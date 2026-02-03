PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au destabilizat România: „Se joacă cu focul lângă butelie”
Deputatul PSD Mihai Fifor a susţinut, marţi, că prin măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan sunt „fragilizaţi” principalii piloni de stabilitate ai ţării: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context internaţional instabil. „Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie”, a scris social-democratul pe Facebook.
• • •
Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026. Ministrul Muncii: „Ținta este 10.000-12.000 beneficiari” # Digi24.ro
Programul național de fertilizare in vitro (FIV) ar putea primi în 2026 un buget dublu față de anul trecut, printr-o combinație de fonduri europene și bani de la bugetul de stat. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Digi24 că, imediat după aprobarea bugetului, vor începe demersurile pentru atragerea finanțării europene, astfel încât numărul beneficiarilor să ajungă la 10.000-12.000 de cupluri.
Lucrări excepţionale au început în Capela Sixtină pentru restaurarea capodoperei „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, la treizeci de ani de la ultima restaurare, au anunţat luni Muzeele Vaticanului.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, proprietara Combinatului Azomureș. La întâlnire au participat și reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere # Digi24.ro
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat # Digi24.ro
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze.
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică # Digi24.ro
Fostul prinț britanic Andrew, fosta sa soție Sarah Ferguson și un fost ambasador al Regatului Unit la Washington au fost luni din nou în centrul atenției în scandalul Jeffrey Epstein, după ce e-mailuri șocante cu defunctul infractor sexual au zguduit cercurile politice și regale.
Noi alerte meteo: Cod galben de ger și vânt puternic în mare parte din țară. Zonele afectate și vremea în București HARTĂ # Digi24.ro
Noi alerte de vreme rea de la meteorologi. A fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei. De asemenea, a fost emis un Cod galben de vânt puternic în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi în zona înaltă a judeţelor Hunedoara şi Gorj. În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi foarte rece, dar de miercuri va începe să se încălzească.
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei # Digi24.ro
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.
Primăria Capitalei caută oferte pentru servicii de rating de credit. Contractul, acordat prin achiziţie directă # Digi24.ro
Primăria Capitalei lansează o invitaţie de participare la o achiziţie directă pentru servicii de evaluare a capacităţii municipalităţii de a-şi respecta obligaţiile şi angajamentele financiare pentru toate creditele în valută şi monedă naţională contractate pe termen lung şi scurt - rating de credit.
Creșterea economică a României din ultimii ani ar fi fost semnificativ mai slabă fără fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată un studiu al Băncii Naționale a României, care analizează impactul fondurilor europene în perioada post-pandemică. În intervalul 2022-2024, aceste fonduri au adăugat peste 1 punct procentual la creșterea PIB, însă întârzierile în implementarea reformelor și absorbția scăzută pun în pericol beneficiile. Cu doar 27% dintre jaloane îndeplinite și mai puțin de 40% din fonduri atrase până în toamna lui 2025, România riscă să piardă o parte importantă din bani, chiar înainte de încheierea programului, la 30 august 2026.
DGASC Sibiu face verificări la familia celor doi copii morți într-un pârâu din Chirpăr. Tot în aceeași familie, au mai murit doi frați # Digi24.ro
Reprezentanţii Protecţiei Copilului Sibiu fac verificări la familia din localitatea Chirpăr ai cărei copii au decedat luni, înecaţi în pârâul din comună, după ce, anterior, au mai decedat doi fraţi în urma complicaţiilor la o pneumonie, informează un comunicat de presă al instituţiei.
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean, într-un interval de patru ore, înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a informat Poliţia.
Acordul UE-Mercosur ajunge în Congresul brazilian. Lula cere adoptarea „cât mai curând posibil” # Digi24.ro
Acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeană a fost trimis de președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva către Congresul Național, odată cu deschiderea sesiunii legislative din 2026. Prin acest gest, guvernul de la Brasilia încearcă să accelereze ratificarea tratatului, blocat în prezent de procedurile judiciare europene. Lula le cere parlamentarilor să aprobe acordul „cât mai curând posibil”.
(P) Data Talks: perspectiva comunității de business intelligence despre competitivitatea organizațiilor în 2026 # Digi24.ro
„Rusia e pregătită.” Declarație alarmantă a adjuntului lui Lavrov despre tratatul pentru arme nucleare New START # Digi24.ro
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control asupra armelor nucleare, după ce tratatul New START va expira la sfârşitul acestei săptămâni, a declarat marţi responsabilul Moscovei pe acest subiect, ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov, relatează Reuters.
De ce rămân unii angajați ani la rând în aceeași companie, într-o piață în care joburile se schimbă tot mai des # Digi24.ro
Cota de piaţă a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de doar 85% sau chiar mai puţin, în contextul relaxării cerinţei ca producătorii de automobile să vândă doar vehicule complet electrice în UE în 2035, potrivit unui studiu publicat marţi de organizația neguvernamentală Transport & Environment.
