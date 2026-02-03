Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, Thuma și Alina Gorghiu l-au pus la zid pe Bolojan SURSE

14:00

„Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă (n.r. Călin Georgescu) și tortelierul Simion”, a scris CTP pe rețelele de socializare. The post CTP: Copiii se droghează cu telefonul. Părinții nu sunt soluția, ci problema appeared first on Cotidianul RO.