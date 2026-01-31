Spania, lider mondial la transplanturi de organe
StiriDiaspora.ro, 31 ianuarie 2026 23:20
Spania, lider mondial la transplanturi de organe
Acum 15 minute
23:40
Protestele au scăpat de sub control la Torino, iar polițiștii au fost bătuți. Meloni: "E act de violență împotriva statului"
Acum 30 minute
23:30
Reușită și speranță: cancerul pancreatic remis complet la șoareci
Acum o oră
23:20
Studiu Yale: de ce oamenii sunt afectați diferit de răceală
23:20
Spania, lider mondial la transplanturi de organe
Acum 2 ore
22:40
Complicele polițistului Salvagno a povestit cum ar fi avut loc uciderea lui Sergiu Țârnă
Acum 4 ore
21:30
Prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale
21:20
Boala Alzheimer, descoperită la un simplu test de sânge
21:20
Gladys West, a murit la 95 de ani
21:10
Studiu: conservanții alimentari legați de cancer și diabetul de tip 2
20:50
Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți
20:20
Șofer român de TIR, găsit mort în parcarea unui depozit din Italia. Venise la încărcare
Acum 6 ore
19:50
Suedia: reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani, o necesitate
19:30
Român, prins în Italia cu 70 de kilograme de droguri. Cel mai mare traficant prins în ultima perioadă
19:10
Un medicament nou încetinește progresia SLA la anumiți pacienți
18:20
Patru români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. A urmat un scandal monstru și o bătaie cu polițiștii
Acum 8 ore
17:20
Mesajul lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei în "Singur acasă"
16:40
Protest în inima secuimii. S-a scandat împotriva UDMR: "I-ați trădat pe secui, pe unguri și pe români"
16:30
Mesajul șoferului de autobuz care a dat jos un copil în frig și zăpadă, pentru că se scumpise biletul
Acum 12 ore
13:00
O tânără de 18 ani, găsită moartă în condiții suspecte
13:00
S-a oprit, de urgență, sistemul energetic din Republica Moldova
12:50
Cadourile primite de Nicușor Dan. Cel mai scump poartă semnătura Regelui Charles
Ieri
23:30
Cutremur cu magnitudinea 3,2, vineri seara, în judeţul Vrancea
22:40
Bancherul cu cetățenie română și ucraineană ar fi fost ucis la Milano pentru parola la portofelul cripto
21:40
Dosarele Epstein. DOJ a publicat încă 3 milioane de noi documente
20:50
Trei mașini românești, oprite pe autostradă în Danemarca. Aveau portbagajele pline cu bunuri furate
20:50
A murit Catherine O'Hara, mama lui Macaulay Culkin în filmul Singur Acasă
19:50
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina și nu o acceptă ca garantă a unui acord de pace
19:10
Româna este oficial a doua cea mai vorbită limbă în Italia
18:20
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare
17:40
Patru poliţişti şi doi paznici de coastă, judecaţi în Italia pentru un naufragiu cu 94 de morți
17:00
Româncă de 32 de ani, violată de un tunisian lângă Rimini. Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor
16:30
La 35 ani de la căderea comunismului, Polonia a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii
15:50
Român, arestat în Elveția pentru că se dădea drept polițist și jefuia șoferii pe autostradă
15:10
Danemarca vrea să expulzeze străinii cu condamnări mai mari de un an: "Nu arată respect față de noi, danezii"
14:30
Judecător german, impresionat profund de un tânăr român de 18 ani prins la furat în supermarket. A decis să-l elibereze
12:50
Prima măsură luată împotriva criminalului de 13 ani de la Cenei. Sunt afectați și părinții
12:20
Portul Constanța, poarta de ieșire a mașinilor furate din Germania. Ce au descoperit polițiștii
11:40
Prețul la motorină ar putea trece de 10 lei în România, dacă escaladează conflictul în Marea Neagră
10:10
Un șofer român de TIR din Italia a furat semiremorca de la firma la care lucrase. Cum a fost prins
08:40
Decizie ciudată a bancherului cu cetățenie română, mort la Milano. Camera nu era rezervată pe numele lui
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Cel puțin 10 români arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
23:20
Nicușor Dan a spus ce va face România, după ce Trump ne-a invitat în Consiliul pentru Pace
22:40
Cel puțin 10 români, arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
21:40
Băncile italiene îi iartă de plata ratelor pe clienții din Calabria, Sardinia și Sicilia, zone lovite de ciclonul Harry
21:00
Uniunea Europeană desemnează Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă
20:00
Trupurile celor şapte tineri morți în accidentul de la Lugojel, transportate în Grecia cu un avion militar
19:20
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
18:30
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin
18:00
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca
17:10
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită
