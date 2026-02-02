EXCLUSIV Proprietarul French Bakery, plan pentru un nou business: Vine din dragostea pentru animale. Japonezii sunt cei mai tari la asta!
Profit.ro, 3 februarie 2026 00:30
Dinu Cismărescu, proprietarul lanțului de cafenele French Bakery, care în prezent numără 8 locații în București, analizează o posibilă extindere într-o nouă direcție de business. Antreprenorul se află în prezent în etapa de planificare a unui proiect care vizează alimentația sănătoasă pentru animale de companie, cu focus exclusiv pe câini.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
01:20
Trump anunță: Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea vești bune privind oprirea războiului din Ucraina # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, anunță că ar putea prezenta în curând cu vești bune privind eforturile de a opri războiul din Ucraina.
Acum o oră
00:30
Fondatorul Altex a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot # Profit.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot, ca parte a strategiei sale de a-și proteja investițiile. Până acum, a cumpărat 8 din magazinele închiriate de rețeaua de bricolaj, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Proprietarul French Bakery, plan pentru un nou business: Vine din dragostea pentru animale. Japonezii sunt cei mai tari la asta! # Profit.ro
Dinu Cismărescu, proprietarul lanțului de cafenele French Bakery, care în prezent numără 8 locații în București, analizează o posibilă extindere într-o nouă direcție de business. Antreprenorul se află în prezent în etapa de planificare a unui proiect care vizează alimentația sănătoasă pentru animale de companie, cu focus exclusiv pe câini.
Acum 2 ore
00:20
Anii următori nu aduc vești bune pentru bugetari. Vor avea parte de creșteri mici sau chiar noi înghețări la salarii. Ținta ar fi să se revină la nivelul din 2022-2023 # Profit.ro
Ajustarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în 2025 a fost semnificativă, ponderea în PIB coborând de la 9,4% în 2024 la 8,8% în 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Sursele acestei ajustări au fost în principal înghețarea salariilor și restricții la angajări, decise de guvernul condus de către Marcel Ciolacu încă din decembrie 2024, dar și tăierea unor sporuri și limitarea și mai drastică a angajărilor, decisă de guvernul lui Ilie Bolojan la mijlocul lui 2025.
2 februarie 2026
23:30
Angajații Petromidia declanșează conflictul de muncă.
Acum 4 ore
22:50
Industria începe anul cu stângul, pe fondul comenzilor reduse. Optimismul managerilor se subțiază GRAFICE # Profit.ro
Încrederea în rândul managerilor din industria manufacturieră a scăzut în ianuarie și se află în teritoriu de contracție pentru a 19-a lună consecutivă. Firmele se confruntă cu comenzi reduse. Mai mult, optimismul afișat luna trecută cu privire la 2026 pare să se fi subțiat semnificativ.
21:50
DN1 a devenit ”Drumul morții”, cel mai periculos din țară. Porțiuni vechi de peste 120 de ani # Profit.ro
Drumul național DN1 a devenit cel mai periculos din România, cu accidente în care anul trecut au decedat 48 de persoane și au fost rănite alte 600.
21:40
Anomalie - Doar 2 pasageri în avionul LOT pe ruta Oradea - Varșovia. În 2024 lansa zborurile cu tunuri cu apă # Profit.ro
Compania aeriană poloneză LOT a avut, sâmbătă, doar 2 pasageri pe ruta Oradea - Varșovia, stabilind astfel un record negativ.
Acum 6 ore
21:20
După ani de așteptare, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a deblocat normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere printr-un ordin care a fost publicat azi în Monitorul Oficial.
20:40
Au reapărut „ciorile negre”, bursa pierde jumătate de procent. Volumele scad, optimismul se mută pe oferta Electroalfa # Profit.ro
Având de încorporat reculul de vineri al piețelor internaționale, indicele BET a revenit la formațiunea tehnică a celor 3 sesiuni consecutive de scădere.
20:20
Rețea de firme-paravan destructurată în Germania. Ajuta companii rusești din industria de armament să ocolească sancțiunile # Profit.ro
Timp de patru ani, rețeaua a efectuat mii de transporturi cu bunuri în valoare de 30 de milioane de euro.
20:00
Operatorii din Delta Dunării reclamă faptul că numărul turiștilor este tot mai mic de la an la an, pentru anul trecut fiind estimată o scădere de aproximativ 30%.
