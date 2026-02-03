Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii: „Nu sunt bani pe care statul îi dă, ci pe care nu îi mai ia”

07:10

În România anului 2026, bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni renale nu luptă doar cu boala, ci trebuie să îndure și condițiile din spitalele în care sunt tratați. Clădiri vechi, igrasie, frig. O realitate cunoscută de autorități și tolerată ani la rând. Un astfel de exemplu se află chiar în centrul țării, în Brașov, unde secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche de aproape un secol, cu risc seismic, dar, paradoxal, autorizată an de an. Într-un nou episod „Pacient în România” vedem cum sunt tratați bolnavii în unele unități care sunt spitale doar cu numele.