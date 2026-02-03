Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă
BizBrasov.ro, 3 februarie 2026 13:20
Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă. Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării şi patiserii, printre nereguli fiind [...]
Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă
Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă. Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării şi patiserii, printre nereguli fiind [...]
Brașovenii de la Visual Fan vor să își diversifice portofoliul de mașini electrice Allview
Allview Auto, divizia de mobilitate electrică a brașovenilor de la Visual Fan, anunță pentru 2026 „pași importanți către extinderea regională” și „diversificarea portofoliului de vehicule electrice”. Allview Auto a încheiat 2025 cu rezultate care îi confirmă poziția de lider în micul segment al vehiculelor electrice urbane care pot fi conduse de la 16 ani cu [...]
O lecție de biologie în „seră", la Colegiul Unirea din Brașov: Dotată cu microscoape, laptopuri și echipamente de laborator, oferă un farmec aparte care lipseşte în sălile clasice
La Colegiul Naţional „Unirea” din Brașov orele de Biologie se țin într-o sală cu totul specială, mai exact o seră cu pereți din sticlă și vedere panoramică. Clasa neobişnuită a fost proiectată pentru științe, însă este folosită și pentru alte materii, cum ar fi Informatica, unde elevii lucrează la proiecte care depind de lumină, temperatură [...]
Turiști care au venit „cu pretenții" la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, au plecat nemulțumiți. Ce i-a deranjat cel mai mult
Până acum, majoritatea turiștilor s-au declarat satisfăcuți de sejurul petrecut în hotelul fostei sportive Simona Halep. Realitatea este însă că nu poți să-i mulțumești pe toți și există și nemulțumiri de la cei care au venit cu pretenții prea mari. Un turist cu doi copii mici a fost dezamăgit de serviciile hotelului Simonei Halep din [...]
O brașoveancă aduce în România platforma globală pentru găsirea animalelor pierdute: „Știu cât de greu e să găsești informații corecte și sprijin real într-un moment de criză"
Platformă globală pentru găsirea animalelor pierdute este acum disponibilă și în România. Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori în mai mult de 90 de țări, PetRadar.org ajunge și în România, oferind propritearilor de animale o modalitate modernă și simplă de a primi ajutor atunci când companionul lor se rătăcește. „Mi-am spus că trebuie [...]
Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi
Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi. Două cazuri de pesta porcină a apărut în judeţul Braşov, în ambele situaţii fiind vorba de mistreţi, iar Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov a transmis notificări către primării, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, administratorii fondurilor [...]
CNAIR avertizează şoferii asupra unei tentative de fraudă cu roviniete. Atenție, la SMS-urile care vă anunță să plătiți rovinieta sau vi se va confisca mașina! CNAIR: „Aceste mesaje sunt FALSE!"
Noi tentative de fraudă circulă în aceste zile în România. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat că au fost semnalate mesaje false prin care șoferii sunt amenințați că li se va confisca vehiculul dacă nu achită, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. „Circulă în această perioadă mesaje [...]
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău: „Actuala coaliţie este mai solidă decât arată"
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău: „Actuala coaliţie este mai solidă decât arată”. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău a declarat luni seară la TVR Info că actuala coaliţie este mai solidă decât apare din mesajele publice ale liderilor ei şi a făcut apel la aceştia să renunţe la [...]
23 de poduri și podețe din municipiul Brașov au nevoie de reparații. Deocamdată, se caută un constructor
Primăria Brașov a lansat o licitație publică în vederea derulării unor lucrări de reparații la podurile și podețele din municipiu. Valoarea estimată a lucrărilor pentru o perioadă de 4 ani poate ajunge la un maximum de 65.491.389 lei, fără TVA. Potrivit documentației aferente procedurii, în municipiul Brașov sunt 23 de poduri și pasaje, care vor [...]
Fântână, bănci și mobilier din piatră: Curtea Bisericii Negre se pregătește pentru transformare
Proiectul de restaurare a Curții Bisericii Negre, derulat de Biserica Evanghelică Brașov în parteneriat cu Primăria Brașov, a ajuns în etapa achiziției mobilierului urban și a altor dotări. În acest sens, Biserica Evanghelică a lansat o licitație publică cu o valoare estimată de 997.647 de lei, fără TVA, termenul-limită pentru depunerea ofertelor fiind 2 martie. [...]
