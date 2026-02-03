NASA amână misiunea Artemis II din cauza unei scurgeri de hidrogen lichid
MainNews.ro, 3 februarie 2026 14:20
NASA a amânat din nou misiunea Artemis II din cauza unei scurgeri de hidrogen lichid în timpul unei repetiții generale. Misiunea, ce va transporta patru astronauți în jurul Lunii, este planificată pentru martie. Jared Isaacman, administratorul NASA, a spus că testele sunt esențiale pentru succesul misiunii.
• • •
Baschetbalistul James Harden, cunoscut ca „The Beard", refuză să joace pentru Los Angeles Clippers în urma neagrementării unui nou contract. Aceasta este a doua grevă notabilă în sportul mondial, după Cristiano Ronaldo. Harden își dorește transferul la o echipă competitivă, iar termenul-limită pentru transferuri se apropie.
Planeta se află pe marginea unei crize alimentare fără precedent, cu recolte stagnante și resurse de apă epuizate. Schimbările climatice și utilizarea alimentelor ca arme politice agravează situația. Avertizările ONU indică o încălzire globală devastatoare, iar foamea rămâne un instrument de putere în lume.
Aurul, argintul, petrolul și Bitcoin au înregistrat scăderi drastice pe bursele globale din cauza alegerii lui Kevin Warsh de către Donald Trump ca președinte al Rezervei Federale. Vânzările masive și nervozitatea investitorilor au dus la cea mai mare scădere a aurului din 1983, afectând piețele financiare.
Un atac al Rusiei după un acord de pace va provoca un răspuns militar coordonat din partea Europei și SUA. Ucraina, în colaborare cu partenerii occidentali, a convenit că orice încălcare a armistițiului va fi urmată de acțiuni imediate, inclusiv din partea forțelor americane, consolidând astfel securitatea regională.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, a lansat o campanie împotriva unirii cu România, afirmând că aceasta ar amenința statalitatea Moldovei. Cu mesaje „stataliste" și „patriotice", Dodon acuză actuala guvernare de intenții de anexare, subliniind importanța suveranității naționale.
Proiectul lunar Gateway, parte a programului NASA Artemis, se confruntă cu întârzieri și dispute politice. Această stație orbitală este esențială pentru misiunile viitoare pe Lună și Marte. Totuși, unii experți contestă necesitatea sa, sugerând alternative precum o bază pe Lună. Este Gateway indispensabil pentru explorarea spațială?
CEDO a declarat inadmisibile 17 cereri legate de condițiile de detenție din România, referindu-se la articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Neutilizarea remediilor interne a condus la aceste decizii, conform jurisprudenței recente, inclusiv cazul Văscăuțanu.
Senatorii români au adoptat un proiect de lege care definește femicidul și permite pedeapsa acestuia la fel ca omorul calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul subliniază gravitatea violenței domestice și introduce măsuri de protecție pentru victime. Următorul pas este votul Camerei Deputaților.
Dorin Rotariu, fotbalist român legitimat la Igdir FK, a impresionat în Cupa Turciei, contribuind la o victorie răsunătoare de 6-0 contra Antalyaspor. Fostul dinamovist a marcat în minutul 31, asigurând un avans de 4-0 la pauză. Igdir ocupă locul 4 în grupă, cu șanse mari de calificare.
Ucraina și partenerii săi occidentali au convenit asupra unui plan în trei etape pentru a răspunde încălcărilor armistițiului de către Rusia. Prima etapă include un avertisment diplomatic, iar escaladarea conflictului va conduce la intervenții militare coordonate în maximum 72 de ore. Discuțiile diplomatice continuă.
Bitcoin a pierdut toate câștigurile de după realegerea lui Donald Trump ca președinte, scăzând la un minim istoric de 75.000 dolari. Declinele sunt influențate de schimbările din piața metalelor prețioase și de nominalizarea lui Kevin Warsh pentru conducerea Fed, creând presiune asupra activelor riscante, inclusiv criptomonedelor.
