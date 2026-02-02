Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
Gândul, 3 februarie 2026 00:50
Președintele Trump a dezvăluit că sunt purtate discuții între Washington DC și Teheran, după ce în ultima lună, prezența navelor de luptă ale SUA a crescut. „Discutăm cu Iranul chiar acum, dacă putem găsi o soluție, ar fi minunat. Dacă nu putem, probabil se vor întâmpla lucruri rele. ” Despre Cuba și Columbia Trump a […]
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
23:30
Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 februarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu ironie răspunsurile prim-ministrului Ilie Bolojan despre eșecul reformelor în companiile de stat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Discuția, marcată de referințe la „contracte de beton armat”, expune o presupusă structură mafiotă în politica românească, unde directorii ineficienți sunt […]
Acum 4 ore
23:20
Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene # Gândul
Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a mulțumit lui Donald Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelorla produsele indiene, până la 18%. „A fost minunat să vorbesc astăzi cu prietenul meu drag, președintele Trump. Mă bucur că produsele Made in India vor avea acum o tarifă redusă de 18%. În numele celor 1,4 miliarde de cetățeni […]
23:10
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a primit vot negativ pentru schimbarea șefilor de filiale din PNL, conform informațiilor Gândul de la această oră. Cu toate acestea, a primit votul de încredere pentru a fi premierul României în continuare. „Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul […]
22:40
Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului # Gândul
Irineu Darău, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a anunțat deblocarea normelor privind semnătura electronică şi serviciile de încredere, demers care vizează, în regim de urgenţă, asigurarea predictibilităţii în piaţă şi eliminarea blocajelor birocratice ce au întârziat aplicarea legislaţiei. Totodată, ministerul a declarat că îşi asumă un calendar accelerat pentru adoptarea actelor normative necesare, potrivit […]
22:30
Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost” # Gândul
Donald Trump a ieșit la atac în scandalul dosarelor publicate despre Jeffrey Epstein. Președintele nu doar că a respins acuzațiile că ar fi vizitat insula lui Epstein sau că ar fi fost chiar prieten cu omul de afaceri condamnat pentru pedofilie și proxenetism, dar l-a amenințat cu procese pe comedianul Trevor Noah din cauza unei […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist # Gândul
Lionsgate a postat un trailer nou pentru filmul „Michael”. Pelicula regizată de Antoine Fuqua va prezenta povestea vieții al controversatului artist Michael Jackson, desemnat „rege al muzicii pop”. „Filmul va spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărindu-i călătoria de la descoperirea talentului său extraordinar ca lider al trupei Jackson Five până la […]
22:00
Caz suspect în Botașani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital # Gândul
Polițiștii și procurorii din Botoșani nu reușesc să lămurească moartea unui bărbat de 38 de ani. Incidentul s-a petrecut pe 23 ianuarie, iar prietenii victimei spun că e vorba de o agresiune, nu de un accident. Știrile Kanal D prezintă ultimele imagini cu Iulian Pavel în viață. În acea zi, la ora 22:44:45, victima ajunge […]
21:40
Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma # Gândul
Din 2 februarie 2026, turiștii nu vor mai putea să se apropie de faimoasa Fontana di Trevi fără să plătească noua taxă. În ultimele decenii a devenit un obicei ca turiștii să arunce cu monede în fântână să-și pună dorințe. Autoritățile încearcă să reducă aglomerația de turiști pentru a conserva monumentul vechi de 264 de […]
21:30
Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat iritat, luni, după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar purta un ceas în valoare de 200.000 de euro, care nu ar fi menționat în declarația sa de avere. Vizibil nervos, șeful Guvernului a respins acuzațiile, afirmând: „Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, subliniind totodată […]
Acum 6 ore
20:50
Cei care merg cu trenul pe ruta București-Arad și retur au la dispoziție și un restaurant pe șine. CFR a scos în circulație și a doua garnitură pe acest tronson și până la finalul anului vor fi încă zece și pe alte rute. La vagonul restaurant se pote și călători în timp, pentru că meniul e de așa […]
20:50
Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite # Gândul
Vineri, Guvernul României a a dat o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%. Decizia, practic, permite companiilor multinaționale să deducă cheltuieli mai mari pentru consultanță, management sau servicii similare prestate de firmele lor din afara României. Măsura a fost adoptată […]
20:30
