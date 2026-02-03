Dacă Partidul Tisza câștigă, toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde (Viktor Orbán)
Rador, 3 februarie 2026 11:50
Dacă Partidul Tisza câștigă, „toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde”, a declarat, marţi, premierul ungar pe pagina sa de Facebook. Viktor Orbán a scris în postarea sa că „Partidul Tisza se află sub presiune”. La summitul Partidului Popular European de la Zagreb au fost luate decizii importante: se dorește eliminarea dreptului de […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
12:00
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marți premierul Pedro Sanchez la Summitul Mondial al Guvernelor de la Dubai. „Copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu au fost niciodată meniți să îl parcurgă singuri… Nu […]
12:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit, marţi, la Kiev. Potrivit Ukrinform, Rutte susţine un discurs în Rada Supremă a Ucrainei. Anunțând discursul lui Rutte, prim-vicepreședintele Parlamentului, Oleksandr Korniienko, a subliniat că secretarul general al NATO demonstrează sprijinul față de Ucraina și reprezintă un semnal puternic de unitate. „Este o mare onoare să fiu […]
12:00
Introducere Într-un domeniu dominat tradițional de bărbați, Eileen Marie Collins a devenit o figură istorică pentru aviația și explorarea spațială americană. Prima femeie care a pilotat și a comandat o navetă spațială NASA, Collins a deschis drumul pentru generații de femei aviatoare, ingineri și astronauți. Cariera sa reflectă transformările profunde ale NASA și ale societății […]
Acum 15 minute
11:50
Dacă Partidul Tisza câștigă, toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde (Viktor Orbán) # Rador
Dacă Partidul Tisza câștigă, „toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde”, a declarat, marţi, premierul ungar pe pagina sa de Facebook. Viktor Orbán a scris în postarea sa că „Partidul Tisza se află sub presiune”. La summitul Partidului Popular European de la Zagreb au fost luate decizii importante: se dorește eliminarea dreptului de […]
Acum o oră
11:30
Meteorologii au actualizat atenționarea cod galben de ger. Până diseară la ora 20:00 vor fi temperaturi deosebit de scăzute în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, în medie cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei. De diseară și până mâine dimineață la ora 10:00, codul galben de ger […]
11:20
Trenurile de călători blocate pe magistrala București-Timișoara au putut să treacă de zona unde s-a constatat avaria # Rador
Trenurile de călători blocate în această dimineață pe magistrala București-Timișoara, din cauza că s-a descoperit o șină ruptă între Măldăeni, județul Teleorman, și Mihăești, județul Olt, au putut să treacă în regim de pilotare de zona unde s-a constatat avaria, puțin după ora 8:00. Ele și-au reluat parcursul, dar au acumulat întârzieri. Compania CFR SA […]
Acum 2 ore
10:50
Reuniune simbolică a Consiliului de Securitate al ONU, la patru ani de la declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni pentru o ședință simbolică, pe 24 februarie, ziua în care se împlinesc patru ani de la declanşarea războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit lui James Kariuki, președintele Consiliului de Securitate și reprezentantul permanent interimar al Marii […]
10:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare, noi tehnologii și pentru industria de apărare. Acestea sunt unele dintre componentele incluse în pachetul de relansare economică ce […]
Acum 4 ore
09:30
Premierul se va întâlni cu o delegație de reprezentanți ai primarilor pentru a vorbi despre pregătirea bugetului de stat pe 2026 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație de reprezentanți ai primarilor pentru a vorbi despre pregătirea bugetului de stat pe acest an, pentru care trebuie luate în calcul și efectele reformei în administrația publică. Acest proiect, care include și reducerea cheltuielilor de personal prin concedieri sau tăieri de […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din țară, pe un carosabil umed. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei pe aceste tronsoane și mărirea distanței între autovehicule. Ce județe sunt afectate de codurile galbene de vizibilitate redusă aflăm de la inspectorul principal de poliție […]
08:30
Urmând exemplul metroului din Sankt Petersburg, călătorilor metroului din Moscova li se vor verifica telefoanele # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Verificarea telefoanelor mobile va fi efectuată ‘dacă va fi necesar’ în metroul din Moscova. Această măsură a fost introdusă printr-un ordin al Ministerului Transporturilor din Rusia care va intra în vigoare din 4 februarie 2025, a relatat Serviciul de presă al metroului din Moscova, citat de publicaţa Vesti. Verificările […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Președintele american Donald Trump a anunțat crearea unui stoc strategic american de minerale critice, cunoscut sub numele de Project Vault, în condițiile în care Washingtonul încearcă să își reducă dependența de China pentru pământuri rare. Aceste metale sunt esențiale pentru o gamă largă de produse, de la telefoane și […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 13:00 – şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane – Senat * ora 10:00 – şedinţa Biroului Permanent şi ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * lucrări în comisiile permanente: ora 9:30 – Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – PSD insistă de câteva zile ca bugetul de stat pentru acest an, în pregătire la Ministerul de Finanțe, să includă și măsuri de protecție socială. Este vorba de un pachet de solidaritate, așa cum a fost numit de inițiator, ministrul muncii, Florin Manole. Urmărește, de […]
