George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze
National.ro, 2 februarie 2026 22:40
George Tuță conduce Sectorul 1 exact așa cum arată străzile după prima ninsoare serioasă: haotic, alunecos și complet lipsit de control. După câteva ore de ninsoare, unul dintre cele mai bogate sectoare ale Capitalei arată ca o comună abandonată, iar primarul iese public nu cu măsuri, ci cu plângeri. Preaa mult zgomot pentru câte fapte
• • •
Acum o oră
22:40
George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze # National.ro
George Tuță conduce Sectorul 1 exact așa cum arată străzile după prima ninsoare serioasă: haotic, alunecos și complet lipsit de control. După câteva ore de ninsoare, unul dintre cele mai bogate sectoare ale Capitalei arată ca o comună abandonată, iar primarul iese public nu cu măsuri, ci cu plângeri. Preaa mult zgomot pentru câte fapte
Acum 4 ore
21:10
20:40
Guvernul rus ar avea nevoie de încă 16 miliarde de dolari (0,5% din PIB) în acest an pentru a finanța războiul fără a crește deficitul bugetar. Inflația erodează din ce în ce mai mult nivelul de trai, precum și valoarea reală a salariilor. Veniturile din exporturile de petrol s-au redus ca urmare a scăderii prețurilor
20:10
Prețurile aurului și argintului au scăzut luni, pe măsură ce inversarea unei creșteri record a metalelor prețioase s-a extins în a doua săptămână și a avut repercusiuni asupra piețelor bursiere. Aurul a scăzut cu până la 9% la începutul tranzacționării, ajungând la 4.403 dolari pe uncie, înainte de a-și reduce pierderile la 4.714 dolari. Argintul
19:40
În PNL nu mai este vorba despre simple tensiuni interne, ci de un conflict deschis, aproape ireconciliabil, între premierul Ilie Bolojan și propriul său partid. Liberalismul de vitrină a fost înlocuit de ședințe cu ușile închise, reproșuri aruncate pe surse și apeluri disperate la „unitate", rostite de un lider care, paradoxal, pare tot mai singur.
Acum 6 ore
19:10
Statul român declară proiect de importanță națională securitatea energetică a Republicii Moldova # National.ro
În timp ce proiectele hidrocentralelor stau blocate din cauza avizelor de mediu, dar și a ONG-urilor, care le atacă în instanță, Guvernul român a decis să declare proiect de importanță națională securitatea energetică a Republicii Moldova. Este vorba despre construirea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Suceava – Bălți, pentru porțiunea din proiect de pe
18:40
Lovitură pentru bănci. Se interzic comisioanele și se limitează taxele pentru debitori # National.ro
Guvernul a fost obligat să transpună o Directivă europeană, lovind, astfel, băncile și asigurând o protecție mai mare cetățenilor care apelează la credite. Cele mai importante prevederi se referă la reducerea și interzicerea unor comisioane ale băncilor, obligația restructurării creditelor înainte de măsura executării silite și permiterea rambursării anticipate fără penalizări. La nivelul UE, costurile
18:10
Aprecierea monedei euro ar trebui să domine reuniunea de joi a Băncii Centrale Europene, reaprinzând temerile legate de o scădere excesivă a inflației și de repercusiuni negative asupra economiilor exportatoare, începând cu Germania. Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a subliniat că BCE „urmărește îndeaproape aprecierea euro și posibilele consecințe în ceea ce privește
17:40
Din 1955, Germania face parte dintr-un program american de partajare a armelor nucleare și găzduiește aproximativ 20 de bombe B61 la baza aeriană Büchel din Renania. Evident, Germania nu va câștiga un război nuclear cu acest mic arsenal. Prin urmare, cancelarul Friedrich Merz a vorbit despre necesitatea unei strategii de protecție nucleară care să nu
17:30
Sindicatele din industria de apărare amenință cu greva generală. Guvernul Bolojan, somat să spună unde se duc banii împrumutați # National.ro
Nemulțumiți de lipsa de transparență a Guvernului în privința banilor împrumutați de România prin programul SAFE, sindicaliștii din industria de apărare amenință cu greva generală. Aceștia l-au somat public pe premierul Bolojan să prezinte un program guvernamental concret, prin care aceste fonduri să fie direcționate prioritar către dezvoltarea, modernizarea și relansarea industriei naționale de apărare.
