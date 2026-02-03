Comitetul Reprezentanților FP: Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință
Financial Intelligence, 3 februarie 2026 08:50
Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea a transmis că forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este […] The post <b>Comitetul Reprezentanților FP:</b> Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
08:50
Comitetul Reprezentanților FP: Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință # Financial Intelligence
Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea a transmis că forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este […] The post Comitetul Reprezentanților FP: Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:40
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II appeared first on Financial Intelligence.
08:40
MAGNOR: Estimăm o creștere a cererii locale de aur cuprinsă între 40% și 50%, în 2026 # Financial Intelligence
În cursul anului 2025, prețul aurului a înregistrat o creștere semnificativă de peste 65%. Proiecțiile analiștilor internaționali din […] The post MAGNOR: Estimăm o creștere a cererii locale de aur cuprinsă între 40% și 50%, în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la […] The post Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul # Financial Intelligence
Iranul a afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele […] The post Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:00
Volatilitatea pieței criptomonedelor declanșează lichidări de bitcoin în valoare de 2,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Investitorii în Bitcoin au lichidat 2,56 miliarde de dolari în ultimele zile, potrivit furnizorului de date CoinGlass, pe […] The post Volatilitatea pieței criptomonedelor declanșează lichidări de bitcoin în valoare de 2,5 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Aurul și argintul își revin după o scădere istorică, analiștii spunând că factorii tematici nu s-au schimbat # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului și-au revenit marți după o vânzare masivă istorică, analiștii sugerând că corecțiile recente au […] The post Aurul și argintul își revin după o scădere istorică, analiștii spunând că factorii tematici nu s-au schimbat appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău # Financial Intelligence
Daniel Băluță a vorbit luni, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur și a susținut că încă […] The post Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari # Financial Intelligence
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari, potrivit unui raport transmins […] The post Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari appeared first on Financial Intelligence.
06:40
SpaceX (SPAX.PVT) va fuziona cu xAI (XAAI.PVT) într-o tranzacție care consolidează două dintre cele mai mari startup-uri private […] The post Elon Musk confirmă fuziunea SpaceX cu xAI, înainte de IPO appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de […] The post OCDE avertizează asupra creşterii numărului cazurilor de cancer în UE appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Indicele Nifty 50 din India crește cu 5%, pe fondul acordului comercial dintre SUA și India, care stimulează creșterea acțiunilor # Financial Intelligence
SUA vor reduce tarifele vamale pentru produsele indiene de la peste 50% la 18%. Indicele bursier de referință […] The post Indicele Nifty 50 din India crește cu 5%, pe fondul acordului comercial dintre SUA și India, care stimulează creșterea acțiunilor appeared first on Financial Intelligence.
06:20
PNL: Vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan în Biroul Politic Naţional al partidului # Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL a dat un vot de încredere, luni seara, pentru preşedintele partidului, premierul Ilie […] The post PNL: Vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan în Biroul Politic Naţional al partidului appeared first on Financial Intelligence.
06:20
PNL: Propunerea de demitere a conducerii de la zece organizaţii nu a fost adoptată; şefii filialelor îşi păstrează mandatele # Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL nu a aprobat, în şedinţa de luni seara, propunerea de demitere a conducerii […] The post PNL: Propunerea de demitere a conducerii de la zece organizaţii nu a fost adoptată; şefii filialelor îşi păstrează mandatele appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Dosarul Epstein: Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului # Financial Intelligence
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea […] The post Dosarul Epstein: Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:40
Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026 # Financial Intelligence
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor […] The post Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a reuşit luni adoptarea bugetului pentru anul în curs, după ce […] The post Bugetul Franţei a fost adoptat, în urma respingerii moţiunilor de cenzură appeared first on Financial Intelligence.
