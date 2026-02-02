Revista presei internaționale, 3 februarie 2026
Rador, 3 februarie 2026 00:20
Publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a unei noi tranșe de aproape trei milioane de pagini din interminabilul dosar Epstein, arată încă o dată că fantoma miliardarului abuzator sexual, care a murit în închisoare în 2019, nu a încetat să bântuie viața politică, economică, sportivă și culturală, nu doar în Statele Unite, ci […]
• • •
Acum 30 minute
00:40
Biroul Politic Național al PNL a dat luni un vot de încredere pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan # Rador
Biroul Politic Național al PNL, reunit în ședință, a dat aseară un vot de încredere pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan. Conform unui comunicat al PNL au fost 47 de voturi pentru și 3 împotrivă. Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de […]
Acum o oră
00:20
Europa are nevoie de o mai mare independenţă tehnologică faţă de SUA, afirmă cancelarul german # Rador
Europa trebuie să devină mai independentă din punct de vedere tehnologic față de Statele Unite, în condiţiile în care regiunea se confruntă cu schimbări în natura relației sale cu cea mai mare economie a lumii, a declarat luni cancelarul german, Friedrich Merz. „Relațiile transatlantice s-au schimbat. Nimeni din această sală nu regretă acest lucru mai […]
00:20
00:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat parlamentarilor social-democrați pachetul de solidaritate cu măsuri de sprijin pentru categorii vulnerabile # Rador
Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a prezentat parlamentarilor social-democrați pachetul de solidaritate cu măsuri de sprijin pentru categorii vulnerabile, între acestea pensionarii, care ar putea primi ajutoare în două tranșe, înainte de Paști și de Crăciun, în funcție de venituri. PSD propune sprijin și pentru copiii din România aflați în situații dificile. Florin Manole: […]
Acum 2 ore
23:40
CNAIR atenționează în legătură cu o posibilă fraudă electronică legată de o falsă plată restantă a unei taxe de drum # Rador
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează în legătură cu o posibilă fraudă electronică legată de o falsă plată restantă a unei taxe de drum. Mesajele înșelătoare pretind că sunt trimise în numele Rovinietei sau al CNAIR și solicită plata urgentă a datoriei sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului, informează […]
23:30
Federaţia Rusă face apel la conducerea americană să-i elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția sa, se spune în răspunsurile Ministerului de Externe al Federației Ruse la întrebările mass-media, primite la conferința de presă a ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, referitoare la rezultatele activității diplomației ruse în anul 2025. „Confirmăm sprijinul […]
Acum 6 ore
19:40
Donald Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe prezentatorul Galei Premiilor Grammy, Trevor Noah # Rador
Donald Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe prezentatorul Galei Premiilor Grammy, Trevor Noah, care a sugerat într-o glumă că preşedintele a efectuat o vizită pe o insulă deţinută de fostul infractor sexual Jeffrey Epstein. Dl Trump a spus că nu s-a aflat niciodată undeva aproape de acea insulă. Mai mulţi laureaţi […]
19:30
Înalta Curte de Casaţie a dat azi o nouă decizie de excludere din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru mai multor abateri disciplinare, admiţând astfel recursul Inspecţiei Judiciare. În cazul procurorului Alfred Virgiliu Savu, instanta suprema a decis sancționarea cu diminuarea indemnizației cu 20 la sută timp de 6 luni. Celor doi li se reproşează […]
Acum 8 ore
18:50
Preşedintele Erdogan speră că acordul de integrare din Siria va fi implementat fără întârziere # Rador
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că speră că un acord de încetare a focului susținut de SUA între guvernul de la Damasc și Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi va fi implementat fără întârzieri sau stagnări. Acordul prevede fuziunea regiunilor siriene controlate de kurzi cu teritoriul controlat de administraţia de la Damasc. […]
18:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, înainte de următoarea rundă de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, care va avea loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, că obţinerea unei păci demne și durabile este un obiectiv realist. Vorbind după discuțiile avute cu echipa sa de negociatori, dl Zelenski a declarat că delegația ucraineană […]
18:30
Premierul britanic a cerut declanşarea unei anchete privind contactele dintre Jeffrey Epstein şi politicianul Peter Mandelson # Rador
Premierul britanic a ordonat declanşarea de urgenţă a unei anchete privind contactele dintre Jeffrey Epstein şi politicianul Peter Mandelson din perioada în care acesta din urmă a făcut parte din guvernul Regatului Unit. Conform unor e-mail-uri publicate în SUA, dl Mandelson i-ar fi transmis informaţii oficiale fostului infractor sexual în 2009. Guvernul încearcă acum să […]
17:10
Ministerul Finanţelor lansează vineri o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis # Rador
Ministerul Finanţelor lansează vineri o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi de la 6 la sută pentru cele în euro la 7,25 de procente pentru cele în lei. Până pe 13 februarie, cei peste 18 ani pot subscrie prin intermediul băncilor partenere. Cei care investesc au posibilitatea de […]
Acum 12 ore
16:50
Poliţia norvegiană a anunţat că fiul prinţesei moştenitoare a fost arestat sub suspiciuni de agresiune, ameninţare şi încălcare a unui ordin de restricţie, înaintea unui proces de viol care urmează să înceapă luna aceasta. Nu este clar când au fost comise aceste noi presupuse delicte, însă Marius Borg Høiby a negat orice faptă greşită pe […]
16:40
Un deputat norvegian şi lider al Partidului Verzilor a nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru Pace # Rador
Un deputat norvegian şi lider al Partidului Verzilor a nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace, transmite Radio Chişinău. Într-o postare pe internet, Arild Hermstad a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a democraţiei în Europa”, într-un context în care Republica Moldova a fost supusă unor tentative […]
16:00
Opera Națională București a deschis noul an cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” – Toate cele 13 reprezentați, sold out într-un timp record # Rador
Opera Națională București a deschis anul 2026 cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber, în fața unui public care a epuizat, în timp record, toate cele 13 reprezentații programate. Un debut de an sub semnul excelenței artistice, reconfirmat de interesul excepțional al publicului. După o așteptare […]
15:20
Întreaga istorie a frescei îngerului cu chipul Giorgiei Meloni: monumentul construit în 1985, decorațiunile adăugate în 2000 și controversata restaurare # Rador
Este sau nu este Giorgia Meloni? Chipul heruvimului care ține harta Italiei în dreapta monumentului votiv dedicat ultimului rege al Italiei, Umberto al II-lea, din Capela Crucifixului din Bazilica „San Lorenzo in Lucina” din centrul Romei a stârnit o controversă politică și artistică. Biserica s-a umplut de spectatori, camere de filmat și presa italiană și […]
15:20
AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi # Rador
Opoziţia şi-a prezentat astăzi priorităţile în actuala sesiune parlamentară. AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor vor propune şi eliminarea impozitului pentru prima locuinţă. Nu în ultimul rând, AUR a anunţat că are pregătite la […]
15:10
Premiile Grammy, o noapte a muzicii și politicii: Billie Eilish câștigă trofeul pentru piesa anului, Bad Bunny câștigă trofeul pentru cel mai bun album # Rador
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy, desfășurată la Crypto.com Arena din Los Angeles, s-a transformat într-o scenă puternică pentru rezonanță politică: celebrarea excelenței muzicale împletită cu critici dure la adresa politicilor de imigrație ale administrației Trump, care au dus la vărsare de sânge în Minnesota, prin uciderea a două persoane de către agenți ICE. […]
15:00
Uniunea Europeană respinge desemnarea armatelor europene drept „organizaţii teroriste” de către autorităţile iraniene # Rador
