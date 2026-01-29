DEZBATEREA ZILEI / Virusul NIPAH

15:20

Căutați-vă tricourile cu Metallica, alea din vremea studenției, cu patina timpului, pentru că sâmbătă, 18 aprilie, Masterpiece, prima formație tribut Metallica din România vine la Urbana să ne cânte fix melodiile alea care ne-au făcut rockeri. Accesul copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv este gratuit dacă sunt însoțiți de un părinte care deține un bilet valabil [...]