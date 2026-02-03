Se încheie epoca apei la 15 lei pe Aeroportul Otopeni. Călătorii au acces gratuit la apă potabilă
Lumea Politică, 3 februarie 2026 08:20
Începând de luni, pasagerii Aeroportului „Henri Coandă” din București au acces la apă potabilă direct de la robinet. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, pe lângă alimentarea directă, vor fi instalate stații speciale de apă în terminale. Apa de la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este din nou potabilă. Directorul general al CNAB, […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
08:20
Ilie Bolojan a reușit să blocheze un puci intern în PNL, dar se confruntă cu cerințele PSD pentru ajutoare sociale. Reformele sale de administrație sunt în pericol, iar viitorul său politic depinde de susținerea partidului și de negocierile cu social-democrații. Ilie Bolojan a intervenit personal în Parlament pentru a opri o mișcare internă din PNL, […]
08:20
Se încheie epoca apei la 15 lei pe Aeroportul Otopeni. Călătorii au acces gratuit la apă potabilă # Lumea Politică
Începând de luni, pasagerii Aeroportului „Henri Coandă” din București au acces la apă potabilă direct de la robinet. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, pe lângă alimentarea directă, vor fi instalate stații speciale de apă în terminale. Apa de la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este din nou potabilă. Directorul general al CNAB, […]
08:20
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac virulent asupra liderului PNL, Ilie Bolojan, înaintea unei ședințe cruciale a partidului. Disputa internă din PNL se intensifică, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate ale guvernului. Rareș Bogdan, fost lider PNL, a criticat dur conducerea partidului înaintea ședinței de la Vila Lac. El a comparat actuala […]
08:10
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual, formulate de DNA, au fost respinse, instanța considerând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea lui Florian Bodog și a […]
08:10
Avertisment oficial: SMS-urile legate de plata rovinietei sunt o capcană periculoasă # Lumea Politică
CNAIR avertizează șoferii asupra unei noi tentative de fraudă legate de plata rovinietei. Mesaje false care solicită plata urgentă a unei taxe inexistente amenință cu confiscarea vehiculului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să fie vigilenți în fața unor noi escrocherii care circulă online. CNAIR a emis un avertisment privind mesaje înșelătoare care cer plata unei taxe […]
Acum o oră
07:40
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru replica „m-a sunat Lia”, vrea să se pensioneze la 51 de ani # Lumea Politică
Ionela Tudor, cunoscută pentru replicile din timpul unei conferințe de presă, a depus o cerere de pensionare la CSM. În prezent, ea ocupă funcția de șefă a Secției a X-a contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel București. Solicitarea va fi discutată la începutul lunii februarie. Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de […]
Acum 4 ore
06:00
Daniel Băluță critică guvernarea lui Bolojan. Acuzații de ignorare a celor vulnerabili # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că guvernarea sa se concentrează doar pe tăieri bugetare și nu protejează persoanele vulnerabile. Băluță a subliniat că PSD nu poate susține o astfel de abordare și a prezentat un pachet de relansare economică propus de social-democrați. Daniel Băluță a […]
05:10
Ionela Tudor, cunoscută pentru replicile din timpul unei conferințe de presă, a depus o cerere de pensionare la CSM. În prezent, ea ocupă funcția de șefă a Secției a X-a contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel București. Solicitarea va fi discutată la începutul lunii februarie. Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de […]
Acum 6 ore
03:40
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trage un semnal de alarmă privind mesaje false care amenință șoferii cu confiscarea vehiculului dacă nu plătesc o taxă inexistentă. Aceste tentative de fraudă vizează furtul de date personale și bancare. CNAIR a emis luni un avertisment legat de o nouă tentativă de fraudă care circulă online, […]
Acum 24 ore
17:10
Revoltă deschisă în PNL – Bolojan se roagă de propriii parlamentari să nu-i mazilească oamenii # Lumea Politică
Ședința tensionată a PNL dezvăluie nemulțumiri interne față de premierul Ilie Bolojan. Acesta este acuzat că slăbește unitatea partidului prin numiri controversate, în timp ce unii membri cer schimbări esențiale în structurile parlamentare. Ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL, desfășurată luni la începutul sesiunii parlamentare de primăvară, a scos la iveală tensiuni majore. Conform unor […]
