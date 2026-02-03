Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“

11:40

Cluburile din Superliga continuă să se întărească, în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care și le-au stabilit. Ultimul transfer de marcă făcut este cel al unui atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională a țării sale, care este așteptat să ajungă în România, după cum dezvăluie PROSPORT. El va semna un contract […]