Acum 8 ore
16:40
FC Barcelona a primit o veste proastă înaintea duelului cu Albacete din sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Clubul catalan a anunțat oficial că Raphinha nu va fi disponibil pentru acest meci din cauza unor probleme medicale. Potrivit comunicatului emis luni 2 februarie atacantul brazilian se confruntă cu o suprasolicitare musculară la nivelul adductorului drept.
16:40
Profesorii care nu apar la televizor, dar care dezvoltă România. Începe „Liga Profesorilor Excepționali”, campania națională dedicată dascălilor care sfințesc locul # National.ro
Dacă intri într-o școală de la marginea unui oraș sau dintr-un sat uitat de lume, ai șanse mari să găsești un profesor care a cumpărat din banii lui pixuri, care a adus o haină groasă pentru un elev sărman sau care stă peste program să explice o teoremă, deși nimeni nu-l plătește pentru asta. Aceștia
16:10
Tarifele lui Donald Trump au zguduit economia mondială. Companiile și guvernele s-au luptat cu un mozaic în continuă schimbare de taxe, acorduri și scutiri. În ciuda tuturor dramelor, tarifele încep să pară mai puțin volatile într-un alt mod. Banii pe care îi câștigă guvernul american nu se mai înmulțesc. Înainte de al doilea mandat al
16:10
Crimă terifiantă în București! Bărbat ucis de propriul fiu, care l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori # National.ro
O crimă extrem de violentă a avut loc în sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat de 69 de ani a fost găsit mort în apartamentul său. Principalul suspect este chiar fiul victimei, un bărbat de 38 de ani care a fost deja arestat preventiv. Atenție, vă avertizăm că urmează informații cu un puternic
15:50
Un studiu publicat în Health Psychology (Kroenke et al., 2010), realizat pe mii de pacienți din medicina primară, arată că o mare parte dintre simptomele fizice persistente — oboseală, dureri difuze, tulburări digestive — nu sunt asociate inițial cu o boală organică clară, ci cu stresul psihologic cronic. Cu toate acestea, majoritatea participanților au amânat
15:40
Situație tensionată la Bayern Munchen. Dayot Upamecano nu a semnat nici până acum prelungirea contractului, iar conducerea bavarezilor ia în calcul un gest radical, retragerea ofertei puse pe masă fundașului francez. Deși acordul părea, la un moment dat, aproape parafat, impresarii lui Upamecano nu s-au prezentat nici acum la München pentru finalizarea documentelor. Atitudinea acestora
Acum 12 ore
15:20
Școli închise din cauza vremii rele. Cursuri mutate online sau suspendate în patru județe # National.ro
Ninsorile și temperaturile deosebit de scăzute care s-au abătut asupra mai multor zone din țară, la început de februarie, au generat probleme nu doar pentru șoferi, ci au afectat și programul din unele școli, în prima zi a acestei săptămâni. În sensul că mai multe unități de învățământ au fost închise, iar cursurile au fost
15:10
Luna trecută, administrația Trump a anunțat începerea celei de-a doua faze a planului său de pace pentru Fâșia Gaza, aprobat de Consiliul de Securitate al ONU în noiembrie. Prima fază, care a intrat în vigoare în octombrie, a dus la un armistițiu inițial și, în cele din urmă, la returnarea tuturor ostaticilor în viață și
15:00
Liderii Partidului Popular European (PPE) au discutat la Zagreb accelerarea punerii în aplicare a clauzei de apărare reciprocă a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de angajamentul fostului președinte american Donald Trump față de NATO. Discuțiile au avut loc în cadrul „EPP Leaders' Retreat", desfășurat în perioada 30–31 ianuarie 2026 la Hotelul
14:50
Liberalii se reunesc în ședință la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid/Se clatină scaunul șefului PNL? # National.ro
Mai-marii liberali se întâlnesc, luni, în cadrul unei ședințe la Vila Lac. În cadrul acestei reuniuni, Ilie Bolojan – șeful Guvernului și al PNL – ar putea cere un vot de încredere în cadrul partidului. Liberalii se reunesc, luni, de la ora 18.00, în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac. Oficial, pentru a stabili priorităţile
12:40