Uniunea Europeană a anunţat că respinge decizia autorităţilor de la Teheran de a considera armatele ţărilor membre ale UE „grupări teroriste”, după ce UE a inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste a blocului comunitar. „Respingem anunțul includerii armatelor UE pe listă și acuzația de terorism”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei […]
13:00
În ultima lună de iarnă, când pe vremuri serile se petreceau la gura sobei și la șezătoare cu povești, Orchestra Națională Radio ne propune un concert special dedicat basmelor și copilăriei. Vineri, 6 februarie 2026, de la 19.00, la Sala Radio, vom asculta suita Mama mea, gâsca semnată de Ravel, marele compozitor francez de la […]
12:50
Președintele american, Donald Trump, spune că instituția Kennedy Center din Washington DC se va închide pentru renovări timp de doi ani, începând cu 4 iulie. Trump a demis anul trecut consiliul de administrație și a numit noi membri, care l-au ales președinte al consiliului./aspanily/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 februarie)
12:20
Navetiștii din întreaga Germanie s-au confruntat luni cu temperaturi scăzute și peroane goale, după ce zeci de mii de angajați din transportul public au încetat lucrul într-o grevă convocată de sindicatul Verdi, care a dus la suspendarea serviciilor de autobuz și tramvai în majoritatea orașelor. Verdi, care reprezintă aproape 100.000 de lucrători din transporturi, a […]
12:10
Prețul barilului de petrol a scăzut în această dimineață pe bursele asiatice, după ce ieri președintele american Donald Trump a declarat că ar prefera să ajungă la o înţelegere cu Iranul, transmite France-Presse. Statele Unite și-au suplimentat semnificativ în ultimă perioadă forțele pe care le aveau în regiunea Orientului Mijlociu, după ce Donald Trump a […]
12:10
UE trebuie să promoveze o strategie „Fabricat în Europa”, spune comisarul european pentru industrie # Rador
Europa trebuie să își protejeze propriile industrii printr-o strategie „Fabricat în Europa”, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Séjourné, într-un articol publicat duminică seara și co-semnat de peste 1.100 de directori executivi și alți lideri de afaceri. „Fără o politică industrială ambițioasă, eficientă și pragmatică, economia europeană este sortită să devină doar un teren […]
12:00
2 februarie 1990 – Reînființarea Societății Române de Filosofie. Destinul unei tradiții intelectuale # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 februarie 1990, la puțin timp după prăbușirea regimului comunist, în România se producea un gest de o semnificație intelectuală profundă: reînființarea Societății Române de Filosofie. Evenimentul a marcat atât revenirea unei instituții academice, cât și recuperarea simbolică a libertății de gândire, după aproape jumătate de secol de constrângeri ideologice. […]
12:00
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Premiile Grammy sunt fără îndoială cele mai prestigioase distincții din industria muzicală americană și una dintre cele mai urmărite gale de premiere la nivel global. De la debutul lor în 1959, Grammy au evoluat de la un simplu moment artistic la un fenomen cultural prin care sunt reflectate tensiuni sociale, schimbări […]
Acum 24 ore
09:40
EVENIMENTE INTERNE -Senat * ora 12:00 – Şedinţa Biroului permanent şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Şedinţă în plen deschiderea sesiunii ordinare a Senatului alegerea membrilor Biroului permanent * Şedinţa Biroului permanent nou ales şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Şedinţă în plen (continuare lucrări) *Lucrări în comisiile […]
09:40
Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, nu susţine interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele sociale # Rador
Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, consideră că interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele sociale va aduce frustrare și curiozitate excesivă. În opinia sa, soluția nu poate veni decât de la o educație solidă și serioasă. Curricula școlară ar trebui să includă cursuri care vizează un anumit set de valori și explicații privind pericole pentru […]
09:40
