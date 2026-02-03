Zeci de mii de persoane protestează în Republica Cehă în semn de susținere pentru președintele Pavel
Euractiv.ro, 3 februarie 2026 08:50
Zeci de mii de protestatari au demonstrat duminică la Praga și în alte orașe din Republica Cehă în sprijinul președintelui ceh Petr Pavel, care s-a ciocnit cu liderul partidului de coaliție CARS, aflat la guvernare, ministrul de Externe Petr Macinka.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
08:50
Zeci de mii de persoane protestează în Republica Cehă în semn de susținere pentru președintele Pavel # Euractiv.ro
Zeci de mii de protestatari au demonstrat duminică la Praga și în alte orașe din Republica Cehă în sprijinul președintelui ceh Petr Pavel, care s-a ciocnit cu liderul partidului de coaliție CARS, aflat la guvernare, ministrul de Externe Petr Macinka.
Acum 30 minute
08:40
Rusia îi invită pe oamenii de știință să evite Occidentul: restricții privind călătoriile academice # Euractiv.ro
Ministerul Științei și Învățământului din Rusia a invitat universitățile, centrele de cercetare și instituțiile academice să nu accepte călătorii în străinătate fără a evalua cu atenție oportunitatea unor astfel de plecări.
Acum o oră
08:20
Kievul continuă să găsească tehnologie militară taiwaneză în rachetele și dronele lansate de Rusia, relatează „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Amador Guallar.
08:10
Laura Fernandez câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica și mizează pe securitate # Euractiv.ro
Candidata conservatoare Laura Fernandez Delgado a fost aleasă duminică președintă în Costa Rica, promițând o luptă fermă împotriva traficului de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 2 ore
07:50
La mai bine de șaizeci de ani de la asasinarea președintelui John F. Kennedy, un filmare din 22 noiembrie 1963 ar putea contesta versiunea oficială a evenimentelor și ar putea demonstra dacă a existat un alt atacator în afară de Lee Harvey Oswald.
07:40
Iranul reacționează după desemnarea Gărzilor Revoluționare drept organizație teroristă # Euractiv.ro
Iranul a decis să convoace toți ambasadorii Uniunii Europene cu reprezentare la Teheran pentru a-și exprima nemulțumirea față de desemnarea de către UE a Gărzii Revoluționare drept organizație teroristă, notează „Cadena SER” (Spania).
07:30
Trump insistă asupra intenției sale de a anexa Groenlanda și sancționează un fost comisar european pentru legea care obligă giganții tehnologici să combată discursul instigator la ură, notează „La Razon” (Spania).
07:20
UE a făcut un pas spre prăpastie atunci când, după mai bine de 25 de ani de negocieri, a transformat acordul cu Mercosur într-o problemă instituțională internă, crede Bernardo Ivo Cruz într-un articol pubicat în „Diário de Notícias” (Portugalia).
Acum 12 ore
23:30
Bulgarii încă dețin miliarde de leva, deși toate plățile în țară se realizează exclusiv în euro # Euractiv.ro
La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite, preluată de Agerpres.
23:20
Bolojan a primit vot de încredere în PNL, dar a ratat „decapitarea" șefilor din 10 organizații # Euractiv.ro
Biroul Politic Național al PNL, reunit luni seară la Vila Lac din București, a acordat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi "pentru" și 3 voturi "împotrivă".
21:00
România se pregătește să monitorizeze mai bine proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră # Euractiv.ro
România va dispune de capacități avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al președintelui, citat de News.ro.
20:50
Reprezentarea politică a femeilor. Cum se poziționează România comparativ cu țările Uniunii Europene # Euractiv.ro
România continuă să aibă o slabă reprezentare a femeilor în funcțiile de parlamentare, europarlamentare, membre în consiliile județene, locale și primari, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
Acum 24 ore
19:10
Blocaje, avocați și bani lipsă: marile investiții inflamează scena publică din Cluj-Napoca # Euractiv.ro
În ultimele luni, proiectele mari de infrastructură de la Cluj-Napoca au ajuns să genereze tensiuni nu doar politice, ci și administrative: de la presiune bugetară și exproprieri, până la riscuri juridice și decizii de „pauză” pentru clarificări.
