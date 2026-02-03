Antreprenorii din regiunea Moldovei, invitați la Chișinău pentru cel mai mare forum de afaceri al anului
3 februarie 2026
Camera de Comerț și Industrie (CCI) Iași, în parteneriat cu Comunitatea Antreprenorială Atipic, anunță ultimele locuri disponibile pentru misiunea economică desfășurată la Chișinău în perioada 11-12 februarie 2026. Delegația ieșeană se va alătura managerilor și antreprenorilor din Vaslui, Neamț și Botoșani într-un demers de amploare vizând consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. Evenimentul central al deplasării este [...]
Antreprenorii din regiunea Moldovei, invitați la Chișinău pentru cel mai mare forum de afaceri al anului
Camera de Comerț și Industrie (CCI) Iași, în parteneriat cu Comunitatea Antreprenorială Atipic, anunță ultimele locuri disponibile pentru misiunea economică desfășurată la Chișinău în perioada 11-12 februarie 2026. Delegația ieșeană se va alătura managerilor și antreprenorilor din Vaslui, Neamț și Botoșani într-un demers de amploare vizând consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. Evenimentul central al deplasării este [...]
Cădere bruscă pentru un „polițist erou": A fost ridicat de DGA chiar din trafic, după ce ar fi luat șpagă
Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au desfășurat luni o acțiune fulger la Arad, vizând un agent din cadrul Serviciului Rutier. Polițistul a fost reținut chiar în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind suspectat că ar fi solicitat și primit mită de la conducători auto pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale. Cazul atrage atenția în mod [...]
Povești care unesc generații: MNLR Iași celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună
Muzeul Național al Literaturii Române Iași transformă ziua de miercuri, 4 februarie, într-o sărbătoare a cuvântului rostit, marcând Ziua Internațională a Cititului Împreună. Instituția propune două evenimente oglindă, menite să creeze o punte culturală între cei mai tineri cititori și seniorii comunității. La Casa Junimii (Muzeul „Vasile Pogor"), universul copilăriei prinde viață alături de Luminița [...]
Senatul a adoptat noua lege privind femicidul: măsuri stricte pentru prevenirea violențelor împotriva femeilor
Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului a fost aprobat luni de Senat și se pregătește de dezbaterea în Camera Deputaților. Principalele noutăți aduse de actul normativ sunt: Citiți și Povești care unesc generații: MNLR Iași celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat că eficiența acestor măsuri va depinde [...]
Oficial: Zborurile Iași – Istanbul devin realitate! Ce companie aeriană intră pe piață
Aeroportul Internațional Iași își consolidează poziția de hub regional prin atragerea unui nou jucător important pe piața aviatică. AJet, noul brand lansat de Turkish Airlines, va inaugura începând cu data de 29 mai 2024 zboruri directe către Aeroportul Sabiha Gökçen din Istanbul. Parteneriatul vine ca un răspuns strategic la fluxul record de pasageri înregistrat în [...]
O casă de locuit din localitatea Voinești, județul Iași, a fost cuprinsă de flăcări în cursul zilei de luni. Alarma a fost dată în urmă cu puțin timp, mobilizând de urgență echipajele de intervenție. Potrivit reprezentanților ISU Iași, la fața locului s-au deplasat zece pompieri din cadrul Detașamentului 1 Iași, cu două autospeciale de stingere [...]
INVITAT / EMANUEL BUTA – Director programe Departament Misiune pentru Tineret
În 2026, contabilitatea nu mai este un serviciu, ci un sistem de supraviețuire pentru firma ta
Dacă ești antreprenor în Iași, 2026 nu mai arată deloc ca anii în care „contabilitatea se rezolva". Astăzi, statul nu mai așteaptă să-i explici ce ai făcut. Știe deja. Are datele tale din e-Factura, e-TVA, Revisal, SPV. Știe înaintea ta dacă ceva nu se leagă. În acest context, apare întrebarea esențială: cine îți interpretează corect [...]
Primul spectacol al lunii la Opera Națională Română din Iași are loc mâine. De la ora 18:30, în Sala Mare, este programată opera bufă „Bărbierul din Sevilla", de Gioachino Rossini. Vedeți și Întâmpinarea Domnului, sărbătoare mare azi: Ce înseamnă dacă e soare și ce tradiții trebuie să respecți Sub bagheta dirijorului David Crescenzi vor interpreta [...]
Minoră de 14 ani, depistată la cerșit împreună cu bebelușul său în zona Mitropoliei din Iași
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au acționat recent în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, unde au identificat o minoră în vârstă de 14 ani care apela la mila publicului. Aceasta nu era singură, ci însoțită de propriul copil, un sugar în vârstă de doar un an. Având în vedere vulnerabilitatea situației, agenții au solicitat [...]