19:40
Noi sancțiuni pregătite împotriva Rusiei: UE ia în calcul interzicerea importurilor de cupru și platină # Profit.ro
Uniunea Europeană ia în calcul interzicerea importurilor rusești de cupru și mai multe metale platinice, ca parte a unui nou pachet de sancțiuni care vizează Moscova pentru războiul său împotriva Ucrainei.
Acum 8 ore
19:20
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiției în dosarul în care a fost acuzat că ar fi falsificat semnăturile pe două contracte de muncă pentru a acoperi faptul că o consilieră nu s-a prezentat nicio zi la serviciu, dar a încasat salariu timp de un an.
19:20
Atenționare către asociațiile de proprietari, persoanele care locuiesc la case și comercianții din București: Zăpada de pe trotuare și țurțurii de la balcoane și streșini trebuie luate # Profit.ro
Primăria Capitalei atenționează comercianții, asociațiile de proprietari și persoanele care locuiesc la case că au obligația să-și curețe zăpada de pe trotuare și țurțurii de la balcoane și streșini.
19:10
Ministrul PSD al Energiei: Ajutor de 100 lei lunar la factura de gaze de iarna viitoare pentru populația cu venituri mici, plus menținerea sprijinului de 50 de lei la electricitate # Profit.ro
PSD va propune la elaborarea bugetului de stat pe 2026 introducerea pentru iarna viitoare a unui sprijin de 100 de lei lunar pentru plata facturilor la gaze ale populației vulnerabile, precum și menținerea celui de 50 de lei pentru facturile la energie ale românilor cu venituri mici, a declarat ministrul social-democrat al Energiei, Bogdan Ivan.
18:40
Grindeanu critică guvernarea: Această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor trebuie gândită mult mai așezat # Profit.ro
În momentul în care guvernezi, trebuie să te ghideze în primul rând dorința de a face bine românilor, nu de a face rău, spune Sorin Grindeanu.
18:30
Un avertisment privind o tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum este transmisă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
18:20
Petru Iștoc, primarul comunei Cleja, a declarat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”.
18:00
Să ieftinim energia industriei, nu populația e problema! - Șeful Consiliului Concurenței # Profit.ro
Este necesară găsirea unei formule de ieftnire a energiei pentru marii consumatori industriali din România, pentru a le menține competitivitatea, în principal față de concurenții din afara UE, prețurile plătite de populație nereprezentând o problemă, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.
17:30
Consiliului Concurenței a formulat o serie de îngrijorări legate de preluarea Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG.
Acum 12 ore
17:00
Au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la podul suspendat peste Dunăre, unde se desfășoară lucrări de reparații.
16:50
Salariul minim din România este printre cele mai mici din Uniunea Europeană.
16:30
ULTIMA ORĂ Un IMM din secuime deschide calea unui gigant chinez de stat la singura ofertă de construire a noii centrale pe gaze de 475 MW de la Turceni a CEO # Profit.ro
Societatea de proiect CCCG Turceni SA, controlată în proporții egale de compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, și Tinmar Energy a omului de afaceri Augustin Oancea, a primit o singură ofertă la licitația de contractare a lucrărilor de construire a unei centrale pe gaze naturale cu putere instalată de 475 MW la Turceni, parte a planului de restructurare și decarbonare a Complexului, conform datelor Profit.ro.
16:20
Sărbătorește dragostea cu zeci de produse tematice disponibile de Valentine’s Day la Auchan # Profit.ro
Valentine’s Day este despre celebrarea iubirii în toate formele ei. Despre gesturi mici cu impact mare, despre surprize atent alese și despre bucuria de a oferi.
16:20
În perioadele cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătății recomandă populației ca să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume.
16:20
Trump, mutare strategică - creează un stoc de minerale pentru a contracara dominația Chinei, investiție de 12 miliarde dolari # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, urmează să lanseze un stoc strategic de minerale critice cu o investiție inițială de 12 miliarde de dolari, a relatat Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu situația.
16:10
Președintele sârb a anunțat că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboți înarmați și că va solicita președintelui chinez Xi Jinping sprijinul Chinei în această privință, informează Tanjug.
16:00
Romsilva declanșează "Revoluția Digitală" - Investiție de peste 70 milioane lei pentru un sistem informatic # Profit.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a făcut un pas decisiv către modernizarea serviciilor publice prin semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier”.
