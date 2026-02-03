Programul meciurilor României la CM de rugby din 2027
G4Media, 3 februarie 2026 08:50
World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au făcut public programul meciurilor de la CM de anul viitor. „Stejarii" vor debuta la turneul final mondial contra Georgiei. Programul Stejarilor la CM 2027 România face parte din Grupa B de la Cupa Mondială și va avea meciul de debut […]
Acum 5 minute
09:00
UE și SUA ar răspunde militar în 72 de ore, dacă Rusia ar încălca viitorul armistițiu cu Ucraina, relatează Financial Times
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii. Conform Reuters, care a preluat articolul, informația nu a putut fi, deocamdată, […]
09:00
România și Spania, printre cele mai expuse țări europene la dezinformare și știri false / Popularitatea rețelelor sociale a accelerat răspândirea de fake-news
Dezinformarea și știrile false au devenit o caracteristică a informației. Creșterea popularității rețelelor de socializare a accelerat și mai mult răspândirea și vizibilitatea acestora, relatează Euronews, citată de Rador Radio România. Conform unui sondaj Eurobarometru, expunerea percepută la dezinformare și știri false este în creștere în întreaga Europă. În 2025, peste o treime dintre respondenții […]
Acum 15 minute
08:50
World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au făcut public programul meciurilor de la CM de anul viitor. „Stejarii" vor debuta la turneul final mondial contra Georgiei. Programul Stejarilor la CM 2027 România face parte din Grupa B de la Cupa Mondială și va avea meciul de debut […]
Acum 30 minute
08:40
Rusia, pregătită pentru o nouă realitate fără limite privind controlul armelor nucleare / Acordul New Start expiră joi
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control al armelor nucleare, după expirarea tratatului New START, la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți reprezentantul Rusiei pentru controlul armamentului. Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a mai declarat că, dacă SUA vor instala numeroase sisteme de apărare antirachetă în Groenlanda, Rusia […]
Acum o oră
08:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250 care se dispută la Cluj-Napoca. Cap de serie trei, Sorana a trecut de Kamilla Rakhimova în două seturi, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 41 de minute. Tot în optimi a ajuns și Emma Răducanu. Sportiva britanică […]
08:20
Donald Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, pe care o acuză de antisemitism și părtinire
Președintele Donald Trump a făcut anunțul privind suma cerută după ce New York Times a relatat că guvernul SUA a decis să nu oblige prestigioasa universitate, pe care o acuză de antisemitism și părtinire, să plătească compensații, transmite Mediafax. O nouă confruntare a izbucnit între Donald Trump și Universitatea Harvard. Președintele SUA a anunțat luni […]
08:20
Vreme cu contraste în ultima lună de iarnă / ANM anunță temperaturi peste medie în nord – vest și sub medie în zone din estul și sudul țării
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în luna februarie vremea din România va fi diferită de la o regiune la alta. Meteorologii susțin că în unele zone temperaturile vor fi peste mediile normale, în timp ce în alte părți va fi ger și ar putea să ningă, anunță Mediafax. Conform ANM, în săptămâna 2-9 februarie […]
08:10
Mii de mașini grav avariate din SUA, reparate superficial și vândute în UE / România, printre țările vizate de ancheta „Nimmersatt"
România se numără printre cele zece țări în care au avut loc percheziții ample într-o anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO), care vizează o organizație criminală acuzată că a importat în Uniunea Europeană mii de mașini grav avariate din Statele Unite, revândute ulterior după reparații superficiale, cu fraudarea taxelor vamale și a TVA. Citește articolul integral […]
Acum 2 ore
08:00
Doi minori români, frați, arestați în Italia / Au jefuit un cubanez și au publicat imaginile online / Adolescenții de 16 și 17 ani făceau parte dintr-o bandă de minori și nu sunt la prima faptă
