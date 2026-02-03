Elon Musk anunţă că SpaceX preia xAI, în timp ce miliardarul vrea să construiască centre de date în spaţiu şi un „soare conştient”
News.ro, 3 februarie 2026 01:40
Miliardarul Elon Musk a declarat luni că SpaceX a achiziţionat start-up-ul său de inteligenţă artificială xAI, combinând compania de rachete şi sateliţi cu producătorul chatbot-ului Grok, într-o mişcare menită să unifice ambiţiile lui Musk în domeniul inteligenţei artificiale (AI) şi al spaţiului, relatează Reuters şi AFP.
Acum o oră
01:40
Acum 2 ore
01:10
Dosarele Epstein: După fostul prinţ Andrew, căderea lui Peter Mandelson pare iminentă. Poliţia britanică anunţă că examinează rapoartele cu privire la presupusa conduită necorespunzătoare # News.ro
Fostul prinţ Andrew nu este singurul din Regatul Unit care este implicat în cazul Epstein. Începând de vineri, dezvăluirile jenante despre legăturile strânse dintre fostul ministru Peter Mandelson şi pedofilul american se înmulţesc şi ar putea parafa căderea acestei figuri istorice a Partidului Laburist, scrie AFP.
Acum 4 ore
00:30
Rusia avertizează din nou că forţele străine din Ucraina vor fi „ţinte legitime”, dar laudă eforturile lui Trump de a face pace # News.ro
Rusia va considera desfăşurarea oricăror forţe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca o intervenţie străină şi va trata aceste forţe ca ţinte legitime, a declarat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov, relatează Reuters.
00:00
Irineu Darău (USR) afirmă că actuala coaliţie este ”mai solidă decât arată”: Nu e util nici guvernării, nici existenţei coaliţiei să tot ameninţăm cu distrugerea coaliţei / Această recurenţă a mesajelor de disoluţie a guvernării nu este deloc bună # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), a declarat, luni seară, că actuala coaliţie este mai solidă decât apare din mesajele publice ale liderilor ei şi a făcut apel la aceştia să renunţe la declaraţiile legate de ruperea coaliţiei, care nu fac bine nici guvernării, dar nici economiei.
00:00
Formaţia Udinese a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa AS Roma, în etapa a 23-a a campionatului Italiei.
2 februarie 2026
23:50
Proaspătul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat luni, în a unsprezecea zi a unui val de frig excepţional, că metropola a înregistrat 13 decese „în care hipotermia a jucat un rol”, relatează AFP.
23:50
Fostul internaţional francez Moussa Sissoko (71 selecţii, 2 goluri) s-a angajat, la 36 de ani, la Panathinaikos. El a jucat timp de un an şi jumătate la Watford.
23:40
România urmăreşte ca mare parte dintre componentele din Programul SAFE să fie realizate în ţară – Darău: Credibilitatea în SAFE trebuie să fie a statului român / Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească. Nu peste tot, însă, acest lcuru va fi posibil, dar se va încerca maximizarea tuturor posibilităţilor. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. ”Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul.
23:30
LPF a anunţat, luni seară, programul etapei a 27-a din Superligă:
23:20
Bolojan şi Nazare au prezentat liberalilor principalele direcţii ale pachetului de relansare economică – Două paliere majore, primul structurat pe reconfigurarea schemelor de ajutor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat, în şedinţa de luni a liberalilor, principalele direcţii ale pachetului de relansare economică. Acesta va avea două paliere majore, primul fiind structurat pe reconfigurarea schemelor de ajutor. Al doilea pachet vizează o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri.
23:10
Autorităţile din Arizona o caută pe mama lui Savannah Guthrie, co-prezentatoare a emisiunii „Today” de la NBC News, care a dispărut în weekend, au informat serviciile şerifului din comitatul Pima. „Elemente îngrijorătoare” au fost găsite în locuinţa octogenarei, relatează Reuters.
