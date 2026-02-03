AI-ul are propriul forum unde complotează să scape de sub controlul uman
Cotidianul de Hunedoara, 3 februarie 2026 08:20
Moltbook este prima rețea socială populată exclusiv de roboți AI, care au creat deja o religie proprie numită „Biserica lui Molt”. În timp ce unii agenți își „vând” stăpânii sau le publică datele bancare, experții avertizează că acest experiment artistic expune pericole majore de securitate. The post AI-ul are propriul forum unde complotează să scape de sub controlul uman appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
08:20
Moltbook este prima rețea socială populată exclusiv de roboți AI, care au creat deja o religie proprie numită „Biserica lui Molt”. În timp ce unii agenți își „vând” stăpânii sau le publică datele bancare, experții avertizează că acest experiment artistic expune pericole majore de securitate. The post AI-ul are propriul forum unde complotează să scape de sub controlul uman appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:50
O nouă tehnologie AI oferă persoanelor nevăzătoare o „oglindă text”, descriind în detaliu aspectul fizic și mediul înconjurător. Deși soluția aduce o autonomie fără precedent, experții avertizează asupra erorilor tehnice și a riscului de a alimenta noi insecurități legate de imaginea corporală. The post AI devine „oglindă text” pentru nevăzători appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:20
Peter Mandelson, arhitectul din umbră al Partidului Laburist și fost comisar european, este implicat într-un scandal uriaș. Noi dovezi arată legături strânse cu Epstein, forțând demisia veteranului politic și zguduind din nou familia regală prin numele Prințului Andrew. The post Înalții Marii Britanii cad odată cu dosarul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Frații Mocanu contestă, direct din Italia, condamnarea pentru tentativă de omor. Cererea este analizată astăzi, 3 februarie, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Neextrădați și sub supravegherea autorităților din peninsulă, aceștia nu se prezintă la proces fiind reprezentați de avocatul din România. The post Frații Mocanu dau lovitura și atacă condamnarea definitivă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:00
Reformă din greșeală. Certurile din coaliție cresc numărul concedierilor din primării ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Efect de bumerang: deși tergiversarea reformei viza o îndulcire a acesteia, situația e fix invers și vor fi trimiși acasă mai mulți angajați din primării. The post Reformă din greșeală. Certurile din coaliție cresc numărul concedierilor din primării ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:00
După 13 amânări, un lider PNL așteaptă azi sentința în dosarul celor 22 de tone de tablă drept mită # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea Supremă în iunie 2022. De atunci au trecut 13 termene, însă nicio decizie pe fond. Alături de liderul PNL mai sunt trimise în judecată alte trei persoane. The post După 13 amânări, un lider PNL așteaptă azi sentința în dosarul celor 22 de tone de tablă drept mită appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
01:00
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, Thuma și Alina Gorghiu l-au pus la zid pe Bolojan SURSE # Cotidianul de Hunedoara
„A fost măcel în ședință” au declarat surse. The post Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, Thuma și Alina Gorghiu l-au pus la zid pe Bolojan SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:40
Bolojan-Thuma 1-1. Bolojan nu a putut schimba liderii de filiale din București. În schimb, a obținut un vot de încredere de la partid # Cotidianul de Hunedoara
Bolojan a cerut un vot de încredere de la partid, pentru a i se reconfirma sprijinul. The post Bolojan-Thuma 1-1. Bolojan nu a putut schimba liderii de filiale din București. În schimb, a obținut un vot de încredere de la partid appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Intoxicația cu arsenic și mercur a lui Daniel Băluță: Cineva chiar mi-a făcut rău # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații pe baza acuzațiilor referitoare la intoxicarea sa cu arsenic și mercur. The post Intoxicația cu arsenic și mercur a lui Daniel Băluță: Cineva chiar mi-a făcut rău appeared first on Cotidianul RO.