17:10
Județele cu cele mai mari și mici pensii medii. Anul 2026 ar putea aduce vești bune pentru pensionari # Lumea Politică
Guvernul României ar putea oferi ajutoare financiare pensionarilor începând cu 2026. În prezent, harta pensiilor arată diferențe mari între județe, cu pensii medii variind semnificativ. La sfârșitul anului 2025, România avea 4.699.559 de pensionari, cu o valoare totală a pensiilor plătite de peste 13 miliarde de lei lunar. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) […]
17:10
Președintele Donald Trump a declarat că ar putea ajuta ONU să depășească criza financiară, promițând să convingă statele membre să-și plătească datoriile. Însă, nu a oferit detalii clare despre contribuția SUA. Donald Trump a abordat problema crizei financiare majore cu care se confruntă Organizația Națiunilor Unite, sugerând că ar putea acționa ca un „salvator” al […]
17:10
George Simion spune că „în viitoarea guvernare AUR” de Ministerul de Externe nu se vor ocupa doar diplomaţii. „Trebuie să avem Comerţ Exterior” # Lumea Politică
Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, relatează Agerpres. „În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se […]
17:00
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat norvegian. Nominalizarea vine datorită eforturilor sale de apărare a democrației și statului de drept în fața presiunilor externe. Deputatul Arild Hermstad, lider al Partidului Verzilor din Norvegia, a propus-o pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, conform […]
16:40
Cristian Tudor Popescu lansează un atac vehement la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, după ce acesta s-a opus interzicerii accesului minorilor la rețele sociale, propunere susținută de Raed Arafat. Arafat avertizează asupra impactului negativ al rețelelor asupra copiilor și cere măsuri urgente. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat aspru poziția ministrului de Interne, Cătălin […]
16:40
Ion Cristoiu analizează mișcările strategice ale PSD, care, printr-un comunicat oficial, pune presiune pe Ilie Bolojan și coaliția de guvernare. Partidul își afirmă poziția fermă în favoarea pachetelor de relansare economică și solidaritate. Ion Cristoiu a adus în discuție un comunicat de presă emis de PSD după ședința consiliului politic național de duminică, 1 februarie […]
14:50
Bolojan îi adună pe liberali în ședință la Vila Lac spre seară. Vrea un vot de încredere în PNL în contextul atacurilor interne # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan pregătește un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul tensiunilor din partid și al criticilor din partea PSD. El a subliniat importanța stabilității politice pentru menținerea încrederii externe. Liberalii se vor reuni în această seară, de la ora 18:00, la Vila Lac, pentru o ședință a Biroului Politic Național. Premierul Ilie […]
14:30
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather # Lumea Politică
Meteorologii de la Accuweather anunță ninsori în Predeal și alte localități montane în aprilie. Brașov și Sinaia nu vor fi ocolite de fenomenele meteo, în timp ce Bucureștiul va avea parte de ploi. Meteorologii de la Accuweather prognozează ninsori frecvente în Predeal și alte localități situate la altitudini mari. În perioada 2-6 aprilie, Predealul va […]
14:10
De ce nu a făcut plângere penală Daniel Băluță, după ce a aflat că a fost otrăvit cu mercur și arsenic # Lumea Politică
Daniel Băluță a discutat despre starea sa de sănătate la emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, dezvăluind că a fost otrăvit cu mercur și arsenic. El a explicat că se simte mai bine și a detaliat cum a descoperit această situație șocantă. Daniel Băluță a fost prezent la Ora de Foc, unde a […]
13:40
Știa Epstein de COVID cu un deceniu înainte?Corina Tarniță și Jeffery Epstein lucrau împreună la modelarea matematică a evoluției virușilor! # Lumea Politică
Jeffery Epstein este cunoscut pentru orgiile pe care le organiza pe insula St. Thomas. Acuzațiile de spionaj, pedofilie și viol au ascuns ani de zile aspecte mult mai importante din activitatea miliardarului. Noile documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite relevă aspecte mult mai importante care ar putea să producă un cutremur planetar. […]
13:10
SpaceX blochează utilizarea Starlink de către Rusia pe dronele „Molnia 2”. Elon Musk: „Vă rugăm să ne informați” # Lumea Politică