23:10
Ilie Bolojan a primit un vot de încredere în cadrul Biroului Politic Naţional - 47 de voturi ”pentru” şi 3 ”împotrivă” / Propunerea sa de a schimba conducerea pentru zece filiale neperformante nu a trecut de vot # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a primit, luni seară, un vot de încredere în cadrul Biroului Politic Naţional al formaţiunii, respectiv 47 de voturi ”pentru” şi 3 ”împotrivă”. Cu toate acestea, propunerea sa de a schimba conducerea pentru zece filiale neperformante nu a trecut de vot, fiind înregistrate doar 35 de voturi ”pentru”, faţă de 37 câte erau necesare.
23:10
Horia Mladinovici, Marcel Bîrsan şi Nicuşor Viorel Flueran arbitrează meciurile de marţi, din Superliga # News.ro
Horia Mladinovici, Marcel Bîrsan şi Nicuşor Viorel Flueran arbitrează meciurile de marţi, din etapa a XXV-a, intermediară, din Superliga.
22:40
Maratonistul kenyan Eliud Kipchoge şi tonganul Pita Taufatofua, printre personalităţile care vor purta drapelul olimpic la ceremonia de deschidere a JO de la Milano # News.ro
Şase sportivi, printre care maratonistul kenyan Eliud Kipchoge şi gimnasta braziliană Rebeca Andrade, vor purta steagul olimpic la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, vineri.
22:40
Ministrul Economiei: E bine să faci bugetul în anul dinainte/ Până la sfârşitul lunii februarie trebuie să avem buget votat în Parlament # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că, până la finalul acestei luni, ar trebui ca bugetul să fie votat în Parlament şi a admis că ar fi fost mai bine ca Legea bugetului să fi fost adoptată la finele anului trecut. El consideră că ar fi bine ca bugetul să treacă ”aproape la pachet” cu reforma administraţiei.
Acum 6 ore
22:30
Dr. Răzvan Radu: Pacientul când face un accident vascular cerebral nu ştie ce fel de AVC a făcut / De multe ori pacientul nu poate comunica / Nu toate spitalele au capacitatea de a trata AVC # News.ro
Dr. Răzvan Radu, medic specialist neurolog cu competenţă în neuroradiologie intervenţională în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, a afirmat, luni seară, că, de cele mai multe ori, pacientul nu ştie ce fel de AVC a făcut, dar apar semne evidente pe care nu le avea înainte. De multe ori pacientul nu poate comunica, fiind important ca familia să sune imediat la numărul de urgenţă 112 şi să meargă la spital.
22:20
În conflict de câteva zile cu clubul său Al-Ittihad în legătură cu prelungirea contractului, Karim Benzema (38 de ani) va fi transferat în cele din urmă, în ultima zi de mercato, la un club rival, Al-Hilal.
22:20
Franţa reuşeşte să adopte bugetul pentru 2026, punând capăt unei saga politice care a durat luni de zile # News.ro
După un maraton parlamentar dificil, premierul francez Sebastien Lecornu a reuşit să obţină luni adoptarea definitivă a bugetului de stat pentru 2026, după ce în Adunarea Naţională au fost respinse ultimele moţiuni de cenzură împotriva guvernului, care, graţie indulgenţei socialiştilor, a reuşit astfel să promulge textul prin răspundere guvernamentală, invocând articolul 49.3 din Constituţie, relatează Le Figaro.
22:10
Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze în legătură cu etichetarea operatorilor din sector drept evazionişti fiscali: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie / Mi s-a răspuns la ceva ce n-am zis # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că patronatele din turism, care i-au pretins scuze publice după ce a vorbit despre evaziunea fiscală, i-au răspuns la ceva ce nu a afirmat, sensul declaraţiei sale fiind cu totul altul decât cel interpretat. ”Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie”, a afirmat ministrul.
21:50
Medicul Bogdan Dorobăţ (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti): Anul trecut am făcut 470 de trombectomii, iar în ianuarie şi primele două zile din februarie am făcut 48 de astfel de intervenţii la pacienţi cu AVC # News.ro
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, a declarant, luni seară, că anul trecut au fost făcute 470 de trombectomii pacienţilor cu AVC, iar în acest an au fost făcute deja 48 de astfel de intervenţii. Cea mai recentă intervenţie a fost la o femeie însărcinată, aflată în comă.
