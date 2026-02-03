Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”

20:30

Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau autostrăzile din România fără rovinietă sau cu una expirată riscă amenzi semnificative, chiar dacă nu sunt opriți de Poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră din țara noastră, iar sancțiunea este trimisă ulterior, prin poștă, direct la domiciliu. Rovinieta este obligatorie pentru toate […]