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă # Gândul
DNA a efectuat mai multe percheziții la Consilului Județean Bacău și în mai multe localități din județul Neamț. Potrivit ziarul de Bacău, este vorba despre o anchetă care are în vizor contractul de 47 de milioane de euro încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai […]
20:30
Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri # Gândul
Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau autostrăzile din România fără rovinietă sau cu una expirată riscă amenzi semnificative, chiar dacă nu sunt opriți de Poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră din țara noastră, iar sancțiunea este trimisă ulterior, prin poștă, direct la domiciliu. Rovinieta este obligatorie pentru toate […]
20:10
Rusia ar putea juca la Cupa Mondială din America de Nord. Șeful FIFA solicită anularea interdicției # Gândul
Președintele FIFA Gianni Infantino a propus anularea interdicției Rusiei la participarea competițiilor sportive internaționale. „Trebuie să o facem”, a spus acesta, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina la scară largă. Șeful FIFA: Interdicția n-a dus nicăieri El a argumentat că interdicția impusă Rusiei „nu a dus nicăieri” în ultimii 4 ani și […]
20:00
O româncă a mers în excursie cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Evleția. Ea a rămas surprinsă de prețurile de acolo și a povestit experiența pe TikTok, unde a dezvăluit prețul pe care l-a plătit pentru parcare, dar și pentru o felie de pizza, relatează Adevărul. Cât a plătit o româncă […]
19:40
Televiziunile de știri pierd teren. Care este singurul post care și-a crescut audiența în 2025 # Gândul
Anul trecut s-a înregistrat o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru cele mai importante posturi din România. Singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus, care este stație de știri. Conform raportului Kantar Media, transmis Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), pe mișcările au fost spectaculoase nișa canalelor de știri. România TV și Antena 3 […]
19:30
Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul # Gândul
Printr-un comunicat transmis pe rețelele de socializare, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut precizări cu privire la numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral până la data de 31 ianuarie 2026. Potrivit comunicatului emis, numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este […]
19:30
Trump anunță că a reușit să scadă criminalitatea în Washington DC de la preluarea președinției: Am readus ordinea în capitala națiunii noastre # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat printr-o postare a Casei Albe de pe rețelele de socializare că a reușit să scadă infracționalitatea din Washington DC, la un an de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial. Liderul de la Casa Albă a spus în mod repetat că pe vremea lui Joe Biden, considerat „cel mai […]
19:30
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților # Gândul
Senatul României a adoptat legea pentru combaterea femicidului. Inițiativa schimbă modul în care statul tratează crimele comise împotriva femeilor. Legea definește clar femicidul ca uciderea unei femei din motive de gen. Femicidul este împărțit în trei categorii: intim, non-intim și indirect. „Femicidul nu este doar o problemă a femeilor din România, ci una care privește […]
19:30
Fostul premier italian, Mario Draghi, cere federalizarea UE pentru e preveni declinul economic și dezindustrializarea continentului # Gândul
Fostul prim-ministru al Italiei și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a lansat recent un apel puternic pentru transformarea Uniunii Europene într-o „federație veritabilă” pentru a preveni declinul economic și deindustrializarea continentului. Draghi avertizează că, în contextul actual, Europa riscă să fie „subordonată, divizată și deindustrializată” simultan, fiind prinsă între marile puteri economice precum […]
Acum 8 ore
19:20
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu # Gândul
Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv luni pe fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021. Bodog era acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, relatează Mediafax. Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători în materie penală, a decis […]
19:20
Noutăți la Rapidul patronat de Dan Șucu: Baroan în Portugalia și Borza rămâne pe loc până în 2028! # Gândul
Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a anunțat, luni, pe site-ul său oficial împrumutul atacantului Antoine Baroan la gruparea AFS din prima ligă a Portugaliei, acordul fiind valabil până la sfârșitul sezonului cu opțiune de cumpărare. Antoine Baroan, care are 25 de ani, a fost transferat de FC Rapid în luna iulie a anului trecut […]
19:10