19:00
Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa legislativă transpartinică privind combaterea femicidului, care reflectă o transformare majoră în felul în care statul înțelege și tratează fenomenul violenței asupra femeilor.
18:40
Fost ministru PSD al Sănătății, Florian Bodog, condamnat în 2024 de Înalta Curte a fost achitat # Euractiv.ro
Fostul ministru al Sănătății, Florin Bodog, condamnat în urmă cu doi ani la 2 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu a fost achitat de completul de 5 judecători al ÎCCJ.
17:40
Mario Draghi îndeamnă Europa să depășească vechile diviziuni pentru a deveni o adevărată putere # Euractiv.ro
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depășească „vechile diviziuni” pentru a deveni o „adevărată putere”, transmite AFP.
17:30
Majoritatea ungurilor crede că Viktor Orbán este obosit și nu mai este potrivit să conducă țara # Euractiv.ro
Majoritatea alegătorilor partidelor aflate la guvernare ar dori să-l vadă pe Péter Szijjártó drept succesor al lui Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesorului premierului, potrivit unui sondaj efectuat la solicitarea ziarului „Népszava”.
17:30
Starmer cere o investigație privind legăturile lui Mandelson cu Epstein. Niciun demers în SUA # Euractiv.ro
Noile documente din dosarul Epstein produc efecte în Europa, dar, în SUA, Departamentul american al Justiției nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție.
17:20
Bulgarii încă dețin miliarde de leva, deși toate plățile în țară se realizează exclusiv în euro # Euractiv.ro
La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite, preluată de Agerpres.
17:10
Consiliul Concurenței va finaliza în prima parte a anului mai multe investigații, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR.
16:50
Consiliul Județean (CJ) Cluj anunță că a finalizat în 2025 investiții din fonduri proprii în valoare de 46.150.000 lei, pentru extinderea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, derulate prin Compania de Apă Someș SA.
16:30
POT, la un pas de a fi„ gone", se ceartă cu un fost deputat pe numele grupului de deputați # Euractiv.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) se află în conflict cu foștii deputați care au părăsit formațiunea extremistă, intrată în Parlament cățărându-se pe popularitatea pro-rusului Călin Georgescu.
15:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a vorbit duminică seară colegilor din partid, adunați la Vila Lac, despre "setea de sânge" a partenerilor din guvernare.
15:30
Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat luni că alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu a depus proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale.
14:40
Reprezentarea politică a femeilor. Cum se poziționează România comparativ cu țările Uniunii Europene # Euractiv.ro
România continuă să aibă o slabă reprezentare a femeilor în funcțiile de parlamentare, europarlamentare, membre în consiliile județene, locale și primari, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
14:30
Partidul extremist AUR a prezentat prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, una dintre ele fiind eliminarea impozitului pe locuință.
14:20
La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministra de externe, Oana Țoiu, face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie.
14:10
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a distrus, în ianuarie, peste 9.700 de ținte aeriene rusești # Euractiv.ro
Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a raportat că, în luna ianuarie, apărarea antiaeriană a țării a distrus 9.707 mijloace de atac aerian rusești, inclusiv 79 de rachete de diferite tipuri, informează agenția „Ukrinform” (Ucraina).
14:10
În ciuda unor progrese, România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa # Euractiv.ro
eși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.
12:10
Timp de șase zile, ministrul german de externe călătorește în Singapore, Noua Zeelandă, Tonga, Australia și Brunei. O țară care nici măcar nu se află pe itinerariu va juca, de asemenea, un rol semnificativ: China.