„Ninge" cu zăpadă artificială pe pârtiile din Poiana Brașov. Aceasta încetinește alunecarea schiurilor
Datorită temperaturilor negative, și astăzi administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov produc zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul, inclusiv pe pârtiile deschise. „În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile de producere a zăpezii consistența acesteia este diferită, încetinind foarte mult alunecarea. [...]
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comunele din jurul Brașovului care nu au aprobat încă traseul. „Probleme cu dezvoltatori imobiliari din Hărman și Sânpetru. Nu ne dau voie!"
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comunele din jurul Brașovului care nu au aprobat încă traseul. „Probleme cu dezvoltatori imobiliari din Hărman și Sânpetru. Nu ne dau voie!” Proiectantul A13 Brașov – Bacău estimează că ar putea preda la sfârșitul anului 2027 studiul de fezabilitate necesar construirii autostrăzii transcarpatice care va conecta Transilvania de Moldova. Pentru [...]
135 de milioane de lei de la UE pentru ecologizarea fostei rampe de deșeuri industriale a Brașovului și transformarea acesteia în parc
Consiliul Local a aprobat săptămâna trecută un proiect de hotărâre esențial pentru accesarea unei finanțări nerambursabile destinată închiderii definitive a fostului depozit de deșeuri industriale nepericuloase din zona Timiș–Triaj. Adoptarea hotărârii va permite Primăriei Brașov să semneze contractul de finanțare și să demareze etapa de implementare a proiectului, care vizează reabilitarea ecologică și reconversia unei [...]
Peste 9 miliarde de lei și 90 de luni de șantier pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal
Proiectul de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Predeal avansează în ritm de melc, după ce proiectanții care întocmesc studiul de fezabilitate au solicitat și la începutul acestui an o nouă păsuire (detalii aici). În prezent, documentația tehnică a fost depusă în vederea obținerii avizelor de specialitate, fiind în analiza Direcției Județene de Mediu [...]
O firmă din apropierea Brașovului produce case minuscule amplasate pe remorci: modelul de 43.000 de euro are două dormitoare la o lungime de doar 6 m
O firmă din apropierea Brașovului produce case minuscule amplasate pe remorci: modelul de 43.000 de euro are două dormitoare la o lungime de doar 6 m. Tiny Rubik, creată de firma Eco Tiny House din Miercurea Ciuc, este un exemplu de eficiență spațială și dovedește că reducerea dimensiunilor nu înseamnă sacrificarea confortului. Cu o lungime de [...]
Când șantierele pot scoate la iveală istoria: Brașovul plătește peste 35.000 de lei pe supraveghere arheologică
Pentru șantierele din zonele de protecție arhitecturală, legislația impune obligativitatea supravegherii arheologice. În acest context, având în vedere că o parte dintre lucrările realizate de Primăria Brașov implică săpături în astfel de perimetre, municipalitatea a încheiat un contract cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, pentru asigurarea serviciilor de specialitate în cazul unor descoperiri cu valoare [...]
Potrivit OUG nr. 158/2005, pentru majoritatea tipurilor de concedii medicale este necesar un stagiu minim de cotizare la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, de șase luni realizate în ultimele 12 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Această condiție se aplică, de regulă, salariaților și altor persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale [...]
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații. ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura [...]
Vânzarea unei case sau a unui apartament este o procedură juridică strict reglementată. Pregătirea din timp a actelor, cunoașterea taxelor implicate și verificarea situației juridice a imobilului sunt etape esențiale pentru o tranzacție fără probleme. Află din articol ce acte sunt necesare pentru vânzarea unei case și ce rol are fiecare. Ce acte sunt necesare [...]
25 de ani de la premiera operei „Così Fan Tutte" de W.A. Mozart, pe scena Operei Brașov
Sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, în continuarea sărbătoririi celor 270 de ani împliniți de la nașterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, publicul este invitat la spectacolul cu opera comică „Così fan tutte”. Opera mai are un titlu, „Școala amanților”, și a fost compusă în anul 1789, pe un libret [...]