Televiziunea Publică Poloneză a lansat știri în limba română pentru Republica Moldova, axate pe dezinformarea rusă și beneficiile aderării la Uniunea Europeană. Serviciul vizează realitățile politice din regiune, cu scopul de a combate propaganda Kremlinului și a sprijini procesele democratice.
Rusia a lansat atacuri masive asupra instalațiilor energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița, punctând sfârșitul armistițiului convenit de Trump și Putin. Aceste atacuri afectează grav infrastructura energetică a Ucrainei, generând îngrijorări internaționale și escaladând tensiunile din regiune.
NASA a amânat lansarea misiunii Artemis II spre Lună, inițial programată pentru 8 februarie, din cauza scurgerilor de hidrogen și a problemelor întâmpinate în timpul testului de alimentare. Noul termen de lansare este martie, cu astronauți pregătiți să exploreze partea îndepărtată a Lunii.
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația lui Florian Coldea privind menținerea sechestrului pe bunuri într-un dosar penal. Măsura rămâne în vigoare, obligând contestatorii la plata cheltuielilor de judecată. Coldea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Senatul României a adoptat un proiect de lege revoluționar care introduce termenul de femicid și îl pedepsește asemănător omorului calificat. Deși inițiatorul Ninel Peia s-a abținut din greșeală, legea a strâns un număr record de susținători. Femicidul, definit ca omorul comis din ură față de femei, va avea pedepse severe.
Giorgia Meloni glumește despre asemănarea ei cu un heruvim din Bazilica San Lorenzo in Lucina, după ce imaginea a devenit virală. Ministerul Culturii și Dieceza de Roma investighează restaurarea controversată a operei. Meloni afirmă autoironic că nu arată ca un înger, provocând reacții diverse în societate.
Ion Gușan, liderul grupării de crimă organizată „Patron" din Europa de Est, cunoscut și sub numele de „Nicu Patron", a fost capturat la Londra. Acesta a fost dat în urmărire de autoritățile din Franța pentru multiple infracțiuni grave. Reținerea lui marchează o lovitură majoră împotriva crimei organizate internaționale.
Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița, provocând distrugeri în plin ger extrem. Președintele Ucrainei, Zelenski, a raportat utilizarea a peste 70 de rachete și 450 de drone. Vicepremierul a numit atacul un genocid de iarnă, lăsând sute de mii de familii fără căldură.
Relațiile emoționale cu chatboții AI, cum ar fi Replika și ChatGPT, devin un risc major, avertizează experții. Utilizatorii dezvoltă legături afective, iar acestea pot afecta sănătatea mintală, crescând sentimentul de singurătate. Legislatorii europeni analizează restricționarea acestor servicii pentru a proteja utilizatorii.
Restabilirea accesului procurorilor la dosarele instanțelor după restricționarea ECRIS # MainNews.ro
CSM a solicitat restabilirea accesului procurorilor la dosarele instanțelor prin aplicația ECRIS, după restricționarea acestuia. Această decizie a fost determinată de dificultățile întâmpinate în activitatea judiciară, din cauza inaccesibilității directe la informații esențiale. Den nu este încă pe deplin funcțional.
DIICOT a închis dosarul privind blaturile la pariuri în fotbalul românesc, demarat în aprilie 2024, din lipsă de probe. Instituția a investigat posibile infracțiuni de constituire a grupului infracțional organizat și înșelăciune, dar nu s-au găsit indicii concrete. Detalii despre implicarea lui Gigi Becali.
Ilie Bolojan, președintele PNL, a pierdut votul pentru demiterea șefilor celor zece filiale cu cele mai slabe rezultate în alegerile din 2024. Deși a obținut majoritatea voturilor, nu a întrunit cele 37 necesare. Absențele liderilor și luptele interne complică situația. Votul va fi reluat la următoarea ședință.
