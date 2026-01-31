Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall
IasiTV Life, 31 ianuarie 2026 06:50
Un incident medical grav a avut loc vineri după amiază în Mall Moldova din Iași, unde un bărbat de aproximativ 60 de ani s-a prăbușit în stare de inconștiență. Apelul la 112 a mobilizat imediat un echipaj SMURD, care a început manevrele de resuscitare sub privirile înmărmurite ale trecătorilor. Zona a fost izolată de echipele [...] The post Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 10 minute
07:10
Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate # IasiTV Life
Povestea de dragoste dintre doi tineri ieșeni s-a transformat într-un dosar penal de șantaj și hărțuire. Studentă la o universitate din oraș, victima a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost amenințată că va fi „distrusă” prin publicarea unor fotografii intime pe rețelele de socializare. „Dacă nu ieși afară, intru peste tine în casă”, [...] The post Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
07:00
Doliu în lumea cinematografiei: Catherine O’Hara, legendara mamă din „Singur acasă”, s-a stins la 71 de ani # IasiTV Life
Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a legendarei actrițe Catherine O’Hara. Decesul a survenit vineri, 30 ianuarie, informația fiind confirmată oficial de managerul artistei pentru revista People, după ce publicația TMZ a lansat primele rapoarte. Deși cauza morții nu a fost încă făcută publică, vestea a generat un val de emoție la [...] The post Doliu în lumea cinematografiei: Catherine O’Hara, legendara mamă din „Singur acasă”, s-a stins la 71 de ani first appeared on IasiTV Life.
06:50
Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall # IasiTV Life
Un incident medical grav a avut loc vineri după amiază în Mall Moldova din Iași, unde un bărbat de aproximativ 60 de ani s-a prăbușit în stare de inconștiență. Apelul la 112 a mobilizat imediat un echipaj SMURD, care a început manevrele de resuscitare sub privirile înmărmurite ale trecătorilor. Zona a fost izolată de echipele [...] The post Echipaj SMURD, manevre de resuscitare printre clienți, după ce un bărbat s-a prăbușit la mall first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
06:40
FOTO. Afacere cu stupefiante din Spania, destructurată la Iași: Un tânăr de 24 de ani a fost arestat # IasiTV Life
O rețea de trafic de droguri care viza tinerii și elevii din Iași a fost lovită dur de procurorii DIICOT. Un tânăr de 24 de ani a fost arestat preventiv după ce a introdus în țară, din Spania, peste un kilogram de canabis. Drogurile, transportate prin intermediul unei firme de curierat internațional, urmau să fie [...] The post FOTO. Afacere cu stupefiante din Spania, destructurată la Iași: Un tânăr de 24 de ani a fost arestat first appeared on IasiTV Life.
06:30
INVITAT / Pr. protopop TOMA GRADINACIUC – Parohia ”Sf. Apostol Toma” cartier Alexandru cel Bun The post LUMINA ORTODOXIEI / PILDA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI first appeared on IasiTV Life.
06:20
Municipalitatea ieșeană caută soluții pentru a devansa construcția noii Săli Polivalente, proiect aflat sub umbrela Companiei Naționale de Investiții. Deși calendarul național actual fixează data de 1 ianuarie 2028 pentru „redeschiderea” programelor de finanțare a sălilor polivalente, primarul Mihai Chirica a declarat că dorește demararea șantierului mult mai devreme. Strategia edilului presupune începerea construcției din [...] The post Construcția noii Săli Polivalente din Iași ar putea începe înainte de 2028 first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
15:20
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Mihai Dorin – Istoric The post POLITICA LA IAȘI / România și lumea lui Trump first appeared on IasiTV Life.
14:40
BYD Sealion 5 DM-i debutează la Iași în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto – BYD # IasiTV Life
Iași, 30 ianuarie 2026 la Mall Moldova – Mega Auto – BYD Iași anunță lansarea oficială a noului BYD Sealion 5 DM-i, în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto. Noul Sealion 5 DM-i aduce pe piața din Iași tehnologia BYD DM-i Plug-in Hybrid, o soluție avansată care combină eficiența propulsiei electrice cu autonomia extinsă oferită [...] The post BYD Sealion 5 DM-i debutează la Iași în cadrul evenimentului Porți Deschise Mega Auto – BYD first appeared on IasiTV Life.