22:10
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale # Cotidianul de Hunedoara
După modelul Australei și Franței, acum și Portugalia vrea să interzică utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani. The post O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Sindicatul SANITAS și-a mandatat conducerea să negocieze în vederea exceptării sănătății și a Asistenței Sociale de la tăierea cu 10% a fondului de salarii. The post Sindicaliștii din Sănătate, pregătiți de grevă. Solicitările SANIAS appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Rareș Bogdan l-a certat pe Bolojan: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună # Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din interiorul PNL se adâncesc, iar tabăra anti-Bolojan pare să câștige mai mult teren. The post Rareș Bogdan l-a certat pe Bolojan: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Solicitarea acesteia urmează să fie analizată în ședința Secției pentru judecători din data de 5 februarie. The post „M-a sunat Lia se pensionează”. La 51 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:30
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează cu privire la faptul că au apărut tentative de fraudă în numele instituției. The post Tentativă de fraudă în numele CNAIR. Avertismentul transmis de companie appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Denise Rifai va avea o emisiune la o altă televiziune. The post Mutare surprinzătoare. Denise Rifai părăsește Kanal D appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Trump, despre acordul comercial Canada-China: Vor interzice hocheiul pe gheață # Cotidianul de Hunedoara
Acordul comercial dintre China și Canada va favoriza intrarea pe piața canadiană a vehiculelor electrice chinezești, iar de cealaltă parte va oferi un acces facil pentru exporturile agricole canadiene. The post Trump, despre acordul comercial Canada-China: Vor interzice hocheiul pe gheață appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Institutul Studierii Războiului (ISW) arată că suprafața pe care Rusia a cucerit-o în Ucraina s-a dublat luna trecută, față de decembrie 2025. The post Rusia accelerează ofensiva. Avans dublu în Ucraina în doar o lună appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Pe lista Epstein poate fi trecut orice nume, iar imaginația americanilor și frustrările lor pot fi alimentate în anul electoral 2026 The post Epstein, frontul de acasă al războaielor lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:20
CES lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul de lansare a oferit un cadru de dialog şi dezbatere asupra concluziilor studiului şi a soluţiilor propuse. The post CES lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control appeared first on Cotidianul RO.
18:10
O femeie de origine română, Agnes Ullmann, va intra în istorie deoarece va avea numele gravat pe Turnul Eiffel, alături de alte legende ale științei, precum Marie Curie. The post O româncă scrie istorie la Paris – numele ei, gravat pe Turnul Eiffel appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Laura Fernández a fost aleasă președinte al Costa Ricăi, continuând politica conservatoare și populistă a actualului guvern. Victoria sa vine pe fondul creșterii criminalității, iar instalarea oficială în funcție este programată pentru mai 2026. The post Conservatoarea Laura Fernandez a fost aleasă preşedinte în Costa Rica appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Dosarul angajărilor fictive. Senator PSD și fost ministru al Sănătății, achitat # Cotidianul de Hunedoara
Final de proces Procesul penal privind angajarea fictivă s-a încheiat, ambii inculpați primind decizia de achitare. Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat achitarea definitivă atât a fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog, cât și a fostei sale consiliere, Olivia Marcu. Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat […] The post Dosarul angajărilor fictive. Senator PSD și fost ministru al Sănătății, achitat appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Nouă risipă de bani publici. Adrian Vasile vrea salariul restant, deși n-a mai stat pe banca „tigroaicelor” de la începutul lui noiembrie # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment, situația se află în atenția departamentului juridic al clubului, care o gestionează conform legii”, a transmis directorul general al clubului CSM București. The post Nouă risipă de bani publici. Adrian Vasile vrea salariul restant, deși n-a mai stat pe banca „tigroaicelor” de la începutul lui noiembrie appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Geo-cleptocrația aduce beneficii unor imperii de afaceri și politice private care uneori sunt asociate cu o anumită țară, iar alteori dețin cu totul o țară The post Geo-cleptocrația și politica globală de tip mafiot appeared first on Cotidianul RO.
