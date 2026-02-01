Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni din Belgia au câștigat jackpotul de 123 de milioane la EuroMillions
DigiFM.ro, 1 februarie 2026 19:50
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este ”un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.
Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano # DigiFM.ro
După ce a emoţionat întreaga Italie şi chiar dincolo de graniţele acesteia prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va trăi în sfârşit un vis şi va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.
Incendiu într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Braşov. Şase persoane, evacuate din apartamentele învecinate # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam.
Mama băiatului de 13 ani de Timiş, acuzat de crimă: „Nu este vina mea că nu există lege” # DigiFM.ro
Mama băiatului de 13 ani din localitatea timişeană Cenei acuzat de uciderea unui adolescent de 15 ani mărturiseşte că se teme de revolta oamenilor care au ajuns să manifesteze după ce fiul ei a fost lăsat liber, pentru că nu răspunde penal pentru crima la care a participat.
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu dantelă: „Respir ușurată” # DigiFM.ro
Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o nouă postare pe contul de Instagram, în care apare naturală, fără machiaj. Artista a publicat o fotografie realizată seara, din intimitatea casei sale, purtând o pijama din satin cu inserții fine de dantelă, alături de un mesaj care sugerează încheierea unei perioade solicitante.
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene şi sfaturi despre pornografie pentru fiul ei # DigiFM.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul ştiinţific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei, prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român # DigiFM.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român, căruia îi dăduseră sau urmau să îi dea bani pentru a-i transporta la destinaţie, Cei trei aveau documente de solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.
Ger extrem din 2 februarie în aproape toată țara. Noaptea vor fi temperaturi între -20 şi -8 grade # DigiFM.ro
Meteorologii au acutalizat prognoza, astfel că, după ce de duminică seară până luni dimineaţă gerul cuprinde jumătatea estică a ţării, se extinde, ajungând să se manifeste în aproape două treimi din teritoriul ţării, cu temperaturi care pot ajunge noaptea şi la - 20 de grade Celsius.
Michael Jackson şi-a detaliat gândurile despre copii într-o înregistrare audio: „Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea - uneori asta îmi creează probleme” # DigiFM.ro
Copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui Michael Jackson şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze – iar „uneori asta crea probleme”, spune regretatul superstar pop american într-o înregistrare audio inedită inclusă într-un nou documentar, relatează The Guardian.
Cadru didactic din Argeş, reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani pe obraji şi pe buze. Incidentul a avut loc pe holul şcolii # DigiFM.ro
Un cadru didactic în vârstă de 64 de ani a fost reţinut după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost sărutată de bărbat pe obraji şi pe buze. Incidentul a avut loc pe holul şcolii.
Anchetă în Italia după restaurarea picturii unui înger dintr-o bazilică astfel încât să semene cu Giorgia Meloni. Reacţia premierului italian # DigiFM.ro
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie.
Țara în care apa a devenit un lux. Degustări „în orb”cu somelieri de apă și sticle de până la 9 dolari # DigiFM.ro
Într-un magazin gourmet din India, Avanti Mehta organizează o degustare ”în orb”. Nu este vorba despre vin, ci despre apă. Participanţii analizează mineralitatea, salinitatea şi gradul de carbonatare în mostre de apă Evian din Alpii francezi, Perrier din sudul Franţei, San Pellegrino din Italia şi Aava din munţii Aravalli.
O femeie din Bihor a murit într-un incendiu care i-a cuprins casa. Este al doilea deces produs în judeţ, într-o singură zi, în astfel de circumstanţe. Recomandările pompierilor # DigiFM.ro
O femeie din judeţul Bihor a murit, sâmbătă, într-un incendiu care i-a cuprins casa. Este al doilea deces produs în acest judeţ, într-o singură zi, în incendii provocate de nerespectarea măsurilor de prevenire. Pompierii reamintesc celor care se încălzesc cu sobe că este necesar să respecte mai multe reguli, între care aceea de a nu dormi cu focul aprins în sobă şi de a sigura că sistemele de înălzire sunt întreţinute corespunzător.
Cât a costat colierul purtat de Aryna Sabalenka la Australian Open 2026. Bijuteria are un safir de peste patru carate # DigiFM.ro
Aryna Sabalenka a atras toate privirile la Australian Open 2026 nu doar prin prestația sa sportivă impresionantă, ci și prin apariția spectaculoasă de pe teren. Lidera mondială a purtat un set exclusivist de bijuterii, al cărui element central a fost un colier cu un safir albastru de peste patru carate, înconjurat de diamante rare.
Grecia oferă 10.000 de euro celor care se mută în zonele depopulate. Ce criterii trebuie îndeplinite # DigiFM.ro
Guvernul din Grecia a lansat un program amplu de relocare, prin care oferă un stimulent financiar de 10.000 de euro persoanelor și familiilor care aleg să se mute în regiuni afectate de depopulare. Măsura face parte dintr-o strategie națională menită să combată atât scăderea populației în zonele periferice, cât și criza locuințelor din marile orașe.