Modernizare la Spitalul de Boli Infecțioase: Dotări noi pentru secția ATI și saloanele de pacienți
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva" din Iași continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale. Recent, unitatea aflată în subordinea Consiliului Județean a fost dotată cu 19 paturi de ultimă generație, o investiție cifrată la aproximativ 2,45 milioane de lei. Dintre acestea, nouă paturi sunt destinate Secției de Terapie Intensivă (ATI), fiind dotate cu [...]
INVITAȚI / Dr. Cristian Brânzei – Medic chirurgie oralăDr. Amalia Panfil – Medic specialist în protetica dentară
Întâmpinarea Domnului, sărbătoare mare azi: Ce înseamnă dacă e soare și ce tradiții trebuie să respecți
Luni, credincioșii ortodocși și greco-catolici celebrează Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale iernii. Cunoscută în tradiția populară drept Ziua Luminii, aceasta marchează momentul biblic în care Fecioara Maria L-a prezentat pe Pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Dincolo de încărcătura spirituală care Îl confirmă pe Iisus drept Mântuitor, sărbătoarea este considerată un [...]
„Depozit" ilegal pe malul râului: Captură record de lemn în Mălini. Poliția a confiscat material lemnos de 80.000 de lei
O acțiune de amploare a polițiștilor din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol Suceava a scos la iveală o rețea de ilegalități silvice în comuna Mălini. Oamenii legii au descoperit peste 150 de metri cubi de bușteni de rășinoase pentru care proprietarii nu dețineau niciun document legal. Cea mai mare captură a fost făcută [...]
VIDEO. Accidente în Antalya: Autocar răsturnat și coliziuni fatale. Bilanțul victimelor a ajuns la 16 morți
Vremea extremă a transformat șoselele din Turcia în capcane mortale. În doar câteva ore, două accidente deosebit de grave au mobilizat forțele de intervenție în sudul țării. Un autocar care se îndrepta spre regiunea turistică Antalya a ieșit de pe carosabil din cauza ceții dense și a ploii, provocând moartea a nouă persoane. „Drumul era [...]
Un tânăr de 17 ani a ajuns la urgențe după o altercație într-un mall. Un tânăr de 14 ani a fost reținut!
Teroare în plină zi în municipiul Cluj-Napoca! Un videoclip tulburător, publicat inițial de stiridecluj.ro, arată un tânăr prăbușit pe trotuar, într-o baltă mare de sânge, în urma unei bătăi sângeroase. Incidentul s-a produs chiar sub privirile trecătorilor, în zona unui mall cunoscut din oraș. Poliția s-a autosesizat abia după ce imaginile groazei au început să [...]
Poziție oficială a Mitropoliei Moldovei împotriva legalizării prostituției: „Efecte nocive asupra sănătății fizice și morale"
Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) își reafirmă rolul de gardian al valorilor tradiționale, poziționându-se categoric împotriva oricărei tentative de legalizare a prostituției în România. În cadrul bilanțului activității pe anul trecut, reprezentanții eparhiei au subliniat că o astfel de reglementare nu ar fi doar o problemă de ordin legislativ, ci una cu repercusiuni grave asupra [...]
Fost ofițer superior, acuzat că a „vânat" o adolescentă de 17 ani! Judecătorii l-au trimis acasă, deși procurorii vorbeau de manipulare psihologică
Un caz șocant de agresiune sexuală zguduie județul Cluj, implicând un fost ofițer superior în vârstă de 68 de ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca îl acuză pe acesta că a exploatat statutul său social și autoritatea pentru a agresa o fată de 17 ani. Deși anchetatorii au cerut arestarea preventivă, invocând metode [...]
Teroare în plină zi în municipiul Cluj-Napoca! Un videoclip tulburător, publicat inițial de stiridecluj.ro, arată un tânăr prăbușit pe trotuar, într-o baltă mare de sânge, în urma unei bătăi sângeroase. Incidentul s-a produs chiar sub privirile trecătorilor, în zona unui mall cunoscut din oraș. Poliția s-a autosesizat abia după ce imaginile groazei au început să [...]