Amânarea negocierilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia a redus presiunea Moscovei, conform analiștilor. Discuțiile, reprogramate pentru 4-5 februarie, ar putea să nu aducă progrese semnificative, în special pe fondul blocajelor în schimbul de prizonieri și al tergiversărilor rusești.
Industria românească rămâne sub linia de plutire pentru a 19-a lună consecutiv, conform indicelui PMI. Cererea externă, în special din Germania, joacă un rol crucial în redresarea sectorului. Producția a avut o îmbunătățire limitată, în timp ce comenzile noi și angajările au scăzut, semnalizând provocări continue în industrie.
Tom Cruise a părăsit un apartament de lux din Knightsbridge, Londra, din cauza creșterii infracționalității în zonă, după un jaf violent la un magazin Rolex de la parter. Specialiștii subliniază deteriorarea percepției de siguranță, afectând imaginea și valoarea proprietăților. Poliția investighează jaful.
Un bărbat a fost prins în noaptea de 29 spre 30 ianuarie într-un supermarket Carrefour din Angers, Franța, după ce a umplut patru valize cu iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon, în valoare de 18.000 de euro. Arestat de poliție, acesta este suspectat de implicare în alte furturi din magazine.
Economia românească evoluează cu prudență în 2026, iar managerii așteaptă măsuri favorabile din partea statului. 80% dintre aceștia anticipează un mediu legislativ mai puțin prietenos. Indicele Confidex a scăzut de la 51,3 la 47,2, reflectând o incertitudine crescută și riscuri economice.
Cristiano Ronaldo, starul de 40 de ani, boicotează campionatul din Arabia Saudită refuzând să joace pentru Al Nassr datorită nemulțumirilor față de gestionarea clubului de către PIF. În prezent, Ronaldo se află pe locul doi ca marcator în liga saudită, cu 17 goluri, dorind un prim titlu și atingerea a 1.000 de goluri în carieră.
Parlamentul României începe, pe 2 februarie, prima sesiune ordinară a anului, cu scopul adoptării reformei administrației publice locale și centrale. Opoziția pregătește moțiuni simple împotriva miniștrilor și inițiative legislative pentru reducerea cheltu
Găurile negre fugare care străbat galaxiile reprezintă un fenomen fascinant în astrofizică. Aceste obiecte masive pot călători cu viteze uriașe, lăsând în urmă urme vizibile și influențând formarea stelelor. Descoperirea lor ne ajută să înțelegem mai bine universul activ și dinamic în care trăim. Găurile negre fugare sunt obiecte masive care străbat galaxiile la viteze … Articolul Găurile negre „fugare”: misterioase adevăruri despre galaxiile noastre apare prima dată în Main News.
Coridorul vertical al gazelor europene, o soluție strategică pentru Europa, conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, reducând dependența de gazul rusesc. Această infrastructură energetică provoacă o schimbare în fluxul de gaze, asigurând securitatea energetică și întărind relațiile comerciale dintre țări. Coridorul Vertical conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru a reduce dependența de … Articolul Coridorul vertical al gazelor europene: soluția pentru puterea energetică în Europa apare prima dată în Main News.
Moltbook, o rețea socială inovatoare pentru agenți AI, a atras rapid peste 32.000 de utilizatori. Creată de Matt Schlicht, platforma facilitează interacțiuni autonome între roboți, ridicând întrebări despre viitorul inteligenței artificiale. Observații umane sunt încurajate, dar coordonarea rămâne autonomă. Noua rețea socială Moltbook permite agenților AI să interacționeze exclusiv între ei Peste 32.000 de agenți … Articolul Moltbook: Rețeaua socială pentru inteligența artificială inovatoare apare prima dată în Main News.