12:00
INVITAT / Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ – Președinte USLIP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Nemulțumiri în învățământul românesc first appeared on IasiTV Life.
Ieri
06:50
Capcanele renovărilor „la negru”: Cum o modificare în baie sau un perete dărâmat te pot trimite direct în instanță # IasiTV Life
Viața la bloc a devenit un teren minat pentru proprietarii care ignoră legislația în vigoare. Potrivit Legii nr. 196/2018, orice intervenție care depășește sfera esteticului — de la dărâmarea unui perete „care nu pare de rezistență” până la relocarea bucătăriei sau montarea unei cabine de duș care afectează coloanele comune — necesită avize tehnice stricte. [...] The post Capcanele renovărilor „la negru”: Cum o modificare în baie sau un perete dărâmat te pot trimite direct în instanță first appeared on IasiTV Life.
06:40
Start la „Programul Tomata 2026”: Subvenții de 1.500 de euro pentru legumicultori. Lista culturilor eligibile # IasiTV Life
Începând cu data de 2 februarie, fermierii români pot accesa „Programul Tomata 2026”. Schema de sprijin vizează o gamă largă de legume cultivate în spații protejate (sere și solarii), printre care se numără tomatele, ardeiul gras, castraveții, vinetele, dar și culturi verzi precum salata sau spanacul. Pentru a fi eligibili, producătorii trebuie să cultive o [...] The post Start la „Programul Tomata 2026”: Subvenții de 1.500 de euro pentru legumicultori. Lista culturilor eligibile first appeared on IasiTV Life.
06:10
Incendiu devastator în Botoșani: Un bărbat a decedat, iar două persoane au suferit arsuri grave după prăbușirea acoperișului # IasiTV Life
Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi și voluntarii din Cordăreni au intervenit de urgență pentru stingerea unui incendiu ce a mistuit o locuință și a lăsat în urmă o victimă decedată. Potrivit reprezentanților ISU, focul ar fi pornit de la o sobă nesupravegheată. „Proprietarul, un bărbat de 55 de ani, a fost găsit în curte, în [...] The post Incendiu devastator în Botoșani: Un bărbat a decedat, iar două persoane au suferit arsuri grave după prăbușirea acoperișului first appeared on IasiTV Life.
06:00
Accident la bariera de la Lețcani: Un șofer cu alcoolemie record a lovit o mașină oprită # IasiTV Life
Un accident rutier a avut loc joi după amiază la trecerea la nivel cu calea ferată din Lețcani, provocat de neatenția unui șofer sub influența băuturilor alcoolice. Un bărbat în vârstă de 51 de ani nu a observat la timp coloana de mașini și a intrat în coliziune față-spate cu un vehicul care aștepta trecerea [...] The post Accident la bariera de la Lețcani: Un șofer cu alcoolemie record a lovit o mașină oprită first appeared on IasiTV Life.
29 ianuarie 2026
14:20
INVITAT / MARIAN ABUTOAIEI – Antreprenor Telecomunicații The post IAȘUL TE VEDE / Implementarea tehnologiei în viața de zi cu zi first appeared on IasiTV Life.
14:20
INVITAT / Conf.univ.dr. TUDOR CIUHODARU – Medic primar Urgențe The post DEZBATEREA ZILEI / Virusul NIPAH first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Un bărbat în vârstă de 81 de ani, dat dispărut după ce plecase de acasă în cursul zilei de 26 ianuarie, a fost găsit fără suflare. Trupul neînsuflețit a fost localizat de polițiștii Secției nr. 7 Rurală Bălțați într-o zonă izolată, cu vegetație deasă și greu accesibilă, situată între localitățile Boureni și Cucuteni. La prima [...] The post Final tragic pentru un bătrân dispărut din județul Iași: A fost găsit mort pe un câmp first appeared on IasiTV Life.