08:10
Rusia atacă din nou infrastructura energetică a Ucrainei: încălzirea este întreruptă în Harkov și Kiev, la temperaturi de -20 de grade Celsius # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Unii locuitori din Kiev se adăpostesc la metrou în timpul bombardamentului. În noaptea de 2 spre 3 februarie, în ajunul noii etape a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi, Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra oraşelor Kiev, Dnipro, Harkov, […]
08:10
Preşedintele Bulgariei va desfăşura consultări cu reprezentanţii grupurilor parlamentare pentru desemnarea premierului interimar # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, va desfăşura primele consultări cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cadrul celui de-al 51-lea Parlament, în cadrul procedurii de numire a unui prim-ministru interimar, prevăzută de Constituţie, informează Biroul de presă al şefului statului. Cinci potenţiali candidaţi au fost de acord să preia postul de prim-ministru […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Președintele american, Donald Trump, a declarat luni seara că administrația sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. „Căutăm acum un miliard de dolari în despăgubiri și nu mai dorim să avem vreo legătură, în viitor, cu Universitatea Harvard”, a spus el într-o postare pe […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Discuțiile cu Statele Unite ar trebui urmărite pentru a proteja interesele naționale, atât timp cât sunt evitate „amenințările și așteptările nerezonabile”, a scris marți pe platforma X președintele Masoud Pezeshkian. „Având în vedere solicitările unor țări regionale prietene de a răspunde propunerii președintelui american privind discuții, am instruit ministrul […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Liderul PNL, Ilie Bolojan, a primit votul de încredere al conducerii partidului, la capătul unei ședințe importante și pe alocuri tensionate a Biroului Politic Național. Premierul a obținut 47 de voturi pentru și trei împotrivă în urma unei proceduri de vot secret, care a tranșat, cel puțin pentru moment, […]
08:10
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, începe o vizită de lucru de trei zile la Washington # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, începe astăzi o vizită de lucru de trei zile la Washington, unde va avea loc prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului american de stat Marco Rubio, transmite ministerul. Acest summit, care va avea loc mâine, urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Agnes Ullmann, o specialistă în microbiologie de origine română, se numără printre cele 72 de cercetătoare al căror nume urmează să fie gravat pe o friză expusă în Turnul Eiffel din Paris. Acestea vor fi adăugate numelor a 72 de bărbați gravate la primul etaj al edificiului, cercetători, ingineri, […]
08:10
Creșterea economică a României din perioada 2022-2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără PNRR # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 februarie) – Creșterea economică a României din perioada 2022-2024 ar fi fost mai mică cu 1,2 puncte procentuale fără Planul Național de Redresare și Reziliență, se arată într-o publicație a Băncii Naționale a României. Potrivit acesteia, fondurile europene, atât cele aferente PNRR, cât și cele din cadrul financiar multianual standard au […]
Acum 6 ore
08:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Consiliul Concurenței va finaliza în prima parte a anului mai multe investigații. Cea mai importantă dintre ele, afirmă președintele Consiliului, Bogdan Chirițoiu, este cercetarea unei posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR. Raportul aferent acestui caz este finalizat de echipa […]
Acum 12 ore
03:20
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Oana Țoiu, invitată la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington # Rador
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială […]
02:00
Elon Musk a anunţat fuziunea companiei spaţiale şi a celei de inteligenţă artificială pe care le deţine # Rador
Elon Musk a anunţat fuziunea companiei spaţiale şi a celei de inteligenţă artificială pe care le deţine – SpaceX şi xAI. Miliardarul a afirmat că noua companie va lucra la instalarea unor centre de date AI în spaţiu, folosind energie de la soare şi evitând totodată cheltuielile cu răcirea. El a vorbit despre lansarea unei […]
01:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că discuțiile cu Iranul sunt în desfășurare, pe fondul unor tensiuni ridicate. „Avem nave care se îndreaptă chiar acum spre Iran, nave mari… și avem discuții în curs cu Iranul”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă. „Vom vedea cum va evolua situația”./mbrotacel/cpodea REUTERS – 3 februarie