21:20
UE și Singapore pun în aplicare primul acord bilateral dedicat comerțului digital # Financial Intelligence
Acordul privind comerțul digital dintre Uniunea Europeană și Singapore a intrat în vigoare, devenind primul acord bilateral autonom […] The post UE și Singapore pun în aplicare primul acord bilateral dedicat comerțului digital appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Oferta Electro-Alfa – Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi # Financial Intelligence
Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi a ofertei publice, […] The post Oferta Electro-Alfa – Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Portugalia intenţionează să interzică reţelele sociale pentru cei sub 16 ani # Financial Intelligence
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni […] The post Portugalia intenţionează să interzică reţelele sociale pentru cei sub 16 ani appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:40
Senat: Proiectul Guvernului de achitare a datoriei istorice către SUA pentru importul de bumbac fibră – adoptat # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat […] The post Senat: Proiectul Guvernului de achitare a datoriei istorice către SUA pentru importul de bumbac fibră – adoptat appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Europa trebuie să își apere industria. Altfel, o va pierde (opinie Marian Năstase) # Financial Intelligence
Autor: Marian Năstase, președinte Alro (preluare de pe LinkedIn) Industria europeană se află într-un moment de adevăr. Nu […] The post Europa trebuie să își apere industria. Altfel, o va pierde (opinie Marian Năstase) appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară […] The post Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ivan: PSD propune ca persoanele cu venit sub 2.500 de lei să beneficieze de bonificaţii la gaze şi energie electrică # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar […] The post Ivan: PSD propune ca persoanele cu venit sub 2.500 de lei să beneficieze de bonificaţii la gaze şi energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Chiriţoiu: Ne aşteptăm ca Romgaz să execute o presiune în piaţa furnizării de gaze şi să vedem preţurile scăzute, după liberalizare # Financial Intelligence
Recomandarea noastră pentru Guvern a fost să nu mai prelungească actuala măsură de plafonare a pieţei la gaze, […] The post Chiriţoiu: Ne aşteptăm ca Romgaz să execute o presiune în piaţa furnizării de gaze şi să vedem preţurile scăzute, după liberalizare appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ungaria contestă programul REPowerEU al Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a făcut cunoscut […] The post Ungaria contestă REPowerEU la CJUE, anunţă ministrul de externe ungar appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chiriţoiu: Vrem ca modelul low-cost “La Cocoş” să fie păstrat şi să fie şi dezvoltat # Financial Intelligence
Tranzacţia prin care Kaufland va prelua ”La Cocoş” va fi finalizată curând, după ce am cerut să ne […] The post Chiriţoiu: Vrem ca modelul low-cost “La Cocoş” să fie păstrat şi să fie şi dezvoltat appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Norvegia cere UE să nu interzică importul de hidrocarburi extrase din Arctica # Financial Intelligence
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate […] The post Norvegia cere UE să nu interzică importul de hidrocarburi extrase din Arctica appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Sorin Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie prinse în bugetul pe acest an # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că pachetul privind măsurile de solidaritate propus de social-democraţi va trebui […] The post Sorin Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie prinse în bugetul pe acest an appeared first on Financial Intelligence.
16:50
George Ciubotaru, Electro-Alfa: Ne bucură interesul investitorilor de retail; Toți banii din ofertă vor finanța dezvoltarea unor proiecte în care avem foarte multă încredere # Financial Intelligence
“Eram pregătiți de bursă încă de acum trei ani de zile” Investitorii de retail au suprasubscris tranșa dedicată […] The post George Ciubotaru, Electro-Alfa: Ne bucură interesul investitorilor de retail; Toți banii din ofertă vor finanța dezvoltarea unor proiecte în care avem foarte multă încredere appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la BVB, în dosarul avocatei arestate – în atenția ASF # Financial Intelligence
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la Bursa de Valori București, în dosarul […] The post Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la BVB, în dosarul avocatei arestate – în atenția ASF appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Chiriţoiu: Cel mai important caz al anului, cel legat de ROBOR, se va termina probabil în primul semestru # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz […] The post Chiriţoiu: Cel mai important caz al anului, cel legat de ROBOR, se va termina probabil în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Abrudean, despre funcţia de director al SRI: E o discuţie pe care preşedintele trebuie să o poarte cu liderii coaliţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni, întrebat dacă îşi doreşte funcţia de director al Serviciului Român de […] The post Abrudean, despre funcţia de director al SRI: E o discuţie pe care preşedintele trebuie să o poarte cu liderii coaliţiei appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Chiriţoiu: Trebuie obţinut anul acesta acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1 # Financial Intelligence
