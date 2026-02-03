Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de FRF
DigiFM.ro, 3 februarie 2026 16:00
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se află în aceste zile internat în spital pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate, anunţă Federaţia Română de Fotbal într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
16:00
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se află în aceste zile internat în spital pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate, anunţă Federaţia Română de Fotbal într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.
Acum o oră
15:30
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță # DigiFM.ro
Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.
Acum 2 ore
14:40
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu neplata primei zile a concediului medical # DigiFM.ro
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale.
14:30
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP.
Acum 4 ore
13:40
Barcelona intră în cursă pentru găzduirea finalei CM de fotbal din 2030. Turneul se va juca în Spania, Portugalia și Maroc # DigiFM.ro
Oraşul Barcelona a decis să intre în cursa pentru găzduirea finalei Cupei Mondiale de fotbal din anul 2030, pe care Spania o va organiza în comun cu Portugalia şi Maroc, a anunţat primarul metropolei catalanei, Jaume Colboni, citat de presa spaniolă.
13:30
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar: „Situația lui este gravă, este monitorizat permanent” # DigiFM.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la începutul acestei săptămâni la Spitalul Universitar din București, unde este supravegheat atent de cadrele medicale.
13:20
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul pentru copilul meu" # DigiFM.ro
Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019. Fiecare și-a refăcut viața sentimentală de atunci și s-a recăsătorit. Tot ceea ce-i mai leagă este fiica lor adolescentă, Ruxandra, căci între cei doi actori nu pare să mai existe nici măcar cale de dialog.
13:10
Danezii și-au schimbat total opiniile despre SUA. Doar 17% mai consideră America lui Trump un aliat # DigiFM.ro
Mai puţin de 20% dintre danezi continuă să considere Statele Unite ca un aliat al ţării lor, în timp ce 60% văd acum în SUA un adversar, indică un sondaj realizat la comanda postului public DR
12:40
Jurnalistul Don Lemon, după ce a fost arestat de agenți federali americani: "Vor să instaureze frica. De aceea au procedat așa" # DigiFM.ro
Jurnalistul Don Lemon a vorbit, în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, despre momentele care au dus la arestarea sa. Lemon a spus că se afla în Los Angeles, participând la petrecerile premergătoare premiilor Grammy, înainte de a se întoarce la hotel, unde a fost arestat de agenţii federali.
12:30
Florentin Petre, mesaj în ziua în care Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani: "Căpitane, Dinamo încă te aşteaptă! Dinamo încă te strigă!" # DigiFM.ro
Florentin Petre, antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, 3 februarie, în ziua în care Cătălin Hîldan, supranumit de dinamoviști “Unicul Căpitan", ar fi împlinit 50 de ani.
Acum 6 ore
11:50
Erdogan vizitează Arabia Saudită și Egiptul pentru a discuta despre 'cooperarea regională' # DigiFM.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan efectuează marți și miercuri vizite în Arabia Saudită și, respectiv, Egipt, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale, a informat biroul său de comunicare, transmite dpa.
11:50
Un adolescent din Australia a înotat patru ore pentru a-şi salva familia care plutea în derivă. Salvamar: „Mi-am spus: Omule, asta e ceva incredibil!” # DigiFM.ro
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean, într-un interval de patru ore, înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a raportat luni Poliţia din această ţară.
11:40
Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş, până joi seară. Ce regiuni se află sub Cod galben de ger # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până joi seară, vremea va fi deosebit de rece, vor fi intensificări ale vântului şi precipitaţii, iar în unele zone se vor forma polei şi gheţuş. De altfel, pentru marţi a fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei.
11:40
Lamine Yamal spune că vrea să-şi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: „Sper să pot rămâne aici toată viaţa” # DigiFM.ro
Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format.
11:00
UNTOLD ONE 2026 anunță primii artiști: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers vin la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Festivalul UNTOLD, clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, a anunțat primul val de artiști pentru ediția din 2026. Evenimentul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca, și marchează începutul unei noi etape pentru brand, sub conceptul UNTOLD ONE.
Acum 8 ore
10:10
Dosarul Epstein. Soții Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului. „Sunt dornici să stabilească un precedent care să se aplice tuturor” # DigiFM.ro
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP.
10:00
OCDE avertizează asupra creşterii numărului diagnosticelor de cancer în UE: 2,7 milioane de cazuri noi în 2024 # DigiFM.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate, care să conecteze diagnosticul de tratament, pentru a reduce timpii de aşteptare şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacienţilor, relatează EFE.
