Kievul, atacat cu rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat „se descurcă foarte bine” în eforturile pentru pace
Adevarul.ro, 3 februarie 2026 09:00
Forțele ruse au lovit Kievul, Harkovul și alte orașe din Ucraina, provocând incendii și avarii la infrastructura energetică, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că SUA „se descurcă foarte bine” în demersurile de a opri războiul.
Acum 10 minute
09:00
Cine este românul care încasează 11 venituri pe lună, câştigând 2.800 de lei pentru fiecare zi lucrătoare # Adevarul.ro
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș reușește să cumuleze 11 surse de venit simultane, șase provenind din funcții în companii de stat și cinci din poziții în firme private, însumând anual peste 710.000 de lei.
09:00
Kievul, atacat cu rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat „se descurcă foarte bine” în eforturile pentru pace # Adevarul.ro
Forțele ruse au lovit Kievul, Harkovul și alte orașe din Ucraina, provocând incendii și avarii la infrastructura energetică, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că SUA „se descurcă foarte bine” în demersurile de a opri războiul.
Acum 30 minute
08:45
Rusia își extinde bazele militare lângă Finlanda. ISW avertizează asupra unor posibile pregătiri pentru un conflict cu NATO # Adevarul.ro
Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care ar putea indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în Statele Unite.
Acum o oră
08:15
Doliu la clubul lui Cristi Chivu. Un fost junior al echipei Inter Milano a murit la 39 de ani # Adevarul.ro
Nicolas Giani a fost junior la Inter Milano.
Acum 2 ore
07:30
Primele măsuri după incidentele din Minneapolis. Agenții ICE vor fi echipați cu camere video corporale # Adevarul.ro
Autoritățile federale americane anunță primele măsuri concrete după incidentele și protestele din Minneapolis, urmând să echipeze agenții de imigrare cu camere video corporale, pe fondul unei anchete federale și a presiunii publice tot mai mari.
07:30
Turneul de tenis de la Cluj este de categoria WTA 250.
07:15
Paranoia lui Putin în raport cu tehnologia riscă să arunce Rusia în irelevanță în cursa pentru inteligență artificială, avertizează economiștii # Adevarul.ro
Rusia a rămas semnificativ în urmă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, în mare parte din cauza aversiunii, dacă nu chiar fobiei de tip paranoic a liderului rus Vladimir Putin față de tehnologia modernă, relatează The Times.
Acum 4 ore
07:00
Audieri în dosarul pedofilului Epstein. Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie, sperând că vor scăpa de acuzaţiile de sfidare a Congresului # Adevarul.ro
Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în ancheta privind dosarul Jeffrey Epstein, după luni de refuzuri și negocieri tensionate, în contextul în care urmează să fie acuzaţi de sfidare a Congresului.
06:45
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de lei ajung în România” # Adevarul.ro
O mare parte din programul SAFE pentru România se vor duce spre companii din Franța și Germania. Aurel Cazacu, fost director Romarm și actual proprietar de companie care produce armament, explică cum ar trebui România să negocieze astfel încât industria autohtonă să fie revigorată.
06:30
Cum au ajuns ucrainenii și minoritățile etnice din Rusia să facă front comun în lupta împotriva imperialismului rus # Adevarul.ro
În urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, se evidențiază o cooperare mai strânsă între statul ucrainean și populațiile minoritare din Rusia care se opun politicii Moscovei, pe fondul consolidării unui front comun în ceea ce privește combaterea ambițiilor imperialiste ale Federației ruse.
06:30
Vremea marţi, 3 februarie. Încă o zi de frig și ninsori slabe. Unde se mai încălzește ușor # Adevarul.ro
După o noapte geroasă, ziua de marți, 3 februarie, aduce doar o încălzire timidă. Frigul rămâne accentuat în est și sud, unde sunt așteptate ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane.
06:15
Rachete pline cu apă și silozuri defecte. Xi Jinping face curățenie în armată în timp ce pregătește trupele pentru Taiwan # Adevarul.ro
În vestul Chinei, silozurile de rachete nucleare ar trebui să poată fi activate printr-o simplă apăsare de buton, lansând arme capabile să atingă Statele Unite.
