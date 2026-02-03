Erdogan vizitează Arabia Saudită și Egiptul pentru a discuta despre 'cooperarea regională'

09:20

O femeie din judeţul Bihor a murit, sâmbătă, într-un incendiu care i-a cuprins casa. Este al doilea deces produs în acest judeţ, într-o singură zi, în incendii provocate de nerespectarea măsurilor de prevenire. Pompierii reamintesc celor care se încălzesc cu sobe că este necesar să respecte mai multe reguli, între care aceea de a nu dormi cu focul aprins în sobă şi de a sigura că sistemele de înălzire sunt întreţinute corespunzător.