Chamber Jazz la Universitatea Transilvania: Primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei
În cadrul programului cultural Chamber Jazz@Universitatea Transilvania, primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei, o colaborare de succes între Sorin Romanescu și Răzvan Cipcă. Acest nou proiect ce are la bază compoziții originale ale fiecăruia dintre cei doi muzicieni, precum și [...]
Arie protejată din județul Brașov, recunoscută la nivel internațional datorită speciilor de păsări: Pe perioada unui an, numărul de exemplare depăşeşte 20.000
Ziua de 2 februarie a fost declarată Ziua Mondială a Zonelor Umede. La această dată, în anul 1971, a fost semnat la Ramsar,Iran, convenţia asupra zonelor umede de importanţă globală, mai ales pentru păsările sălbatice şi habitatele lor. Convenţia are drept scop principal conservarea zonelor umede, a faunei şi florei caracteristice, în conformitate cu dezvoltarea [...]
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță" pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de…curățenie
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de curățenie. Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să [...]
Elevii din Brașov, primii din țară care vor fi evaluați prin intermediul unei platforme utilizată în peste 20 de țări, care stă și la baza testărilor de tip PISA
Primăria Brașov continuă investițiile în dezvoltarea actului educațional la nivelul unităților de învățământ din municipiu. După dotarea școlilor cu echipamente digitale și mobilier modern, municipalitatea face un nou pas important, investind în soluții moderne de evaluare a elevilor. În acest context, primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a invitat astăzi reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov și [...]
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de Boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit. De aproape doi ani, fundația caritabilă Metropolis a demarat un proiect de strângere de bani pentru renovarea secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, aflat în staționarul [...]
Furau lemn cu „portbagajul". Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile
Furau lemn cu „portbagajul”. Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați aseară în jurul orei 19:00 de către un pădurar care semnala faptul că mai multe persoane au tăiat și sustras arbori din fondul forestier național, din zona Cantonului Silvic Bratocea. Polițiștii au identificat un [...]
Un furnizor de gaze – la prețuri mici – va intra pe piață. Consiliul Concurenței: „Suntem singura țară din UE fără liberalizare"
Un furnizor de gaze – la prețuri mici – va intra pe piață. Consiliul Concurenței: „Suntem singura țară din UE fără liberalizare”. Consiliul Concurenței a recomandat Guvernului liberalizarea pieței gazelor la termenul actual, 31 martie. O nouă prelungire a plafonării nu este necesară, întrucât prețurile din piață au coborât la nivelul dinainte de invazia Rusiei [...]
„Luxul" de a parca pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, taxat de polițiștii din Brașov cu 2.000 de lei/șofer
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Secțiile 1–5 Poliție Brașov și Biroului Rutier Brașov au desfășurat duminică, în intervalul orar 16:00–18:00, o acțiune cu efective mărite în municipiul Brașov, ce a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului, dar și identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care practică cerșetoria [...]
Doi „tovarăși de pahar" s-au luat la bătaie, în urma unui conflict: Agresorul a fost reținut de polițiști
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat într-un imobil din localitatea Zizin. „În urma verificărilor efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat ar fi fost agresat fizic [...]
Unde e mai bine să fii casieriță, în funcție de ce salariu primești: La LIDL, Carrefour, Kaufland sau Mega Image
Pe fondul lipsei de personal și al creșterii costului vieții, marile lanțuri de magazine au fost nevoite să ajusteze salariile. Iar acum, în 2026, diferențele între operatorii din domeniu sunt tot mai vizibile. Când analizăm veniturile casierilor trebuie avut în vedere că, pe lângă salariul de bază, acești angajați primesc și alte stimulente, cum ar [...]
Grup infracțional care a generat victime și în România, destructurat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Mașini catalogate „daună totală" în SUA, aduse și vândute ca mașini aproape noi, inclusiv în România
Grup infracțional care a generat victime și în România, destructurat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Mașini catalogate „daună totală” în SUA, aduse și vândute ca mașini aproape noi, inclusiv în România. O amplă grupare infracțională lituaniană, care a pus în pericol viața a mii de persoane din Europa, inclusiv din România, a [...]
În februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%. Ministerul Finanţelor anunţă că în februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro. FIDELIS II se va desfăşura în perioada 6-13 februarie. „FIDELIS II, ce [...]
După ce vor cumpăra lanțul românesc „La Cocoș", nemții care dețin Lidl și Kaufland vor trebui să mețină adaosul comercial pe care îl practică acum magazinele
Grupul german Schwarz, proprietarul lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland, a fost obligat de Consiliul Concurenței să nu majoreze actualele adaosuri comerciale pe care le practică lanțul românesc “La Cocoș”, pe care intenționează să îl preia. Consiliul Concurenței urmează să își dea în prima parte a acestui an acordul asupra tranzacției prin care grupul german [...]
Ce oportunități sunt în 2026 pe piața de creditare și cât plătesc brașovenii rată pentru a deveni proprietari
După un an cu credite mai mari, anul 2026 vine cu semnale bune pentru cei care vor să achiziționeze o proprietate sau să-și optimizeze creditul. Iată ce trebuie să știi dacă te regăsești într-una din aceste situații. În prezent, dobânzile fixe pornesc de la 4,79% și sunt printre cele mai scăzute din ultimii ani. O [...]
Începând de astăzi, Biblioteca pentru copii din Brașov își deschide porțile într-o nouă casă, continuând misiunea de a aduce cartea mai aproape de cei mai tineri cititori. Biblioteca Județeană Brașov anunță inaugurarea noului sediu al Centrului de excelență pentru copii și tineret, situat în Centrul Civic al municipiului Brașov, pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 3, [...]
Salvatorii de la ISU Brașov au intervenit în mai bine de 150 de cazuri în acest weekend
Salvatorii de la ISU Brașov au intervenit în mai bine de 150 de cazuri în acest weekend. În perioada 30 ianuarie– 1 februarie (sâmbătă și duminică), Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a gestionat 158 de evenimente, dintre care 137 au fost intervenții SMURD. Echipajele au intervenit pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 135 [...]
Marota electorală cu catedrala Brașovului, un nou exemplu de ipocrizie al aleșilor USR. George Scripcaru: Se trezesc în 2026 și îmi explică mie că trebuie să țin seama de niște semnături strânse de ei, în scop electoral, în 2019, dar 4 ani nu au făcut nimic
Dezbaterea privind construirea Catedralei din Centrul Civic al Brașovului a reaprins tensiunile politice din Consiliul Local, transformând o obligație administrativă stabilită prin hotărâri judecătorești într-un nou câmp de confruntare electorală. Ședința de plen de vinerea trecută a scos la iveală o ruptură clară între majoritatea consilierilor și aleșii USR, care s-au opus prelungirii contractului de [...]
Brașovenii, invitați la teatru: Ce piese vor fi puse în scenă, în această săptămână, la Teatrul „Sică Alexandrescu"
Iubitorii de teatru sunt invitați, în această săptămână, la spectacolele puse în scenă de reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov. Așadar, JOI, 5 FEBRUARIE, ORA 19:00 în SALA STUDIO, va avea loc piesa „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial [...]
România este pe primul loc în UE la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană
România este pe primul loc în UE la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană. Deși România înregistrează unele progrese în reducerea numărului de accidente rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând [...]
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: „Apa din aeroport este potabilă, furnizată de Compania Apa, cu buletin de analize. Pasagerii pot să o consume"
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: „Apa din aeroport este potabilă, furnizată de Compania Apa, cu buletin de analize. Pasagerii pot să o consume”. În contextul în care Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care gestionează Aeroporturile „Henri Coandă” București și „Aurel Vlaicu” (Băneasa), anunță că apa furnizată la robineții din aeroport este potabilă începând de astăzi, la [...]
Reprezentanții Primăriei Cincu anunță că în perioada 2-8 februarie 2026 vor avea loc trageri militare cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu. Autoritățile atrag atenția locuitorilor și celor care tranzitează zona asupra faptului că accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor. Restricțiile vizează persoanele, animalele, căruțele, atelajele și orice alte tipuri de utilaje, pentru a [...]