Doi români de 16 și 17 ani au fost transferați la închisoarea din Torino, după ce au atacat un cubanez și au postat videoclipul online, anunță presa italiană. Carabinieri din Genova San Martino au executat un mandat de arest preventiv, emis de magistratul de instrucție al Tribunalului pentru minori din Genova, la cererea Parchetului local […]
08:00
Toto Wolff nu mai rezistă: mesaj tăios pentru rivalii din F1 care contestă motorul Mercedes
Toto Wolff lansează un atac dur la adresa rivalilor din Formula 1 care contestă motorul Mercedes înainte de startul sezonului din Marele Circ. Șeful echipei de la Brackley le transmite celor de la Ferrari sau Honda să-și vadă de propria muncă. Scandalul motoarelor din F1: „Ferrari ar trebui să tacă" Toto Wolff, fără menajamente la […]
07:50
Agenții federali de securitate internă din SUA vor fi dotați cu camere audio-video portabile, după ce doi manifestanți au fost uciși la Minneapolis
Toţi agenţii federali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vor fi echipaţi cu camere audio-video portabile la Minneapolis şi apoi în restul Statelor Unite, a anunţat luni secretarul DHS, Kristi Noem, ca răspuns la una din revendicările democraţilor pentru a pune capăt paraliziei bugetare, transmite AFP, citatăde Agerpres. După moartea altui manifestant împotriva arestărilor […]
07:50
Președintele Donald Trump se confruntă cu o scădere semnificativă a încrederii alegătorilor în modul în care gestionează problemele interne majore din Statele Unite, alegătorii fiind tot mai îngrijorați de economie, de costurile îngrijirii medicale și de direcția generală a politicilor sale, potrivit unei serii de sondaje recente. În acest context, numeroși analiști de peste ocean […]
07:50
Vehiculele electrice ar urma să reprezinte cel mult 85% din vânzările de mașini noi din UE după 2035, potrivit scenariilor luate în calcul la nivel european, transmite Mediafax. Uniunea Europeană ia în calcul o relaxare semnificativă a regulilor privind vânzarea de autoturisme noi după 2035. Măsura ar putea reduce ponderea vehiculelor electrice și ar menține […]
07:50
Cuba şi SUA nu au un „dialog", ci „schimburi de opinii" diplomatice / Un oficial de la Havana îl contrazice pe Donald Trump
Cuba şi Statele Unite sunt angajate în „schimburi de opinii" diplomatice, dar nu există un „dialog" formal, a declarat pentru AFP ministrul adjunct de externe cubanez, Carlos Fernandez de Cossio. „Nu există un dialog propriu-zis în acest moment, dar au existat schimburi de mesaje", a declarat Fernandez de Cossio. Preşedintele american Donald Trump a asigurat […]
07:30
Fără Euro 5 nu se mai intră în Braşov / Vechiul regulament nu a fost aplicat, iar municipalitatea a pierdut un milion de euro / Primar: "Vedem că fiecare face cum vrea"
Firmele care transportă navetişti din municipiul Braşov către platformele industriale din zonă trebuie să respecte noi reguli, aprobate de consilierii locali braşoveni, în şedinţa de plen de vineri, 30 ianuarie, anunță BZB. Astfel, prin noul Regulament, începând din 1 ianuarie 2026 se mai eliberează avize de transport pe străzile din Braşov doar pentru vehiculele cu […]
07:10
Aproape unul din zece români nu și-a putut încălzi locuința în 2024 / În Germania, 6,3% din populație se confruntă cu această problemă
Diferențele dintre statele membre rămân semnificative în privința accesului la încălzire, iar România se află peste media UE în ceea ce privește ponderea populației care nu își poate încălzi locuința, anunță Mediafax. La nivelul Uniunii Europene, 9,2% din populație nu a reușit să își mențină locuința suficient de caldă în 2024. Situația s-a îmbunătățit față […]
Acum 4 ore
07:00
Mulți ar spune că este, așa cum subliniază americanii, „the end of an era". Sfârșitul unei epoci în care accesul oricui la social media va fi puternic reglementat. Sau, cel puțin, se prefigurează un astfel de sfârșit. Unul în care guvernele nu mai privesc rețelele sociale ca pe simple instrumente de conectare, ci ca pe […]
06:20
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului, în dosarul Epstein / Fostul cuplu prezidențial era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP, citată de […]
05:10
Un indiciu că ținta Curții de Apel București este suspendarea din CCR, pe 10 februarie, doar a lui Dacian Dragoș: procesul care îl vizează pe Mihai Busuioc are termen tocmai pe 20 martie
