Ucraina va adapta activitatea echipei sale de negociatori după atacul Rusiei asupra instalaţiilor energetice (Zelenski)
Financial Intelligence, 3 februarie 2026 16:00
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care […]
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care […]
Investitorul legendar Ray Dalio a avertizat marți că lumea este „în pragul" unui război al capitalului, pe fondul […]
Dosarul CCP.RO a fost declarat complet; ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în ședința de astăzi, notificarea societății CCP.RO BUCHAREST S.A. privind depunerea […]
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina # Financial Intelligence
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi vor livra împreună Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,5 […]
Criminalitate cibernetică: Elon Musk, convocat în aprilie de justiţia franceză; percheziţie la birourile X din Franţa # Financial Intelligence
Parchetul din Paris l-a convocat la audiere pe miliardarul Elon Musk, patronul platformei X, pentru 20 aprilie, în […]
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România # Financial Intelligence
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Asociația de Microfinanțare din România […]
Atacul Rusiei asupra sectorului energetic al Ucrainei arată că aceasta nu doreşte pace, declară Rutte la Kiev # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi, la Kiev, că atacul masiv al Rusiei asupra sistemului […]
Perspective la început de 2026 – insolvențe în rândul firmelor încă din prima lună din an (RisCo) # Financial Intelligence
Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență. Comparativ cu ultimele luni ale […]
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să […]
Marian Ciupitu, Terano Construct: Măsurile fiscale și bugetare adoptate în 2025 au generat presiuni suplimentare asupra costurilor și fluxurilor financiare, în domeniul construcțiilor # Financial Intelligence
*"Deficitul de forță de muncă rămâne una dintre cele mai mari provocări ale sectorului construcțiilor" Măsurile fiscale și […]
Majorare de capital 2Performant pentru finanțarea dezvoltării BusinessLeague.com și extinderii pe piața internațională; Compania vrea să atragă 5,65 milioane lei în perioada 3 – 16 februarie # Financial Intelligence
Compania 2Performant, dezvoltatorul platformei de marketing afiliat BusinessLeague.com, efectuează o nouă majorare de capital cu scopul de a […]
Erdogan vizitează Arabia Saudită şi Egiptul pentru a discuta despre ‘cooperarea regională’ # Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectuează marţi şi miercuri vizite în Arabia Saudită şi, respectiv, Egipt, pentru a […]
Anunț pentru selecția DIRECTORULUI GENERAL la Societatea AQUACEPTURA S.R.L. # Financial Intelligence
Societatea AQUACEPTURA S.R.L., anunță declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului General, conform OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023. […]
ARMO: Sub 10 % din coletele non-UE au aterizat pe teritoriul României, restul intrând prin huburi regionale # Financial Intelligence
Aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinaţie finală în 2025, din care sub […]
Interviu cu Javad Karimi, Charge d’Affaires a.i., Ambasada Republicii Islamice Iran: Decizia Consiliului de Miniștri al UE de a include Gardienii Revoluției pe lista organizațiilor teroriste – viciată încă de la început; nu poate depăși nivelul simbolic pentru a ajunge la cel al implementării # Financial Intelligence
"Iranul nu va iniția niciodată un război, însă va răspunde ferm dacă va fi atacat" "Nu cred că […]
Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov: Rusia este pregătită pentru o lume fără limite nucleare # Financial Intelligence
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control asupra armelor nucleare după ce […]
China va interzice din 2027 comercializarea de automobile echipate exclusiv cu mânere retractabile ale uşilor, eliminând treptat designul […]
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri (Financial Times) # Financial Intelligence
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de […]
China: Xi pledează pentru o ‘lume egală, multipolară’, cu prilejul vizitei preşedintelui uruguayan la Beijing # Financial Intelligence
China şi Uruguay ar trebui să colaboreze pentru a promova o 'lume egală şi multipolară ordonată', i-a declarat […]
Comitetul Reprezentanților FP: Forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor; FT: Proiectul Contractului reprezintă propunerea Franklin Templeton pentru un mandat de 4 ani, elaborată cu bună credință # Financial Intelligence
Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea a transmis că forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este […]
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
MAGNOR: Estimăm o creștere a cererii locale de aur cuprinsă între 40% și 50%, în 2026 # Financial Intelligence
În cursul anului 2025, prețul aurului a înregistrat o creștere semnificativă de peste 65%. Proiecțiile analiștilor internaționali din […]
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la […]
Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul # Financial Intelligence
Iranul a afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele […]