Pe 2 februarie, de „Ziua Cârtiței”,o marmotă numită Punxsutawney Phil, este scoasă anual din bârlog pentru a prevesti vremea în următoarele șase luni. Potrivit tradiției americane din Pennsylvania, dacă marmota și-a văzut umbra și se întoarce în bârlog, înseamnă că vor urma încă șașe săptămâni de iarnă, potrivit NBC News. Dacă rămâne în afara bârlogului, […]
19:10
Semnătura olografă se folosește zilnic pentru semnarea contractelor, cererilor și documentelo oficiale și se face manual pe hârtie. Ea oferă o valoare jurudică, confirmă identitatea semnăturii și este recunoscută de lege, chiar și în contextul dezvoltării accelerate a semnăturii electronice. Ce reprezintă semnătura olografă Semnătura olografă rămâne un element esențial pentru validarea documentelor oficiale. Ea este scrisă de […]
19:00
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor # Gândul
Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, ar fi transmis informații false despre preluarea administrării Cimitirului Strehareți, potrivit unei anchete publicate de Gazeta Nouă. Publicația susține că anunțul edilului ar fi avut rolul de a distrage atenția de la scandalul majorării taxelor și impozitelor locale. Conform Gazeta Nouă, primarul a anunțat pe rețelele sociale că Primăria […]
18:50
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani # Gândul
Celebrul actor Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani. Moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, CinetecaMexico, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului, potrivit publicației Metro. „Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne […]
18:50
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă # Gândul
În primul weekend de la debut, documentarul „Melania” a sfidat previziunile pesimiste și s-a poziționat pe locul 3 în box office-ul nord-american, cel mai bun început pentru o producție dintre toate documentarele din ultimul deceniu. Filmul a fost întrecut în clasament doar de două pelicule de groază: Send Help (regizat de Sam Raimi), care a […]
18:40
Cum se menține în formă Carmen Tănase. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame” # Gândul
Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a explicat cum face pentru a fi în formă. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”, a explicat aceasta. Carmen Tănase este într-o formă fizică foarte bună. Actrița a ținut la un moment dat o dietă care a ajutat-o să scape de kilogramele […]
18:40
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo” # Gândul
Rareș Bogdan îl atacă și pe președintele Nicușor Dan. Îl acuză de lipsă de vizibilitate și influență pe plan internațional, după ce președintele nu a participat la Forumul Economic de la Davos, pentru că el nu „umblă teleleu”. Întrebat dacă i se pare că politica externă e veriga slabă a acestui guvern, Rareș Bogdan a […]
18:40
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele # Gândul
A început întâlnirea PNL de la Vila Lac, unde ar urma să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea liberalilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor săi un vot de încredere. Nici bine nu a sosit la discuția liberală, că europarlamentarul Rareș Bogdan l-a luat la țintă […]
18:30
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a judecat luni recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că Negulescu rămâne exclus. Astăzi, Completul de 5 […]
18:30
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009 # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, prin legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie, Corina […]
18:20
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență # Gândul
Anul 2025 a adus o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru majoritatea televiziunilor din România. Chiar dacă Pro TV rămâne lider, pierderile de telespectatori au fost dramatice, iar singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus. Conform raportului Kantar Media transmis Consiliului Național al Audiovizualului, Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori la […]
18:10
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci # Gândul
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G, dar în anumite condiții. „Alege tehnologia care ține ritmul afacerii tale! Descoperă Redmi Note 15 Pro 5G, cu ecran AMOLED 120 Hz pentru o experiență fluidă și cameră de 200 MP pentru imagini clare, zi de zi. Ia-l în 24 de rate […]
18:00
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită # Gândul
Compania SpaceX se află în discuții avansate pentru a se asocia cu xAI, ambele deținute de Elon Musk, potrivit unor persoane familiarizate cu această situație, scrie Bloomberg. Mutarea strategică ar putea fi anunțată chiar în această săptămână. Această mișcare coincide cu viziunea lui Elon Musk de a lansa centre de date pe orbita planetei. Acestea […]
18:00
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri # Gândul
Semne proaste are începutul de an pentru televiziune. După demiterile sau demisiile de la PRO TV – Cătălin Măruță, Digi 24 – Anca Mireanu, Euronews -Vitalie Cojocari, urmează schimbări majore și la Antena3 CNN. Grila de programe se schimbă fundamental, anunță paginademedia.ro Jurnalistul Radu Tudor este prima victimă a acestor schimbări. „Analistul militar” va fi […]