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" a intervenit în comuna Popricani pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință colectivă (fostă construcție zootehnică). Un incendiu violent a izbucnit la o clădire de aproximativ 500 de metri
Republica Moldova, lovită de o pană masivă de curent după avarii în rețeaua din Ucraina # IasiTV Life
Sistemul energetic al Republicii Moldova a suferit sâmbătă un șoc major, lăsând Chișinăul și numeroase regiuni ale țării în întuneric. Potrivit Reuters, incidentul a fost declanșat de perturbări grave în rețeaua din Ucraina, care au provocat o cădere bruscă de tensiune pe liniile de interconectare. Ministerul Energiei de la Chișinău a confirmat că instabilitatea rețelei [...] The post Republica Moldova, lovită de o pană masivă de curent după avarii în rețeaua din Ucraina first appeared on IasiTV Life.
O întreagă familie din localitatea Brădicești, comuna Dolhești, a fost la un pas de o tragedie imensă în această dimineață. Bunici, părinți și nepoți minori se aflau în casă în jurul orei 06:00, când flăcările au cuprins locuința cu o viteză uluitoare. Din fericire, toți membrii familiei au reușit să se autoevacueze înainte ca focul [...] The post Familie cu copii, evacuată de urgență dintr-o casă în flăcări în județul Iași! first appeared on IasiTV Life.
Trei milioane de euro pentru îngrijirea paliativă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași # IasiTV Life
Consiliul Județean Iași a lansat procedura de licitație pentru modernizarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Proiectul, evaluat la 15,7 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), vizează transformarea unei clădiri existente într-o unitate modernă de îngrijiri paliative pediatrice. Lucrările presupun un mix complex de intervenții: consolidare, reabilitare și [...] The post Trei milioane de euro pentru îngrijirea paliativă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași first appeared on IasiTV Life.
FIFA a dat verdictul în cazul lui Denis Drăguș! Mircea Lucescu, obligat să schimbe planul pentru barajul cu Turcia # IasiTV Life
Speranțele fanilor și ale staff-ului tehnic s-au năruit: Denis Drăguș nu va putea juca în „șocul” cu Turcia. Forul mondial a respins apelul înaintat de Federația Română de Fotbal, menținând suspendarea de două etape dictată după eliminarea directă suferită de atacant în Bosnia (1-3). Deși FRF a sperat că pedeapsa va fi redusă la o [...] The post FIFA a dat verdictul în cazul lui Denis Drăguș! Mircea Lucescu, obligat să schimbe planul pentru barajul cu Turcia first appeared on IasiTV Life.
Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate # IasiTV Life
Povestea de dragoste dintre doi tineri ieșeni s-a transformat într-un dosar penal de șantaj și hărțuire. Studentă la o universitate din oraș, victima a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost amenințată că va fi „distrusă” prin publicarea unor fotografii intime pe rețelele de socializare. „Dacă nu ieși afară, intru peste tine în casă”, [...] The post Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate first appeared on IasiTV Life.
Doliu în lumea cinematografiei: Catherine O’Hara, legendara mamă din „Singur acasă”, s-a stins la 71 de ani # IasiTV Life
Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a legendarei actrițe Catherine O’Hara. Decesul a survenit vineri, 30 ianuarie, informația fiind confirmată oficial de managerul artistei pentru revista People, după ce publicația TMZ a lansat primele rapoarte. Deși cauza morții nu a fost încă făcută publică, vestea a generat un val de emoție la [...] The post Doliu în lumea cinematografiei: Catherine O’Hara, legendara mamă din „Singur acasă”, s-a stins la 71 de ani first appeared on IasiTV Life.
Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall # IasiTV Life
Un incident medical grav a avut loc vineri după amiază în Mall Moldova din Iași, unde un bărbat de aproximativ 60 de ani s-a prăbușit în stare de inconștiență. Apelul la 112 a mobilizat imediat un echipaj SMURD, care a început manevrele de resuscitare sub privirile înmărmurite ale trecătorilor. Zona a fost izolată de echipele [...] The post Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall first appeared on IasiTV Life.
FOTO. Afacere cu stupefiante din Spania, destructurată la Iași: Un tânăr de 24 de ani a fost arestat # IasiTV Life
O rețea de trafic de droguri care viza tinerii și elevii din Iași a fost lovită dur de procurorii DIICOT. Un tânăr de 24 de ani a fost arestat preventiv după ce a introdus în țară, din Spania, peste un kilogram de canabis. Drogurile, transportate prin intermediul unei firme de curierat internațional, urmau să fie [...] The post FOTO. Afacere cu stupefiante din Spania, destructurată la Iași: Un tânăr de 24 de ani a fost arestat first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Pr. protopop TOMA GRADINACIUC – Parohia ”Sf. Apostol Toma” cartier Alexandru cel Bun The post LUMINA ORTODOXIEI / PILDA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI first appeared on IasiTV Life.