09:20
Donald Trump a anunțat un acord comercial între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # DigiFM.ro
Donald Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, dar fără a face vreo referire la achiziția petrolului rusesc.
Ieri
16:10
Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni.
16:10
Sunt pregătit să lupt pentru titlul mondial, spune pilotul britanic George Russell. Noul sezon de F1 începe în martie # DigiFM.ro
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competiţional care va începe luna viitoare şi nu simte vreo ''presiune'' chiar dacă este considerat unul dintre favoriţii Campionatului Mondial, scrie DPA.
16:00
Noi documente din dosarul Epstein o vizează pe Sarah Ferguson, fosta soție a prințului Andrew. Ce îi scria într-un e-mail # DigiFM.ro
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”, relatează AFP.
15:50
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o grămadă de muncă, dar merită!” # DigiFM.ro
Elena Cârstea a traversat, de-a lungul anilor, mai multe momente dificile. A înregistrat un eșec în domeniul imobiliar și a suferit un atac vascular cerebral care i-a pus viața în pericol. Cu toate acestea, artista a reușit să își reconstruiască parcursul profesional, dezvoltând o afacere neobișnuită peste Ocean.
13:40
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei # DigiFM.ro
A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunțat luni Kremlinul, relatează EFE.
13:40
Un suport Inter Milano a rămas fără trei degere după ce a aruncat o petardă spre portarul echipei Cremonese # DigiFM.ro
Gazzetta dello Sport scrie că suporterul echipei Inter Milano care a aruncat o petardă în direcţia portarului echipei Cremonese, Emil Audero, duminică, a fost arestat după ce a fost internat în spital pentru pierderea a trei degete.
13:30
ANM a realizat prognoza pe următoarele două săptămâni, din 2 februarie şi până la mijlocul lunii. Potrivit meteorologilor, până în jurul datei de 10 februarie, valorice termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în majoritatea regiunilor ţării, cu temperaturi diurne de până la 10-12 grade, însă apoi vor începe să scadă treptat.
13:00
FC Liverpool plăteşte 70 de milioane de euro pentru Jeremy Jacquet. Fundașul francez a fost și în atenția echipei Chelsea Londra # DigiFM.ro
FC Liverpool, campioana en titre a Angliei la fotbal, este pe punctul de a-şi asigura serviciile tânărului fundaş central francez Jeremy Jacquet (20 de ani) de la formaţia Rennes, informează mass-media britanică.
12:50
Apă potabilă gratuită în Aeroportul Otopeni, de luni. Și în cel de la Băneasa vor fi montate staţii de apă # DigiFM.ro
Apa furnizată la robinet în Aeroportul "Henri Coandă" este potabilă începând de luni şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
12:50
Japonia a găsit pământuri rare în sedimente extrase în timpul unei misiuni în ape adânci # DigiFM.ro
Japonia a anunţat luni că sedimente care conţin elemente de pământuri rare au fost extrase de la o adâncime de 6.000 de metri în timpul unei misiuni de testare pe mare, în cadrul căreia se încearcă reducerea dependenţei sale de Beijing pentru aceste minerale strategice, relatează AFP.
12:40
„Când o vezi cu pălăria aia impunătoare, zici că e Grigore Leșe în Mortal Kombat” | Unguru' Bulan, despre „Melania” # DigiFM.ro
Pirania Cremenișan, personajul Ungurului Bulan, a fost la premiera filmului „Melania”. Ea și încă un spectator. „Când o vezi cu pălăria aia impunătoare, zici că e Grigore Leșe în Mortal Kombat”, a povestit Pirania. Ea este de părere că filmul își va scoate banii investiți... dacă îl mai lansează de 2-3 mii de ori.
11:40
Calin Georgescu, declarații la tribunal: "Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer" # DigiFM.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineaţa, 2 februarie, la Tribunalul Bucureşti, la un proces în care contestă o decizie prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni, 2 februarie, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară.
11:30
Modul inedit în care Carlos Alcaraz vrea să sărbătorească primul titlu Australian Open din carieră: "Voi face ceva extraordinar pentru a-mi aminti acest moment minunat" # DigiFM.ro
După ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în patru seturi în finala Australian Open 2026, spaniolul Carlos Alcaraz a decis să păstreze o amintire specială a victoriei sale istorice.