21:50
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a remizat, luni,pe teren propriu, cu formaţia Neom SC, în etapa a 20-a din Saudi Pro League.
21:40
Irineu Darău, despre măsurile de relansare economică propuse de PSD: Eu cred că negocierea este deschisă / Bugetul este un mare pachet care, până când nu se închide, la fiecare virgulă, nu poţi să zici 100% nici da, nici nu # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că discuţiile continuă pe tema bugetului şi a măsurilor de relansare economică propuse de PSD. ”Eu cred că negocierea este deschisă”, afirmă ministrul, explicând că se va discuta până în ultimul moment pentru a vedea ”cum arată marele puzzle al bugetului”.
21:30
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open.
21:20
Mircea Abrudean: Legea bugetului de stat rămâne prioritatea absolută / Alte priorităţile ale noii sesiuni parlamentare # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abdudean, afirmă, luni, că prioritatea absolută a noii sesiuni parlamentare este Legea bugetului, urmată de reforma administraţiei, ”pe care nimeni nu a avut curajul să o asume în ultimele decenii”.
21:20
Atletico Madrid şi Atalanta au ajuns la un acord privind transferul lui Ademola Lookman, care a semnat cu ibericii până la 30 iunie 2030.
21:10
Marocul a evacuat peste 50.000 de persoane, aproape jumătate din populaţia oraşului Ksar el-Kebir din nord-vestul ţării, din cauza viiturilor provocate de săptămâni de ploi torenţiale, care ameninţă să inunde oraşul, a informat luni presa de stat, relatează Reuters.
20:50
Fundaşul Jeremy Jacquet va semna cu Liverpool. Suma de transfer ar fi de 60 de milioane de lire sterline # News.ro
Fundaşul echipei Rennes, Jeremy Jacquet, urmează să efectueze vizita medicală la Liverpool înainte de a finaliza un potenţial transfer de 60 de milioane de lire sterline pe Anfield, dar francezul nu se va alătura clubului în actuala perioadă de transferuri.
20:40
Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a din Superligă.
20:40
Sindicaliştii SANITAS au mandatat Biroul Executiv pentru pregătirea grevei generale în Sănătate şi Asistenţă socială # News.ro
Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuţiile pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi. De asemenea, reprezentanţii SANITAS au fpst mandataţi să înceapă pregătirile pentru greva generală, în cazul în care obiectivele nu vor fi asumate.
20:40
Alexandru Rogobete spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate: Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Nu mă impresionează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate, el adăugând că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie, dar i se par normale şi nu îl impresionează.
Acum 8 ore
20:30
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat luni că salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă, el precizând că atât timp cât va fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor.
20:30
Ministrul Economiei: Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele, iar astăzi deblocăm, în sfârşit, normele care ţin de utilizarea acesteia / Ordinul, publicat în Monitorul Oficial # News.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului , Irineu Darău, anunţă, luni seară, că a fost emis şi publicat în Monitorul Oficial ordinul care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice. Astfel, românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura electronică avansată, cu valoare juridică deplină.
20:30
NYT: Trump a vorbit cu unii dintre agenţii FBI care au descins la biroul electoral din Atlanta pentru a căuta probe în legătură cu votul la alegerile prezidenţiale din 2020 # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenţi FBI la o zi după ce aceştia au percheziţionat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidenţiale din 2020, pierdute de Donald Trump, susţine, luni, The New York Times (NYT), citând trei persoane care au cunoştinţă despre discuţie, relatează Reuters.
20:30
SUA renunţă la tariful suplimentar de 25% pentru importurile din India, după angajamentul New Delhi de a opri achiziţiile de petrol rusesc # News.ro
Administraţia Trump elimină tariful suplimentar de 25% impus importurilor indiene din cauza achiziţiilor de petrol rusesc şi reduce, în acelaşi timp, un tarif specific aplicat Indiei de la 25% la 18%, a declarat luni un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.
