ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații
BizBrasov.ro, 3 februarie 2026 05:00
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații. ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura [...]
Acum 10 minute
05:30
Potrivit OUG nr. 158/2005, pentru majoritatea tipurilor de concedii medicale este necesar un stagiu minim de cotizare la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, de șase luni realizate în ultimele 12 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Această condiție se aplică, de regulă, salariaților și altor persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale [...]
Acum o oră
05:00
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații # BizBrasov.ro
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații. ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura [...]
04:50
Vânzarea unei case sau a unui apartament este o procedură juridică strict reglementată. Pregătirea din timp a actelor, cunoașterea taxelor implicate și verificarea situației juridice a imobilului sunt etape esențiale pentru o tranzacție fără probleme. Află din articol ce acte sunt necesare pentru vânzarea unei case și ce rol are fiecare. Ce acte sunt necesare [...]
Acum 12 ore
17:50
25 de ani de la premiera operei „Così Fan Tutte" de W.A. Mozart, pe scena Operei Brașov
Sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, în continuarea sărbătoririi celor 270 de ani împliniți de la nașterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, publicul este invitat la spectacolul cu opera comică „Così fan tutte”. Opera mai are un titlu, „Școala amanților”, și a fost compusă în anul 1789, pe un libret [...]
17:20
Chamber Jazz la Universitatea Transilvania: Primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei
În cadrul programului cultural Chamber Jazz@Universitatea Transilvania, primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei, o colaborare de succes între Sorin Romanescu și Răzvan Cipcă. Acest nou proiect ce are la bază compoziții originale ale fiecăruia dintre cei doi muzicieni, precum și [...]
Acum 24 ore
16:20
Arie protejată din județul Brașov, recunoscută la nivel internațional datorită speciilor de păsări: Pe perioada unui an, numărul de exemplare depăşeşte 20.000
Ziua de 2 februarie a fost declarată Ziua Mondială a Zonelor Umede. La această dată, în anul 1971, a fost semnat la Ramsar,Iran, convenţia asupra zonelor umede de importanţă globală, mai ales pentru păsările sălbatice şi habitatele lor. Convenţia are drept scop principal conservarea zonelor umede, a faunei şi florei caracteristice, în conformitate cu dezvoltarea [...]
16:00
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță" pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de…curățenie
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de curățenie. Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să [...]
15:50
Elevii din Brașov, primii din țară care vor fi evaluați prin intermediul unei platforme utilizată în peste 20 de țări, care stă și la baza testărilor de tip PISA
Primăria Brașov continuă investițiile în dezvoltarea actului educațional la nivelul unităților de învățământ din municipiu. După dotarea școlilor cu echipamente digitale și mobilier modern, municipalitatea face un nou pas important, investind în soluții moderne de evaluare a elevilor. În acest context, primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a invitat astăzi reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov și [...]
15:30
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de Boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit. De aproape doi ani, fundația caritabilă Metropolis a demarat un proiect de strângere de bani pentru renovarea secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, aflat în staționarul [...]
15:00
Furau lemn cu „portbagajul". Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile
Furau lemn cu „portbagajul”. Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați aseară în jurul orei 19:00 de către un pădurar care semnala faptul că mai multe persoane au tăiat și sustras arbori din fondul forestier național, din zona Cantonului Silvic Bratocea. Polițiștii au identificat un [...]
14:50
Un furnizor de gaze – la prețuri mici – va intra pe piață. Consiliul Concurenței: „Suntem singura țară din UE fără liberalizare"
Un furnizor de gaze – la prețuri mici – va intra pe piață. Consiliul Concurenței: „Suntem singura țară din UE fără liberalizare”. Consiliul Concurenței a recomandat Guvernului liberalizarea pieței gazelor la termenul actual, 31 martie. O nouă prelungire a plafonării nu este necesară, întrucât prețurile din piață au coborât la nivelul dinainte de invazia Rusiei [...]