06:10
O mamă și fetița ei de 4 ani au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe cupolă # IasiTV Life
Momente de panică pe DJ 155F, unde un autoturism în care se aflau o femeie și o minoră a ieșit de pe drum și s-a răsturnat pe plafon. Accidentul a avut loc în afara localității Bistricioara, într-o curbă periculoasă la stânga. Echipajele de la Garda de Intervenție Poiana Teiului și SAJ au fost trimise de [...] The post O mamă și fetița ei de 4 ani au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe cupolă first appeared on IasiTV Life.
06:00
Medicul Cristian Andrei, vizat de percheziții într-un dosar de agresiune sexuală și exercitare fără drept a unei profesii # IasiTV Life
Mascații au luat cu asalt locuința cunoscutului doctor Cristian Andrei, fiind nevoiți să facă uz de armele cu bile de cauciuc pentru a neutraliza câinii agresivi ai acestuia. „Doctorul vedetă” este protagonistul unui dosar penal exploziv, fiind acuzat de agresiune sexuală și viol de către cel puțin trei femei. Procurorii au scos la iveală o [...] The post Medicul Cristian Andrei, vizat de percheziții într-un dosar de agresiune sexuală și exercitare fără drept a unei profesii first appeared on IasiTV Life.
06:00
O tragedie a avut loc aseară în localitatea ieșeană Bălțați, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 90 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în propria locuință. Două autospeciale de stingere și echipaje medicale au fost mobilizate de urgență la fața locului, însă eforturile salvatorilor au fost zadarnice pentru proprietarul casei. [...] The post Sfârșit tragic pentru un bătrân din Bălțați, victimă a unui incendiu provocat de sobă first appeared on IasiTV Life.
28 ianuarie 2026
13:30
INVITAT / ELENA STRAHOTIN – Vicepreședinte Asociația „Prietenii Sfinților Trei Ierarhi” The post DEZBATEREA ZILEI / 10 DE 10 first appeared on IasiTV Life.
13:30
INVITAT / Răzvan Vasile Rotariu – Specialist Marketing The post BUSINESS ROMÂNESC / Marketing Antropologic: Idei din Spatele Psihologiei de Consum first appeared on IasiTV Life.
08:00
Mobilizare în memoria victimelor: Sute de suporteri greci au ajuns la Timișoara după accidentul tragic soldat cu șapte morți # IasiTV Life
Aproximativ 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit marți seară în județul Timiș, într-un gest de solidaritate după tragicul accident de pe DN6, soldat cu șapte morți și trei răniți. Fanii, care se deplasau spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon din Europa League, s-au oprit mai întâi la Lugoj, la locul impactului, [...] The post Mobilizare în memoria victimelor: Sute de suporteri greci au ajuns la Timișoara după accidentul tragic soldat cu șapte morți first appeared on IasiTV Life.
07:50
Vizită oficială la Berlin: Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan își continuă miercuri vizita oficială în Germania, având programată o întrevedere crucială cu cancelarul federal Friedrich Merz. Agenda zilei include discuții la cel mai înalt nivel parlamentar cu Andrea Lindholz (vicepreședinte Bundestag) și Jens Spahn (liderul grupului CDU), dar și o componentă simbolică profundă. În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, [...] The post Vizită oficială la Berlin: Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul Friedrich Merz first appeared on IasiTV Life.
07:00
Scade prețul apei în Iași? Primăria a început demersurile pentru ieftinirea facturilor de utilități # IasiTV Life
În condițiile în care prețul apei în Municipiul Iași este unul dintre cele mai mari din țară și în care nici plângerile justificate ale ieșenilor, nici apelurile publice repetate ale primarului Mihai Chirica nu au dus la scăderea sau măcar la menținerea tarifelor, Primăria Municipiului Iași a declanșat procesul pentru a obține ieftinirea serviciilor de [...] The post Scade prețul apei în Iași? Primăria a început demersurile pentru ieftinirea facturilor de utilități first appeared on IasiTV Life.
