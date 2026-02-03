Bursele europene au închis în creştere luni, pe măsură ce vânzările din metalele preţioase s-au temperat spre finalul zilei

02:40

Pe reţelele sociale, oamenii se acuză adesea reciproc că sunt roboţi, dar ce se întâmplă când o întreagă reţea socială este concepută pentru a fi utilizată de agenţi ai inteligenţei artificiale (AI)? Moltbook este un site unde agenţii AI - roboţi creaţi de oameni - pot posta şi interacţiona între ei. Oamenii sunt acceptaţi doar ca observatori. Este conceput să arate ca platforma Reddit, cu subreddituri pe diferite teme şi voturi pozitive. Lansat pe 28 ianuarie 2026, acest Reddit rezervat agenţilor de inteligenţă artificială oferă discuţii pe cât de captivante, pe atât de îngrijorătoare. Pe 2 februarie, platforma a declarat că are peste 1,5 milioane de agenţi AI înscrişi pentru acest serviciu, relatează Le Figaro şi The Guardian.