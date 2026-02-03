„Ninge” cu zăpadă artificială pe pârtiile din Poiana Brașov. Aceasta încetinește alunecarea schiurilor

05:20

Ştiaţi că lui Ion Luca Caragiale îi plăcea să se plimbe pe După Ziduri, un loc pe care-l cunoştea foarte bine din copilărie? Apoi, după promenada pe malul Graftului, distracţia lui favorită era să meargă în Piaţa Sfatului. Aici intra în vorbă cu precupeţele maghiare, cărora le imita accentul, şi nu se lăsa până nu [...]