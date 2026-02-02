George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze

09:40

Social-democraţii pregătesc un proiect de hotărâre care va fi promovat în CGMB: Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Daniel Băluţă a transmis că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica […] The post PSD vrea ca bucureştenii să nu mai plătească factura pentru apa “călâie” şi caloriferele amorţite. Ce lovituri ar primi Termoenergetica şi ELCEN first appeared on Ziarul National.