05:45
150 de miliarde de euro în joc: premierul britanic încearcă să includă Regatul Unit în fondul de apărare al UE. Ce pretenție are Bruxelles-ul? # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a confirmat oficial intenția Londrei de a se alătura fondului european de apărare, evaluat la 150 de miliarde de euro (aproximativ 178 de miliarde de dolari).
05:15
Privită cu atenție, harta lumii oferă indicii clare despre transformările geopolitice actuale: de ce Vladimir Putin repetă tipare staliniste, ce urmărește în realitate China și de ce Statele Unite par tot mai distante față de propriii aliați.
Acum 6 ore
04:45
8 obiceiuri pe care trebuie să le eviți înainte de culcare. Cum îți sabotezi somnul fără să-ți dai seama # Adevarul.ro
Între platformele de streaming și rețelele sociale, rutina de seară a multor oameni s-a mutat online, cu efecte directe asupra somnului. Consecințele apar rapid: oboseală persistentă, iritabilitate și dificultăți de concentrare încă de la primele ore ale zilei.
04:15
Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători # Adevarul.ro
Un program intensiv de șapte zile care a combinat meditația cu exerciții de respirație, conștientizarea corpului și tehnici de relaxare a produs schimbări rapide și măsurabile în activitatea cerebrală a participanților și în markerii din sângele acestora.
03:45
Modificarea codurilor de boală – soluția propusă de ministrul Sănătății pentru a proteja pacienții cronici # Adevarul.ro
Pacienții cu boli cronice nu au mai fost scutiți de neplata primei zile de concediu medical, așa cum se așteptau după discuția cu ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete spune că se lucrează la o astfel de măsură, prin modificarea codurilor de boală.
03:15
Chisăliță: Pentru rezolvarea problemelor cu termoficarea este nevoie de investiții reale, nu de cârpeli. Neplata facturii face mai mult rău # Adevarul.ro
Îndemnul de neplata facturilor aferente agentului termic nu este de bun augur, putând duce la falimentul companiilor care îl furnizează, ceea ce ar însemna că nu doar un mic procent dintre cei care locuiesc la bloc ar sta în frig, ci toți cei care nu au sisteme alternative de încălzire a locuinței.
Acum 8 ore
02:15
Actor celebru critică mentalitatea post-comunistă: „Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?” # Adevarul.ro
„Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?” - se întreabă actorul Alex Bogdan. El demontează unul dintre clișeele cele mai răspândite ale nostalgicilor după comunism: „pe vremea lui Ceaușescu era omenie, oamenii erau oameni”.
01:45
Autostrada care deschide porțile Făgărașului. Locurile uimitoare de la poalele celor mai înalți munți ai României # Adevarul.ro
Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, aflată în șantier, promite impulsionarea turismului într-una dintre cele mai spectaculoase zone ale României, Țara Oltului, locul de unde încep călătoriile spre culmile Munții Făgăraș.
01:15
Subvenții record la final de 2025: 20 de milioane de lei pentru partide. Pe ce s-au cheltuit banii și cine a depășit bugetul # Adevarul.ro
Partidele politice au primit în ultima lună a anului aproape 20 de milioane de lei în subvenții de la bugetul de stat, cele mai mari sume fiind alocate Partidului Social Democrat (PSD) și AUR, în timp ce Forța Dreptei a încasat cel mai puțin, iar atât aceasta, cât și USR au depășit bugetul alocat.
Acum 12 ore
00:45
Pensiile speciale ale magistraților au urcat în 2025 în valoare și număr, în ciuda plafonării generale # Adevarul.ro
Datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că pensiile magistraților au crescut anul trecut atât ca număr, cât și ca valoare, în ciuda înghețării veniturilor impuse de Guvern.
00:15
3 februarie: Ziua în care a murit Ionel Teodoreanu, autorul îndrăgitei trilogii „La Medeleni“ # Adevarul.ro
Într-o zi de 3 februarie începe marele viscol din Iran, din 1972, soldat cu peste 4000 de decese, și se naște Johann Gutenberg, cel care avea să devină inventatorul tiparului.
