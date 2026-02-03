Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de FRF

11:40

Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român, căruia îi dăduseră sau urmau să îi dea bani pentru a-i transporta la destinaţie, Cei trei aveau documente de solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.