România trebuie să obţină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la […] The post Chiriţoiu: Trebuie obţinut anul acesta acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1 appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un parlamentar norvegian # Financial Intelligence
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad […] The post Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un parlamentar norvegian appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Abrudean: Şedinţele de plen – cu prezenţa fizică a senatorilor; nu vor participa, vor fi sancţionaţi # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este o decizie a conducerii Camerei superioare ca şedinţele de […] The post Abrudean: Şedinţele de plen – cu prezenţa fizică a senatorilor; nu vor participa, vor fi sancţionaţi appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Mario Draghi îndeamnă Europa să depăşească vechile diviziuni pentru a deveni o adevărată putere # Financial Intelligence
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depăşească “vechile diviziuni” pentru a […] The post Mario Draghi îndeamnă Europa să depăşească vechile diviziuni pentru a deveni o adevărată putere appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Preşedintele Serbiei anunţă că următoarea paradă militară va include mii de roboţi înarmaţi # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboţi […] The post Preşedintele Serbiei anunţă că următoarea paradă militară va include mii de roboţi înarmaţi appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Victoria unui democrat în Texas, ‘semnal de alarmă’ pentru republicani înainte de alegerile de la jumătatea mandatului # Financial Intelligence
Un candidat democrat a câștigat alegerile parțiale pentru senatul statului Texas, cu un avans de două cifre, preluând […] The post Victoria unui democrat în Texas, ‘semnal de alarmă’ pentru republicani înainte de alegerile de la jumătatea mandatului appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut începerea negocierilor cu SUA asupra programului nuclear al Iranului, a relatat luni […] The post Preşedintele iranian “ordonă” începerea negocierilor cu SUA (medie locală) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Rusia, dispusă să ajute la retragerea uraniului îmbogăţit din Iran pentru a reduce “factorii iritanţi” (Peskov) # Financial Intelligence
Moscova continuă să depună eforturi pentru dezescaladarea tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al […] The post Rusia, dispusă să ajute la retragerea uraniului îmbogăţit din Iran pentru a reduce “factorii iritanţi” (Peskov) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a negat luni […] The post Kaja Kallas neagă o distanţare între Uniunea Europeană şi NATO appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Germania: Cinci persoane, arestate pentru furnizarea de bunuri industriale către Rusia # Financial Intelligence
Procurorii federali germani au anunţat luni că au reţinut cinci persoane acuzate că făceau parte dintr-o grupare care […] The post Germania: Cinci persoane, arestate pentru furnizarea de bunuri industriale către Rusia appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Patru ani de la listarea DN AGRAR – acțiunile au crescut cu 371%; Transferul pe Piața Principală a BVB – în prima jumătate a anului 2027 # Financial Intelligence
Prețul acțiunilor DN AGRAR a crescut cu 371%, de la listare, în urmă cu patru ani, compania ajungând […] The post Patru ani de la listarea DN AGRAR – acțiunile au crescut cu 371%; Transferul pe Piața Principală a BVB – în prima jumătate a anului 2027 appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%, în februarie (MFP) # Financial Intelligence
Programul de titluri de stat FIDELIS II, ce se va desfășura în perioada 06-13 februarie vine cu dobânzi […] The post Titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%, în februarie (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Autor: Daniel Apostol, articol preluat de pe 2eu.brussels Într-o lume marcată de fragmentare geopolitică, volatilitate economică și competiție […] The post Pentru UE, cooperarea în energie poate fi o nouă formă de putere appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Acționarii Rompetrol Rafinare au ales trei noi membri în Consiliul de Administrație # Financial Intelligence
Acționarii Rompetrol Rafinare au ales 3 noi membri în Consiliul de Administrație, la Adunarea Generală, din 30 ianuarie, […] The post Acționarii Rompetrol Rafinare au ales trei noi membri în Consiliul de Administrație appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor a votat noua componență a Consiliului Director # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor (ARB) reunită în ședință vineri, 30 ianuarie 2026, a votat componența […] The post Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor a votat noua componență a Consiliului Director appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Grupul MOL și Compania Națională de Petrol din Libia încheie un parteneriat strategic în industria petrolieră # Financial Intelligence
Grupul MOL a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Națională de Petrol din Libia (NOC). Memorandumul de […] The post Grupul MOL și Compania Națională de Petrol din Libia încheie un parteneriat strategic în industria petrolieră appeared first on Financial Intelligence.
11:30
De la tehnologie și semiconductori până la energie, bănci și industrie, 2026 poate aduce oportunități de investiții în […] The post Top 10 companii care ar putea surprinde investitorii în 2026 (XTB România) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.