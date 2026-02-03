„Lord of the Dance” 2026 – Spectacolul care se apropie de sold-out în România
Adevarul.ro, 3 februarie 2026 13:00
Entuziasmul publicului român pentru „Lord of the Dance” atinge, din nou cote, maxime. Cu două spectacole programate pe 2 aprilie 2026 la BT Arena din Cluj-Napoca și 3 aprilie 2026 la Sala Palatului din București, turneul aniversar de 30 de ani se anunță a fi deja un nou spectacol sold-out.
Acum 5 minute
13:15
Deputatul PSD Mihai Fifor critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: „Se joacă cu focul lângă butelie” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, susținând că acestea fragilizează principalii piloni de stabilitate ai României.
Acum 30 minute
13:00
13:00
Fondul de investiții Ucraina–SUA trece la faza practică. Primele proiecte, selectate pentru evaluarea finală # Adevarul.ro
Fondul comun de reconstrucție Ucraina–Statele Unite a intrat în prima etapă concretă de funcționare, după ce Comitetul pentru Identificarea Proiectelor a finalizat primul ciclu de evaluare și a selectat 22 de inițiative de investiții care vor fi supuse analizei finale, a anunțat vineri Ministerul E
13:00
Percheziţii la birourile lui Elon Musk din Franţa, într-o anchetă legată de chatbotul Grok. Miliardarul, convocat pentru „audieri voluntare” # Adevarul.ro
Autoritățile franceze au efectuat percheziții la birourile platformei X, deținute de Elon Musk, într-o anchetă penală care vizează chatbotul de inteligență artificială Grok.
13:00
Pericolul ascuns al dependenței României de gazul din Ungaria. „UE va interzice din 2027 gazul rusesc” # Adevarul.ro
România e nevoită, în zilele friguroase, să importe gaz din Ungaria, deși suntem cei mai mari producători de gaze naturale din UE. Expertul în energie Dumitru Chisăliță explică de ce importăm gaze din țara vecină și ce riscăm când robinetul de gaz rusesc din Ungaria se va închide, în 2027.
Acum o oră
12:45
Grevele, la modă în sportul mondial. După Ronaldo, un baschetbalist din NBA a refuzat să joace # Adevarul.ro
James Harden este în conflict cu propriul club.
12:45
Rusia se declară pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare după expirarea tratatului New START # Adevarul.ro
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite în controlul armamentului nuclear, după ce tratatul New START expiră la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți principalul reprezentant rus pentru controlul armamentului.
12:45
Toți ne dorim pacea în Ucraina, însă acest obiectiv nu poate fi separat de o înțelegere realistă a modului în care Kremlinul abordează negocierile cu Kievul. Actuala „fereastră” diplomatică este strâns legată de situația de pe front, unde luptele au intrat într-o fază de uzură
12:30
Impozitele pe 2026, între minim și maxim: de ce au umflat primarii taxele la valoarea cea mai mare # Adevarul.ro
Noile taxe și impozite care au crescut vertiginos la începutul acestui an au creat nemulțumiri majore în rândul contribuabililor români, care au aflat, în cele mai multe cazuri, că trebuie să plătească dublu sau chiar mai mult pentru proprietățile pe care le dețin.
12:30
„Ordinea mondială este moartă. Europa trebuie să devină o federație”, spune fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi # Adevarul.ro
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni UE să devină o „federație autentică”, altminteri riscă să se confrunte simultan cu subordonarea, divizarea și dezindustrializarea.
12:30
Planeta se află la marginea unei crize fără precedent. Încetinirea creșterii recoltelor, epuizarea resurselor de apă și folosirea alimentelor ca
Acum 2 ore
12:15
Alimentele ultraprocesate, la fel de periculoase ca țigările: cercetătorii cer reglementări similare # Adevarul.ro
Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și ar trebui supuse unor reglementări mult mai stricte, potrivit unui nou raport.
12:15
BOMBĂ: DIICOT a anchetat blaturi la pariuri din fotbalul românesc. Cum s-a soluționat dosarul # Adevarul.ro
Blaturile la pariuri sunt un subiect aprins în fotbalul românesc.