Mișcare stranie cu cele patru dosare prin care avocata AUR Silvia Uscov încearcă să suspende și, în paralel, să anuleze actele de numire în funcție a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Dosarul de anulare în cazul Busuioc a fost separat de cel al lui Dacian Dragoș – deși suspendarea celor […]
05:10
Cum au viralizat "suveraniștii" lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, "un Patek Philippe de 200.000 de euro" / Ce sunt Timex – "Patek-ul săracului" – și tehnica "dupe"
În ultimele zile, rețelele de socializare au fost inundate de acuzații conform cărora "primarul austerității" Ilie Bolojan ar fi purtat un ceas de lux de la brandul exclusivist Patek Philippe, de 200.000 de euro, pe care nu l-a trecut în declarația de avere în timpul unui interviu în exclusivitate pentru G4Media. Acuzația viralizată inițial de […]
Acum 6 ore
04:30
10 lucruri pe care psihologii recomandă să le păstrezi numai pentru tine / Problemele în cuplu și defectele partenerului, între ele
Psihologia explică de ce păstrarea unor aspecte private din viața personală poate proteja echilibrul emoțional, relațiile și motivația, arată Mediafax. Într-o cultură modelată de rețelele sociale și de expunerea constantă a vieții personale, granița dintre deschidere și expunere excesivă a devenit tot mai subțire. Cercetările din Psihologie arată că intimitatea nu ține de secretomanie, ci […]
04:20
Grupul de călugări budiști care traversează Statele Unite pe jos într-un marș pentru pace a ajuns în statul Virginia, aflându-se în ultima parte a traseului către capitala americană, transmite Mediafax. Început pe 26 octombrie 2025, la Fort Worth, în Texas, marșul se desfășoară pe un traseu de aproximativ 3.700 de kilometri, având drept destinație
04:10
Șefa misiunii diplomatice a SUA în Venezuela discută despre tranziţie cu preşedinta interimară # G4Media
Noua şefă a misiunii diplomatice a SUA în Venezuela, Laura Dogu, s-a întâlnit luni pentru prima dată cu preşedinta interimară, Delcy Rodriguez, scriind pe X că au discutat despre „tranziţie”, la o lună după capturarea lui Nicolás Maduro de către armata americană, transmite AFP, citată de Agerpres. „M-am întâlnit cu Delcy Rodríguez şi Jorge Rodríguez […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Înalta Curte: Diamantele de 2 milioane de euro rămân la fostul primar PSD Daniel Tudorache / Instanța a respins contestația ANABI # G4Media
Fostul primar PSD Daniel Tudorache rămâne cu diamante de 2 milioane de euro, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a stabilit că nu procurorii nu pot acuza o persoană că a primit mită 57.000 de lei (11.000 de euro) şi că a spălat, în schimb, milioane de euro. Completul care a dat […] © G4Media.ro.
22:30
Sindicaliștii de la Petromidia anunță începerea procedurilor pentru declanșarea conflictului de muncă / Au cerut 1.500 de lei net, în plus, la salariu / Cererea nu a fost acceptată # G4Media
După ce zeci de angajați au protestat spontan, vineri, 30 ianuarie, nemulțumiți de salariile mici, sindicaliștii anunță începerea procedurilor pentru declanșarea conflictului de muncă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Sindicatul Liber Petrochimistul a transmis oficial către Comisia Centrală de Negociere faptul că oferta administrației privind acordarea de bonusuri în locul unei […] © G4Media.ro.
22:00
FC Botoșani și Oțelul au terminat la egalitate în ultimul meci al etapei a 24-a / Gălățenii ies de pe locurile de playoff # G4Media
FC Botoșani și Oțelul Galați au închis etapa a 24-a din Superliga de fotbal cu un rezultat de egalitate, scor 0-0, la capătul unui meci animat mai ales după pauză, când ambele echipe au ratat șanse importante de a decide partida, anunță Mediafax. Prima parte a meciului a fost una echilibrată, cu posesie mai mare […] © G4Media.ro.
21:50
Cristian Măcelaru va fi directorul artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031, a anunțat ministrul Culturii # G4Media
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a anunţat, luni, prelungirea mandatului maestrului Cristian Măcelaru în funcţia de director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu, transmite Agerpres. Andras Demeter a participat la o conferinţă de presă dedicată prezentării bilanţului ediţiei 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu şi lansării celei de a XX-a ediţii a Concursului Internaţional George Enescu. […] © G4Media.ro.