00:40
Biroul Politic Național al PNL a dat luni un vot de încredere pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan # Rador
Biroul Politic Național al PNL, reunit în ședință, a dat aseară un vot de încredere pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan. Conform unui comunicat al PNL au fost 47 de voturi pentru și 3 împotrivă. Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de […]
00:20
Europa are nevoie de o mai mare independenţă tehnologică faţă de SUA, afirmă cancelarul german # Rador
Europa trebuie să devină mai independentă din punct de vedere tehnologic față de Statele Unite, în condiţiile în care regiunea se confruntă cu schimbări în natura relației sale cu cea mai mare economie a lumii, a declarat luni cancelarul german, Friedrich Merz. „Relațiile transatlantice s-au schimbat. Nimeni din această sală nu regretă acest lucru mai […]
00:20
Publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a unei noi tranșe de aproape trei milioane de pagini din interminabilul dosar Epstein, arată încă o dată că fantoma miliardarului abuzator sexual, care a murit în închisoare în 2019, nu a încetat să bântuie viața politică, economică, sportivă și culturală, nu doar în Statele Unite, ci […]
00:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat parlamentarilor social-democrați pachetul de solidaritate cu măsuri de sprijin pentru categorii vulnerabile # Rador
Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a prezentat parlamentarilor social-democrați pachetul de solidaritate cu măsuri de sprijin pentru categorii vulnerabile, între acestea pensionarii, care ar putea primi ajutoare în două tranșe, înainte de Paști și de Crăciun, în funcție de venituri. PSD propune sprijin și pentru copiii din România aflați în situații dificile. Florin Manole: […]
2 februarie 2026
23:40
CNAIR atenționează în legătură cu o posibilă fraudă electronică legată de o falsă plată restantă a unei taxe de drum # Rador
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează în legătură cu o posibilă fraudă electronică legată de o falsă plată restantă a unei taxe de drum. Mesajele înșelătoare pretind că sunt trimise în numele Rovinietei sau al CNAIR și solicită plata urgentă a datoriei sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului, informează […]
23:30
Federaţia Rusă face apel la conducerea americană să-i elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția sa, se spune în răspunsurile Ministerului de Externe al Federației Ruse la întrebările mass-media, primite la conferința de presă a ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, referitoare la rezultatele activității diplomației ruse în anul 2025. „Confirmăm sprijinul […]
Acum 24 ore
19:40
Donald Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe prezentatorul Galei Premiilor Grammy, Trevor Noah # Rador
Donald Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe prezentatorul Galei Premiilor Grammy, Trevor Noah, care a sugerat într-o glumă că preşedintele a efectuat o vizită pe o insulă deţinută de fostul infractor sexual Jeffrey Epstein. Dl Trump a spus că nu s-a aflat niciodată undeva aproape de acea insulă. Mai mulţi laureaţi […]
19:30
Înalta Curte de Casaţie a dat azi o nouă decizie de excludere din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru mai multor abateri disciplinare, admiţând astfel recursul Inspecţiei Judiciare. În cazul procurorului Alfred Virgiliu Savu, instanta suprema a decis sancționarea cu diminuarea indemnizației cu 20 la sută timp de 6 luni. Celor doi li se reproşează […]
18:50
Preşedintele Erdogan speră că acordul de integrare din Siria va fi implementat fără întârziere # Rador
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că speră că un acord de încetare a focului susținut de SUA între guvernul de la Damasc și Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi va fi implementat fără întârzieri sau stagnări. Acordul prevede fuziunea regiunilor siriene controlate de kurzi cu teritoriul controlat de administraţia de la Damasc. […]
18:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, înainte de următoarea rundă de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, care va avea loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, că obţinerea unei păci demne și durabile este un obiectiv realist. Vorbind după discuțiile avute cu echipa sa de negociatori, dl Zelenski a declarat că delegația ucraineană […]
18:30
Premierul britanic a cerut declanşarea unei anchete privind contactele dintre Jeffrey Epstein şi politicianul Peter Mandelson # Rador
Premierul britanic a ordonat declanşarea de urgenţă a unei anchete privind contactele dintre Jeffrey Epstein şi politicianul Peter Mandelson din perioada în care acesta din urmă a făcut parte din guvernul Regatului Unit. Conform unor e-mail-uri publicate în SUA, dl Mandelson i-ar fi transmis informaţii oficiale fostului infractor sexual în 2009. Guvernul încearcă acum să […]
17:10
Ministerul Finanţelor lansează vineri o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis # Rador
Ministerul Finanţelor lansează vineri o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi de la 6 la sută pentru cele în euro la 7,25 de procente pentru cele în lei. Până pe 13 februarie, cei peste 18 ani pot subscrie prin intermediul băncilor partenere. Cei care investesc au posibilitatea de […]