Elon Musk a anunțat că măsurile SpaceX de a preveni utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia par să fie eficiente. Acest anunț vine în contextul colaborării cu Ucraina pentru a împiedica folosirea sistemului în ghidarea dronelor rusești. Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat pe platforma X că măsurile adoptate de compania sa pentru a […]
13:10
Papa Leon îndeamnă la dialog între SUA și Cuba, în timp ce Trump atacă așa cum știe el mai bine # Lumea Politică
Papa Leon și-a exprimat îngrijorarea față de tensiunile dintre SUA și Cuba, cerând un dialog constructiv. Între timp, Donald Trump a anunțat taxe vamale împotriva țărilor care aprovizionează Cuba cu petrol. Papa Leon a făcut un apel la calm în contextul tensiunilor în creștere dintre Statele Unite și Cuba. El a subliniat necesitatea unui „dialog […]
13:10
Încă un politician de top demisionează după desecretizarea dosarelor Epstein. Legături financiare cu miliardarul pedofil # Lumea Politică
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, și-a anunțat demisia din Partidul Laburist, într-un moment tensionat generat de documente care sugerează legături financiare cu Jeffrey Epstein. Mandelson respinge acuzațiile și explică gestul său ca un act de loialitate politică. Peter Mandelson și-a anunțat retragerea din Partidul Laburist în urma publicării unor documente ale […]
12:40
Victor Ponta critică dur taxa pe coletele din China: „oamenii bogați nu iau de pe Temu” # Lumea Politică
Fostul premier Victor Ponta a lansat critici dure la adresa Guvernului Bolojan pentru introducerea unei taxe pe coletele din China. Acesta consideră că măsura afectează în mod disproporționat persoanele cu venituri mici și a dus la pierderi economice pentru România. Victor Ponta a atacat Guvernul Bolojan pentru decizia de a taxa coletele Temu și Shein, […]
12:20
Oana Gheorghiu pune condiția reformei companiilor de stat: ‘Trebuie să existe o decizie politică şi o asumare politică pe următorii 10 ani’ # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat importanţa unui acord politic pe termen lung pentru reformarea companiilor de stat. Într-un interviu pentru Euronews România, ea a avertizat că schimbările rapide sunt nerealiste şi a cerut continuitate strategică. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Euronews România că reformele în guvernanţa corporativă şi restructurarea companiilor de stat necesită un […]
12:20
Serghei Șoigu anunță că Moscova va continua să sprijine Beijingul în privința Taiwanului # Lumea Politică
Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a reafirmat sprijinul Moscovei pentru Beijing în privința Taiwanului. Oficialul rus a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, subliniind importanța unei comunicări strânse între cele două țări. Vizita lui Șoigu are loc în contextul unor discuții internaționale privind conflictul ruso-ucrainean. Serghei Șoigu a transmis ministrului […]
12:20
PSD București propune măsuri drastice pentru termoficare. Proiecte de hotărâre în Consiliul General # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va iniția două proiecte de hotărâre. Vizate sunt neplata agentului termic necorespunzător și subvențiile acordate în funcție de venituri. Săptămâna viitoare, grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va susține un proiect de hotărâre prin care se propune […]
12:10
Primar PNL, declarații șocante despre munca socială: „Cine nu muncește nu merită să trăiască” # Lumea Politică
Primarul din Cleja, județul Bacău, a provocat controverse în Consiliul Local după ce a afirmat că persoanele care nu muncesc nu merită să trăiască. Declarațiile sale au stârnit reacții puternice și au fost intens dezbătute online. Primarul Petru Iștoc, membru al Partidului Național Liberal, a făcut declarații controversate în cadrul unei ședințe de Consiliu Local […]
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat un program de subvenții de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american născut între 2025 și 2028. În același timp, Trump respinge acuzațiile legate de dosarul Epstein, promițând acțiuni legale împotriva adversarilor săi politici. Președintele american Donald Trump a dezvăluit un plan prin care fiecare familie americană va primi o […]
11:40
George Pomuț, arhitectul din umbră al achiziției Alaskăi. Povestea unui diplomat româno-american # Lumea Politică
George Pomuț, născut în Transilvania, a jucat un rol crucial în achiziția Alaskăi de către Statele Unite, în 1867. Fost revoluționar și erou de război, Pomuț a fost un diplomat abil în Rusia, susținând indirect expansiunea americană. George Pomuț, originar din satul Gyula, Transilvania, este o figură marcantă a istoriei româno-americane. Aventurier, revoluționar și diplomat, […]