11:20
Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti. Temperatura maximă nu va depăși -4 grade Celsius, luni # DigiFM.ro
Vremea va fi deosebit de rece la Bucureşti în primele două zile ale acestei săptămâni iar temperatura maximă nu va depăşi -4 grade pe parcursul zilei de luni, 2 februarie,
11:20
Dalai Lama a câștigat un premiu Grammy la gala din 2026: "Primesc această distincţie cu recunoştinţă şi smerenie" # DigiFM.ro
Dalai Lama, liderul spiritual al comunităţii tibetane, şi-a exprimat recunoştinţa după ce a primit primul său premiu Grammy, care i-a fost decernat la categoria "cel mai bun audiobook", la gala din 2026, informează AFP, agenție de știri citată de Agerpres.
11:10
Sărbătoare cu cruce roșie în 2 februarie. Întâmpinarea Domnului, ziua în care Fecioara Maria și Iosif îl duc pe Iisus la Templul din Ierusalim # DigiFM.ro
În fiecare an, în 2 februarie, creștinii-ortodocși sărbătoresc Întâmpinarea Domnului. Sărbătoarea are cruce roșie în calendarul bisericesc.
10:30
Grammy 2026 a adus recorduri istorice, cu Bad Bunny și Kendrick Lamar în prim-plan. Vezi lista completă a câștigătorilor și cele mai comentate apariții de pe covorul roșu.
10:00
Medvedev spune că Rusia nu vrea un conflict global, dar că lumea devine foarte periculoasă # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un conflict global, relatează Reuters.
09:50
Trump a criticat premiile Grammy ca fiind „de neprivit” şi l-a numit pe Trevor Noah „un ratat total” pentru gluma despre insula Trump-Epstein # DigiFM.ro
Donald Trump a criticat pe Truth Social, la scurt timp după încheierea transmisiunii televizate a premiilor Grammy 2026, gala ca fiind „practic imposibil de urmărit” şi calificându-l pe prezentatorul Trevor Noah drept „un ratat total” după ce acesta a aminitit în direct de prietenia lui Trump cu Jeffrey Epstein. Noah a făcut o glumă care sugera că Trump a fost oaspete pe insula lui Epstein.
09:50
Bilanţul victimelor incendiului de la Crans-Montana creşte la 41 şi 115 răniţi, după moartea unui rănit elveţian în vârstă de 18 ani # DigiFM.ro
Un rănit în incendiul care a devastat barul Le Constellation, la Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a murit în weekend din cauza rănilor, un elveţian în vârstă de 18 ani, la spitalul din Zurich, anunţă procuroarea generală a cantonului Valais, relatează AFP.
07:10
Anul 2026 aduce o veste excelentă pentru fanii experiențelor de radio online: Digi FM este acum disponibil într-o aplicație modernă și intuitivă.
1 februarie 2026
19:50
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni din Belgia au câștigat jackpotul de 123 de milioane la EuroMillions # DigiFM.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
19:00
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este ”un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.
18:30
Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
18:00
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano # DigiFM.ro
După ce a emoţionat întreaga Italie şi chiar dincolo de graniţele acesteia prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va trăi în sfârşit un vis şi va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.
16:40
Incendiu într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Braşov. Şase persoane, evacuate din apartamentele învecinate # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam.
15:30
Mama băiatului de 13 ani de Timiş, acuzat de crimă: „Nu este vina mea că nu există lege” # DigiFM.ro
Mama băiatului de 13 ani din localitatea timişeană Cenei acuzat de uciderea unui adolescent de 15 ani mărturiseşte că se teme de revolta oamenilor care au ajuns să manifesteze după ce fiul ei a fost lăsat liber, pentru că nu răspunde penal pentru crima la care a participat.
14:00
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu dantelă: „Respir ușurată” # DigiFM.ro
Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o nouă postare pe contul de Instagram, în care apare naturală, fără machiaj. Artista a publicat o fotografie realizată seara, din intimitatea casei sale, purtând o pijama din satin cu inserții fine de dantelă, alături de un mesaj care sugerează încheierea unei perioade solicitante.
13:00
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene şi sfaturi despre pornografie pentru fiul ei # DigiFM.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul ştiinţific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.
11:40
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei, prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român # DigiFM.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român, căruia îi dăduseră sau urmau să îi dea bani pentru a-i transporta la destinaţie, Cei trei aveau documente de solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.