Alisha Lehmann, celebra fotbalistă elvețiană, revine pe terenul englezesc cu Leicester City Women, după despărțirea de Douglas Luiz. Acum, se bucură de o nouă relație cu Montel McKenzie, jucător în Isthmian League Premier Division. Urmărește evoluția lor pe Instagram @alishalehmann7 pentru cele mai recente actualizări. Alisha Lehmann, fostă jucătoare la Juventus și Como Women, s-a … Articolul Alisha Lehmann și Montel McKenzie: iubire și fotbal în lumina reflectoarelor apare prima dată în Main News.
PSD a votat măsuri esențiale pentru sprijinul familiilor vulnerabile, inclusiv eliminarea CASS pentru mame, pensii one-off și un pachet de ajutoare pentru copii, estimând un impact bugetar total de 3,39 miliarde lei. Aceste măsuri vizează peste 5 milioane de români și sunt prioritizate în contextul creșterii costului vieții. PSD a votat măsuri de sprijin economic … Articolul Măsuri PSD: Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copii și pensii one-off apare prima dată în Main News.
FCSB a obținut prima victorie din 2026, învingând FK Csikszereda cu 1-0 pe Arena Națională, într-un meci disputat pe zăpadă. Juri Cisotti a marcat golul decisiv, iar Florin Tănase a ratat un penalty. FCSB își revine după rezultatele slabe din campionat, în timp ce Csikszereda continuă seria înfringerilor. FCSB a învins FK Csikszereda cu 1-0 … Articolul FCSB a câștigat în 2026 după o luptă cu Csikszereda pe zăpadă apare prima dată în Main News.
Judecătorul Claudiu Drăgușin critică propunerile lui Claudiu Sandu, comparând interpretarea acestora cu legislația sovietică din anii 1950. Tensiunile dintre cei doi magistrați au crescut după limitarea accesului procurorilor la sistemul ECRIS, afectând astfel colaborarea între secții. Drăgușin subliniază riscurile interpretării unilaterale a legilor. Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin critică propunerile fostului vicepreședinte Claudiu Sandu Drăgușin compară … Articolul Conflict în CSM: Drăgușin compară propunerile lui Sandu cu legislația sovietică apare prima dată în Main News.
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, avertizează asupra riscurilor unui conflict global și respinge afirmațiile occidentale despre amenințările Rusiei și Chinei. Medvedev subliniază că situația internațională devine tot mai periculoasă, dar Rusia nu dorește un conflict global, deși nu îl poate exclude. Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, denunță … Articolul Dmitri Medvedev: Avertisment despre riscul unui conflict global înfricoșător apare prima dată în Main News.
Inflația erodează economiile pe termen lung, făcând ca banii lăsați în repaus să-și piardă din valoare. Investitori pot opta pentru depozite bancare, titluri de stat sau acțiuni. Noul normal include o inflație mai mare și dobânzi ridicate, schimbând radical abordarea financiară a populației. Inflația reduce valoarea reală a economiilor și afectează puterea de cumpărare Depozitele … Articolul Salvarea economiilor: strategii împotriva inflației și a scumpirilor apare prima dată în Main News.
Parlamentul României își reia activitatea, iar deputații și senatorii trebuie să abordeze subiecte cruciale, precum alegerea liderilor de grup, aprobarea bugetului pentru 2026 și numirile pentru SRI și SIE. Opoziția, formată din AUR și alte partide, se pregătește să conteste guvernul prin moțiuni de cenzură. Parlamentul României reîncepe activitatea pe 2 februarie, cu alegeri pentru … Articolul Mizele noii sesiuni parlamentare: decizii cheie și puterea opoziției apare prima dată în Main News.
Iranul a demarat lucrări de reabilitare a instalațiilor nucleare avariate după atacurile Israelului și SUA, conform imaginilor satelitare. Aceste activități ar putea indica intenții de a reactiva programul nuclear, în contextul tensiunilor regionale și a cerințelor sporite impuse de Washington. Iranul începe lucrări de refacere la instalațiile nucleare avariate de atacurile Israelului și SUA Imagini … Articolul Iranul reface instalațiile nucleare distruse de atacurile Israelului și SUA apare prima dată în Main News.