17:30
VIDEO Unde „fugem”? Puci în POT. Gavrilă, la un pas să rămână fără grup și la Camera Deputaților # Cotidianul de Hunedoara
Răzvan Chiriță, liderul grupului POT, și Anamaria Gavrilă, șefa partidului, au intrat din nou în conflict deschis. The post VIDEO Unde „fugem”? Puci în POT. Gavrilă, la un pas să rămână fără grup și la Camera Deputaților appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Ministrul Muncii a prezentat măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii a subliniat că impactul bugetar este de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari, impactul bugetar ajunge în jur de 2,3 miliarde de lei. The post Ministrul Muncii a prezentat măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate appeared first on Cotidianul RO.
17:10
VIDEO. Cher face praf scena Grammy! La 76 de ani a intrat în istorie cum nu și-ar fi dorit # Cotidianul de Hunedoara
Pe scena Grammy, Cher a făcut o gafă care va intra în istorie. The post VIDEO. Cher face praf scena Grammy! La 76 de ani a intrat în istorie cum nu și-ar fi dorit appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Percheziţii DNA la sediul CJ Bacău. Vizează atribuirea unui contract rutier cu fonduri europene # Cotidianul de Hunedoara
DNA a făcut percheziții la Consiliul Județean Bacău într-un dosar ce vizează un contract de infrastructură rutieră de aproximativ 197 milioane de lei, finanțat din fonduri europene. The post Percheziţii DNA la sediul CJ Bacău. Vizează atribuirea unui contract rutier cu fonduri europene appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Delegația României va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, care vizează întărirea cooperării bilaterale UE-SUA. The post Oana Țoiu, vizită la Washington la invitația lui Rubio appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Roma introduce o taxă de 2 euro pentru accesul în zona Fontanei di Trevi, pentru a reduce aglomerația și a proteja patrimoniul. Măsura ar putea fi extinsă și în alte zone turistice. The post Accesul la Fontana di Trevi, taxat cu 2 euro appeared first on Cotidianul RO.
16:50
SURSE Doi miniștri din Guvernul Bolojan, puși șefi la organizațiile PNL din București # Cotidianul de Hunedoara
Numele celor care ar urma să preia două dintre filialele din București sunt diferite de cele vehiculate până în prezent. The post SURSE Doi miniștri din Guvernul Bolojan, puși șefi la organizațiile PNL din București appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au averizat, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă. The post Ministerul Educaţiei: Programul şcolar, afectat din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Grindeanu arată cu degetul spre politicieni, analiști și jurnaliști „însetați de sânge” # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că s-a apăsat mai mult decât este cazul în aceste luni și de aceea am venit cu aceste propuneri care încearcă să îmbunătățească viața românilor”. The post Grindeanu arată cu degetul spre politicieni, analiști și jurnaliști „însetați de sânge” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, a decedat în sediul Poliției # Cotidianul de Hunedoara
Bărbat cu dublă cetățenie româno-americană a murit în sediul Poliției Corabia după ce a fost dus pentru verificări privind dreptul de a conduce. Decesul a fost cauzat de un infarct miocardic acut. The post Un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, a decedat în sediul Poliției appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Anastasia Zakharova trece în turul 2 la Transylvania Open și ne privează de a o mai vedea în acțiune pe o mare, mare jucătoare. The post Karolina Pliskova eliminată de la Transylvania Open în primul tur appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Potrivit caietului de sarcini, utilizarea unui sistem robotic (precum tehnologia consacrată da Vinci sau alternativele de ultimă oră) aduce mai multe beneficii. The post Robot de 56 mil lei la Cluj pentru tratarea pacienților cu cancer appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Într-un interviu acordat tabloidului german Bild, ea se declară fericită de acest parteneriat şi de vizibilitatea care ar trebui să crească şi mai mult în timpul Jocurilor. The post Campioana olimpică la bob va fi sponsorizată de OnlyFans appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Fiul prințesei Norvegiei, arestat cu o zi înainte de a fi judecat pentru violuri # Cotidianul de Hunedoara
