Trump escaladează retorica electorală și cere republicanilor să „naționalizeze” alegerile. Ce înseamnă acest lucru
HotNews.ro, 3 februarie 2026 10:20
Declarațiile, făcute într-un podcast conservator, vin după o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să exercite un control mai mare asupra alegerilor, scriu Reuters și New York Times. Președintele Donald Trump a declarat…
• • •
Acum 15 minute
10:20
Un raport critic dezvăluie „dependența periculoasă” a UE de importurile de minerale esențiale # HotNews.ro
Fără litiu sau pământuri rare, planurile verzi ale UE riscă să eșueze, avertizează Curtea de Conturi Europeană (CCE), într-un raport publicat luni. Auditorii califică țintele de energie regenerabilă pentru 2030 drept „nerealiste” din cauza dependenței critice de…
10:20
Rusia afirmă că este pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare: „Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns” # HotNews.ro
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control pentru arsenalele de armele nucleare, după expirarea tratatului „New START” mai târziu în cursul aceastei săptămâni, a declarat marți principalul responsabil rus…
10:20
Acum o oră
09:40
Cum pot părinții să-și ajute copiii să învețe pentru teste și examene. 5 metode dovedite științific, de aplicat acasă # HotNews.ro
A reciti de zece ori aceeași lecție nu ajută. Memoria nu funcționează prin acumulare pasivă, ci prin activare, conexiuni și pauze bine dozate. Iată cinci strategii de studiu susținute de cercetările despre memorie și învățare…
09:40
Cum să îți cureți inboxul din Gmail. Sfaturi practice, în ediția de mâine, 4 februarie, a newsletter-ului Good Tech # HotNews.ro
Inboxul de mail a devenit, în timp, un spațiu în care ajung lucruri foarte diferite, toate tratate ca fiind la fel de importante: emailuri de la oameni reali, newslettere interesante, confirmări de abonare, facturi, promoții.…
Acum 2 ore
09:30
După un an de insulte și amenințări, președintele Columbiei merge la Casa Albă pentru o întâlnire-cheie cu Trump. „A fost foarte amabil în ultima lună” # HotNews.ro
În urmă cu o lună, președintele SUA Donald Trump i-a spus omologului său columbian Gustavo Petro să „își păzească fundul”. Marți, cei doi lideri se vor va întâlni pentru prima dată la Casa Albă, relatează…
09:10
Erou la 13 ani: Adolescentul care a înotat 4 kilometri în apele agitate ale oceanului pentru a-și salva familia de la înec # HotNews.ro
Austin Appelbee, un băiat de 13 ani din Australia, a înotat timp de patru ore în apele Oceanului Indian și a renunțat la propria vestă de salvare pentru a ajunge mai repede la mal, reușind…
Acum 4 ore
08:20
Schimbare majoră la mașinile electrice. China interzice detaliul care a devenit o capcană mortală # HotNews.ro
China interzice mânerele de portieră retractabile după ce mai multe accidente tragice au demonstrat că sistemele electrice pot bloca pasagerii în interior în caz de incendiu. Noua lege obligă giganții auto, precum Tesla, Xiaomi și…
08:00
Bill şi Hillary Clinton s-au râzgândit și acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein # HotNews.ro
Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, și Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, vor depune mărturie în cadrul unei anchete a Congresului privind fostul finanțator…
07:50
Ziua în care nu vom mai știi nimic despre averile politicienilor se apropie. Iar trei partide nu fac nimic # HotNews.ro
Au trecut opt luni de când Curtea Constituțională a decis, cu majoritate de voturi, ca declarațiile de avere să nu mai fie postate pe site-ul ANI și nici pe paginile online ale instituțiilor publice. Ce…
07:40
Rachete balistice au lovit marți dimineață Kievul într-un nou atac al rușilor, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că „ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia”,…
07:30
Șefa diplomației române, vizită în SUA, la invitația lui Marco Rubio. Cine o însoțește pe Oana Țoiu # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, începe marți o vizită de lucru la Washington, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, urmând să participe la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice. „La invitaţia secretarului…
07:30
România se împrumută din străinătate ca și când nu ar avea rating investițional, avertizează JP Morgan # HotNews.ro
Multă lume compară datoria publică a României de 60% cu cea a Italiei sau Franței care trec de 120% din PIB, dar costul nostru e dublu. Pe scurt, pe noi cei 60% datorie în PIB…
07:20
Avem peste 1500 de firme de stat, cu pierderi foarte mari, spune un membru marcant al Executivului. România trebuie să decidă unde să fie un actor important și unde să-și reducă activitatea # HotNews.ro
Cred că România va trebui să decidă unde consideră că trebuie să fie un actor important, în care sunt domeniile strategice în care vrea să performeze și care sunt domeniile în care poate că nu…
07:10
Anii următori nu aduc vești bune pentru bugetari. Vor avea parte de creșteri mici sau chiar noi înghețări la salarii. Ținta ar fi să se revină la nivelul din 2022-2023 # HotNews.ro
Ajustarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în 2025 a fost semnificativă, ponderea în PIB coborând de la 9,4% în 2024 la 8,8% în 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Sursele acestei ajustări au fost în principal…
07:00