12:00
Dezvăluiri din vizita lui Epstein în România: cum disimula magnatul plățile către tinere românce și pictorul plătit cu 90.000 de dolari # Adevarul.ro
Unul dintre mail-urile desecretizate din dosarul Jeffrey Epstein sugerează că magnatul american acuzat de pedofilie şi trafic de minore ar fi vizitat România în 2012 și ar fi folosit intermediari locali pentru a contacta tinere românce.
12:00
Ministrul Muncii, clarificări despre pachetul de solidaritate propus de PSD: „Nu văd niciun motiv pentru care aceste măsuri să fie respinse” # Adevarul.ro
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi scutite de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), a spus ministrul Muncii.
11:30
Primul transplant de față din lume cu donator decedat prin eutanasie, realizat într-un spital din Barcelona # Adevarul.ro
Aproximativ 100 de specialiști din domeniul medical din Barcelona au realizat un transplant parțial de față, primul cu donator decedat prin eutanasie, folosind microchirurgie complexă. Pacienta poate acum vorbi, mânca și respira normal după doi ani de suferință.
11:30
Verificări la familia celor doi copii care au murit înecați în pârâu. Părinții au mai avut 2 micuți care au decedat # Adevarul.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat că a demarat verificări și evaluări complexe în cazul familiei copiilor de 6 și 9 ani din localitatea Chirpăr, județul Sibiu, care au murit înecați într-un pârâu.
11:30
Prețul pentru un oraș redus la ruine: 26.000 de soldati. Torețk a căzut în mâinile rușilor # Adevarul.ro
După un an și jumătate de lupte, orașul Torețk din regiunea Donețk a căzut în mâinile rușilor, potrivit analiștilor care monitorizează războiul, citați de Euromaidan Press.
11:30
Putin exploatează deficitul de muniție al apărării antiaeriene din Ucraina. „În loc de 6 rachete interceptoare, sunt doar două”, spun militarii ucraineni # Adevarul.ro
Forțele aeriene ale Ucrainei afirmă că lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană a redus semnificativ capacitatea țării de a respinge atacurile rusești, în contextul intensificării bombardamentelor asupra infrastructurii energetice în plină iarnă.
Acum 4 ore
11:15
Strategii simple pentru părinți și școli ca să oprească răspândirea gripei la cei mici. „E Legea junglei - care e mai puternic rezistă” # Adevarul.ro
Creșterea numărului de cazuri de gripă se simte și în școli. Tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu tulpini ale virusului, iar părinții se împart în două categorii: cei care anunță și cei care nu o fac. Nici școlile nu au prea multe instrumente la îndemână atunci când vine vorba de îmbolnăviri.
11:00
Bolojan discută cu primarii la Guvern pe tema bugetului pe 2026 și finanțarea administrațiilor locale # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește marți dimineață cu o delegație a primarilor, la Palatul Victoria. Discuțiile cu liderii locali vin în pregătirea bugetului de stat pe anul 2026.
11:00
De la „ceas de 200.000 de euro” la Timex de câteva sute de lei. Cum a ajuns virală o acuzație falsă la adresa premierului Bolojan # Adevarul.ro
În ultimele zile, pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase acuzații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar purta un ceas de lux Patek Philippe, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, care nu ar fi fost menționat în declarația sa de avere.
11:00
Enayati Medical City, la 5 ani: O nouă etapă de creștere prin preluarea Spitalului Băneasa și extinderea rețelei naționale de Concierge Doctor # Adevarul.ro
La cinci ani de la inaugurarea Enayati Medical City (EMC), primul oraș medical integrat din România și cea mai mare investiție medicală greenfield din ultimele decenii, fondatorul Wargha Enayati anunță o etapă de consolidare și extindere a strategiei, devenind operator medical complet prin ...
10:45
Statele baltice fac primul pas spre o zonă Schenghen militară: „Într-o criză, fiecare oră contează” # Adevarul.ro
Miniștrii apărării din Lituania, Letonia și Estonia au agreat să creeze o zonă baltică de mobilitate militară, menit să simplifice birocrația și să permită deplasarea liberă a trupelor, consolidând simultan flancul estic al NATO.
10:30
Ninsori record în Japonia: cel puţin 30 de morți și nămeți de până la 4,5 metri. Guvernul a mobilizat armata # Adevarul.ro
Ninsorile extreme care au lovit Japonia în ultimele două săptămâni au provocat moartea a 30 de persoane. În departamentului Aomori, unde stratul de zăpadă a ajuns până la 4,5 metri, a fost mobilizată armata.
10:15
Românii, obligați să aleagă între căldura din casă și traiul de zi cu zi. Consumul mare din ianuarie a crescut facturile de gaze cu 30% # Adevarul.ro
Pentru mulți români, încălzirea nu mai este un confort, ci o alegere, fiind nevoiți să decidă dacă stau în frig și le rămân și ceva bani pentru traiul de zi cu zi sau stau confortabil la căldură și nu mai au bani pentru mare lucru după ce plătesc facturile la gaze.
10:00
Interdicție sau protecție reală? De ce România trebuie să discute serios despre copiii și social media # Adevarul.ro
Treaba cu interzicerea rețelelor sociale sub 16 ani nu este o glumă, cel puțin în Australia, Franța sau Marea Britanie.
10:00
FT: Ucraina și partenerii occidentali ar fi convenit un răspuns militar coordonat dacă Rusia încalcă un viitor armistițiu # Adevarul.ro
Ucraina ar fi convenit cu partenerii săi occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite.
10:00
FCSB nu și-a prezentat încă noua achiziție.
09:45
Întrebarea momentului este dacă și când SUA vor ataca Iranul și ce consecințe vor exista.
09:45
China interzice mânerele ascunse la mașinile electrice, din cauza riscurilor de siguranță # Adevarul.ro
China a interzis mânerele de uși ascunse pe vehiculele electrice (EV), devenind prima țară care oprește utilizarea acestui design controversat, popularizat de Tesla, compania miliardarului Elon Musk.
09:30
Conflictul dintre Trump și Harvard escaladează. Preşedintele cere daune de un miliard de dolari de la universitate # Adevarul.ro
Donald Trump amplifică disputa de aproape un an cu Universitatea Harvard, solicitând daune de un miliard de dolari şi acuzând prestigioasa unitate de învăţământ superior de antisemitism și părtinire.
Acum 6 ore
09:15
Frați români minori, arestați în Italia după ce au atacat un tânăr cubanez și au postat agresiunea online # Adevarul.ro
Doi adolescenți români, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost acuzați că au atacat și jefuit un tânăr de origine cubaneză. Ulterior, aceștia ar fi postat imaginile agresiunii pe rețelele de socializare. Cei doi minori au fost transferați la închisoarea din Torino.
09:00
Cine este românul care încasează 11 venituri pe lună, câştigând 2.800 de lei pentru fiecare zi lucrătoare # Adevarul.ro
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș reușește să cumuleze 11 surse de venit simultane, șase provenind din funcții în companii de stat și cinci din poziții în firme private, însumând anual peste 710.000 de lei.
09:00
Kievul, atacat cu rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat „se descurcă foarte bine” în eforturile pentru pace # Adevarul.ro
Forțele ruse au lovit Kievul, Harkovul și alte orașe din Ucraina, provocând incendii și avarii la infrastructura energetică, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că SUA „se descurcă foarte bine” în demersurile de a opri războiul.
08:45
Rusia își extinde bazele militare lângă Finlanda. ISW avertizează asupra unor posibile pregătiri pentru un conflict cu NATO # Adevarul.ro
Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care ar putea indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în Statele Unite.
08:15
Doliu la clubul lui Cristi Chivu. Un fost junior al echipei Inter Milano a murit la 39 de ani # Adevarul.ro
Nicolas Giani a fost junior la Inter Milano.
07:30
Primele măsuri după incidentele din Minneapolis. Agenții ICE vor fi echipați cu camere video corporale # Adevarul.ro
Autoritățile federale americane anunță primele măsuri concrete după incidentele și protestele din Minneapolis, urmând să echipeze agenții de imigrare cu camere video corporale, pe fondul unei anchete federale și a presiunii publice tot mai mari.