11:40
Dosarele Epstein care surescită interes major în Statele Unite cuprind și numele unui român care au fost foarte atașat de miliardarul controversat. El și-a desfășurat activitatea în jurul lui Jeffrey Epstein și afost prezent pe insula care atrăgea regii, președinții și miliardarii din toată lumea. Pictorul din Tulcea care i-a decorat lui Epstein palatul orgiilor […]
11:10
Creștere economică doar în declarațiile puterii. Ce s-a întâmplat în realitate, de fapt # Lumea Politică
Deși guvernul vorbește despre “creștere economică”, cifrele arată altceva. România se confruntă cu o încetinire economică, iar măsurile de austeritate par să afecteze ritmul de dezvoltare al țării. Termenul de “creștere economică” este frecvent folosit de guvern atunci când dorește să arate că economia “merge bine”. Acesta se referă la creșterea valorii bunurilor și serviciilor […]
10:30
AUR propune un Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior. Forum pentru antreprenorii români din diaspora organizat la Parlament. # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat un forum dedicat antreprenorilor români din diaspora, subliniind importanța acestora pentru economiile occidentale. În cadrul evenimentului, liderii AUR au propus crearea unui Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior și au promis măsuri pentru sprijinirea repatrierii capitalului și forței de muncă. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Comisia […]
09:40
Primăria Chinteni, Cluj, a achiziționat o dronă de 36.000 de euro și 139 de camere de supraveghere prin PNRR, stârnind furia localnicilor. Prioritățile comunității, precum drumurile neasfaltate, sunt neglijate, iar localnicii și experții pun la îndoială eficiența acestora. Primăria comunei Chinteni a achiziționat recent o dronă profesională de cartografiere și un sistem de supraveghere video, […]
09:10
Un britanic de 80 de ani, liderul unei rețele uriașe de droguri cu bani câștigați la loto # Lumea Politică
Un britanic de 80 de ani a fost condamnat pentru că a finanțat o rețea de trafic de droguri în nordul Angliei, folosind câștigurile de la loterie. Rețeaua a inundat piața cu milioane de tablete ilegale, generând un imperiu de sute de milioane de euro. John Eric Spiby, un britanic din suburbiile Manchester, a folosit […]
09:00
Ministrul Sănătății, anunț despre concediile medicale. Excepții posibile pentru prima zi neplătită # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Antena 3 că măsura privind neplata primei zile de concediu medical este tranzitorie și va fi nuanțată. Se lucrează la reclasificarea codurilor de boală, iar excepțiile ar putea fi aplicate în cazuri specifice. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a adus clarificări importante în legătură cu măsura neplății pentru prima […]
08:50
Predoiu contra lui Arafat pe subiectul rețelelor sociale. „Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare” # Lumea Politică
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, se opune ideii secretarului de stat Raed Arafat de a limita accesul copiilor la rețelele sociale. Predoiu subliniază importanța educației în locul interdicțiilor, considerând că astfel de măsuri pot fi contraproductive. Ministrul Cătălin Predoiu a contestat recent ideea propusă de Raed Arafat, conform căreia România ar trebui să limiteze accesul […]
Ieri
08:20
De ce este atât de important pentru Putin să preia și restul regiunii Donețk / „Singura chestiune-cheie rămasă” # Lumea Politică
Discuțiile de pace mediate de SUA între Rusia și Ucraina sunt blocate de problema regiunii Donețk. Secretarul de stat american Marco Rubio consideră că aceasta este „singura chestiune-cheie”, dar Rusia susține că mai sunt și alte subiecte importante. Negociatorii ruși și ucraineni se pregătesc să se întâlnească din nou la Abu Dhabi pentru a continua […]
08:20
Investiție istorică în București – Daniel Băluță: ‘Va fi gata în cinci ani’. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat duminică demararea lucrărilor la extinderea Magistralei 4 de metrou. Proiectul include 11 kilometri de linie și va fi realizat în două etape: proiectare și execuție. Lucrările sunt programate să dureze șapte ani, dintre care cinci ani pentru construcție. Primarul Daniel Băluță a declarat la Antena3 CNN că extinderea […]
08:20
SpaceX cere permisiunea de a lansa un milion de sateliți. Ce înseamnă rețelele AI orbitale. # Lumea Politică
SpaceX, sub conducerea lui Elon Musk, a solicitat Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți pentru o rețea orbitală de centre de date. Propunerea urmărește să sprijine aplicațiile de inteligență artificială, informează PCMag. SpaceX plănuiește să creeze o „constelație” de sateliți cu o capacitate de […]