14:40
„Luxul" de a parca pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, taxat de polițiștii din Brașov cu 2.000 de lei/șofer
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiile 1–5 Poliție Brașov și Biroului Rutier Brașov au desfășurat duminică, în intervalul orar 16:00–18:00, o acțiune cu efective mărite în municipiul Brașov, ce a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului, dar și identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care practică cerșetoria [...]
14:40
Doi „tovarăși de pahar" s-au luat la bătaie, în urma unui conflict: Agresorul a fost reținut de polițiști
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat într-un imobil din localitatea Zizin. „În urma verificărilor efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat ar fi fost agresat fizic [...]
14:30
Unde e mai bine să fii casieriță, în funcție de ce salariu primești: La LIDL, Carrefour, Kaufland sau Mega Image
Pe fondul lipsei de personal și al creșterii costului vieții, marile lanțuri de magazine au fost nevoite să ajusteze salariile. Iar acum, în 2026, diferențele între operatorii din domeniu sunt tot mai vizibile. Când analizăm veniturile casierilor trebuie avut în vedere că, pe lângă salariul de bază, acești angajați primesc și alte stimulente, cum ar [...]
14:00
Grup infracțional care a generat victime și în România, destructurat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Mașini catalogate „daună totală" în SUA, aduse și vândute ca mașini aproape noi, inclusiv în România
Grup infracțional care a generat victime și în România, destructurat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Mașini catalogate „daună totală” în SUA, aduse și vândute ca mașini aproape noi, inclusiv în România. O amplă grupare infracțională lituaniană, care a pus în pericol viața a mii de persoane din Europa, inclusiv din România, a [...]
13:30
În februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%. Ministerul Finanţelor anunţă că în februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro. FIDELIS II se va desfăşura în perioada 6-13 februarie. „FIDELIS II, ce [...]
13:30
După ce vor cumpăra lanțul românesc „La Cocoș", nemții care dețin Lidl și Kaufland vor trebui să mețină adaosul comercial pe care îl practică acum magazinele
Grupul german Schwarz, proprietarul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland, a fost obligat de Consiliul Concurenței să nu majoreze actualele adaosuri comerciale pe care le practică lanțul românesc “La Cocoș”, pe care intenționează să îl preia. Consiliul Concurenței urmează să își dea în prima parte a acestui an acordul asupra tranzacției prin care grupul german [...]
13:10
Ce oportunități sunt în 2026 pe piața de creditare și cât plătesc brașovenii rată pentru a deveni proprietari
După un an cu credite mai mari, anul 2026 vine cu semnale bune pentru cei care vor să achiziționeze o proprietate sau să-și optimizeze creditul. Iată ce trebuie să știi dacă te regăsești într-una din aceste situații. În prezent, dobânzile fixe pornesc de la 4,79% și sunt printre cele mai scăzute din ultimii ani. O [...]
12:50
Începând de astăzi, Biblioteca pentru copii din Brașov își deschide porțile într-o nouă casă, continuând misiunea de a aduce cartea mai aproape de cei mai tineri cititori. Biblioteca Județeană Brașov anunță inaugurarea noului sediu al Centrului de excelență pentru copii și tineret, situat în Centrul Civic al municipiului Brașov, pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 3, [...]
12:40
Salvatorii de la ISU Brașov au intervenit în mai bine de 150 de cazuri în acest weekend
Salvatorii de la ISU Brașov au intervenit în mai bine de 150 de cazuri în acest weekend. În perioada 30 ianuarie– 1 februarie (sâmbătă și duminică), Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a gestionat 158 de evenimente, dintre care 137 au fost intervenții SMURD. Echipajele au intervenit pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 135 [...]
12:20
Marota electorală cu catedrala Brașovului, un nou exemplu de ipocrizie al aleșilor USR. George Scripcaru: Se trezesc în 2026 și îmi explică mie că trebuie să țin seama de niște semnături strânse de ei, în scop electoral, în 2019, dar 4 ani nu au făcut nimic
Dezbaterea privind construirea Catedralei din Centrul Civic al Brașovului a reaprins tensiunile politice din Consiliul Local, transformând o obligație administrativă stabilită prin hotărâri judecătorești într-un nou câmp de confruntare electorală. Ședința de plen de vinerea trecută a scos la iveală o ruptură clară între majoritatea consilierilor și aleșii USR, care s-au opus prelungirii contractului de [...]