Meteorologii spun că după episodul de ninsori care a cuprins de aseară sudul României vor urma încă două zile de ger; va fi și cod galben în acest sens, începând cu ora 10:00, până mâine dimineață. Alerta va viza Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei și prognozează temperaturi cu 7-9 grade mai mici […]
08:30
Astăzi începe prima sesiune a legislativului din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care fiecare grup parlamentar va depune propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi, secretari şi chestori, iar nominalizările vor fi supuse aprobării plenului din cele două camere. Ulterior, Birourile permanente în noua formulă vor stabili calendarul activităţilor […]
06:10
O nouă rundă de discuții mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi în cursul acestei săptămâni, a anunțat președintele ucrainean, citat de Reuters. Volodimir Zelenski a precizat că administrația de la Kiev este pregătită pentru „convorbiri substanțiale”. „Echipa noastră de negociere tocmai a prezentat un raport. Datele pentru […]
06:10
Se preconizează că va fi într-o fostă unitate militară de lângă Senovo SEGA (Bulgaria), 1 februarie 2026 – Bulgaria va construi o tabără pentru migranți de tip închis și la granița cu România, a declarat primarul orașului Vetovo, dr. Mehmed Mehmed, în timpul ultimei ședințe a Consiliului Municipal Vetovo (regiunea Ruse-n.red.), relatează BTA. „Există posibilitatea […]
02:40
În fiecare an, la 2 februarie, la 40 de zile de la Naşterea Domnului, Biserica Ortodoxă marchează Întâmpinarea Domnului, un eveniment deosebit de important din viaţa pământească a Mântuitorului, un mare praznic împărătesc şi una din cele mai vechi sărbători religioase creştine. În tradiţia populară, la 2 februarie este marcată Ziua Ursului sau Stretenia. În […]
Ieri
00:30
Ucraina – Cel puțin 12 oameni au murit în urma unui atac rusesc cu dronă în regiunea Dnipropetrovsk # Rador
Oficiali din Ucraina declară că cel puțin 12 oameni au murit și șapte au fost răniți după ce o dronă rusească a lovit un autobuz în care se aflau mineri, în regiunea Dnipropetrovsk. Mai devreme, drone ruseşti au lovit o maternitate din Zaporijjia, atac soldat cu rănirea a șase persoane. Acest atac a avut loc […]
1 februarie 2026
23:10
Brazilia – Manifestații în urma decesului unui îndrăgit câine care a fost bătut crunt pe străzile orașului Florianópolis # Rador
În Brazilia au loc proteste în urma decesului unui îndrăgit câine vagabond care a fost bătut pe străzile orașului Florianópolis. Câinele în vârstă de zece ani, Orelha, a trebuit să fie eutanasiat în urma abuzului suferit. Potrivit localnicilor, Orelha era un câine blând și era mascota unui cartier din oraș. În São Paulo, cel mai […]
22:00
SUA – Un judecător a ordonat eliberarea unui copil de cinci ani și a tatălui său care fuseseră reținuți luna trecută de agenți ICE # Rador
Un copil de cinci ani și tatăl său care fuseseră reținuți luna trecută de agenți anti-imigrație din SUA (ICE) sunt trimiși înapoi în Minneapolis. Cei doi au fost duși la un centru de detenție din Texas, însă noaptea trecută un judecător a ordonat eliberarea lor. Un avocat al familiei a declarat că cei doi s-au […]
21:40
Organizația mondială de taekwondo a decis să permită revenirea în competiții a sportivilor ruși și belaruși (Yonhap) # Rador
Organizația mondială de taekwondo a decis să permită sportivilor ruși și belaruși să concureze în turnee internaționale, potrivit unui anunț postat duminică pe site-ul organizației, demers luat în conformitate cu o decizie similară a Comitetului Internațional Olimpic (CIO). World Taekwondo (WT) a făcut anunțul în urma reuniunii extraordinare a consiliului său, eveniment desfășurat în Emiratele […]
20:40
Marea Britanie dorește relaţii mai strânse cu UE în domeniul apărării, alături de o posibilă aderare la noul fond SAFE # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său va lua în considerare cererea de aderare la un al doilea posibil fond al Uniunii Europene pentru proiecte de apărare în valoare de mai multe miliarde de euro, în condiţile în care miniștrii cabinetului său se pregătesc pentru discuții cu omologii lor din UE, săptămâna viitoare. […]
20:20
Cehii s-au adunat să-şi susțină președintele, pe fondul unei dispute tot mai puternice cu guvernul # Rador