21:40
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost arestat pentru agresiune / Peste câteva zile începe un proces în care e judecat pentru 4 cazuri de viol / Mama sa apare de aproape 1.000 de ori în ultimele dosare Epstein # G4Media
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost arestat duminică sub noi acuzații cu doar câteva zile înainte de începerea procesului său pentru viol, în timp ce mama sa continuă să fie interogată cu privire la relația sa cu Jeffrey Epstein, anunță The Guardian. Poliția din Oslo a declarat că Høiby a fost […] © G4Media.ro.
21:30
32 de copii au ajuns în comă alcoolică la Pediatria din Ploiești, în 2025 / În ianuarie 2026 au fost 17 cazuri în camera de gardă, 4 în comă alcoolică / ”Am avut bebeluș înfășat în țuică. Mama așa a crezut că îi scade febra” # G4Media
La Spitalul de Pediatrie Ploiești, au ajuns, în 2025, 32 de copii în comă alcoolică. 32 de minori, unii de grădiniță. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 17 cazuri de copii ajunși la camera de gardă, după ce alcoolul le-a topit mințile. Patru dintre ei au fost aduși în comă, anunță Observatorul de Prahova. În […] © G4Media.ro.
21:20
Portugalia vrea să interzică reţelele de socializare pentru cei sub 16 ani, după modelul Australiei sau Franței # G4Media
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni în Parlament, urmând astfel exemplul Australiei sau Franţei, informează AFP, citată de Agerpres. „Majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii vizate de prezenta lege este fixat la 16 ani”, se spune în textul […] © G4Media.ro.
21:10
Noi cercetări arată cum se poate manifesta diferit anxietatea socială în rândul adolescenților # G4Media
Noi studii aduc în prim-plan o perspectivă mai amplă asupra anxietății sociale în rândul adolescenților, transmite Mediafax. Anxietatea socială este adesea percepută ca o afecțiune definită de timiditate și retragere socială. Cercetări recente sugerează însă că această imagine este incompletă, mai ales în rândul adolescenților, potrivit PsyPost. Un studiu publicat în Personality and Individual Differences […] © G4Media.ro.
20:50
Doar 2 pasageri într-un avion Polish Airlines, pe ruta Oradea – Varșovia / Directorul Aeroportului Oradea: ”Ianuarie este luna cea mai slabă în mod obișnuit, dar această situație e totuși o anomalie” # G4Media
Compania poloneză LOT Polish Airlines din Oradea la Varșovia a stabilit un adevărat record: doar 2 pasageri, scrie Bihoreanul. „Este o anomalie”, spune directorul aeroportului orădean, potrivit căruia gradul de încărcare al avioanelor LOT s-a apropiat în ultimele șase luni de 60%. Per total, anul trecut Aeroportul din Oradea a avut, de altfel, cu 52% […] © G4Media.ro.
20:40
Lia Savonea, Victor Rebengiuc și Tudor Chirilă, laureaţi ai premiilor Societății Timișoara / Savonea şi şefa CSM, Elena Costache, au primit Premiul „Secera și ciocanul” # G4Media
Consiliul de conducere al Societății Timișoara a stabilit tradiţionalele premii pentru anul 2025. Printre laureaţi se numără Victor Rebengiuc, Raluca Moroșanu, Tudor Chirilă şi Dan Perjovschi. Totodată Lia Savonea şi şefa CSM, Elena Costache, au primit Premiul „Secera și ciocanul”, anunță Opinia Timișoarei. Premiile Societății Timișoara pe anul 2025: Premiul „Speranța”: Victor Rebengiuc și Raluca […] © G4Media.ro.
20:20
DN1 a devenit cel mai periculos drum din România / Au murit aici 48 de oameni în 2025 / Au fost peste 600 de răniţi / Pe locul 2 e ”drumul morții”, DN 2 # G4Media
Drumul moţii s-a mutat pe DN 2, pe DN1, după deschiderea Autostrăzii Moldovei, anunță Observator News. Numărul tragediilor pe drumul european 85 a scăzut, iar primul loc în topul celor mai periculoase drumuri din România a fost preluat de DN . Pe DN 1, într-un singur an, au fost 425 de accidente, 48 de oameni […] © G4Media.ro.