Cât din salariu se duce pe chirie în Brașov. Care sunt zonele cele mai scumpe, în contextul în care sunt așteptate noi majorări
Proprietarii vor majora chiriile în 2026, sunt de părere cei mai mulți români, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro. Chiria a ajuns deja să fie echivalentă cu două treimi din salariu în Constanța. Bucureștenii sunt, însă, cei care achită cele mai consistente sume de bani pentru închirierea apartamentelor. Timișorenii, în schimb, plătesc cele mai mici [...]
Cultura din Brașov își face din nou bilanțul: Se lansează ediția a XI-a a Premiilor Anului în Cultură
După zece ediții care au cartografiat constant scena culturală locală, Consorțiul Cultural Corona anunță lansarea celei de-a XI-a ediții a „Premiilor Anului în Cultură la Brașov”, un demers devenit reper pentru recunoașterea publică a proiectelor, organizațiilor și profesioniștilor care dau consistență vieții culturale a orașului. Într-un context local marcat de dezbateri intense despre rolul culturii, [...]
Cum a împărțit Statul, anul trecut, fiecare 100 de lei din buget, din care 18 lei au fost pe datorie
Finanțele statului au înregistrat o ușoară revenire anul trecut, după creșterile de taxe și unele reduceri de cheltuieli, dar, din cauza deficitului bugetar încă foarte ridicat, din fiecare 100 de lei cheltuiți, Guvernul a fost nevoit să ia 18 lei cu împrumut, doar 82 de lei fiind asigurați din taxe, impozite și alte surse de [...]
Noua bază sportivă din Zărnești se deschide astăzi. Care sunt tarifele pentru fitness, tenis sau fotbal
Primăria Zărnești anunță deschiderea, începând de astăzi, 2 februarie, a noii baze sportive din oraș. Investiția a fost realizată pe amplasamentul fostei platforme industriale Torpedo și are caracter multifuncțional, fiind destinată atât sportivilor de performanță, cât și publicului larg. Centrul sportiv dispune de un teren de fotbal, terenuri de tenis, pistă de atletism, sală de [...]
Zăpadă artificială pe pârtiile din Postăvarul și pe timpul zilei. Schiați cu precauție!
Datorită temperaturilor negative, administratorul domeniului schiabil din Poiana Brașov a început producerea de zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul, inclusiv pe pârtiile deschise. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Lupului Superior, Doamnei, Subteleferic, Sulinar (Canalul), Drumul Roșu și Lupului Inferior. De asemenea, se produce zăpadă [...]
VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii acționează pentru stingerea focului
VIDEO Incendiul de la Spitalul Militar Brașov: Pacienții nu au fost evacuați, iar pompierii actionează pentru stingerea focului. După cum vă informa Biz Brașov, în această dimineață, la Spitalul Militar Regina Maria din Brașov a izbucnit un incendiu cu degajare mare de fum. Un contarner în care erau depozitate materiale medicale a luat foc, din [...]
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului
Arde un container plin cu materiale medicale în curtea Spitalului Militar Regina Maria din Brașov. Șapte mașini de intervenție au fost trimise la fața locului În urmă cu puțin timp, pompierii brașoveni au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un container în care sunt depozitate materiale sanitare, amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul [...]
Bani europeni pentru lărgirea străzii Institutului și interconectarea acesteia la Centura Brașovului. Investiția totalizează 39 de milioane de lei
La începutul lui iunie 2020, Primăria Brașov a semnat un contract cu firma Prinfo SRL, care a proiectat pasajul de pe strada Independenţei şi pe cel nou de la Fartec, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru lărgirea străzii Institutului din Braşov, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Acum, [...]
VIDEO Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități
Firma brașoveană de top ai cărei angajați sunt – în proporție de 85% – persoane cu dizabilități. Ophori Handmade Cosmetics este un mic atelier de produse cosmetice realizate în Braşov. A pornit ca ONG fondat la poalele Tâmpei, s-a dezvoltat în ultimii ani spre o afacere de sine stătătoare, care ajută la integrarea persoanelor cu [...]
