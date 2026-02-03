Un indiciu că ținta Curții de Apel București este suspendarea din CCR, pe 10 februarie, doar a lui Dacian Dragoș: procesul care îl vizează pe Mihai Busuioc are termen tocmai pe 20 martie

16:40

România a primit mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât a dat către Uniunea Europeană și România ar fi dus-o mai rău dacă n-am fi avut fondurile europene, cu aceste afirmații sunt de acord circa 9 din 10 persoane dintre cei care au răspuns la sondajul de opinie online derulat pe site-ul G4Media în […] © G4Media.ro.