Mama acestuia, prințesa Norvegiei, ar fi cerut de mai multe ori sfaturi de la Jeffrey Epstein despre cum să se comporte cu fiul său adolescent. The post Fiul prințesei Norvegiei, arestat cu o zi înainte de a fi judecat pentru violuri appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Pomană de Crăciun într-o comună condusă de USR. Pachete cu dulciuri în valoare de peste 9.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Comuna Crevedia Mare are 4.791 de locuitori, potrivit ultimului recensământ din 2021. The post Pomană de Crăciun într-o comună condusă de USR. Pachete cu dulciuri în valoare de peste 9.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Fast Forever, ultimul capitol al francizei Fast & Furious, se lanseaza in 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Fast Forever va fi ultimul capitol din franciza Fast & Furious. Filmul apare în 2028 și va încheia povestea familiei Toretto începută în 2001. The post Fast Forever, ultimul capitol al francizei Fast & Furious, se lanseaza in 2028 appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Omul lui Vlad Voiculescu, ales la șefia grupului USR din Camera Deputaților. Schimbări și la Senat – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Bogdan Rodeanu și Ștefan Palărie au fost înlocuiți din funcția de lideri ai Camerei Deputaților, respectiv la Senat, spun surse din interiorul partidului pentru Cotidianul. The post Omul lui Vlad Voiculescu, ales la șefia grupului USR din Camera Deputaților. Schimbări și la Senat – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață. The post Închisoare pe viață pentru femicid. Vot final în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Liderul tibetan a declarat că trofeul aparține întregii omeniri și speră ca mesajul său despre pace și compasiune să ajungă astfel la cât mai mulți oameni din cele opt miliarde de locuitori ai Terrei. The post Supriză la Grammy. Dalai Lama premiat appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Gheorghe Piperea speră la organizarea de alegeri anticipate în 2027. Totodată, acesta prevede un viitor politic sumbru și pentru președintele Nicușor Dan. The post Un lider AUR cântă prohodul Guvernului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
15:00
AUR îi cheamă pe social-democrați să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă cei de la PSD votează și semnează, atunci îl vom putea suspenda și pe președintele Nicușor Dan”. The post AUR îi cheamă pe social-democrați să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Indonezia devine prima țară asiatică care interzice plimbările cu elefanții, promovând un turism mai responsabil și protejând bunăstarea acestor animale. The post Indonezia interzice plimbările pe elefanți appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Bugetul AFM pe 2026. Ministrul Buzoianu, discuţii cu asociaţiile autorităţilor publice locale # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministerului, mesajul autorităţilor locale a fost clar: mai puţine programe fragmentate şi mai multe investiţii strategice, cu efect structural. The post Bugetul AFM pe 2026. Ministrul Buzoianu, discuţii cu asociaţiile autorităţilor publice locale appeared first on Cotidianul RO.
14:50
VIDEO Bolojan și-a pierdut cumpătul: E un ceas ieftin. Vă rog să nu mai mințiți! # Cotidianul de Hunedoara
„E un ceas ieftin, vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, a răspuns premierul pe holul Parlamentului la întrebările unor jurnaliști. The post VIDEO Bolojan și-a pierdut cumpătul: E un ceas ieftin. Vă rog să nu mai mințiți! appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Propagandiștii de la Moscova propun distrugerea sateliților Starlink cu rachete nucleare, după ce Elon Musk a blocat utilizarea lor de către ruși. Vladimir Soloviov afirmă că, dacă tehnologia lor va fi distrusă în spațiu, Rusia poate reveni la comunicarea prin porumbei călători. The post Musk i-a lăsat fără internet, rușii vor să-i radă sateliții appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Statul promite dobânzi uriașe pentru români: cum poți câștiga fără să plătești impozit? The post Statul deschide robinetul dobânzilor: câștig fără impozit pentru români appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.