNA acuza că nu pot fi justificate # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni definitiv contestația prin care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încercat să răstoarne sentința în „Dosarul diamantelor” prin care, fostul primar al…
17:10
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” # HotNews.ro
Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne…
17:10
Sorin Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD: „Dacă ai ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e căzut” # HotNews.ro
Dacă social-democrații ies din coaliție, Guvernul Bolojan va pica, a subliniat luni președintele PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă în care a comentat posibilitatea unui guvern minoritar fără prezența PSD. Întrebat de HotNews dacă…
17:10
„Istoria ar trebui să fie gratuită”: Nemulțumiri după prima zi în care Roma a taxat turiștii pentru a-i lăsa la un moment emblematic # HotNews.ro
Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o aniversare importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fontana di Trevi, pentru a arunca o monedă în…
17:00
Anunțul momentului în mass-media. Denise Rifai pleacă de la Kanal D după șase ani. La ce televiziune se duce # HotNews.ro
Denise Rifai, care realiza „40 de întrebări” la KanalD, se mută la o altă televiziune. Din luna februarie, jurnalista se alătură Antena 1, pentru un „format nou, care va surprinde”, potrivit unui comunicat transmis de…
17:00
Preluarea „La Cocoș” de către proprietarul Lidl și Kaufland e „aproape gata”: „Ideea este ca modelul low-cost să nu fie omorât” # HotNews.ro
Achiziția lanțului de magazine La Cocoș de către grupul german Schwarz, care deține hypermarketurile Lidl și Kaufland, este condiționată de păstrarea prețurilor mici și deschiderea de noi astfel de magazine, a anunțat luni Bogdan Chirițoiu,…
16:50
Iranul face un pas spre negocierile cu SUA, pe fondul mobilizării militare americane în regiune. Care sunt condițiile impuse de Trump # HotNews.ro
Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a impus trei condiții prealabile pentru reluarea negocierilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor și…
16:40
„Armistițiul energetic” dintre Ucraina și Rusia s-a încheiat înainte de termenul anunțat de Trump. Zeci de localități în beznă după ultimele atacuri / Când au loc din nou negocieri directe. Avertismentul unui general american # HotNews.ro
Rusia a reluat luni atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Cerkasî și în peste 160 de localități din întreaga țară, potrivit Kyiv Post. Tot astăzi, purtătorul de…
16:40
Una dintre problemele reformării sistemului de pensii militare, despre care a vorbit recent premierul Ilie Bolojan, este aceea că ar trebuie făcută fără a scădea atractivitatea carierei militare, într-un context în care a crescut riscul…
16:40
Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia # HotNews.ro
Asociația Ecopolis anunță lansarea proiectului „Cetățeni pentru Aer Curat”, un program dedicat școlilor din București, realizat cu sprijinul partenerului Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, care își propune să transforme unitățile de…
16:40
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București. Detalii, mai jos. Dacă îți place sportul, ești bun prieten cu limba română și ai abilități digitale, în curând ne-ai…
16:40
„Groenlanda, legată de SUA și guvernată de acolo”. Avertisment despre intențiile lui Trump, chiar de pe insula râvnită de președintele american # HotNews.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței militare, Washingtonul încă urmărește în mod fundamental să controleze insula arctică, informează Reuters. Liderul de la Casa Albă…
16:30
Schoenherr și Asociații SCA anunță o serie de promovări în cadrul echipei sale de avocați: începând cu 1 februarie 2026, Magdalena Roibu a devenit Partner, Adriana Stănculescu a fost promovată în rolul de Counsel, iar…
16:20
Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România # HotNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR,…
16:20
CTP, opinie dură: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții” / El vorbește despre o „singură soluție de încercat” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur pozițiile diferite ale unor demnitari din guvern privind accesul minorilor la rețelele de socializare și susține că „părinții nu sunt soluția, ci parte din problemă”. Reacția vine în contextul…
16:00
Una dintre cele mai mari investiții din AI este sub semnul întrebării – Ce se poate întâmpla cu înțelegerea dintre doi giganți tech # HotNews.ro
Ultimele zile au fost foarte agitate în domeniul investițiilor în domeniul inteligenței artificiale, după ce presa a scris că ar putea „pica” o investiție de 100 miliarde dolari a Nvidia în OpenAI. Șeful Nvidia a…
