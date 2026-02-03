Senatorul inițiator al legii femicidului s-a abținut la votul din Senat

03:10

Gigi Becali critică vehement prestația lui Daniel Bîrligea după victoria FCSB împotriva Csikszereda. Patronul echipei îi reproșează lipsa de implicare și promite să-l sune pentru a-i transmite mesajul de a-și da silința. Becali consideră că Bîrligea poate fi un atacant valoros, dar trebuie să joace cu dăruire. Gigi Becali critică prestația modestă a lui Daniel … Articolul Gigi Becali surprinde un titular FCSB după victoria cu Csikszereda: „Te distrezi pe teren?” apare prima dată în Main News.