17:50
Deși consumul de programe TV a scăzut în anul 2025, sunt și posturi care au înregistrat audiențe record. Iată cele mai urmărite posturi TV în România și câți oameni se uită. 2025 a fost marcat de numeroase evenimente, alegerile prezidențiale, măsurile guvernului Boloja, revenirea lui Trump la Casa Albă, românii au manifestat un interes mai scăzut pentru programele […]
17:40
Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea” # Gândul
Christopher Nolan va lansa pe 17 iulie 2026 un film adaptat după „Odiseea” lui Homer, cu Matt Damon în rolul lui Ulise.Povestea se petrece după încheierea Războiului Troian și călătoria de întoarcere a eroului grec în Itaca, la soția sa, Penelopa (interpretată de Anne Hathaway), și la fiul său, Telemah (Tom Holland). Din distribuție vor […]
17:40
Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein # Gândul
Gala premiilor Grammy a adus, seara trecută, unele dintre cele mai extravagante ținute pe covorul roșu de la Los Angeles. Artiștii s-au întrecut în costume care mai de care mai strălucitoare, mai colorate și mai „curajoase“, iar rezultatul a fost unul pe măsură: imaginile lor au făcut înconjurul internetului, au devenit virale pe rețelele de […]
17:30
ANAF strânge șurubul. După ce a pus ochii pe cadourile de la nuntă sau pe mașinile scumpe, acum vrea să urmărească împrumuturile între prieteni sau familie. De la criptomonede, la cadouri și împrumuturi, Fiscul vrea să știe tot # Gândul
Românii care primesc bani de la rude sau prieteni riscă să ajungă în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), dacă nu pot demonstra clar de unde provin sumele. Fiscul verifică tot mai atent transferurile de bani dintre persoane fizice și poate considera aceste sume venituri nedeclarate. Aceasta este doar ultima dintr-o serie de măsuri […]
17:30
Temperaturile scăzute din Florida au făcut ca numeroase iguane să cadă din copaci. Ele își pierd aderența și îngheață, iar serviciul național de meteorologie a avertizat localnicii asupra fenomenului, care nu este o premieră în acea regiune. Deși par lipsite de viață, iguanele nu sunt moarte ci își revin. Ploaie cu iguane în sudul Floridei Jessica Kilgore, […]
17:30
Anunțul momentului în televiziune. Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și vine cu un nou format de emisiune: ”A venit vremea pentru o schimbare” # Gândul
Bombă în piața de televiziune din România! După mai bine de cinci ani petrecuți la Kanal D, Denise Rifai a semnat cu Antena Group și va intra pe post cu un nou format de emisiune începând din luna februarie. Prezentatoarea a semnat cu Antena Group și, alături de o echipă deproducție condusă de Emilia Vlad, […]
17:30
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, se lasă din nou pe mâna medicului estetician. Artista a explicat ce anume vrea să își facă. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru, cei […]
Acum 12 ore
17:10
Cristoiu prevestește iminenta prăbușire a PNL: ”Ideea că Bolojan va cere vot de încredere din partea partidului e o capcană” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema politică a zilei: revolta din interiorul PNL față de premierul Ilie Bolojan și jocurile politice declanșate de această criză, accentuată și de reacțiile tot mai dure ale PSD. În ședința de grup a PNL de […]
17:10
Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței prorpietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș # Gândul
Consiliul Concurenței a pus o serie de condiții dure pentru ca grupul Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, să poată cumpăra retailerul românesc La Cocoș, conform econonomedia. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că printre condiții se numără plafonarea adaousului și deschiderea de noi magazine La Cocoș. O condiție principală, deja impusă, este ca viitorul proprietar […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă # Gândul
Invitata emisiunii este Viorica Dăncilă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:10
Ajutor de încălzire 2026. Reduceri cu 100 de lei la facturi pentru unii consumatori. Anunțul oficial al ministrului Energiei despre cine se încadrează # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei vor beneficia de o bonificație de 100 de lei în cazul gazelor naturale, și de 50 de lei la factură în cazul energiei electrice. Măsurile sunt valabile în sezonul rece care va începe pe 1 octombrie și se va termina pe […]
17:00
Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele # Gândul
Ofițerii din cadrul penitenciarului Mioveni au efectuat un control antiterorist, în urma căruia au descoperit că mai mulți deținuți aveau asupra lor obiecte interzise precum telefoane Nokia, încărcătoare, dar și un cuțit. Pentru o astfel de faptă, cei aflați după gratii riscă majorarea pedepsei cu cel puțin încă trei ani de închisoare. Agenții din Penitenciarul […]