20:20
Ludovic Orban îi ia apărarea lui Bolojan în lupta din PNL: ”Au de ales între a deveni un PSD mai mic sau să recâștige încrederea oamenilor / Imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru” # G4Media
Fostul șef PNL și membru de partid timp de trei decenii, Ludovic Orban i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan în lupta din PNL, între tabăra premierului a lui Hubert Thuma: ”Au de ales între a deveni un PSD mai mic sau să recâștige încrederea oamenilor”, a spus Orban care a subliniat că imaginea lui Ilie […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Șoferul bulgar a unui autoturism Tesla Cybertruck a rămas fără permis la Lugoj / Făcea un tur Finlanda – Biulgaria / Polițiștii susțin că trebuia să aibă categoria C # G4Media
Șoferului primului Tesla Cybertruck care a ajuns la Lugoj, zilele trecute, a rămas pieton, după ce prezența mașinii sale a atras atenția polițiștilor, anunță Opinia Timișoarei. Mașina, condusă de un cetățean bulgar, care venea tocmai din Finlanda, a poposit în parcarea unui restaurant din Lugoj. Polițiștii l-au legitimat pe șofer și au constatat că acesta, […] © G4Media.ro.
19:50
Avertisment al sociologului Gabriel Bădescu: Numărul de profesori calificați scade mai rapid și mai abrupt decât numărul elevilor / Mediul rural este de departe cel mai afectat # G4Media
Scăderea numărului de elevi, alimentată de declinul demografic, nu înseamnă automat un sistem educațional mai stabil sau mai ușor de gestionat. Dimpotrivă, în România, problema majoră este că numărul profesorilor calificați scade rapid, într-un ritm mai abrupt decât scăderea numărului de elevi, iar politicile recente au accentuat instabilitatea din școli, avertizează sociologul Gabriel Bădescu, profesor […] © G4Media.ro.
19:50
Peste 50.000 de persoane evacuate dintr-un oraș marocan / Pericol de inundații / ”Barajul este plin şi nu ştim cât va dura această situaţie” # G4Media
Autorităţile marocane au evacuat peste 50.000 de persoane, aproape jumătate din populaţia oraşului Ksar el-Kebir din nord-vest, deoarece viiturile provocate de săptămâni de ploi abundente ameninţau să inunde oraşul, a anunţat luni presa de stat, transmite Reuters, transmite Agerpres. „Oraşul a devenit un oraş fantomă”, a declarat Hicham Ajttou, un rezident local, pentru Reuters prin […] © G4Media.ro.
19:30
EXCLUSIV Interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale nu se poate aplica tehnic și ridică riscuri majore pentru viața privată, avertizează Bogdan Manolea (ApTI) / „Cenzura o să fie privită cu repulsie” # G4Media
Propunerea privind limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare este dificil de aplicat din punct de vedere tehnic și ar genera riscuri semnificative pentru protecția datelor personale, avertizează Bogdan Manolea, președintele Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), în exclusivitate pentru TechRider.ro. El susține că soluția ar trebui să vină din zona educației media și a […] © G4Media.ro.
19:20
Urșii de la ZOO Târgu Mureș au prevestit că încă nu vine primăvara / ”E o tradiție populară ce se bazează pe observații de secole, dar nu poate fi luată științific” # G4Media
Încă nu vine primăvara, dacă este să ne luăm după comportamentul urșilor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Grădina Zoologică din Târgu Mureș a sărbătorit azi Ziua Ursului printr-un eveniment special dedicat copiilor și familiilor. Unul dintre momentele așteptate este hrănirea publică a urșilor. […] © G4Media.ro.
