Mark Rutte a dat asigurări că NATO rămâne alături de Ucraina

15:20

Opoziţia şi-a prezentat astăzi priorităţile în actuala sesiune parlamentară. AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor vor propune şi eliminarea impozitului pentru prima locuinţă. Nu în ultimul rând, AUR a anunţat că are pregătite la […]