12:20
Brașovenii, invitați la teatru: Ce piese vor fi puse în scenă, în această săptămână, la Teatrul „Sică Alexandrescu"
Iubitorii de teatru sunt invitați, în această săptămână, la spectacolele puse în scenă de reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov. Așadar, JOI, 5 FEBRUARIE, ORA 19:00 în SALA STUDIO, va avea loc piesa „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial [...]
12:20
România este pe primul loc în UE la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană
România este pe primul loc în UE la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană. Deși România înregistrează unele progrese în reducerea numărului de accidente rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând [...]
11:40
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: „Apa din aeroport este potabilă, furnizată de Compania Apa, cu buletin de analize. Pasagerii pot să o consume"
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: „Apa din aeroport este potabilă, furnizată de Compania Apa, cu buletin de analize. Pasagerii pot să o consume”. În contextul în care Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care gestionează Aeroporturile „Henri Coandă” București și „Aurel Vlaicu” (Băneasa), anunță că apa furnizată la robineții din aeroport este potabilă începând de astăzi, la [...]
11:30
Reprezentanții Primăriei Cincu anunță că în perioada 2-8 februarie 2026 vor avea loc trageri militare cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu. Autoritățile atrag atenția locuitorilor și celor care tranzitează zona asupra faptului că accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor. Restricțiile vizează persoanele, animalele, căruțele, atelajele și orice alte tipuri de utilaje, pentru a [...]
11:30
Cât din salariu se duce pe chirie în Brașov. Care sunt zonele cele mai scumpe, în contextul în care sunt așteptate noi majorări
Proprietarii vor majora chiriile în 2026, sunt de părere cei mai mulți români, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro. Chiria a ajuns deja să fie echivalentă cu două treimi din salariu în Constanța. Bucureștenii sunt, însă, cei care achită cele mai consistente sume de bani pentru închirierea apartamentelor. Timișorenii, în schimb, plătesc cele mai mici [...]
10:40
Cultura din Brașov își face din nou bilanțul: Se lansează ediția a XI-a a Premiilor Anului în Cultură
După zece ediții care au cartografiat constant scena culturală locală, Consorțiul Cultural Corona anunță lansarea celei de-a XI-a ediții a „Premiilor Anului în Cultură la Brașov”, un demers devenit reper pentru recunoașterea publică a proiectelor, organizațiilor și profesioniștilor care dau consistență vieții culturale a orașului. Într-un context local marcat de dezbateri intense despre rolul culturii, [...]
10:00
Cum a împărțit Statul, anul trecut, fiecare 100 de lei din buget, din care 18 lei au fost pe datorie
Finanțele statului au înregistrat o ușoară revenire anul trecut, după creșterile de taxe și unele reduceri de cheltuieli, dar, din cauza deficitului bugetar încă foarte ridicat, din fiecare 100 de lei cheltuiți, Guvernul a fost nevoit să ia 18 lei cu împrumut, doar 82 de lei fiind asigurați din taxe, impozite și alte surse de [...]
09:40
Noua bază sportivă din Zărnești se deschide astăzi. Care sunt tarifele pentru fitness, tenis sau fotbal
Primăria Zărnești anunță deschiderea, începând de astăzi, 2 februarie, a noii baze sportive din oraș. Investiția a fost realizată pe amplasamentul fostei platforme industriale Torpedo și are caracter multifuncțional, fiind destinată atât sportivilor de performanță, cât și publicului larg. Centrul sportiv dispune de un teren de fotbal, terenuri de tenis, pistă de atletism, sală de [...]
09:30
Zăpadă artificială pe pârtiile din Postăvarul și pe timpul zilei. Schiați cu precauție!