08:10
Bucureștenii ar putea scăpa de plata facturilor pentru servicii termice deficitare. Proiectul lui Băluță # Lumea Politică
PSD București a anunțat un proiect de hotărâre prin care bucureștenii nu vor mai plăti facturile la căldură și apă caldă dacă serviciile sunt necorespunzătoare. Inițiativa vizează responsabilizarea furnizorilor de energie termică. Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, a declarat că săptămâna viitoare consilierii PSD vor depune un proiect de hotărâre […]
07:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre posibila sa candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale, subliniind că decizia depinde de evoluția războiului cu Rusia. În același timp, sunt planificate noi discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie. Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Česky rozhlas că […]
07:40
Washingtonul deschide piața petrolului din Venezuela. „China poate intra fără rezerve în această afacere” # Lumea Politică
Administrația Trump a anunțat deschiderea pieței petroliere venezuelene pentru marile puteri economice, în contextul schimbărilor politice de la Caracas. China și India sunt încurajate să investească, în timp ce companiile americane primesc undă verde pentru operațiuni petroliere. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 31 ianuarie că sprijină investițiile Chinei și Indiei în sectorul petrolier […]
07:10
Numele Corinei Tarniță, o personalitate de marcă în mediul academic american, a apărut în documentele recent declasificate în cazul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al SUA. Acestea subliniază rețeaua internațională de contacte a lui Epstein. Menționarea sa nu este însoțită de acuzații penale, iar analizele media subliniază că simpla […]
06:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lăudat stilul „impetuos” și „eficient” al președintelui american Donald Trump. Într-un interviu, Medvedev a subliniat că Trump urmărește pacea și poate sfida establishmentul de la Washington. Totodată, a comentat declarațiile lui Trump despre repoziționarea submarinelor nucleare. Dmitri Medvedev, conducător în securitatea rusă, a făcut declarații despre […]
06:10
NASA și Axiom Space colaborează pentru o nouă misiune. Când se vor emite „biletele” pentru zbor # Lumea Politică
NASA a încheiat un acord cu Axiom Space pentru a lansa a cincea misiune comercială către Stația Spațială Internațională. Zborul este planificat pentru ianuarie 2027, dar data exactă rămâne sub semnul întrebării din cauza factorilor logistici. Echipajul va petrece circa două săptămâni pe orbită. NASA a anunțat semnarea unui acord cu Axiom Space pentru desfășurarea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Accor deschide un nou hotel Mercure în centrul Bucureștiului. Mercure Bucharest Cantemir, un proiect de anvergură pentru turismul urban # Lumea Politică
Accor, liderul hotelier pe piața locală, a inaugurat Mercure Bucharest Cantemir, un nou hotel situat aproape de Piața Unirii. Proiectul, coordonat de Sab Serv Expres S.R.L., îmbină specificul local cu facilități moderne, adresându-se atât turiștilor de afaceri, cât și celor de agrement. Accor a deschis Mercure Bucharest Cantemir, un hotel amplasat strategic lângă Piața Unirii, […]
12:40
Trump cere Iranului să renunțe la armele nucleare și să oprească violențele. Iranul avertizează că forțele sale sunt „cu degetul pe trăgaci”. # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a transmis Iranului două cerințe esențiale pentru a evita o confruntare militară: renunțarea la armele nucleare și oprirea violențelor împotriva protestatarilor. În timp ce tensiunile cresc, Iranul răspunde că este pregătit să reacționeze la orice agresiune. Președintele Donald Trump a declarat că a transmis Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita […]
12:10
Începând cu 31 ianuarie 2026, generalul Sorin Cîrstea va ocupa funcția de consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Numirea sa vine după retragerea lui Vasile Mihai Șomordolea, a cărui carieră în cadrul CSAT a durat peste un deceniu. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind trecerea în rezervă […]
11:10
Premierul Ilie Bolojan ia în calcul un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul tensiunilor politice legate de măsurile fiscale. Bolojan clarifică și o presupusă declarație despre rotativa premierului din 2027, negând că ar fi fost făcută. Ilie Bolojan, premier și președinte al PNL, a declarat că ar putea solicita un vot de încredere […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.