15:40
Vânzările de bere în Germania au înregistrat anul trecut o scădere record, de 6% sau 497,1 milioane de litri în ritm anual.
15:40
Cristi Brancu aduce divertismentul de zi într-un nou sezon plin de surprize. Știi momentul acela din timpul zilei când deschizi televizorul și tot ce faci este să schimbi canalele?
15:20
Lexus, divizia auto de lux a Toyota, va retrage din producție modelul LC la jumătatea lui 2026.
15:00
Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor a nomizalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace.
15:00
Banca centrală anunță că rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au crescut la finalul lunii ianuarie la 65,812 miliarde euro, față de 64,8 mliarde euro la 31 decembrie 2025.
14:40
Grecia - Guvernul ia în vizor locurile de muncă „pe viață” de la stat și propune revizuirea imunității miniștrilor # Profit.ro
Într-un efort de a recâștiga încrederea alegătorilor după un scandal de corupție și de a construi sprijin politic înaintea alegerilor naționale din 2027, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, propune o serie de măsuri.
14:20
Platforma socială Bluesky a publicat primul raport de transparență, care oferă inclusiv date despre evoluția numărului de utilizatori pe parcursul anului trecut.
14:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că autoritatea nu a fost notificată privind o posibilă vânzare a Carrefour România, subliniind ce provocări ar aduce o astfel de tranzacție.
13:50
Aproape o zecime din populația Uniunii Europene a avut probleme în a-și încălzi în mod suficient locuința în 2024.
13:30
ULTIMA ORĂ Tranșa investitorilor de retail a ofertei Electroalfa este deja acoperită integral # Profit.ro
După participarea consistentă la operațiunea de listare a Cris-Tim Family Holding (CFH) în ultima parte a anului trecut, investitorii individuali și-au acoperit integral și oferta Electroalfa Internațional (EAI).
13:20
Vânzarea La Cocoș către proprietarul Lidl și Kaufland. Președintele Concurenței explică principala condiție: Dorim să fie păstrat modelul de business, bazat pe marje reduse și prețuri mici # Profit.ro
Consiliul Concurenței va emite în prima parte a acestui an decizia privind tranzacția prin care grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, vrea să preia lanțul de magazine românești „La Cocoș”.
13:20
Counterpoint Research a publicat cea mai recentă cercetare privind performanța anuală a modelelor de smartphone-uri, care arată o piață dominată de iPhone.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0959 lei, de la 5,0961 lei, curs înregistrat vineri.
13:00
Sphera Franchise Group deschide primele două restaurante KFC din 2026, respectiv un restaurant Drive Thru în București și o unitate de tip food court în San Donà di Piave, Provincia di Venezia, Italia.
13:00
Autoritatea Maghiară pentru Concurență (GVH) a amendat eMAG Ungaria cu 235 de milioane de forinți (617.500 euro) pentru practice neloiale.
12:50
Plata cash pentru parcare la agenți va fi suspendată în capitală.
12:50
ReMax România, parte a liderului mondial în real-estate, începe anul 2026 pe un trend de consolidare și extindere.
12:40
AstraZeneca vrea medicamente anti-obezitate din China, acord în valoare de 18,5 miliarde de dolari # Profit.ro
AstraZeneca va licenția medicamente experimentale pentru obezitate și afecțiuni asociate greutății de la CSPC Pharmaceutical Group,
Acum 24 ore
12:20
ULTIMA ORĂ Dacia Logan a fost depășit în premieră de un model de import, din cauza scăderii drastice a cererii de autoturisme din România # Profit.ro
Vânzările de autovehicule din România s-au contractat sever în prima lună a anului, cel mai probabil ca efect al echilibrării înmatriculărilor masive de la finalul anului trecut, când Programul Rabla și înmatriculările dealerilor au condus la o creștere foarte mare a cifrelor.
12:10
Wolf Theiss își întărește practica de Energie prin cooptarea Irinei Roxana Petre în poziția de Partener în România # Profit.ro
Wolf Theiss anunță numirea Irinei Roxana Petre în poziția de Partener în cadrul grupului de energie al firmei, începând cu luna februarie 2026.
12:10
De la o singură companie, China are acum 3 în topul producătorilor de echipamente pentru dezvoltarea cipurilor # Profit.ro
De la o singură companie în 2022, China are acum trei companii printre cei mai mari 20 de producători de echipamente pentru crearea cipurilor din lume, conform Nikkei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.