Datorită temperaturilor negative, administratorul domeniului schiabil din Poiana Brașov a început producerea de zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul, inclusiv pe pârtiile deschise. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Lupului Superior, Doamnei, Subteleferic, Sulinar (Canalul), Drumul Roșu și Lupului Inferior. De asemenea, se produce zăpadă [...]
09:20
VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii acționează pentru stingerea focului
VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii actionează pentru stingerea focului. După cum vă informa Biz Brașov, în această dimineață, la Spitalul Militar Regina Maria din Brașov a izbucnit un incendiu cu degajare mare de fum. Un contarner în care erau depozitate materiale medicale a luat foc, din [...]
08:30
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului În urmă cu puțin timp, pompierii brașoveni au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un container în care sunt depozitate materiale sanitare, amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul [...]
05:50
Bani europeni pentru lărgirea străzii Institutului și interconectarea acesteia la Centura Brașovului. Investiția totalizează 39 de milioane de lei
La începutul lui iunie 2020, Primăria Brașov a semnat un contract cu firma Prinfo SRL, care a proiectat pasajul de pe strada Independenţei şi pe cel nou de la Fartec, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru lărgirea străzii Institutului din Braşov, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Acum, [...]
05:50
VIDEO Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități
Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități. Ophori Handmade Cosmetics este un mic atelier de produse cosmetice realizate în Braşov. A pornit ca ONG fondat la poalele Tâmpei, s-a dezvoltat în ultimii ani spre o afacere de sine stătătoare, care ajută la integrarea persoanelor cu [...]
05:40
Casa Căsătoriilor din Brașov, instalații vechi și risc de avarii. Ce lucrări pregătește Primăria
După lucrările de reparații realizate în 2024 la fațadele și birourile sediului Primăriei Brașov, administrația locală pregătește următoarea etapă de intervenții, care vizează curtea interioară a clădirii, spațiu în care funcționează Casa Căsătoriilor. În acest sens, Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 164.700 de lei cu firma clujeană SC 2 GMG Construct [...]
Ieri
05:30
Avertismentul experților: băuturile energizante pot favoriza leucemia, din cauza unui ingredient din compoziție
Avertismentul experților: băuturile energizante pot favoriza leucemia, din cauza unui ingredient din compoziție. Un ingredient din compoziția băuturilor energizante și a suplimentelor alimentare ar putea avea efecte îngrijorătoare asupra sănătății, arată cercetări recente realizate în Statele Unite, scrie Futurity. Taurina este un aminoacid produs în mod natural de corpul uman și se găsește în alimente [...]
05:20
Intabularea unui apartament este pasul esențial care transformă un drept teoretic de proprietate într-unul complet și protejat de lege. Fără această procedură, proprietarul nu beneficiază de siguranță juridică deplină și poate întâmpina dificultăți majore la vânzare, creditare sau la succesiune. Ce înseamnă intabularea unui apartament Intabularea reprezintă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra unui apartament [...]
05:20
Lui Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, îi plăcea să se plimbe pe După Ziduri și prin Piața Sfatului. Mama celebrului scriitor era brașoveancă
Ştiaţi că lui Ion Luca Caragiale îi plăcea să se plimbe pe După Ziduri, un loc pe care-l cunoştea foarte bine din copilărie? Apoi, după promenada pe malul Graftului, distracţia lui favorită era să meargă în Piaţa Sfatului. Aici intra în vorbă cu precupeţele maghiare, cărora le imita accentul, şi nu se lăsa până nu [...]
1 februarie 2026
20:00
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă. Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor [...]
16:20
Noul ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, „contrat" dur de operatorii din turism: „Declarația publică (…) este absolut halucinantă"
Noul ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, „contrat” dur de operatorii din turism: „Declarația publică (…) este absolut halucinantă”. Operatorii din turism se declară revoltați de unele afirmații făcute de noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, brașoveanul Irineu Darău, președinte al USR Brașov, în legătură cu situația turismului românesc. [...]