07:30
Turneul de tenis de la Cluj este de categoria WTA 250.
Acum 8 ore
07:15
Paranoia lui Putin în raport cu tehnologia riscă să arunce Rusia în irelevanță în cursa pentru inteligență artificială, avertizează economiștii # Adevarul.ro
Rusia a rămas semnificativ în urmă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, în mare parte din cauza aversiunii, dacă nu chiar fobiei de tip paranoic a liderului rus Vladimir Putin față de tehnologia modernă, relatează The Times.
07:00
Audieri în dosarul pedofilului Epstein. Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie, sperând că vor scăpa de acuzaţiile de sfidare a Congresului # Adevarul.ro
Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în ancheta privind dosarul Jeffrey Epstein, după luni de refuzuri și negocieri tensionate, în contextul în care urmează să fie acuzaţi de sfidare a Congresului.
06:45
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de lei ajung în România” # Adevarul.ro
O mare parte din programul SAFE pentru România se vor duce spre companii din Franța și Germania. Aurel Cazacu, fost director Romarm și actual proprietar de companie care produce armament, explică cum ar trebui România să negocieze astfel încât industria autohtonă să fie revigorată.
06:30
Cum au ajuns ucrainenii și minoritățile etnice din Rusia să facă front comun în lupta împotriva imperialismului rus # Adevarul.ro
În urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, se evidențiază o cooperare mai strânsă între statul ucrainean și populațiile minoritare din Rusia care se opun politicii Moscovei, pe fondul consolidării unui front comun în ceea ce privește combaterea ambițiilor imperialiste ale Federației ruse.
06:30
Vremea marţi, 3 februarie. Încă o zi de frig și ninsori slabe. Unde se mai încălzește ușor # Adevarul.ro
După o noapte geroasă, ziua de marți, 3 februarie, aduce doar o încălzire timidă. Frigul rămâne accentuat în est și sud, unde sunt așteptate ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane.
06:15
Rachete pline cu apă și silozuri defecte. Xi Jinping face curățenie în armată în timp ce pregătește trupele pentru Taiwan # Adevarul.ro
În vestul Chinei, silozurile de rachete nucleare ar trebui să poată fi activate printr-o simplă apăsare de buton, lansând arme capabile să atingă Statele Unite.
05:45
150 de miliarde de euro în joc: premierul britanic încearcă să includă Regatul Unit în fondul de apărare al UE. Ce pretenție are Bruxelles-ul? # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a confirmat oficial intenția Londrei de a se alătura fondului european de apărare, evaluat la 150 de miliarde de euro (aproximativ 178 de miliarde de dolari).
Acum 12 ore
05:15
Privită cu atenție, harta lumii oferă indicii clare despre transformările geopolitice actuale: de ce Vladimir Putin repetă tipare staliniste, ce urmărește în realitate China și de ce Statele Unite par tot mai distante față de propriii aliați.
04:45
8 obiceiuri pe care trebuie să le eviți înainte de culcare. Cum îți sabotezi somnul fără să-ți dai seama # Adevarul.ro
Între platformele de streaming și rețelele sociale, rutina de seară a multor oameni s-a mutat online, cu efecte directe asupra somnului. Consecințele apar rapid: oboseală persistentă, iritabilitate și dificultăți de concentrare încă de la primele ore ale zilei.
04:15
Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători # Adevarul.ro
Un program intensiv de șapte zile care a combinat meditația cu exerciții de respirație, conștientizarea corpului și tehnici de relaxare a produs schimbări rapide și măsurabile în activitatea cerebrală a participanților și în markerii din sângele acestora.
03:45
Modificarea codurilor de boală – soluția propusă de ministrul Sănătății pentru a proteja pacienții cronici # Adevarul.ro
Pacienții cu boli cronice nu au mai fost scutiți de neplata primei zile de concediu medical, așa cum se așteptau după discuția cu ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete spune că se lucrează la o astfel de măsură, prin modificarea codurilor de boală.