INTERVIU. Unul dintre principalii consilieri ai președintelui Nicușor Dan vorbește despre pericolul rusesc, sfârșitul iluziilor pentru Europa și explică motivele care l-au împins pe Trump să dea înapoi în privința Groenlandei: „Adevărata politică externă nu se face pe rețele sociale, prin postări spumoase” # HotNews.ro
Actuala reașezare geopolitică nu reprezintă sfârșitul lumii transatlantice, spune, în prima parte a unui interviu pentru publicul HotNews, consilierul pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan. Însă, în procesul de transformare a ordinii internaționale, ambițiile…
07:00
Câte femei au murit din cauze legate de sarcină în România în ultimii cinci ani. „Aceste cifre ridică probleme serioase privind accesul la servicii medicale”. Tăcere la Ministerul Sănătății # HotNews.ro
Între 2019 și 2024, cel puțin 75 de femei din rural au murit din cauze legate de sarcină, arată un raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Sunt peste 150 de cazuri, dacă adunăm…
Acum 12 ore
00:50
Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina,…
00:00
Daniel Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru, să taie. Ajungem ca în Moromeții. Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” # HotNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat luni seară, la Digi24, guvernarea premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este concentrată exclusiv pe reduceri de cheltuieli. Întrebat ce planuri are PSD în privința premierului Ilie…
00:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că „România are multe strategii pe hârtie”, dar „stăm mai greu la a livra” # HotNews.ro
România poate câștiga semnificativ din atragerea investițiilor dacă va reuși să își îmbunătățească capacitatea de implementare a proiectelor, să asigure predictibilitate și să reducă riscurile pentru investitori, spune vicepremiera Oana Gheorghiu, citată de Agerpres. Aflată…
2 februarie 2026
23:40
Kanal D a anunțat luni oficial încheierea colaborării de aproape șase ani cu Denis Rifai, timp în care emisiunea „40 de întrebări” a devenit „un adevărat fenomen media”, potrivit postului de televiziune. Prezentatoarea TV a…
23:10
Kremlinul exclude o întâlnire Putin-Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce președintele Ucrainei l-a invitat la Kiev # HotNews.ro
Kremlinul a declarat că eventualele negocieri directe între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc doar la Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Rusia…
22:50
Daniel Băluță susține că a fost intoxicat cu arsenic și mercur: „Nu e o presupunere, e o certitudine” # HotNews.ro
Daniel Băluță a vorbit luni seară, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur. Primarul Sectorului 4 a susținut că nu a vrut să facă acest lucru public în campania electorală, motivând că nu și-a…
22:30
Cancelarul german Friedrich Merz a insistat luni asupra necesității unei autonomii sporite a Uniunii Europene față de Statele Unite în sectoarele strategice, informează AFP. „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special din…
22:10
Un influencer brazilian care susține că imigranții reținuți de autorități sunt „infractori” a fost arestat de ICE # HotNews.ro
Influencerul brazilian Junior Pena, susținător al lui Donald Trump, a fost arestat în New Jersey, de agenți ICE. El este cunoscut pentru mesajele sale în care susține că imigranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți…
21:50
Lavrov transmite un mesaj de amenințare legat de „țintele legitime” din Ucraina: „Inclusiv cele germane” # HotNews.ro
Rusia va considera desfășurarea oricăror forțe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca fiind o intervenție străină și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul de Externe de la Moscova, citându-l…
21:40
Numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, schimbat din „Ice House” în „Winter House”: „E regretabil că termenul nu poate fi acceptat din cauza acțiunilor unor indivizi” # HotNews.ro
Oficialii olimpici ai Statelor Unite au schimbat numele unui spațiu destinat sportivilor la Jocurile de la Milano-Cortina, de la „Ice House” la „Winter House”, după protestele din Minneapolis soldate cu împușcarea mortală a doi cetățeni…
Acum 24 ore
21:10
Armata rusă și-a dublat ritmul de înaintare în Ucraina în ianuarie. În cât timp poate cădea întregul Donbas # HotNews.ro
Trupele ruse și-au accelerat înaintarea în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie anul trecut, arată o analiză AFP bazată pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW)…
20:30
VIDEO Marmota Phil, devenită celebră odată cu filmul „Ziua Cârtiței”, a prezis când se va termina iarna în SUA # HotNews.ro
Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni că iarna în Statele Unite va mai dura șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra când a ieșit din vizuina ei din Gobbler’s Knob, în Pennsylvania, scrie agenția…
20:30
Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial a fost încheiat # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere…
20:20
Conducerea PNL, în ședință. Rareș Bogdan, despre un posibil vot de încredere cerut de Ilie Bolojan în partid: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună” # HotNews.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a lansat, luni, un nou atac la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, comentând posibilitatea ca premierul să ceară un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de…
20:10
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 27-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Partida dintre liderul din acest moment și campioana en-titre se va disputa…