Un bărbat a ajuns de urgență în grija medicilor din Iași, fiind găsit cu hipotermie severă. La momentul la care au ajuns la el cadrele medicale, omul – domiciliat în localitatea Osoi, comuna Comarna – avea o temperatură corporală de doar 22,4 grade Celsius. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost adus
12:20
1. "Guvernul Bolojan ar trebui să reziste, dacă vrem să iasă România din criză." Asta e o teză useristă de ultimă oră și ar fi amuzantă, dacă românii n-ar fi loviți de facturi și de impozite. USR este singurul partid interesat de o Românie fără români. Tot USR, prin glasul lui Dragoș Pâslaru (ministru al
12:00
În timpul pandemiei de Covid-19, groparul era cea mai căutată meserie. La această oră, a devenit una pe cale de dispariție. Mai ales în localitățile depopulate, unde tinerii au luat calea străinătății sau a orașului. Cimitirele în satele și comunele cu populație îmbătrânită sau mai mică sunt afectate de criza groparilor. În lipsa lor, autoritățile
11:30
Cele mai noi informații de la ANM! Cod galben de ger în peste jumătate de țară – HARTA. Vreme deosebit de rece și în Capitală – prognoză specială # National.ro
Începutul săptămânii stă sub semnul temperaturilor deosebit de scăzute, geroase, în peste o jumătate din țară. Și în Capitală luni și marți va fi foarte frig. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 2 februarie, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de
11:30
Temperaturile foarte scăzute afectează serios culturile din solarii. Pentru a-și salva munca, producătorii recurg la soluții costisitoare. Aceștia avertizează că prețurile trufandalelor vor fi mai mari în primăvară. În ianuarie, încălzirea solariilor a costat mai mult, din cauza gerului. Din acest motiv legumicultorii sunt nevoiți să majoreze prețurile verdețurilor. Primele verdețuri au ajuns deja în
11:10
Disperaţi, românii au găsit soluţia pentru creşterea veniturilor: îşi iau al doilea job. Cele mai populare activităţi suplimentare # National.ro
Datele oficiale arată că tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă pentru a completa veniturile. Unii şi-au făcut şi firmă. Înmatriculările de persoane fizice autorizate au crescut, la fel și numărul prestatorilor de servicii casnice. Cei mai mulţi aplicanți pentru job-uri sunt deja salarați, dar vor un al doilea job.
10:40
Ce ajutoare se pregătesc pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Cine se încadrează la 600 lei, 800 lei sau 1.000 de lei # National.ro
PSD a transmis, duminică, după ședința Consiliului Politic Național, că susțține adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. Social-democraţii susţin că pachetul de solidaritate asigură protecție
10:40
Ce răspuns a dat ministrul Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate: „Ar fi culmea” – VIDEO # National.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, că ar fi culmea să se ia astfel de decizii, pentru că „sistemul este subdimensionat". Ministrul Sănătăţii a declarat că o măsură care a fost discutată duminică în şedinţa PSD este aceea de a se elimina
Acum 24 ore
10:10
VIDEO. Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este…” # National.ro
Călin Georgescu a ajuns, luni dimineață, 2 februarie, în jurul orei 8:30, la Tribunalul București, unde are loc judecarea contestației depuse în primul dosar penal în care este trimis în judecată de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de propagandă legionară. Cum se întâmplă de obicei când Călin Georgescu se prezintă la instanță sau la
10:00
Cine sunt marii câştigători de la Premiile Grammy 2026. Lista completă a artiştilor care au “livrat” cea mai bună muzică # National.ro
Bad Bunny și Kendrick Lamar au fost figurile centrale la Premiile Grammy 2026. Ceremonia a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat. Principalele premii Grammy ale
09:40
PSD vrea ca bucureştenii să nu mai plătească factura pentru apa “călâie” şi caloriferele amorţite. Ce lovituri ar primi Termoenergetica şi ELCEN # National.ro
Social-democraţii pregătesc un proiect de hotărâre care va fi promovat în CGMB: Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Daniel
09:40
