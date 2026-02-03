Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa

07:10

China recrutează în jur de 100.000 de adolescenți talentați în fiecare an pentru a intra într-un program de talente axat pe știință ce se desfășoară în cele mai bune școli din țară. De zeci de ani, „clasele de genii” au produs unele dintre cele mai luminate minți ale Chinei în știință și tehnologie și au jucat un rol crucial în dezvoltarea companiilor care se luptă acum cu SUA pentru a ocupa poziția dominantă în domeniile AI, robotică și tehnologii avansate pentru producția industrială.