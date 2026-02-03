Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie
Primanews.ro, 3 februarie 2026 16:00
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
16:10
Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical
Acum 30 minute
16:00
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie # Primanews.ro
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie
16:00
Preşedintele FIFA, despre un eventual boicot european la CM: Contribuie la şi mai multă ură # Primanews.ro
Preşedintele FIFA, despre un eventual boicot european la CM: Contribuie la şi mai multă ură
15:50
Comisia pentru controlul SRI: În perioada august-decembrie 2025, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative # Primanews.ro
Comisia pentru controlul SRI: În perioada august-decembrie 2025, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate # Primanews.ro
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate
15:50
FCSB l-a transferat pe Joao Paulo de la Oţelul
Acum 2 ore
14:20
Ministrul de Externe, vizită în SUA la invitaţia lui Marco Rubio
Acum 4 ore
13:00
Merz insistă pe o autonomie europeană faţă de SUA
13:00
Primarii s-au întâlnit cu premierul Bolojan, la Palatul Victoria. Ce au discutat
12:50
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului în dosarul Epstein # Primanews.ro
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului în dosarul Epstein
12:50
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Primanews.ro
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc
Acum 6 ore
12:00
Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare # Primanews.ro
Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare
11:50
SUA, Iranul şi alte şase ţări se întâlnesc vineri la Istanbul pentru negocieri
Acum 24 ore
00:00
VIDEO. Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Gărzile, plătite după performanţă # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Gărzile, plătite după performanţă
00:00
VIDEO. Augustin Zegrean, despre modificarea legii CCR: Judecătorii care lipsesc nemotivat pot fi sancţionaţi # Primanews.ro
VIDEO. Augustin Zegrean, despre modificarea legii CCR: Judecătorii care lipsesc nemotivat pot fi sancţionaţi
2 februarie 2026
23:50
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă # Primanews.ro
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă
23:40
Ilie Bolojan, vot de încredere în PNL, dar partidul îi respinge planul de schimbare a filialelor # Primanews.ro
Ilie Bolojan, vot de încredere în PNL, dar partidul îi respinge planul de schimbare a filialelor
19:40
VIDEO. Cum vede Ministerul Sănătăţii interzicerea reţelelor sociale pentru copii. Explicaţiile lui Alexandru Rogobete # Primanews.ro
VIDEO. Cum vede Ministerul Sănătăţii interzicerea reţelelor sociale pentru copii. Explicaţiile lui Alexandru Rogobete
19:20
VIDEO. Alexandru Rogobete explică la Prima News ce presupune parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Rogobete explică la Prima News ce presupune parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului
16:30
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei # Primanews.ro
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei
16:30
Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:20
Parlamentul începe o nouă sesiune. Şedinţe la Camera Deputaţilor şi Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative # Primanews.ro
Parlamentul începe o nouă sesiune. Şedinţe la Camera Deputaţilor şi Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative
16:20
Senatorii, obligaţi să participe fizic la şedinţele de plen
16:20
Mii de roboţi înarmaţi, la următoarea paradă militară dintr-o ţară vecină României
Ieri
16:10
Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac de la ora 18. Bolojan ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie # Primanews.ro
Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac de la ora 18. Bolojan ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie
16:10
Grindeanu: Apocalipsa tăierilor şi a datului afară trebuie să o gândească mult mai aşezat de acum înainte # Primanews.ro
Grindeanu: Apocalipsa tăierilor şi a datului afară trebuie să o gândească mult mai aşezat de acum înainte
16:10
AUR va depune trei noi moţiuni simple. Cine sunt miniştrii vizaţi
16:00
Era Orbán se clatină. Opoziţia conduce detaşat înaintea alegerilor din aprilie
15:50
EXCLUSIV VIP revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare
12:10
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă” # Primanews.ro
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă”
12:00
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda # Primanews.ro
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda
12:00
Ministrul german de interne: Vom continua cooperarea strânsă cu SUA pe intelligence
11:50
Proiect de modificare a Legii CCR, iniţiat de parlamentari PNL. Ce prevede
11:50
SpaceX vrea să trimită un milion de sateliţi pentru centre de date în spaţiu
11:20
Câştigătorii premiilor Grammy 2026. Kendrick Lamar, omul serii cu cinci trofee
11:20
Vreme geroasă până miercuri în Capitală, dar şi în restul ţării
11:00
Starmer vrea noi discuţii cu UE privind apărarea
10:50
O nouă rundă de negocieri de pace. Ucraina, SUA şi Rusia se întâlnesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite # Primanews.ro
O nouă rundă de negocieri de pace. Ucraina, SUA şi Rusia se întâlnesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite
1 februarie 2026
22:30
Şedinţă PSD la Vila Lac. Grindeanu: „Limita de suportabilitate a fost deja depăşită”
16:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record # Primanews.ro
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
16:20
Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor # Primanews.ro
Facturi la gaze mai mari cu până la 30% pentru ianuarie. Importurile scumpe şi consumul ridicat pun presiune pe bugetele românilor
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Teheranul avertizează că un atac american în Iran ar declanşa un conflict regional
09:10
Raed Arafat avertizează: Limitarea accesului copiilor la social media nu mai poate fi amânată # Primanews.ro
Raed Arafat avertizează: Limitarea accesului copiilor la social media nu mai poate fi amânată
08:10
Zelenski: Ucraina aşteaptă detalii de la SUA despre negocierile de pace. Noi întâlniri, pregătite pentru săptămâna viitoare # Primanews.ro
Zelenski: Ucraina aşteaptă detalii de la SUA despre negocierile de pace. Noi întâlniri, pregătite pentru săptămâna viitoare
00:20
VIDEO. Dragoş Pîslaru, despre PSD: E cu partea dorsală în două luntrii. Dar jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru, despre PSD: E cu partea dorsală în două luntrii. Dar jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole
00:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze. A făcut sacrificiul politic suprem # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze. A făcut sacrificiul politic suprem
31 ianuarie 2026
23:30
Marş al tăcerii la Copenhaga, după declaraţiile lui Trump despre Afganistan. Mii de danezi au protestat în faţa Ambasadei SUA # Primanews.ro
Marş al tăcerii la Copenhaga, după declaraţiile lui Trump despre Afganistan. Mii de danezi au protestat în faţa Ambasadei SUA
16:10
VIDEO. Dragoş Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene, prezintă tabloul complet al PNRR: „Termenele sunt la limită. Acesta este marele meci al României” # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene, prezintă tabloul complet al PNRR: „Termenele sunt la limită. Acesta este marele meci al României”
12:20
VIDEO. Dragoş Pâslaru: România vrea să atragă investiţii private prin fonduri europene şi să devină hub pentru reconstrucţia Ucrainei # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pâslaru: România vrea să atragă investiţii private prin fonduri europene şi să devină hub pentru reconstrucţia Ucrainei
30 ianuarie 2026
23:10
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.