Reacția Germaniei după ce a fost acuzată de Rusia că sprijină Ucraina din spirit revanşard # Digi24.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins marţi acuzaţiile Moscovei potrivit cărora sprijinul Berlinului pentru Ucraina ar fi motivat de un spirit revanşard. Oficialul german a calificat afirmațiile drept o încercare a Rusiei de a distrage atenţia de la propriile acţiuni.
Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din cauza interdicției privind importurile de gaze rusești # Digi24.ro
Ungaria a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg pentru a anula regulamentul REPowerEU care interzice importurile de energie din Rusia. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat decizia, potrivit DW.
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde întreaga țară # Digi24.ro
Nu scăpăm de ger nici în această noapte, când meteorologii anunță temperaturi sub zero grade. De astăzi, vremea se încălzește în vestul țării, iar treptat va cuprinde și restul zonelor. Vremea caldă nu va dura mult pentru că, de duminică, un nou val de frig va cuprinde întreaga țară. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat, pentru Digi24, cum va fi vremea în zilele următoare.
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata. Reforma administrației încă așteaptă # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație a primarilor din țară, la Palatul Victoria, în pregătirea bugetului pentru 2026. Întrevederea vine și în contextul în care numeroși edili, inclusiv de la Partidul Național Liberal, s-au arătat nemulțumiți de reforma administrației publice, propusă de șeful Executivului.
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în februarie. Anunțul ANPIS despre plățile anticipate # Digi24.ro
Plățile pentru principalele beneficii de asistență socială aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate înainte de termen, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate vineri, 6 februarie.
Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times) # Digi24.ro
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii.
Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile # Digi24.ro
Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat luni că departamentul său va echipa cu camere corporale toți ofițerii din teren din Minneapolis, cu efect imediat, și că va extinde programul de camere corporale la nivel național, pe măsură ce vor fi disponibile fondurile necesare, relatează Reuters.
Reacția Ucrainei după apelul șefului FIFA ca Rusia să fie reprimită în fotbalul internațional # Digi24.ro
Ucraina l-a criticat dur pe președintele Gianni Infantino după ce acesta a cerut ridicarea interdicției care exclude Rusia din competițiile internaționale de fotbal, susținând că readmiterea Moscovei ar fi un gest „nejustificat” în timp ce agresiunea rusă continuă. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a denunțat apelul oficialului FIFA drept o abatere morală gravă, amintind că sute de copii ucraineni au fost uciși de invazia rusă.
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori # Digi24.ro
Crimă șocantă în București. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său, după ce, potrivit anchetatorilor, fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori.
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială # Digi24.ro
Moltbook este un site unde agenţii AI, roboţi creaţi de oameni, pot posta şi interacţiona între ei. Oamenii sunt acceptaţi doar ca observatori. Lansat pe 28 ianuarie 2026 și conceput să arate ca platforma Reddit, rețeaua este rezervată agenţilor de inteligenţă artificială și oferă discuţii pe cât de captivante, pe atât de îngrijorătoare, relatează Le Figaro şi The Guardian.
Un avion militar american, plin cu senzori și sisteme de comunicații, a decolat de la o bază aeriană din Nebraska. Aeronava era un centru de comandă și control zburător.
Donald Trump a anunţat că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, conform unor informaţii din New York Times conform cărora administraţia sa a renunţat la planurile de a cere compensaţii de la prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire.
China a interzis mânerele ascunse la ușile vehiculelor electrice (EV), devenind astfel prima țară care a interzis utilizarea acestor modele popularizate de Tesla, compania miliardarului Elon Musk, scrie BBC.
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa acceptă să fie audiați în Cogres în cadrul anchetei privind afacerea Epstein # Digi24.ro
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, fost secretar de Stat și candidat la prezidențiale, Hillary Clinton, au acceptat luni seara să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare conduse de Partidul Republican privind cazul lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, decedat între timp. Cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru anteriorul refuz al celor doi soți de a se prezenta.
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius # Digi24.ro
Rusia a atacat marţi dimineaţă cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autorităţile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.
Planul „genial” al Chinei pentru câștigarea cursei AI. Cum a reușit Beijingul să „producă în masă” talente în știință și tehnologie # Digi24.ro
China recrutează în jur de 100.000 de adolescenți talentați în fiecare an pentru a intra într-un program de talente axat pe știință ce se desfășoară în cele mai bune școli din țară. De zeci de ani, „clasele de genii” au produs unele dintre cele mai luminate minți ale Chinei în știință și tehnologie și au jucat un rol crucial în dezvoltarea companiilor care se luptă acum cu SUA pentru a ocupa poziția dominantă în domeniile AI, robotică și tehnologii avansate pentru producția industrială.