19:20
EXCLUSIV Luciana Antoci, consiliera premierului pe Educație: Școala nu poate asuma singură responsabilitatea gestionării consumului problematic de social media la elevi # G4Media
Consumul problematic de social media în rândul copiilor și adolescenților de 11-15 ani a atins „un prag de alertă”, în condițiile în care România este pe primul loc în 44 de țări cu cel mai mare procent (22%) al copiilor în sevraj psihologic atunci când le este tăiat accesul la telefon, a declarat pentru Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
19:20
Primarul din Odorheiu Secuiesc după protestul împotriva creșterii impozitelor: ”Există o tensiune mare, dar mai mult, din păcate, nu putem” # G4Media
Szakács-Paál István, primarul din Odorheiul Secuiesc le dă dreptate oamenilor care au protestat duminică împotriva creșterii impoztelor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Aproximativ 1.000 de persoane au participat ieri în municipiul Odorheiu Secuiesc la un protest împotriva majorării taxelor şi impozitelor. Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun că […] © G4Media.ro.
19:10
În noaptea de 2-3 februarie Ucraina va înregistra cele mai puternice înghețuri din întreaga iarnă, cu temperaturi de până la minus 30 de grade # G4Media
Cele mai severe înghețuri ale iernii vor lovi Ucraina în această noapte, a declarat Natalia Golenia, șefa departamentului de prognoze meteorologice al Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, pentru RBC-Ucraina, scrie BBC. Cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în regiunile Sumi și Cernihiv, unde în noaptea de 3 februarie temperaturile ar putea scădea până la minus 28-30 […] © G4Media.ro.
19:00
Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă renascentistă din Capela Sixtină a Vaticanului, care înfăţişează a Doua Venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani, transmite Agerpres. Experţii vor lucra timp de trei luni pentru a îndepărta depunerile de particule acumulate timp de decenii, care au ascuns culorile operei […] © G4Media.ro.
19:00
Felul în care Guvernul a suspendat voucherele culturale pentru elevi anulează, practic, întreg programul – analiza unei măsuri țintite asupra elevilor # G4Media
Ordonanța de urgență nr. 1/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri seara, pe 30 ianuarie, suspendă până la începutul anului școlar 2027–2028 prevederile unui articol din legea educației. Este vorba despre articolul 248 alineatul 34 din Legea nr. 198/2023 care conținea calendarul Programului național „Vouchere culturale pentru elevi”. Cu alte cuvinte, programul rămâne menționat în lege, […] © G4Media.ro.
18:50
Se pensionează judecătoarea Ionela Tudor – „M-a sunat Lia” – de la Curtea de Apel București. Are 51 de ani # G4Media
Pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secției pentru judecători a CSM se află cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal. Ionela Tudor a devenit celebră în luna decembrie a anului trecut, la faimoasa conferință de […] © G4Media.ro.
18:40
Mario Draghi, fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, a declarat luni, într-un discurs susținut la KU Leuven în Belgia, că actuala ordine economică mondială este „moartă”, dar a avertizat că „prăbușirea acestei ordini nu este în sine o amenințare: … amenințarea este ceea ce o poate înlocui”. În special, el a spus […] © G4Media.ro.
18:40
Scandal uriaș în Marea Britanie: fostul ministru Lord Mandelson a divulgat date secrete pedofilului american Epstein # G4Media
Prim ministrul britanic Keir Starmer consideră că Lord Mandelson nu ar trebui să mai fie membru al Camerei Lorzilor sau să își folosească titlul, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, citat de RFI România. Fost ministru în mai multe rânduri în perioada 1997 – 2010, Lordul Mandelson a divulgat informații de stat […] © G4Media.ro.
18:30
Rareș Bogdan, atac dur la Ilie Bolojan înaintea ședinței PNL de la Vila Lac: ”Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea / Eu cu Ludovic Orban am dus partidul de la 14% la 28%” # G4Media
Fost lider PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan l-a atacat dur pe Ilie Bolojan înaintea ședinței PNL de la Vila Lac: ”Seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea”, a spus Bogdan înainte să intre în ședință unde a spus că este ”membru de drept” și nu i se poate contesta prezența la aceste întâlniri: ”Eu cu Ludovic Orban […] © G4Media.ro.
18:30
Zarvă între ”suveraniști”: Anamaria Gavrilă contestă schimbarea denumirii grupului POT în „Uniți pentru România”, cerută de un coleg de partid # G4Media
Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, „legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT” în „Uniţi pentru România”, iniţiate de colegul său din POT, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid, potrivit Agerpres. […] © G4Media.ro.