Tragedie în familia lui Cristi Manea. Mama fotbalistului a murit cu câteva ore înaintea meciului Rapid – U Cluj # DigiFM.ro
O tragedie a marcat vineri seara echipa Rapidului, chiar înaintea meciului disputat împotriva formației Universitatea Cluj, din cadrul Superliga României. Fundașul Cristi Manea a aflat, cu doar câteva ore înainte de partidă, că mama sa a încetat din viață.
Elevă de 18 ani din Tulcea, găsită moartă în casă de un coleg: „Ne-ai lăsat într-un întuneric pe viață” # DigiFM.ro
O elevă de 18 ani din Tulcea a fost găsită fără viață într-o locuință din Babadag, vineri, 30 ianuarie 2026. Tânăra era elevă în clasa a XII-a la Liceul „Spiru Haret” și se pregătea pentru examenul de Bacalaureat.
Jeffrey Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns. Gates neagă categoric acuzaţiile # DigiFM.ro
În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, potrivit New York Post.
Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025. Lista completă a darurilor de aproape 10.000 de euro # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut, cu ocazia unor acţiuni de protocol, cadouri evaluate la aproximativ 10.000 de euro. Cel mai scump a fost o fotografie înrămată, cu semnăturile Regelui Charles al lll-lea şi Reginei Camila, cu o valoare estimată de 3.400 de euro. Toate bunurile primite au rămas în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.
Pană majoră de curent în Republica Moldova. Chișinăul, afectat de problemele din rețeaua energetică a Ucrainei # DigiFM.ro
Sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat sâmbătă de o pană de curent cauzată de probleme în reţeaua din Ucraina, care a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău, citate de Reuters.
Cine este Sorin Cîrstea, noul secretar al CSAT. Militar de carieră cu 27 de ani în MApN și experiență internațională # DigiFM.ro
Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, este militar de carieră, anunţă Administraţia Prezidenţială. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice. De asemenea, a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein. El ar fi avut o relaţie cu Ghislaine Maxwell # DigiFM.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Printre numeroasele personalităţi menţionate se numără Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la decesul lui Tal Berkovich, și fratele acesteia a pierdut lupta pentru viață # DigiFM.ro
Vestea morții lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, a stârnit un val de reacții în mediul online. Tânăra și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut în Israel. Tragedia s-a produs la intersecția Telalim, în regiunea Neghev, unde mașina în care se afla a intrat violent în coliziune cu un camion. În mașină se afla și fratele ei, Gil, în vârstă de 40 de ani. Cei doi se îndreptau către aniversarea mamei lor.
Ger năprasnic peste România până pe 4 februarie. În nordul Moldovei temperaturile ajung până la -20°C # DigiFM.ro
Meteorologii prognozează ger în mai multe regiuni, până în 4 februarie. De duminică seară, până luni dimineaţă, jumătatea de est a ţării intră sub atenţionare cod galben, între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu mai e Dorian” # DigiFM.ro
Dorian Popa a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a publicat imagini recente în care apare la bustul gol, afișând o transformare fizică spectaculoasă. Fanii au remarcat imediat că artistul a slăbit considerabil, și-a redefinit silueta și și-a schimbat look-ul, iar comentariile nu au întârziat să apară.
Volodimir Zelenski, discuții cu Nicuşor Dan despre securitatea energetică a Ucrainei și României: „Mulţumesc poporului român pentru sprijin” # DigiFM.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României. Liderul ucrainean mulţumeşte preşedintelui şi poporului român pentru sprijin.
Un TIR încărcat cu lemne a luat foc, pe centura Vâlcele-Apahida. Pompierii au intervenit imediat # DigiFM.ro
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri.
Dosarul Epstein. E-mailurile arată că Elon Musk a avut legături mai extinse cu Epstein decât se ştia anterior # DigiFM.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample - şi mai cordiale - cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare par să arate că cei doi au discutat amiabil, în două rânduri distincte, despre planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein.
Chitaristul trupei Queen, Brian May, exclude posibilitatea unui turneu în SUA în viitor: „Este un loc periculos” # DigiFM.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a exclus posibilitatea unui turneu în SUA în viitorul apropiat, din cauza pericolului potenţial pe care l-ar reprezenta.
Actriţa Catherine O'Hara, care a jucat în „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, a murit, a confirmat managerul ei pentru Variety. Ea avea 71 de ani.
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de autorităţile federale în legătură cu protestele din Minnesota # DigiFM.ro
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, unde se afla pentru a transmite în direct premiile Grammy, a declarat avocatul său, Abbe Lowell, într-un comunicat.
Detectiv de artă, la un an de la furtul obiectelor din patrimoniul românesc: „Acel coif de aur va fi recuperat. Aştept un telefon” # DigiFM.ro
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”, detectivul de artă Arthur Brand încă mai are speranţe. „Aştept un telefon”.
