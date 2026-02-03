Dacă Partidul Tisza câștigă, toate planurile de la Bruxelles vor primi undă verde (Viktor Orbán)

17:10

Ministerul Finanţelor lansează vineri o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi de la 6 la sută pentru cele în euro la 7,25 de procente pentru cele în lei. Până pe 13 februarie, cei peste 18 ani pot subscrie prin intermediul băncilor partenere. Cei care investesc au posibilitatea de […]