20:10
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, adoptat de Senat / „Violența domestică degenerează în crimă” # HotNews.ro
Senatorii au votat, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, legea care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să…
20:00
Lavrov afirmă că „presiunea” militară și economică exercitată de SUA asupra Cubei este „inacceptabilă” # HotNews.ro
Moscova a afirmat luni că „presiunea” economică și militară asupra aliatului său Cuba este „inacceptabilă”, aceste comentarii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, venind după ce administrația Trump a intensificat amenințările împotriva națiunii insulare…
19:40
Zelenski spune că o pace „demnă și durabilă” este posibilă, înaintea noii runde de negocieri cu Rusia și SUA # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”, înaintea următoarei runde de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, programată pentru această săptămână…
19:30
PNL și USR acuză PSD că blochează reforma administrației / USR întreabă de ce e nevoie de relansare economică dacă „am avut guvernele Marcel Ciolacu I și Marcel Ciolacu II” # HotNews.ro
Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste…
19:20
Nou prag maxim pentru conținutul de toxine din laptele praf, recomandat în Uniunea Europeană # HotNews.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a recomandat luni un prag maxim pentru toxina cereulidă din laptele praf pentru sugari, despre care Franța a afirmat că este probabil să îi determine pe unii producători să…
19:10
INTERVIU Primarul care a spus că „oamenii care nu muncesc nu merită să trăiască” își explică declarația și susține același lucru: „Voiam să spun «cine nu munceşte nu mănâncă». Înţelesul e acelaşi, e adevărat” # HotNews.ro
Primarul PNL al comunei Cleja din judeţul Bacău, care a susținut despre beneficiarii de ajutoare sociale că „nu merită să trăiască, spune că a folosit „un cuvânt nepotrivit”, dar susține în continuare același lucru: „Ştiu…
19:00
O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu din județul Sibiu / Fratele ei este căutat în ape # HotNews.ro
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Echipajele de salvare îl caută pe fratele ei, de 9 ani, care se presupune…
18:50
Căpitanul rus unei nave portcontainer care s-a ciocnit cu un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii, în luna martie a anului trecut, a fost găsit vinovat luni de un tribunal din…
18:40
Ungaria a contestat la CJUE programul REPowerEU, care interzice importul de energie rusă în UE, a anunţat Peter Szijjarto # HotNews.ro
Ungaria a anunțat că a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să anuleze legea care interzice importul de gaze rusești în blocul comunitar, demersul fiind depus la doar câteva ore după intrarea în…
18:40
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează. Ionela Tudor de la Curtea de Apel București are 51 de ani # HotNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în…
18:10
România pregătește scutul de securitate pentru Neptun Deep și infrastructura din Marea Neagră, anunță consilierul economic al lui Nicușor Dan # HotNews.ro
România va dispune de capacități avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a-și proteja proiectul offshore de gaze care o va transforma într-un exportator net de gaze, precum și alte infrastructuri, a…
18:00
Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este „fratele” la care a „visat întotdeauna”. Alte mesaje: „Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine” # HotNews.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este „fratele” la care…
18:00
O nouă contestație împotriva numirii la conducerea Tribunalului București a unui judecător care lucrează de mai puțin de o lună la această instanță # HotNews.ro
Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile conducerii Curții de Apel București și Consiliului Superior al Magistraturii privind delegarea judecătorului Cosmin Stere Grosu în…
18:00
Celebra frescă „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină va putea fi văzută în curând așa cum a pictat-o Michelangelo, anunță Vaticanul # HotNews.ro
„Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, o capodoperă a Renașterii aflată în Capela Sixtină a Vaticanului, care îl înfățișează pe Iisus la a Doua Venire, va avea parte de prima sa restaurare din ultimii 30…
17:50
„Punctele forte ale Europei nu pot proteja punctele slabe”, avertizează Mario Draghi, fostul premier al Italiei și șef al Băncii Central Europene, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale, relatează The Guardian. Draghi, probabil…
17:50
Zborul operat de compania aeriană Wizz Air trebuia să ducă pasagerii de la București în Tenerife, dar în momentul în care zbura deasupra Sloveniei s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta, potrivit datelor…
17:50
Răsturnare de situație. După ce inițial a fost condamnat la închisoare cu suspendare, un fost ministru PSD a fost declarat nevinovat de Înalta Curte # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație Justiție a decis luni achitarea fostului ministru PSD al Sănătății Florian Bodog, actual senator, în dosarul în care a fost acuzat de abuz în serviciu. În primă instanță, completul de trei…
17:30
„Project Vault”, planul menit să contracareze China. Washingtonul mobilizează trei giganți pentru o rezervă de minerale critice # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un…