Volatilitatea pieței criptomonedelor declanșează lichidări de bitcoin în valoare de 2,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Investitorii în Bitcoin au lichidat 2,56 miliarde de dolari în ultimele zile, potrivit furnizorului de date CoinGlass, pe […]
Aurul și argintul își revin după o scădere istorică, analiștii spunând că factorii tematici nu s-au schimbat # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului și-au revenit marți după o vânzare masivă istorică, analiștii sugerând că corecțiile recente au […]
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău # Financial Intelligence
Daniel Băluță a vorbit luni, la Digi24, despre intoxicația cu arsenic și mercur și a susținut că încă […]
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari # Financial Intelligence
Alexandru Filip a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Purcari, potrivit unui raport transmins […]
SpaceX (SPAX.PVT) va fuziona cu xAI (XAAI.PVT) într-o tranzacție care consolidează două dintre cele mai mari startup-uri private […]
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de […]
Indicele Nifty 50 din India crește cu 5%, pe fondul acordului comercial dintre SUA și India, care stimulează creșterea acțiunilor # Financial Intelligence
SUA vor reduce tarifele vamale pentru produsele indiene de la peste 50% la 18%. Indicele bursier de referință […]
PNL: Vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan în Biroul Politic Naţional al partidului # Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL a dat un vot de încredere, luni seara, pentru preşedintele partidului, premierul Ilie […]
PNL: Propunerea de demitere a conducerii de la zece organizaţii nu a fost adoptată; şefii filialelor îşi păstrează mandatele # Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL nu a aprobat, în şedinţa de luni seara, propunerea de demitere a conducerii […]
Dosarul Epstein: Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului # Financial Intelligence
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea […]
Chidesciuc, JP Morgan: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la maximum 6% din PIB în 2026 # Financial Intelligence
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor […]
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu a reuşit luni adoptarea bugetului pentru anul în curs, după ce […]
UE și Singapore pun în aplicare primul acord bilateral dedicat comerțului digital # Financial Intelligence
Acordul privind comerțul digital dintre Uniunea Europeană și Singapore a intrat în vigoare, devenind primul acord bilateral autonom […]
Oferta Electro-Alfa – Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi # Financial Intelligence
Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi a ofertei publice, […]
Portugalia intenţionează să interzică reţelele sociale pentru cei sub 16 ani # Financial Intelligence
Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni […]
Senat: Proiectul Guvernului de achitare a datoriei istorice către SUA pentru importul de bumbac fibră – adoptat # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege iniţiat de Guvern pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat […]
Europa trebuie să își apere industria. Altfel, o va pierde (opinie Marian Năstase) # Financial Intelligence
Autor: Marian Năstase, președinte Alro (preluare de pe LinkedIn) Industria europeană se află într-un moment de adevăr. Nu […]
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară […]
Ivan: PSD propune ca persoanele cu venit sub 2.500 de lei să beneficieze de bonificaţii la gaze şi energie electrică # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar […]
Chiriţoiu: Ne aşteptăm ca Romgaz să execute o presiune în piaţa furnizării de gaze şi să vedem preţurile scăzute, după liberalizare # Financial Intelligence
Recomandarea noastră pentru Guvern a fost să nu mai prelungească actuala măsură de plafonare a pieţei la gaze, […]
Ungaria contestă programul REPowerEU al Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a făcut cunoscut […]
Chiriţoiu: Vrem ca modelul low-cost “La Cocoş” să fie păstrat şi să fie şi dezvoltat # Financial Intelligence
Tranzacţia prin care Kaufland va prelua "La Cocoş" va fi finalizată curând, după ce am cerut să ne […]
Norvegia cere UE să nu interzică importul de hidrocarburi extrase din Arctica # Financial Intelligence
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate […]
Sorin Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie prinse în bugetul pe acest an # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că pachetul privind măsurile de solidaritate propus de social-democraţi va trebui […]
George Ciubotaru, Electro-Alfa: Ne bucură interesul investitorilor de retail; Toți banii din ofertă vor finanța dezvoltarea unor proiecte în care avem foarte multă încredere # Financial Intelligence
"Eram pregătiți de bursă încă de acum trei ani de zile" Investitorii de retail au suprasubscris tranșa dedicată […]
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la BVB, în dosarul avocatei arestate – în atenția ASF # Financial Intelligence
Implicarea lui Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la Bursa de Valori București, în dosarul […]