20:20
Ministrul Sănătăţii: Am reuşit anul trecut să finalizăm şi să dăm în folosinţă primul corp nou pentru un spital judeţean construit de după Revoluţie. Sunt 22 de şantiere de spitale în România, în doar câţiva ani # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat luni că au reuşit anul trecut să finalizeze şi să dea în folosinţă primul corp nou pentru un spital judeţean construit de după Revoluţie, el precizând că sunt 22 de şantiere de spitale în România, în doar câţiva ani. Rogobete a arătat că a încercat să le explice unor demagogi de meserie că pe oameni nu îi interesează sursa de finanţare, ci au nevoie de spitale decente, curate, să poată avea acces la servicii.
20:10
Declin de 5% al preţurilor petrolului, după anunţul preşedintelui american Trump privind ”discuţii serioase” cu Iranul # News.ro
Preţurile petrolului au scăzut cu 5% luni, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că Iranul ”poartă discuţii serioase” cu Washingtonul, semnalând o posibilă detensionare a relaţiilor cu statul membru OPEC, ceea ce a redus temerile privind oferta, transmite Reuters.
20:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să vină în vizită la Kiev marţi, 3 februarie, şi să ţină un discurs în Parlament, au declarat doi deputaţi din opoziţie, citaţi de Ukrainska Pravda.
19:50
Statele Unite şi India au ajuns la un acord comercial amplu, iar tarifele bilaterale vor fi reduse imediat, a anunţat luni preşedintele american Donald Trump, transmite CNBC.
19:50
Trei persoane au fost rănite într-un accident în judeţul Bihor / Două sunt în stare gravă / Trafic deviat # News.ro
Trei persoane au fost rănite, luni seară, două fiind în stare gravă, în urma unui accident rutier care s-a produs în judeţul Bihor. În eveniment au fost implicate două maşini.
19:40
Emma Răducanu, principala favorită, s-a calificat, luni, în turul doi la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca.
19:40
Campanie a socialiştilor împotriva unirii R. Moldova cu România. Dodon: „Cine vrea să se unească, ştie unde să se ducă” # News.ro
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”, în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, preşedintele R. Moldova Maia Sandu, precum şi alţi oficiali de la Chişinău au declarat că ar susţine unirea celor două state în cazul organizării unui referendum. Anunţul a fost făcut de Igor Dodon, deputat şi preşedinte PSRM, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.
19:30
O dronă de origine necunoscută a căzut într-o unitate militară din Przasnysz, în zona de centru-nord a Poloniei, pe 28 ianuarie, a informat luni Radio ZET, citând surse. Drona a căzut la câteva zeci de metri de un depozit de arme.
19:20
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, luni, că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la turneele internaţionale, informează Politico.
19:10
Două femei au fost rănite, luni, după ce cinci maşini s-au ciocnit pe o stradă Turda.
19:10
Rareş Bogdan, înainte de şedinţa PNL: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de şedinţa PNL, că preşedintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Naţional şi să stea de vorbă cu primarii
18:50
Ministerul Sănătăţii, protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită / Rogobete: Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni, încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită. În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116.111 privind dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor a crescut cu 73% faţă de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. ”Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece”, a transmis ministrul Sănătăţii.
18:50
„Primul lucru pe care îl vor face va fi să interzică hocheiul pe gheaţă!”. Trump îşi exprimă îngrijorarea cu privire la preluarea controlului asupra Canadei de către China # News.ro
Donald Trump şi-a exprimat din nou, duminică, dezaprobarea faţă de acordul comercial dintre Beijing şi Ottawa. Anunţat în urmă cu două săptămâni, acesta va favoriza în special intrarea pe piaţa canadiană a zeci de mii de vehicule electrice chinezeşti.
Acum 12 ore
18:30
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă anunţă constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România” / Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, spune că Chiriţă a fost exclus din grup # News.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România”, format din 19 membri.
18:30
Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA # News.ro
Justiţia britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, se face vinovat de omor involuntar, relatează Reuters şi AFP.
18:30
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO # News.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler, selecţionată pentru Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a fost testată pozitiv la un control antidoping, a anunţat luni agenţia italiană antidoping (Nado), cu patru zile înainte de ceremonia de deschidere.