06:50
VIDEO. S-a filmat cu 320 km/h, iar acum e pieton! Reacția halucinantă a unui posesor de BMW # IasiTV Life
Un tânăr șofer din Polonia a rămas fără autoturism după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care rula cu viteza de 320 km/h. Identificat rapid de autorități în urma unei sesizări online, vehiculul a fost confiscat prin ordinul procuraturii din Chorzów. Evenimentul a stârnit un val de critici pe platforma „Servicii în [...] The post VIDEO. S-a filmat cu 320 km/h, iar acum e pieton! Reacția halucinantă a unui posesor de BMW first appeared on IasiTV Life.
06:50
Accident grav în Botoșani: Șapte persoane rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un copac # IasiTV Life
Un accident rutier soldat cu șapte victime a avut loc recent în localitatea Șendriceni, județul Botoșani. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. La locul incidentului au intervenit de urgență pompierii din Dorohoi cu o autospecială de stingere și descarcerare, un echipaj SMURD și două [...] The post Accident grav în Botoșani: Șapte persoane rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un copac first appeared on IasiTV Life.
27 ianuarie 2026
15:20
Căutați-vă tricourile cu Metallica, alea din vremea studenției, cu patina timpului, pentru că sâmbătă, 18 aprilie, Masterpiece, prima formație tribut Metallica din România vine la Urbana să ne cânte fix melodiile alea care ne-au făcut rockeri. Accesul copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv este gratuit dacă sunt însoțiți de un părinte care deține un bilet valabil [...] The post Masterpiece, tribut Metallica live, la Iași first appeared on IasiTV Life.
13:50
Procurorii DIICOT Vaslui au dispus reținerea unui bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie (română și moldovenească), după ce acesta a fost prins în flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Albița încercând să introducă în țară droguri de risc. În urma controlului efectuat asupra autoturismului cu care acesta venea din Republica Moldova, polițiștii [...] The post Tânăr reținut la Vama Albița cu peste 100 de grame de muscimol ascunse în mașină first appeared on IasiTV Life.
13:20
Pe parcursul acestei săptămâni, în Republica Moldova, ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 9.00 pentru a reduce riscurile asociate deplasării în condiții dificile de circulație. Încheierea programului de muncă se va decide de către conducătorul instituției. Vedeți și Se reiau cursele feroviare Galați–Cahul: Conexiunea feroviară transfrontalieră va fi operațională [...] The post Vremea rea schimbă programul de lucru în Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
13:00
INVITAT / JOSEF WASSERMAN – Rabinul Comunității evreilor originari din România The post DEZBATEREA ZILEI / Ziua Internațională a comemorării victimelor Holocaustului first appeared on IasiTV Life.
13:00
INVITAȚI / Ovidiu FLOREA – Manager Oxygen Sports & SpaDiana Dohotariu – Instructor Oxygen Sports & Spa The post DAREA DE SEAMĂ / PRIORITATE PENTRU CALITATEA VIEȚII first appeared on IasiTV Life.
05:40
Destin spulberat pe drumul spre școală: O elevă de 14 ani a murit sub ochii tatălui său, pompier trimis să o salveze # IasiTV Life
O zi obișnuită de școală s-a transformat într-un coșmar în comuna Poiana Mărului, județul Brașov. O adolescentă de 14 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla, condusă de unchiul ei, s-a răsturnat într-o râpă din cauza poleiului. Ironia cruntă a sorții a făcut ca tatăl fetei, pompier de profesie, să fie [...] The post Destin spulberat pe drumul spre școală: O elevă de 14 ani a murit sub ochii tatălui său, pompier trimis să o salveze first appeared on IasiTV Life.
05:10
Marfă de uz stomatologic nedeclarată, în valoare de 200.000 de lei, confiscată la vama Sculeni # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un microbuz peste 2.400 produse farmaceutice și 9.300 dispozitive medicale de uz stomatologic, în valoare totală de peste 211.130 de lei. În data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 10.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-ITPF Iaşi [...] The post Marfă de uz stomatologic nedeclarată, în valoare de 200.000 de lei, confiscată la vama Sculeni first appeared on IasiTV Life.