ULTIMA ORĂ. Incendiu la Spitalul Militar din Braşov – a luat foc un container: pompierii au intervenit de urgență – VIDEO # National.ro
Alertă în rândul pompierilor brașoveni, care au intervenit de urgență la o unitate medicală din municipiu. Un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, 2 februarie, în curtea Spitalului Militar din Braşov. Potrivit primelor date de la faţa locului, focul se manifesta la un container din curtea unităţii sanitare. Conform primelor informații, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru […] The post ULTIMA ORĂ. Incendiu la Spitalul Militar din Braşov – a luat foc un container: pompierii au intervenit de urgență – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
Ce vor face parlamentarii, luni, în prima zi de muncă în 2026, după 41 de zile de vacanţă. Alegeri importante # National.ro
Parlamentarii își reiau activitatea de luni, 2 februarie, când senatorii și deputații se întorc la muncă. De la ultima ședință de plen care a avut loc în Parlament au trecut 41 de zile. Primul punct pe ordinea de zi este alegerea noilor lideri de grup, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. La începutul […] The post Ce vor face parlamentarii, luni, în prima zi de muncă în 2026, după 41 de zile de vacanţă. Alegeri importante first appeared on Ziarul National.
08:40
Iarna s-a dezlănţuit la început de februarie: ger, viscol, drumuri înzăpezite şi nervi în trafic! Cum va fi vremea în ţară şi prognoza pentru Bucureşti # National.ro
Bucureştenii, dar şi românii din mai multe judeţe ale ţării, s-au trezit luni dimineaţă într-un nou episod de iarnă autentică. S-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un TIR cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt. Temperaturile au […] The post Iarna s-a dezlănţuit la început de februarie: ger, viscol, drumuri înzăpezite şi nervi în trafic! Cum va fi vremea în ţară şi prognoza pentru Bucureşti first appeared on Ziarul National.
07:20
05:10
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te izola. […] The post Horoscop 2 februarie 2026 – Veți avea o dispoziție bună first appeared on Ziarul National.
Ieri
21:10
20:20
Rusia se străduiește să-și reducă dependența de tehnologiile străine critice, după ce sancțiunile occidentale au izolat-o de lanțurile de aprovizionare globale. Rusia rămâne extrem de dependentă de importuri în domenii esențiale pentru efortul de război, inclusiv utilaje și drone, potrivit unui raport întocmit de Ministerul Economiei în februarie anul trecut. Au fost blocate eforturile de […] The post Rusia încearcă să scape de dependența tehnologiei străine first appeared on Ziarul National.
19:40
AUR a ajuns, încet și sigur, un partid luat pe persoană fizică. Nu vedem nicio doctrină, niciun proiect politic, nu tu construcție colectivă, totul este doar o anexă de imagine a liderului său, George Simion, care confundă tot mai des interesul formațiunii cu propriul ego. Iar episodul alegerilor pentru Primăria Capitalei spune totul despre direcția […] The post George Simion a luat AUR pe persoană fizică first appeared on Ziarul National.
19:10
Direcția Generală Antifraudă Fiscală s-a plâns Curții de Conturi că nu a reușit să combată eficient evaziunea fiscală din cauza blocării digitalizării în analizele de risc, făcută chiar din interiorul Ministerului Finanțelor. Astfel, solicitările repetate ale celor de la Antifraudă adresate Centrului Național de Informații Financiare din cadrul ministerului, care vizau îmbunătățirea și dezvoltarea aplicațiilor […] The post Lupta ANAF cu evaziunea fiscală, blocată chiar de Ministerul Finanțelor first appeared on Ziarul National.
18:40
China își continuă ascensiunea, Rusia duce un război sângeros la granițele Europei, iar Statele Unite afișează deschis disprețul față de Uniunea Europeană. China se concentrează pe economie și tehnologie pentru a menține câștigurile obținute din comerțul global. Din punct de vedere european, relația cu Beijingul este cu siguranță problematică, dar pare gestionabilă prin instrumentele UE. […] The post UE în fața imperialismului Chinei, Rusiei și Statelor Unite first appeared on Ziarul National.
