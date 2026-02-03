Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus
StiriDiaspora.ro, 3 februarie 2026 11:20
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:20
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după # StiriDiaspora.ro
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după
Acum 4 ore
08:50
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană # StiriDiaspora.ro
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană
Acum 24 ore
16:00
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor refuză cedarea Donbasului către Rusia
15:10
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust" # StiriDiaspora.ro
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust"
14:30
Accesul Rusiei la sateliţii Starlink a fost restricţionat la cererea Kievului
13:50
Un copac a căzut peste un turist român la Roma
12:30
Adio apă la suprapreț în aeroport. Revine apa potabilă pe Otopeni și Băneasa
12:00
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO # StiriDiaspora.ro
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO
Ieri
11:10
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie" # StiriDiaspora.ro
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie"
10:50
Grevă națională în Germania: Transportul public e dat complet peste cap
10:30
Statistici noi care te ajută să analizezi mai bine un meci de fotbal
10:20
Migrația în masă a românilor: cauze și principalele destinații
09:50
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget # StiriDiaspora.ro
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget
09:10
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități # StiriDiaspora.ro
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități
1 februarie 2026
23:30
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii # StiriDiaspora.ro
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii
23:10
Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă # StiriDiaspora.ro
Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă
18:50
Un autocar cu turiști a derapat în Turcia. Nouă persoane au murit
15:20
Sute de kilograme de pachete trimise cu autocarul, confiscate în Italia. Amenzi uriașe pentru șoferi # StiriDiaspora.ro
Sute de kilograme de pachete trimise cu autocarul, confiscate în Italia. Amenzi uriașe pentru șoferi
14:20
Român din Germania, abandonat într-o parcare de pe autostradă, în drum spre țară. A rămas și fără bagaje # StiriDiaspora.ro
Român din Germania, abandonat într-o parcare de pe autostradă, în drum spre țară. A rămas și fără bagaje
13:10
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario explică de ce a ignorat sângele din curte # StiriDiaspora.ro
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario explică de ce a ignorat sângele din curte
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Români, prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 200 000 de țigări ascunse în bagaje # StiriDiaspora.ro
Români, prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 200 000 de țigări ascunse în bagaje
09:20
Răspunsul surprinzător al mamei copilului dat jos din autobuz, după scuzele șoferului: "Mă pot întâlni cu el" # StiriDiaspora.ro
Răspunsul surprinzător al mamei copilului dat jos din autobuz, după scuzele șoferului: "Mă pot întâlni cu el"
31 ianuarie 2026
23:40
Protestele au scăpat de sub control la Torino, iar polițiștii au fost bătuți. Meloni: "E act de violență împotriva statului" # StiriDiaspora.ro
Protestele au scăpat de sub control la Torino, iar polițiștii au fost bătuți. Meloni: "E act de violență împotriva statului"
23:30
Reușită și speranță: cancerul pancreatic remis complet la șoareci
23:20
Studiu Yale: de ce oamenii sunt afectați diferit de răceală
23:20
Spania, lider mondial la transplanturi de organe
22:40
Complicele polițistului Salvagno a povestit cum ar fi avut loc uciderea lui Sergiu Țârnă # StiriDiaspora.ro
Complicele polițistului Salvagno a povestit cum ar fi avut loc uciderea lui Sergiu Țârnă
21:30
Prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale # StiriDiaspora.ro
Prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale
21:20
Boala Alzheimer, descoperită la un simplu test de sânge
21:20
Gladys West, a murit la 95 de ani
21:10
Studiu: conservanții alimentari legați de cancer și diabetul de tip 2
20:50
Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți
20:20
Șofer român de TIR, găsit mort în parcarea unui depozit din Italia. Venise la încărcare # StiriDiaspora.ro
Șofer român de TIR, găsit mort în parcarea unui depozit din Italia. Venise la încărcare
19:50
Suedia: reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani, o necesitate
19:30
Român, prins în Italia cu 70 de kilograme de droguri. Cel mai mare traficant prins în ultima perioadă # StiriDiaspora.ro
Român, prins în Italia cu 70 de kilograme de droguri. Cel mai mare traficant prins în ultima perioadă
19:10
Un medicament nou încetinește progresia SLA la anumiți pacienți
18:20
Patru români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. A urmat un scandal monstru și o bătaie cu polițiștii # StiriDiaspora.ro
Patru români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. A urmat un scandal monstru și o bătaie cu polițiștii
17:20
Mesajul lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei în "Singur acasă" # StiriDiaspora.ro
Mesajul lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei în "Singur acasă"
16:40
Protest în inima secuimii. S-a scandat împotriva UDMR: "I-ați trădat pe secui, pe unguri și pe români" # StiriDiaspora.ro
Protest în inima secuimii. S-a scandat împotriva UDMR: "I-ați trădat pe secui, pe unguri și pe români"
16:30
Mesajul șoferului de autobuz care a dat jos un copil în frig și zăpadă, pentru că se scumpise biletul # StiriDiaspora.ro
Mesajul șoferului de autobuz care a dat jos un copil în frig și zăpadă, pentru că se scumpise biletul
13:00
O tânără de 18 ani, găsită moartă în condiții suspecte
13:00
S-a oprit, de urgență, sistemul energetic din Republica Moldova
12:50
Cadourile primite de Nicușor Dan. Cel mai scump poartă semnătura Regelui Charles
30 ianuarie 2026
23:30
Cutremur cu magnitudinea 3,2, vineri seara, în judeţul Vrancea
22:40
Bancherul cu cetățenie română și ucraineană ar fi fost ucis la Milano pentru parola la portofelul cripto # StiriDiaspora.ro
Bancherul cu cetățenie română și ucraineană ar fi fost ucis la Milano pentru parola la portofelul cripto
21:40
Dosarele Epstein. DOJ a publicat încă 3 milioane de noi documente
20:50
Trei mașini românești, oprite pe autostradă în Danemarca. Aveau portbagajele pline cu bunuri furate # StiriDiaspora.ro
Trei mașini românești, oprite pe autostradă în Danemarca. Aveau portbagajele pline cu bunuri furate
20:50
A murit Catherine O'Hara, mama lui Macaulay Culkin în filmul Singur Acasă
19:50
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina și nu o acceptă ca garantă a unui acord de pace # StiriDiaspora.ro
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina și nu o acceptă ca garantă a unui acord de pace