00:15
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa primarului general SURSE # Adevarul.ro
Zeci de mii de pensioari din București ar putea să nu mai beneficieze de gratuitate pentru transportul public de suprafață. Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, noul primar general, Ciprian Ciucu, propune eliminarea acestui sprijin pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei.
00:00
Un băiat de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-și salva mama și frații din largul oceanului # Adevarul.ro
Un adolescent de 13 ani din Australia a fost lăudat pentru curajul său extraordinar după ce a înotat prin ape agitate, pentru a-și salva mama și doi frați care fuseseră purtați în larg de mare.
2 februarie 2026
23:45
Lavrov avertizează Occidentul să nu desfășoare trupe în Ucraina: „Vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse” # Adevarul.ro
Ministerul de Externe de la Moscova a transmis luni un avertisment clar cu privire la posibilitatea desfășurării de trupe sau infrastructuri militare străine pe teritoriul Ucrainei.
23:30
Greșeala din Iran ce l-ar putea costa pe Trump viitorul politic. Expert: „În acest caz, șansele mișcării MAGA ar fi nule” # Adevarul.ro
Situația în Orientul Mijlociu este tot mai tulbure, iar riscul unui conflict major în Iran crește. Cu toate acestea, pentru Donald Trump o intervenție în Iran ar putea fi complicată. Ioana Constantin-Bercean, expert în Orientul Mijlociu, explică motivele pentru care Trump nu ar fi deloc avantajat.
23:15
Bolojan, comparat cu „Jupuitu” din Moromeții. Băluță: „Nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru: să taie” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici acide la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că guvernarea sa se axează exclusiv pe reduceri de cheltuieli și ignoră protecția celor vulnerabili.
23:15
Moldoveanul Ion Gușan, liderul uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, capturat la Londra # Adevarul.ro
Moldoveanul Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, cunoscut drept „Nicu Patron”, a fost capturat la Londra. Reținerea a avut loc în apropiere de Tower Bridge, unde acesta se afla împreună cu familia și șoferul său.
22:45
Femeie de afaceri din România, țepuită de 2,5 milioane de dolari de un escroc care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului # Adevarul.ro
O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost convinsă că investește împreună cu prințul moștenitor al Dubaiului într-o fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline.
22:15
Atenție la SMS-urile care vă anunță să plătiți rovinieta sau vi se va confisca mașina. CNAIR: „Aceste mesaje sunt FALSE!” # Adevarul.ro
Șoferii trebuie să fie atenți la noi tentative de fraudă care circulă în mediul online și care implică plata rovinietei.
22:00
Rogobete spune că a fost amenințat, după ce a destructurat grupuri de interese din sănătate: „Nu mă impresionează. Sunt mai rezistent decât rezistența multora” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că a primit amenințări după ce a început să destructureze grupuri de interese din sistemul sanitar și că presiunile publice sau nepublice nu îl impresionează, subliniind că este „mai rezistent decât rezistența multora”.
22:00
Ministrul Economiei comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Bugetul este un mare pachet” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că discuţiile continuă pe tema bugetului şi a măsurilor de relansare economică propuse de PSD. „Eu cred că negocierea este deschisă”, afirmă ministrul, explicând că se va discuta până în ultimul moment pentru a vedea ”cum arată marele puzzle al bugetului”.
21:45
Un spital a fost evacuat imediat după ce un tânăr a ajuns la Urgență cu un obuz din Primul Război Mondial blocat în zona rectală # Adevarul.ro
Un incident halucinant a avut la Spitalul din Toulouse, Franța. Un bărbat de 24 de ani s-a prezentat la camera de gardă acuzând dureri rectale severe.
21:45
Blestemul l-a lovit din nou pe Șumudică în Arabia Saudită. Echipa lui a fost la câteva minute să răpună un „balaur” al campionatului # Adevarul.ro
În Arabia Saudită, Al Okhdood a remizat luni seară de Neom, în etapa a 20-a de campionat.
21:45
Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, rămâne cu diamantele de 2 milioane de euro deși nu le poate justifica. Decizie definitivă a Înaltei Curți # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni, definitiv, contestația prin care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încercat să răstoarne sentința în „Dosarul diamantelor”.