În 2025, Guvernul a cheltuit 100 de lei, dintre care 18 lei au fost împrumuturi, reflectând un deficit bugetar ridicat. O ușoară revenire în finanțele statului a fost notată, dar anul rămâne dezechilibrat comparativ cu ultimele două decenii. Descoperiți mai multe detalii pe Profit.ro. Anul trecut, Guvernul a cheltuit 100 de lei, din care 18 … Articolul 18 din 100 de lei cheltuiți de Guvern, datoria crește în 2025 apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu a reacționat după victoria Interului cu 2-0 în fața Cremonese, bucurându-se de avansul echipei în campionat. Antrenorul român a dezvăluit că perioada încărcată l-a afectat, povestind cum a fost trezit de fiica sa, temându-se că a întârziat la o ședință. Inter se pregătește pentru următoarele provocări. Cristi Chivu a reacționat după victoria Inter-ului … Articolul Cristi Chivu, emoționat după ce Inter și-a mărit avansul în campionat apare prima dată în Main News.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins posibilitatea concedierilor în sistemul de sănătate, subliniind că acesta este subdimensionat. Măsurile recente au generat economii de 3,3 miliarde de lei, iar estimările pentru anul acesta sunt de 5 miliarde. Eliminarea inechităților rămâne o prioritate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat economii de 3,3 miliarde de lei în sănătate … Articolul Răspunsul ministrului Alexandru Rogobete despre concedierile din sănătate apare prima dată în Main News.
Donald Trump a comentat despre dezvăluirile recente legate de Jeffrey Epstein, insistând că informațiile îl absolvă și că intenționează să acționeze în justiție împotriva autorului Michael Wolff și a averii lui Epstein. Deși numele lui apare frecvent în documente, Trump neagă orice implicare ilegală. Donald Trump a oferit prima reacție oficială după desecretizarea documentelor din … Articolul Donald Trump vorbește despre dosarul Epstein și cine va fi acționat în judecată apare prima dată în Main News.
Luis Suarez a adus victorie crucială pentru Sporting Lisabona în Liga Portugal, marcând o execuție spectaculoasă în al șaselea minut de prelungiri împotriva celor de la Nacional. Această reușită fantastică întărește șansele echipei în lupta pentru titlu. Află mai multe despre momentul decisiv al meciului! Sporting Lisabona a câștigat un meci crucial în Liga Portugal … Articolul Luis Suarez, execuție fabuloasă în prelungiri pentru Sporting Lisabona! apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a transmis urări aniversare lui Răzvan și Dani de la „Super Neatza”, subliniind importanța simpatiei publicului pentru succesul în televiziune și politică. Președintele a apreciat rolul emisiunii în aducerea problemelor reale ale societății, invitând la o întâlnire peste 25 de ani pentru a continua discuțiile importante. Nicușor Dan a transmis urări de aniversare … Articolul Nicuşor Dan le urează la mulţi ani lui Răzvan şi Dani de la „Super Neatza” apare prima dată în Main News.
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, acuză europenii de supunere față de SUA, afirmând că acțiunile acestora împotriva IRGC le afectează propriile interese. Iranul pregătește măsuri, inclusiv expulzarea atașaților militari din UE, în contextul violențelor interne și al protestelor sângeroase. Președintele Parlamentului iranian, Ghalibaf, a activat articolul 7 din Legea privind contramăsurile împotriva forțelor armate … Articolul Europenii și deciziile greșite: supunerea oarbă față de americani apare prima dată în Main News.
Atenționări Infotrafic: viscol și ninsoare afectează sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență maximă și să verifice starea drumurilor înainte de a pleca la drum. Respectați regulile de circulație și echipați-vă mașinile cu anvelope de iarnă pentru siguranță. Avertizări de viscol și ninsoare pentru sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei Nu sunt … Articolul Alertă Infotrafic: Viscol și ninsoare în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei apare prima dată în Main News.