18:10
Înțelegerea sistemului politic iranian este complexă, în special datorită structurii sale unice de guvernare și rolului Gărzii Revoluționare. Structura politică a Iranului este ghidată de principiul „vilayat-e faqih” : un cleric suprem guvernează până la întoarcerea celui de-al 12-lea Imam. Ayatollahul Ruhollah Khomeini a fost primul lider suprem după Revoluția Islamică din 1979, stabilind un model […] The post Cine deține cu adevărat puterea în Iran? first appeared on Ziarul National.
17:50
Real Madrid a primit o lovitură în dosarul Negreira. Instanța a respins cererea clubului madrilen, constituit ca acuzator particular, de a avea acces la documente financiare interne ale rivalilor de la FC Barcelona. Reacția catalanilor nu a întârziat, iar președintele Joan Laporta a comentat decizia într-un ton triumfător. „Mă bucur că le-a închis ușa-n nas” […] The post Lovitură pentru Real! Judecătorul a decis în favoarea Barcelonei! first appeared on Ziarul National.
17:30
Dincolo de participarea Rusiei la negocierile de la Abu Dhabi, primele discuții trilaterale de la începutul războiului, Donald Trump a anunțat că Moscova a acceptat un armistițiu parțial de o săptămână, abținându-se de la lovituri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Kievul ar fi acceptat să nu atace rafinăriile de petrol rusești. Cu toate acestea, nu […] The post „Armistițiul” din Ucraina nu va aduce pacea first appeared on Ziarul National.
17:20
Horațiu Moldovan își va continua aventura în Spania cel puțin până la finalul sezonului. Portarul român de 28 de ani va rămâne la Real Oviedo, anunțul fiind făcut chiar de antrenorul echipei, Guillermo Almada, după victoria obținută sâmbătă pe teren propriu, 1-0 cu Girona. Deși a fost din nou rezervă, așa cum s-a întâmplat în […] The post Aici va juca Moldovan cel puțin până la final de an first appeared on Ziarul National.
17:00
Anunțul ministrului de Interne, Shabana Mahmood, privind introducerea recunoașterii faciale la nivel național nu este o simplă declarație de intenție. Marea Britanie devine un stat de supraveghere fără nicio dezbatere reală. Consultarea publică despre un nou cadru juridic pentru utilizarea tehnologiilor de supraveghere biometrică de către organele de aplicare a legii presupune că cetățenii unei […] The post Marea Britanie, stat de supraveghere first appeared on Ziarul National.
16:30
Județul lui Bolojan, favorizat de USR. Ministrul Mediului dă bani pentru o altă investiție în Bihor # National.ro
După barajul Leșu, din Bihor, singurul care a primit finanțare de pe lista barajelor ale căror proiecte erau avansate, ministrul userist al Mediului anunță o a doua investiție în Bihor, acumularea Poiana, care are rolul de protecție a inundațiilor în zonă. Prioritizarea acestei investiții, abandonată din 2011, contrastează flagrant cu proiectele urgente necesare pentru cele […] The post Județul lui Bolojan, favorizat de USR. Ministrul Mediului dă bani pentru o altă investiție în Bihor first appeared on Ziarul National.
15:20
Comitetul Economic și Social European cere transparență pentru donațiile din campaniile electorale # National.ro
Normele referitoare la donațiile către partide și alte forme de sprijin pentru campaniile electorale nu sunt coerente de la un stat membru la altul, a atras atenția Comitetul Economic și Social European. Acesta a cerut reglementarea la nivel european a donațiilor pentru partide. Pe de altă parte, organismul a dat exemplul ingerințelor străine în alegerile […] The post Comitetul Economic și Social European cere transparență pentru donațiile din campaniile electorale first appeared on Ziarul National.
13:50
1. Sunt grozave poveștile cu avocata penelistă care se credea de la Elena Lupescu și Elena Udrea în sus. Chestia asta se cheamă bovarism de Herăstrău. Se știe de pe vremea lui Băsescu, dar unii insistă: în cârciumile din nordul Capitalei te duci dacă vrei să strici o combinație sau să te dai în primire. […] The post Melanie Trump și coțofenele first appeared on Ziarul National.