Municipalitatea ieșeană caută soluții pentru a devansa construcția noii Săli Polivalente, proiect aflat sub umbrela Companiei Naționale de Investiții. Deși calendarul național actual fixează data de 1 ianuarie 2028 pentru „redeschiderea” programelor de finanțare a sălilor polivalente, primarul Mihai Chirica a declarat că dorește demararea șantierului mult mai devreme. Strategia edilului presupune începerea construcției din [...] The post Construcția noii Săli Polivalente din Iași ar putea începe înainte de 2028 first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Mihai Dorin – Istoric The post POLITICA LA IAȘI / România și lumea lui Trump first appeared on IasiTV Life.
BYD Sealion 5 DM-i debutează la Iași în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto – BYD # IasiTV Life
Iași, 30 ianuarie 2026 la Mall Moldova – Mega Auto – BYD Iași anunță lansarea oficială a noului BYD Sealion 5 DM-i, în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto. Noul Sealion 5 DM-i aduce pe piața din Iași tehnologia BYD DM-i Plug-in Hybrid, o soluție avansată care combină eficiența propulsiei electrice cu autonomia extinsă oferită [...] The post BYD Sealion 5 DM-i debutează la Iași în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto – BYD first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ – Președinte USLIP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Nemulțumiri în învățământul românesc first appeared on IasiTV Life.
Capcanele renovărilor „la negru”: Cum o modificare în baie sau un perete dărâmat te pot trimite direct în instanță # IasiTV Life
Viața la bloc a devenit un teren minat pentru proprietarii care ignoră legislația în vigoare. Potrivit Legii nr. 196/2018, orice intervenție care depășește sfera esteticului — de la dărâmarea unui perete „care nu pare de rezistență” până la relocarea bucătăriei sau montarea unei cabine de duș care afectează coloanele comune — necesită avize tehnice stricte. [...] The post Capcanele renovărilor „la negru”: Cum o modificare în baie sau un perete dărâmat te pot trimite direct în instanță first appeared on IasiTV Life.
Start la „Programul Tomata 2026”: Subvenții de 1.500 de euro pentru legumicultori. Lista culturilor eligibile # IasiTV Life
Începând cu data de 2 februarie, fermierii români pot accesa „Programul Tomata 2026”. Schema de sprijin vizează o gamă largă de legume cultivate în spații protejate (sere și solarii), printre care se numără tomatele, ardeiul gras, castraveții, vinetele, dar și culturi verzi precum salata sau spanacul. Pentru a fi eligibili, producătorii trebuie să cultive o [...] The post Start la „Programul Tomata 2026”: Subvenții de 1.500 de euro pentru legumicultori. Lista culturilor eligibile first appeared on IasiTV Life.
Incendiu devastator în Botoșani: Un bărbat a decedat, iar două persoane au suferit arsuri grave după prăbușirea acoperișului # IasiTV Life
Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi și voluntarii din Cordăreni au intervenit de urgență pentru stingerea unui incendiu ce a mistuit o locuință și a lăsat în urmă o victimă decedată. Potrivit reprezentanților ISU, focul ar fi pornit de la o sobă nesupravegheată. „Proprietarul, un bărbat de 55 de ani, a fost găsit în curte, în [...] The post Incendiu devastator în Botoșani: Un bărbat a decedat, iar două persoane au suferit arsuri grave după prăbușirea acoperișului first appeared on IasiTV Life.
Accident la bariera de la Lețcani: Un șofer cu alcoolemie record a lovit o mașină oprită # IasiTV Life
Un accident rutier a avut loc joi după amiază la trecerea la nivel cu calea ferată din Lețcani, provocat de neatenția unui șofer sub influența băuturilor alcoolice. Un bărbat în vârstă de 51 de ani nu a observat la timp coloana de mașini și a intrat în coliziune față-spate cu un vehicul care aștepta trecerea [...] The post Accident la bariera de la Lețcani: Un șofer cu alcoolemie record a lovit o mașină oprită first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / MARIAN ABUTOAIEI – Antreprenor Telecomunicații The post IAȘUL TE VEDE / Implementarea tehnologiei în viața de zi cu zi first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Conf.univ.dr. TUDOR CIUHODARU – Medic primar Urgențe The post DEZBATEREA ZILEI / Virusul NIPAH first appeared on IasiTV Life.
Un bărbat în vârstă de 81 de ani, dat dispărut după ce plecase de acasă în cursul zilei de 26 ianuarie, a fost găsit fără suflare. Trupul neînsuflețit a fost localizat de polițiștii Secției nr. 7 Rurală Bălțați într-o zonă izolată, cu vegetație deasă și greu accesibilă, situată între localitățile Boureni și Cucuteni. La prima [...] The post Final tragic pentru un bătrân dispărut din județul Iași: A fost găsit mort pe un câmp first appeared on IasiTV Life.