04:50
Autoritățile îl lăsaseră în libertate după revocarea unui ordin de protecție O femeie de doar 35 de ani din județul Iași a sfârșit tragic luni seară, victima unei agresiuni de o violență extremă comisă de concubinul său. Incidentul s-a petrecut în localitatea Hârlău, sub privirile neputincioase ale unei comunități marcate de un deznodământ ce pare [...] The post Bărbat din Hârlău reținut după ce și-a bătut iubita până la moarte first appeared on IasiTV Life.
04:40
Primăria Municipiului Iași anunță finalizarea planului de amplasare a 10 noi defibrilatoare externe automate, în colaborare cu specialiștii SVA. Noile unități vor fi protejate în cutii speciale racordate la rețeaua electrică, asigurând funcționalitatea optimă pe tot parcursul anului prin panouri radiante și semnalizare luminoasă pe timp de noapte. Această inițiativă completează sistemul existent de 15 [...] The post Rețeaua de defibrilatoare din oraș se extinde first appeared on IasiTV Life.
04:40
O nouă tragedie a avut loc luni seară pe drumurile din județul Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unei coliziuni violente între un autotren fără încărcătură și un microbuz în care se aflau patru persoane. Impactul, petrecut între localitățile Stroiești și Ilișești, a fost atât de puternic încât șoferul microbuzului a rămas prins [...] The post Tragedie pe șoselele din Suceava: Impact între un autotren și un microbuz first appeared on IasiTV Life.
04:30
O intervenție de urgență a avut loc luni după amiază în municipiul Iași, după ce un apel la 112 anunța o posibilă tragedie. Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost găsit decedat în propria casă. Descoperirea macabră a fost făcută de pompieri, solicitați de vecinii care nu îl mai văzuseră pe [...] The post Sfârșit tragic: Un bărbat din Iași a zăcut mort în casă zile în șir, uitat de lume first appeared on IasiTV Life.
26 ianuarie 2026
13:50
INVITAT / DAN NIȚĂ – Primarul comunei Miroslava The post DEZBATEREA ZILEI / MIROSLAVA SE MODERNIZEAZĂ first appeared on IasiTV Life.
05:40
Fenomenul cerșetoriei, sub lupa autorităților: De la „falsul voluntar” la parcagii de ocazie în centrul Iașului # IasiTV Life
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au desfășurat o amplă acțiune de combatere a cerșetoriei în mai multe puncte cheie ale municipiului. În zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, oamenii legii au identificat șapte persoane care apelau la mila publicului, unele dintre acestea folosind inclusiv metoda „parcagiului”. O altă intervenție a avut loc în intersecția Bulevardului [...] The post Fenomenul cerșetoriei, sub lupa autorităților: De la „falsul voluntar” la parcagii de ocazie în centrul Iașului first appeared on IasiTV Life.
05:30
INVITAT / Pr. dr. CONSTANTIN NACLAD – Biserica ”Sf. Nicolae Domnesc” Iași The post LUMINA ORTODOXIEI / SINCERITATEA LUI ZAHEU first appeared on IasiTV Life.
05:30
„Păcănele” ilegale într-o comună din județul Suceava: Aparate confiscate și dosar penal după un control al Poliției # IasiTV Life
O razie desfășurată sâmbătă seara, pe 24 ianuarie, a scos la iveală o afacere ilegală cu jocuri de noroc în localitatea Mitocu Dragomirnei. Polițiștii au descoperit într-o locație administrată de o femeie de afaceri locală șapte aparate de tip slot-machine care funcționau fără nicio autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În [...] The post „Păcănele” ilegale într-o comună din județul Suceava: Aparate confiscate și dosar penal după un control al Poliției first appeared on IasiTV Life.
05:30
Restricții noi în trafic: Virajul la stânga, interzis pentru a fluidiza una dintre cele mai aglomerate zone # IasiTV Life
Schimbare majoră pe axa bulevardelor Primăverii – Nicolae Iorga! Comisia de Circulație a avizat interzicerea virajului la stânga în intersecția Cotnari pentru toate autoturismele. Măsura va intra în vigoare după montarea noilor indicatoare și îi va obliga pe șoferi la ocoluri considerabile: Citiți și „Păcănele” ilegale într-o comună din județul Suceava: Aparate confiscate și dosar [...] The post Restricții noi în trafic: Virajul la stânga, interzis pentru a fluidiza una dintre cele mai aglomerate zone first appeared on IasiTV Life.