Coincidență tragică. Tatăl unuia dintre suporterii morți în accidentul din Timiș a decedat pe același drum, cu 15 ani în urmă # DigiFM.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului mortal din județul Timiș, în urma căruia șapte suporteri greci ai echipei PAOK și-au pierdut viața. Printre victime se numără și Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, a cărui poveste de viață este marcată de o coincidență tragică. Tatăl său a murit pe același drum, în urmă cu 15 ani.
Bogdan Farcaș, de la „mafiotul” din Clanul la Harap Alb: Pentru o scenă de 3 secunde, m-am schimbat de 17 ori! # DigiFM.ro
Bogdan Farcaș, actorul care a cucerit publicul în „Clanul” și „Plaha”, a adus în matinalul Digi FM, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, povești fascinante de pe platourile de filmare internaționale și din culisele teatrului românesc. De la efortul fizic extrem pentru câteva secunde de magie pe scenă, până la experiența de a lucra indirect cu titani precum Morgan Freeman și Kevin Costner, Bogdan a oferit un interviu plin de umor.
Posibilă crimă deghizată în sinucidere. Un fost bancher ucrainean a căzut de la etaj la Milano. Asupra sa a fost găsit un paşaport românesc # DigiFM.ro
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra luxoasei sale locuinţe închiriate prin Airbnb, situată la etajul patru, în inima oraşului Milano. Identificarea cadavrului nu a fost însă uşoară pentru poliţia italiană, pentru că în buzunarul bărbatului se afla un paşaport românesc. Poliţia italiană se îndreaptă spre ipoteza unei crime deghizate în sinucidere, scrie Le Figaro.
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în Florida pentru conducere cu viteză excesivă # DigiFM.ro
Atleta americană Sha'Carri Richardson a fost arestată joi în Orange County, Florida, ea fiind acuzată de conducere periculoasă cu viteză excesivă, potrivit Departamentului Şerifului din Orange County.
Zelenski, mesaj către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti” # DigiFM.ro
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistiţiu oficial între cele două ţări.
Unguru’ Bulan realizează o satiră savuroasă a meciului FCSB – Fenerbahce, prin vocea lui Felie Dobre, tratând partida ca pe un spectacol absurd, plin de ironii și exagerări. De la stadionul arhiplin pe jumătate”, ocazii ratate și goluri comentate cu umor, până la aparițiile caricaturale ale lui Gigi Becali, intervenția transformă fotbalul românesc într-o scenă de teatru de comedie.
Kendrick Lamar, Bad Bunny și Lady Gaga domină cursa pentru Grammy 2026. Rap, reggaeton și pop se întâlnesc în lupta pentru Albumul Anului, într-o ediție care reflectă diversitatea industriei muzicale.
În ce condiții ar putea crește, în România, prețul carburanților cu până la 4,5 lei/litru. Semnalul de alarmă tras președintele AEI # DigiFM.ro
Prețul carburanților ar putea crește în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcție de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Donald Trump l-a calificat drept "agitator şi poate rebel" pe infirmierul Alex Pretti, ucis de ICE acum câteva zile # DigiFM.ro
Donald Trump l-a calificat drept ''agitator şi poate rebel'' pe infirmierul Alex Pretti, ucis de doi poliţişti pe 24 ianuarie la Minneapolis, transmite AFP.
Carlos Alcaraz, în finala Australian Open 2026, după cea mai lungă semifinală din istoria turneului. L-a învins pe Zverev după 5 ore și 27 de minute # DigiFM.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în prima sa finală la Australian Open, într-un mod dramatic, depăşind problemele fizice şi revenind de la un pas de înfrângere pentru a câştiga o semifinală maraton împotriva lui Alexander Zverev.
Jaf rar, în plină stradă, la Tokyo. Hoţii au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro # DigiFM.ro
Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar, pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.
Donald Trump, alături de Melania la premiera documentarului ei. „Este frumos, emoționant și fashion” # DigiFM.ro
Donald Trump a însoțit-o pe Melania Trump la premiera documentarului "Melania", care a avut loc la Kennedy Center. Evenimentul exclusivist a precedat cu o zi lansarea oficială a filmului în cinematografele din întreaga lume.
Tal Berkovich, fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și mersese acasă de ziua mamei ei # DigiFM.ro
Tal Berkovich, fostă concurentă în sezonul 16 al emisiunii "Chefi la cuțite" și cea mai bună prietenă a modelului Alina Pușcău, a murit într-un accident auto în țara ei natală, Israel. Conform informațiilor din publicația The Jerusalem Post, în mașină era și fratele ei, Gil, cu un an mai mic, aflat acum în stare critică în spital.
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână # DigiFM.ro
Ruşii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucrainene, care precizează că au reuşit să neutralizeze 80 dintre drone, dar au existat şi obiective atinse, relatează Ukrainska Pravda.
Lady Gaga denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Vieţi sunt distruse sub ochii noştri” # DigiFM.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