O mamă și fetița ei de 4 ani au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe cupolă # IasiTV Life
Momente de panică pe DJ 155F, unde un autoturism în care se aflau o femeie și o minoră a ieșit de pe drum și s-a răsturnat pe plafon. Accidentul a avut loc în afara localității Bistricioara, într-o curbă periculoasă la stânga. Echipajele de la Garda de Intervenție Poiana Teiului și SAJ au fost trimise de [...] The post O mamă și fetița ei de 4 ani au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe cupolă first appeared on IasiTV Life.
Medicul Cristian Andrei, vizat de percheziții într-un dosar de agresiune sexuală și exercitare fără drept a unei profesii # IasiTV Life
Mascații au luat cu asalt locuința cunoscutului doctor Cristian Andrei, fiind nevoiți să facă uz de armele cu bile de cauciuc pentru a neutraliza câinii agresivi ai acestuia. „Doctorul vedetă” este protagonistul unui dosar penal exploziv, fiind acuzat de agresiune sexuală și viol de către cel puțin trei femei. Procurorii au scos la iveală o [...] The post Medicul Cristian Andrei, vizat de percheziții într-un dosar de agresiune sexuală și exercitare fără drept a unei profesii first appeared on IasiTV Life.
O tragedie a avut loc aseară în localitatea ieșeană Bălțați, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 90 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în propria locuință. Două autospeciale de stingere și echipaje medicale au fost mobilizate de urgență la fața locului, însă eforturile salvatorilor au fost zadarnice pentru proprietarul casei. [...] The post Sfârșit tragic pentru un bătrân din Bălțați, victimă a unui incendiu provocat de sobă first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / ELENA STRAHOTIN – Vicepreședinte Asociația „Prietenii Sfinților Trei Ierarhi” The post DEZBATEREA ZILEI / 10 DE 10 first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Răzvan Vasile Rotariu – Specialist Marketing The post BUSINESS ROMÂNESC / Marketing Antropologic: Idei din Spatele Psihologiei de Consum first appeared on IasiTV Life.
Mobilizare în memoria victimelor: Sute de suporteri greci au ajuns la Timișoara după accidentul tragic soldat cu șapte morți # IasiTV Life
Aproximativ 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit marți seară în județul Timiș, într-un gest de solidaritate după tragicul accident de pe DN6, soldat cu șapte morți și trei răniți. Fanii, care se deplasau spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon din Europa League, s-au oprit mai întâi la Lugoj, la locul impactului, [...] The post Mobilizare în memoria victimelor: Sute de suporteri greci au ajuns la Timișoara după accidentul tragic soldat cu șapte morți first appeared on IasiTV Life.
Vizită oficială la Berlin: Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan își continuă miercuri vizita oficială în Germania, având programată o întrevedere crucială cu cancelarul federal Friedrich Merz. Agenda zilei include discuții la cel mai înalt nivel parlamentar cu Andrea Lindholz (vicepreședinte Bundestag) și Jens Spahn (liderul grupului CDU), dar și o componentă simbolică profundă. În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, [...] The post Vizită oficială la Berlin: Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz first appeared on IasiTV Life.
Scade prețul apei în Iași? Primăria a început demersurile pentru ieftinirea facturilor de utilități # IasiTV Life
În condițiile în care prețul apei în Municipiul Iași este unul dintre cele mai mari din țară și în care nici plângerile justificate ale ieșenilor, nici apelurile publice repetate ale primarului Mihai Chirica nu au dus la scăderea sau măcar la menținerea tarifelor, Primăria Municipiului Iași a declanșat procesul pentru a obține ieftinirea serviciilor de [...] The post Scade prețul apei în Iași? Primăria a început demersurile pentru ieftinirea facturilor de utilități first appeared on IasiTV Life.
VIDEO. S-a filmat cu 320 km/h, iar acum e pieton! Reacția halucinantă a unui posesor de BMW # IasiTV Life
Un tânăr șofer din Polonia a rămas fără autoturism după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care rula cu viteza de 320 km/h. Identificat rapid de autorități în urma unei sesizări online, vehiculul a fost confiscat prin ordinul procuraturii din Chorzów. Evenimentul a stârnit un val de critici pe platforma „Servicii în [...] The post VIDEO. S-a filmat cu 320 km/h, iar acum e pieton! Reacția halucinantă a unui posesor de BMW first appeared on IasiTV Life.