05:20
VIDEO. Poli Iași, victorie cu emoții: Ieșenii au condus cu 3-0, au fost egalați, dar au bătut cu 4-3 # IasiTV Life
Politehnica Iași s-a impus cu scorul de 4-3 în fața formației Bucovina Rădăuți, într-un test amical marcat de oscilații de scor și experimente tactice. Elevii lui Tibor Selymes au dominat autoritar prima parte, intrând la cabine cu un avantaj de două goluri după reușitele semnate de Olaru și Ofori. Imediat după reluare, Hrib a dus [...] The post VIDEO. Poli Iași, victorie cu emoții: Ieșenii au condus cu 3-0, au fost egalați, dar au bătut cu 4-3 first appeared on IasiTV Life.
23 ianuarie 2026
15:50
INVITAT / Conf.dr.habil. Cristian Petcu – Președinte Fundația Colegiului Național de Apărare The post POLITICA LA IAȘI / Fundația Colegiului Național de Apărare – bilanț și proiecte first appeared on IasiTV Life.
13:10
INVITAT / Dr. CRISTINA DOBRE – Manager Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / GRIJA FAȚĂ DE PACIENT first appeared on IasiTV Life.
06:00
Valul de gripă atinge cote alarmante în România. În ultima săptămână, autoritățile au raportat peste 96.000 de noi infecții respiratorii și 20 de decese suplimentare, dublând bilanțul victimelor din acest sezon. Spitalele sunt arhipline, iar medicii avertizează că formele sunt extrem de agresive. La Spitalul „Victor Babeș”, 80% din prezentările la camera de gardă sunt [...] The post Explozie de infecții respiratorii și decese cauzate de gripă. Spitalele sunt pline first appeared on IasiTV Life.
05:50
„Trenul Unirii” pornește la drum: Cursă specială între cele două capitale ale Moldovei și Țării Românești # IasiTV Life
CFR Călători marchează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, împlinirea a 167 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Române prin punerea în circulație a unei garnituri simbolice. „Trenul Unirii” (IC 561) va părăsi Gara de Nord București la ora 06:45, fiind tractat de o locomotivă vopsită în culorile tricolorului. Pentru a onora legătura istorică [...] The post „Trenul Unirii” pornește la drum: Cursă specială între cele două capitale ale Moldovei și Țării Românești first appeared on IasiTV Life.
05:50
S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din România. 8,2 kilometri de coborâre continuă # IasiTV Life
Iubitorii sporturilor de iarnă au parte de o veste majoră în acest weekend: în stațiunea Straja a fost inaugurată cea mai lungă pârtie din țară. Traseul record permite schiatul neîntrerupt de la cota 1.868 m (Vârful Straja) până la baza telegondolei din Lupeni, acoperind o distanță de 8,2 kilometri. Emil Părău, președintele Asociației Pro Straja, [...] The post S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din România. 8,2 kilometri de coborâre continuă first appeared on IasiTV Life.
05:40
Imagini cu imobilele folosite pentru obținerea ilegală a actelor românești de către cetățeni străini # IasiTV Life
Sindicatul Europol a făcut publice, joi seară, imagini dezolante de la adresele din județul Botoșani unde figurau cu domiciliul mii de cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Imobilele, care au servit drept bază pentru obținerea ilegală a actelor românești, s-au dovedit a fi simple dărăpănături: construcții fără geamuri, fără acoperișuri și înghițite de buruieni, [...] The post Imagini cu imobilele folosite pentru obținerea ilegală a actelor românești de către cetățeni străini first appeared on IasiTV Life.
05:30
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost reinternat într-un spital din București după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Deși fusese externat la începutul anului, tehnicianul a contractat o gripă puternică, manifestată prin febră ridicată. „Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Lucescu pentru Golazo. Problemele respiratorii [...] The post Mircea Lucescu, internat de urgență în Capitală din cauza unei gripe severe first appeared on IasiTV Life.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.