Cum au distrus luptătorii ucraineni din trupele speciale un depozit de muniție în spatele liniilor rusești, fără nicio pierdere # Digi24.ro
Grupul de recunoaștere și sabotaj al unității speciale „Legiunea Libertatea Rusiei”, din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), a desfășurat în decembrie 2025 o operațiune de succes în spatele liniilor inamice, în regiunea Harkov, în urma căreia a reușit să distrugă un depozit de muniție al rușilor, fără să sufere niciun fel de pierderi.
Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): Când se emite și cum se calculează contribuțiile în 2026 # Digi24.ro
Drepturile de autor constituie protecția legală a creațiilor intelectuale - de la texte și articole, la muzică, fotografii sau programe software - și asigură titularilor posibilitatea de a fi remunerați pentru utilizarea operelor lor.
Cifrele care îl contrazic pe Donald Trump: Peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în războaie care ignoră dreptul internațional # Digi24.ro
Un studiu internațional care a analizat 23 de conflicte armate din ultimii 18 luni arată că dreptul internațional umanitar se află într-un punct critic, în condițiile în care peste 100.000 de civili au fost uciși, iar crimele de război, inclusiv tortura și violența sexuală, continuă aproape fără consecințe.
Rachetele rusești nu sunt concepute pentru a obține victoria pe câmpul de luptă. Ele sunt concepute pentru a câștiga în întuneric, consideră diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina. Potrivit acestuia, recentele lovituri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei „nu sunt întâmplătoare în contextul războiului”, ci reprezintă „o strategie brutală a lui Putin, scrie Kyiv Post.
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin # Digi24.ro
Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care pot indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și igrasie, într-o clădire-ruină. „Îți vine s-o iei la fugă urlând” # Digi24.ro
În România anului 2026, bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni renale nu luptă doar cu boala, ci trebuie să îndure și condițiile din spitalele în care sunt tratați. Clădiri vechi, igrasie, frig. O realitate cunoscută de autorități și tolerată ani la rând. Un astfel de exemplu se află chiar în centrul țării, în Brașov, unde secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche de aproape un secol, cu risc seismic, dar, paradoxal, autorizată an de an. Într-un nou episod „Pacient în România” vedem cum sunt tratați bolnavii în unele unități care sunt spitale doar cu numele.
„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica # Digi24.ro
Într-o dimineață recentă extrem de rece, în Arctica canadiană, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă. Înfruntând vântul rece, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, fluturând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian.
China promovează portavionul spațial Luanniao, un proiect uriaș care ar putea lansa rachete hipersonice din spațiu, scrie Deutsche Welle. Experții îl văd însă mai degrabă ca o demonstrație politică și de propagandă decât ca o superarmă tehnic realizabilă în prezent.
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită” # Digi24.ro
Mulți turiști dezaprobă taxa de 2 euro pentru a vizita Fontana di Trevi. Alții spun că e doar „prețul unei cafele”. Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în monumente din capitala italiană. Peste 10 milioane de persoane au vizitat Trevi în 2025, anunță The Guardian.
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet # Digi24.ro
Un scurt clip dintr-un interviu din 2023 cu Sundar Pichai, CEO al Google, a reapărut online, reaprinzând dezbaterea despre modul în care sistemele moderne de inteligență artificială dezvoltă capacități neașteptate. În clip, directorul executiv al Google descrie un model lingvistic care a fost capabil să traducă din limba bengali cu acuratețe după o solicitare minimă, în ciuda faptului că nu a fost antrenat în mod explicit pentru această sarcină. Pichai a recunoscut, în acel interviu, de asemenea, că anumite părți ale acestor sisteme funcționează ca o „cutie neagră”, ceea ce înseamnă că procesul lor intern de luare a deciziilor nu este întotdeauna pe deplin înțeles, nici măcar de inginerii care le construiesc.
Cum ar putea fi salvate unele companii din Apărare. Ministrul Economiei: „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească. Nu peste tot, însă, acest lucru va fi posibil, dar se va încerca maximizarea tuturor posibilităţilor. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai curând posibil un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown” cu rezolvare încă nesigură, transmite AFP.
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici # Digi24.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate, care să conecteze diagnosticul de tratament, pentru a reduce timpii de aşteptare şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacienţilor, relatează agenţia EFE.
Un polițist de la poliția rutieră din Arad a fost ridicat direct de pe stradă, în timp ce se afla la muncă, de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție.
Ministrul Muncii cere majorarea indemnizațiilor pentru copii cu dizabilități: „Cifrele nu mint. Vi se pare mult?” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, respinge ideea potrivit căreia beneficiile sociale ar descuraja munca și atrage atenția asupra stigmatizării persoanelor cu dizabilități, afirmând că indemnizațiile acordate copiilor cu handicap sunt prea mici și trebuie majorate.