10:50
Apa furnizată la robinet în Aeroportul 'Henri Coandă' este potabilă începând de luni și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
09:10
Charles Michel îl critică pe șeful NATO: „Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american” # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, fostul președinte al Consiliului European a depâns atitudinea lui Mark Rutte față de Donald Trump, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
Ieri
08:40
Marea Britanie dorește relații cu UE în domeniul apărării, dar și o posibilă aderare la SAFE # Euractiv.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său va lua în considerare cererea de aderare la un al doilea posibil fond al Uniunii Europene pentru proiecte de apărare în valoare de mai multe miliarde de euro, potrivit „Reuters”.
08:30
Kievul poartă discuții cu SpaceX privind utilizarea de către Rusia a sistemului Starlink # Euractiv.ro
Deși sistemul de sateliți Starlink este utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații, se pare că este folosit și de dronele de atac rusești pentru a ataca Ucraina, dezvăluie „France 24” (Franța).
08:20
Un avion de vânătoare SU-34 ar fi dispărut deasupra Mării Negre, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene, notează „Le Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a distrus, în ianuarie, peste 9.700 de ținte aeriene rusești # Euractiv.ro
Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a raportat că, în luna ianuarie, apărarea antiaeriană a țării a distrus 9.707 mijloace de atac aerian rusești, inclusiv 79 de rachete de diferite tipuri, informează agenția „Ukrinform” (Ucraina).
08:10
Prin eludarea sancțiunilor internaționale, flota rusă permite Moscovei să finanțeze războiul pe care îl poartă în Ucraina de aproape patru ani. O adevărată ciocnire există între puterile occidentale și Rusia, notează „Le Point” (Franța).
08:00
Iarna crimelor de război: Ucraina se confruntă cu o campanie a Rusiei împotriva căldurii și a vieții # Euractiv.ro
Rachetele rusești nu sunt concepute pentru a obține victoria pe câmpul de luptă. Ele sunt concepute pentru a câștiga în întuneric, consideră diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, scrie „Kyiv Post” (Ucraina).
07:40
Intrarea în vigoare a Tratatului coincide cu angajamentul Greciei de a avansa obiectivul 30×30 # Euractiv.ro
Un articol de Nadia Andreanidou, Programmes and Policy Officer, MEDASSET
1 februarie 2026
21:50
Ce spun cele peste 3 milioane de documente publicate despre legăturile lui Trump cu Jeffrey Epstein # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de documente ale lui Jeffrey Epstein publicate vineri, după ce președintele s-a opus inițial acestei acțiuni.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
14:30
Jeffrey Epstein s-a oferit să-l prezinte pe prințul Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, unei tinere de origine rusă în vârstă de 26 de ani, conform unor noi documente publicate vineri, transmite AFP, citată de Agerpres.
12:00
Mii de oameni au ieșit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi și studenți din întreaga SUA au organizat greve și proteste, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți ICE, transmite Reuters, preluată de News.ro.
11:40
Venezuela își exprimă solidaritatea față de Cuba și respinge măsurile punitive ale SUA # Euractiv.ro
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei președinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, și-a exprimat vineri „solidaritatea” față de Cuba, criticând „măsurile punitive”, informează AFP.
11:20
Camera Reprezentanților nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa.
10:30
Creșterea numărului de infracțiuni comise de copii nu este un fenomen nou în România, însă datele și mărturiile specialiștilor arată o schimbare îngrijorătoare: tot mai mulți dintre acești minori provin din sistemul de protecție specială.
30 ianuarie 2026
17:30
Curtea de Apel București a amânat din nou o decizie pe cererea de suspendare a doi judecători CCR # Euractiv.ro
Curtea de Apel București a avut programată pentru vineri pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.
09:30
Impresia că o mișcare totalitară s-a înrădăcinat în SUA a devenit tot mai puternică de la operațiunea ICE din Minneapolis, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Guillermo Altares.
09:20
Săptămâna trecută, la Davos, Donald Trump și-a reiterat dorința de răzbunare împotriva celor responsabili pentru acuzațiile penale aduse împotriva sa, relatează „Le Monde” (Franța).
09:10
Curtea de Apel București ar trebui să decidă asupra cererii de suspendare a doi judecători CCR # Euractiv.ro
Curtea de Apel București are programată, pentru vineri, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.