16:50
Poliţia norvegiană a anunţat că fiul prinţesei moştenitoare a fost arestat sub suspiciuni de agresiune, ameninţare şi încălcare a unui ordin de restricţie, înaintea unui proces de viol care urmează să înceapă luna aceasta. Nu este clar când au fost comise aceste noi presupuse delicte, însă Marius Borg Høiby a negat orice faptă greşită pe […]
16:40
Un deputat norvegian şi lider al Partidului Verzilor a nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru Pace # Rador
Un deputat norvegian şi lider al Partidului Verzilor a nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace, transmite Radio Chişinău. Într-o postare pe internet, Arild Hermstad a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a democraţiei în Europa”, într-un context în care Republica Moldova a fost supusă unor tentative […]
16:00
Opera Națională București a deschis noul an cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” – Toate cele 13 reprezentați, sold out într-un timp record # Rador
Opera Națională București a deschis anul 2026 cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber, în fața unui public care a epuizat, în timp record, toate cele 13 reprezentații programate. Un debut de an sub semnul excelenței artistice, reconfirmat de interesul excepțional al publicului. După o așteptare […]
15:20
Întreaga istorie a frescei îngerului cu chipul Giorgiei Meloni: monumentul construit în 1985, decorațiunile adăugate în 2000 și controversata restaurare # Rador
Este sau nu este Giorgia Meloni? Chipul heruvimului care ține harta Italiei în dreapta monumentului votiv dedicat ultimului rege al Italiei, Umberto al II-lea, din Capela Crucifixului din Bazilica „San Lorenzo in Lucina” din centrul Romei a stârnit o controversă politică și artistică. Biserica s-a umplut de spectatori, camere de filmat și presa italiană și […]
15:20
AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi # Rador
Opoziţia şi-a prezentat astăzi priorităţile în actuala sesiune parlamentară. AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor vor propune şi eliminarea impozitului pentru prima locuinţă. Nu în ultimul rând, AUR a anunţat că are pregătite la […]
15:10
Premiile Grammy, o noapte a muzicii și politicii: Billie Eilish câștigă trofeul pentru piesa anului, Bad Bunny câștigă trofeul pentru cel mai bun album # Rador
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy, desfășurată la Crypto.com Arena din Los Angeles, s-a transformat într-o scenă puternică pentru rezonanță politică: celebrarea excelenței muzicale împletită cu critici dure la adresa politicilor de imigrație ale administrației Trump, care au dus la vărsare de sânge în Minnesota, prin uciderea a două persoane de către agenți ICE. […]
15:00
Uniunea Europeană respinge desemnarea armatelor europene drept „organizaţii teroriste” de către autorităţile iraniene # Rador
Uniunea Europeană a anunţat că respinge decizia autorităţilor de la Teheran de a considera armatele ţărilor membre ale UE „grupări teroriste”, după ce UE a inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste a blocului comunitar. „Respingem anunțul includerii armatelor UE pe listă și acuzația de terorism”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei […]
13:00
În ultima lună de iarnă, când pe vremuri serile se petreceau la gura sobei și la șezătoare cu povești, Orchestra Națională Radio ne propune un concert special dedicat basmelor și copilăriei. Vineri, 6 februarie 2026, de la 19.00, la Sala Radio, vom asculta suita Mama mea, gâsca semnată de Ravel, marele compozitor francez de la […]
12:50
Președintele american, Donald Trump, spune că instituția Kennedy Center din Washington DC se va închide pentru renovări timp de doi ani, începând cu 4 iulie. Trump a demis anul trecut consiliul de administrație și a numit noi membri, care l-au ales președinte al consiliului./aspanily/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 februarie)
12:20
Navetiștii din întreaga Germanie s-au confruntat luni cu temperaturi scăzute și peroane goale, după ce zeci de mii de angajați din transportul public au încetat lucrul într-o grevă convocată de sindicatul Verdi, care a dus la suspendarea serviciilor de autobuz și tramvai în majoritatea orașelor. Verdi, care reprezintă aproape 100.000 de lucrători din transporturi, a […]
12:10
Prețul barilului de petrol a scăzut în această dimineață pe bursele asiatice, după ce ieri președintele american Donald Trump a declarat că ar prefera să ajungă la o înţelegere cu Iranul, transmite France-Presse. Statele Unite și-au suplimentat semnificativ în ultimă perioadă forțele pe care le aveau în regiunea Orientului Mijlociu, după ce Donald Trump a […]
12:10
UE trebuie să promoveze o strategie „Fabricat în Europa”, spune comisarul european pentru industrie # Rador
Europa trebuie să își protejeze propriile industrii printr-o strategie „Fabricat în Europa”, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Séjourné, într-un articol publicat duminică seara și co-semnat de peste 1.100 de directori executivi și alți lideri de afaceri. „Fără o politică industrială ambițioasă, eficientă și pragmatică, economia europeană este sortită să devină doar un teren […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.