21:30
Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru greva generală în Sănătate și Asistență socială. Mandatul primit de la Consiliul Național # Adevarul.ro
Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariați.
21:30
Gabriela Firea propune restricționarea accesului tinerilor la rețelele sociale: „Nu este o constrângere, ci o protecție” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea a atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși tinerii pe rețelele de socializare și a propus măsuri de limitare a accesului acestora.
21:30
Daniel Băluță face acuzații șocante: „Am fost otrăvit cu arsenic și mercur. Cineva mi-a făcut rău” # Adevarul.ro
Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că a fost victima unei intoxicații cu arsenic și mercur, o situație gravă despre care spune că i-a afectat serios sănătatea și ale cărei consecințe pe termen lung nu pot fi încă anticipate.
21:30
Noua sesiune parlamentară începe sub semnul tensiunilor: PNL - divizat, AUR amenință cu noi moțiuni și grupul POT, în pericol # Adevarul.ro
Parlamentul a deschis prima sesiune din 2026 sub semnul tensiunilor politice: la Putere, alegerea liderilor din Camera Deputaților a evidențiat o rezistență internă în PNL față de premierul, Ilie Bolojan, iar în Opoziție grupul POT riscă să își piardă statutul de grup parlamentar.
21:00
Donald Trump a vorbit cu agenţii FBI care au verificat biroul electoral din Atlanta. Aceștia caută probe care să arate fraude la alegerile prezidențiale din 2020 # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenți FBI la o zi după ce aceștia au percheziționat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidențiale din 2020.
21:00
Lavrov critică dur „presiunea economică și militară” a SUA asupra Cubei: „Este inacceptabilă” # Adevarul.ro
Rusia a condamnat luni „presiunea” economică și militară exercitată de Statele Unite asupra Cubei, aliat apropiat al Moscovei.
20:45
Orașul european subestimat, aflat la doar două ore de România, în top 3 destinații pentru un tânăr care a vizitat 195 de țări # Adevarul.ro
Cameron Mofid, un tânăr american în vârstă de 25 de ani, a reușit să viziteze toate cele 195 de țări ale lumii înainte de a împlini 25 de ani, iar unul dintre locurile sale preferate se află în Europa, la doar două ore de zbor de România.
20:45
Vicepreședinta Curții de Apel București, celebră pentru fraza „m-a sunat Lia”, a cerut să iasă la pensie la 51 de ani # Adevarul.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia”, a depus cerere la CSM pentru a ieși la pensie.
20:45
După 18 ani în care emisiunea moderată de Cătălin Măruță a fost un reper al după-amiezilor la PRO TV, postul anunță schimbări majore în grilă.
20:45
Reformă în digitalizare: semnătura electronică devine ușor de folosit, este recunoscută legal și disponibilă pentru mai multe tipuri de documente # Adevarul.ro
După ani de așteptare, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului liberalizează semnătura electronică și serviciile de încredere, făcându-le mai accesibile pentru cetățeni și companii.
20:15
Șeful FIFA, cel care a inventat un premiu special pentru Trump, susține că Rusia ar trebui să revină în fotbalul internațional: „Trebuie să o facem” # Adevarul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luni că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicția care împiedică Rusia să participe la turneele internaționale.
20:15
Trump anunță un acord comercial cu India. New Delhi va renunța la petrolul rusesc, spune președintele SUA # Adevarul.ro
Statele Unite și India au încheiat un acord comercial care prevede reducerea taxelor vamale și o schimbare majoră în politica energetică a Indiei.
20:15
Cel mai bun multicooker electric în 2026: Top 7 alegeri testate care îți economisesc timp și bani # Adevarul.ro
Cauți cel mai bun multicooker electric în 2026? Am analizat sute de modele și îți prezentăm Top 7 alegeri care economisesc timp, bani și spațiu în bucătărie.
20:15
Bolojan, iritat pe jurnaliști după ce s-a lansat informația că are la mână un ceas de 200.000 de euro. „Nu mai colportați! Aveți bun simț”. Cât costă de fapt ceasul # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat, luni, iritat de informațiile vehiculate în spațiul public despre faptul că ar avea la mână un ceas de 200.000 de euro, care nu figurează în declarația de avere.