15:10
Acțiune a polițiștilor brașoveni direcționată pe cerșetori, hoți și șoferi care parchează locurile persoanelor cu dizabilități
Acțiune a polițiștilor brașoveni direcționată pe cerșetori, hoți și șoferi care parchează locurile persoanelor cu dizabilități. Polițiștii din cadrul secțiilor de poliție Brașov, împreună cu polițiștii Biroului Rutier Brașov, au desfășurat, ieri, în intervalul orar 12:00–14:00, o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului, care a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei [...]
14:40
Scandal monstru într-o familie, oprit de polițiștii anunțați de un cetățean cu spirit civic. Abia l-au scos pe bărbat din mâinile soției
Scandal monstru într-o familie, oprit de polițiștii anunțați de un cetățean cu spirit civic. Abia l-au scos pe bărbat din mâinile soției Aseară în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au intervenit la o sesizare formulată de un vecin de imobil, care semnala faptul că este îngrijorat de scandalul provocat în apartamentul [...]
14:10
În plin ger, 119 familii din cartierul Tractorul au rămas în această dimineață fără gaz metan. Furnizarea a fost oprită de Distrigaz pentru prevenirea unui dezastru
În plin ger, 119 familii din cartierul Tractorul au rămas în această dimineață fără gaz metan. Furnizarea a fost oprită de Distrigaz, pentru prevenirea unui dezastru. „Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada General Mociulschi [...]
13:40
Ce mai găsesc polițiștii brașoveni în traficul rutier din oraș și județ: un olandez și un israelian la volan fără a avea permis, dar și mulți bețivi
Ce mai găsesc polițiștii brașoveni în traficul rutier din oraș și județ: un olandez și un israelian la volan fără a avea permis, dar și mulți bețivi. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au identificat în acest sfârșit de săptămână, în urma controalelor și intervențiilor desfășurate în trafic, mai multe persoane care au [...]
13:30
Nervos pe fosta parteneră, un „cetățean" din Râșnov a dat buzna peste ea în casă, deși polițiștii i-au interzis să se apropie de ea. I-au trecut nervii în arest
Nervos pe fosta parteneră, un „cetățean” din Râșnov a dat buzna peste ea în casă, deși polițiștii i-au interzis să se apropie de ea. I-au trecut nervii în arest. Aseară în jurul orei 20:00, polițiștii râșnoveni au fost sesizați telefonic de către o femeie, care semnala faptul că fostul său partener ar fi pătruns, fără [...]
13:20
Astăzi în jurul orei 12:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat [...]
12:20
VIDEO Un nou vagon-restaurant intră în dotarea CFR Călători. Va fi atașat unor trenuri care trec prin Brașov
Un nou vagon-restaurant intră în dotarea CFR Călători. Va fi atașat unor trenuri care trec prin Brașov. CFR Călători a primit al doilea vagon-restaurant modernizat de la Remar „16 Februarie” Cluj-Napoca, parte dintr-un contract PNRR (finanțat de Uniunea Europeană) care prevede modernizarea a 10 vagoane bar-bistro. Vagoanele circulă deja în trenuri Intercity precum „Avram Iancu”, [...]
11:30
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ger pentru județul Brașov cu 24 de ore, până marți dimineața
Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ger pentru județul Brașov cu 24 de ore, până marți dimineața. Meteorologii au actualizat în această dimineață prognoza, astfel că, după ce de duminică seară până luni dimineaţă gerul cuprinde jumătatea estică a ţării, avertizarea cod galben se extinde cu 24 de ore, ajungând să se manifeste în [...]
10:10
Salvamontiștii din Sinaia, intervenție pe șosea, nu în munți. Ieri în timp ce autospeciala Salvamont Prahova cobora de la Baza Salvamont Cota 1400, salvamontiștii au fost martorii unei situații neobișnuite pe o stradă din Sinaia: un autocar oprit, care agățase un cablu electric. Șoferul autocarului le-a făcut semn salvatorilor, solicitând ajutor de urgență pentru un [...]
09:40
Amenzi de aproape 8 milioane de lei date de ANPC în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse
Amenzi de aproape 8 milioane de lei date de ANPC în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane în ultima săptămână, sancţiunile fiind date în urma unor controale care au vizat [...]