Zeci de mii de cehi s-au adunat duminică în sprijinul președintelui Peter Pavel, după ce acesta a refuzat să aprobe nominalizarea în noul guvern de coaliție a unui ministru eurosceptic, care a efectuat un salut nazist și a afișat suveniruri naziste. Ca parte a unei dispute tot mai profunde cu guvernul, preşedintele pro-UE și pro-Ucraina […]
19:50
Vremea va fi geroasă până la mijlocul săptămânii viitoare, în sud-estul țării. Un cod galben de ninsori și rafale puternice este deja activ în partea de sud, inclusiv în capitală. Iar peste câteva ore, intră în vigoare și o atenționare de ger, care va cuprinde jumătatea estică a țării, a spus pentru RRA, meteorologul Oana […]
19:30
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES. În următoarele luni, milioane de cititori și telespectatori ai BBC […]
19:10
Data celei de-a doua runde de negocieri între reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei de la Abu Dhabi privind soluționarea crizei ucrainene a fost amânată pentru câteva zile, a informat ziarul The New York Times (NYT). După cum a remarcat ziarul citat, nu se cunoaște motivul amânării întâlnirii de la Abu Dhabi. Cu toate acestea, […]
18:50
Cel puţin 15 morţi după ce o dronă rusească a lovit un autobuz cu mineri, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # Rador
O dronă rusească a lovit un autobuz în care se aflau mineri, în regiunea Dnipropetrovsk. Conform unor oficiali locali, în urma atacului au murit cel puţin 15 oameni, alţi şapte fiind răniţi. Mai devreme, drone ruseşti au lovit o maternitate din Zaporijjia şi şase persoane au fost rănite./opopescu/lalexandrescu BBC SERVICIUL MONDIAL – 1 februarie
18:30
Ministrul iranian de externe s-a declarat încrezător că administraţia de la Teheran poate ajunge la un acord cu SUA privind programul său nuclear. Vorbind pentru CNN, Abbas Araghchi a spus că Iranul şi-a pierdut încrederea în SUA ca partener de negocieri, adăugând însă că un schimb de mesaje prin intermediul unor „ţări prietenoase” a facilitat […]
18:20
Biroul prezidențial iranian a publicat duminică în presa de stat o listă cu 2.986 de persoane ucise în proteste, inclusiv prenumele, numele de familie, numele taților și o parte din codurile lor naționale. „Publicarea listei, furnizată de Poliția Criminalistică de Stat, a fost făcută la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității […]
17:50
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor să propună un proiect de hotărâre în sprijinul asociaţiilor de proprietari # Rador
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor propune, săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre care prevede ca asociațiile de proprietari sau persoanele racordate la sistemul centralizat de termoficare să nu-și mai plătească facturile dacă serviciul este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Președintele organizației București, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, […]
17:30
MAE al Elveției face tot posibilul pentru ca delegația Federației Ruse să participe la Consiliul miniștrilor de externe al OSCE # Rador
Autoritățile elvețiene depun toate eforturile posibile pentru a asigura participarea delegației ruse la Consiliul miniștrilor de externe al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care va avea loc în 3-4 decembrie 2026, în orașul elvețian Lugano, a declarat șeful serviciului de informații al Ministerului elvețian de Externe, Nicolas Bidault, pentru agenția rusă de […]
17:00
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenția Avocatului Poporului în legătură cu măsura intrată în vigoare de astăzi, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Federația consideră că adoptarea sa nu a fost susținută de o fundamentare adecvată și că limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi […]
16:40
Sute de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, nu au în continuare căldură, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute # Rador
În Ucraina continuă lucrările în vederea reluării livrării de energie termică către oamenii afectaţi de o pană majoră de curent, sâmbătă. Sute de clădiri din capitala ţării, Kiev, nu au în continuare căldură, în condiţiile în care temperaturile de noaptea trecută au scăzut sub -20 de grade Celsius. De asemenea, întreruperea atacurilor ruseşti împotriva infrastructurii […]
